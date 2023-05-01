На фоне предложенных властями Китая, Турции и Бразилии планов, касающихся скорейшего мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине, в ряде СМИ появились предположения, что сторонники подобного решения существуют и среди западных элит - условная "партия мира". Есть ли в каком-то виде выступающая за прекращение боевых действий "партия мира" на Украине?
По оценкам ряда украинских аналитиков, включая аналитиков издания "Страна", подобная "партия мира" на Украине существует, однако, в силу ряда факторов, представители этой "партии" вынуждены молчать и не высказывать подобные крамольные в условиях украинских реалий идеи.
Считается, что благодаря деятельности украинской пропаганды, в настоящее время любые призывы к прекращению огня без захвата ВСУ территорий по состоянию на 1991 год не будут приняты значительной частью населения.
Украинское общество воодушевлено чередой осенних успехов ВСУ, когда практически без боя ВСУ удалось занять значительные территории в Харьковской области и через некоторое время город Херсон. Киевский режим активно поддерживает подобные настроения.
Таким образом, любые призывы к миру при нынешнем положении дел на линии боевого соприкосновения подпадают под соответствующую статью УК Украины как призывы к нарушению территориальной целостности страны.
Однако подобные идеи разделяются рядом представителей украинской политической и финансовой элиты. Существующая на Украине "партия мира" не представляет собой какое-либо структурно оформленное политическое течение, а находящиеся в очень разных политических группах люди, которые считают, что скорейшее прекращение боевых действий отвечает интересам Украины.
При этом сторонники "партии мира" на Украине понимают, что если не сесть за стол переговоров сейчас, то ситуация может свестись к самым крайним вариантам развития вооружённого конфликта. Например, если украинская армия действительно будет брошена на Крым, то, как пишет упомянутое издание, не исключено и применение ядерного оружия со стороны РФ. Также обсуждается и вопрос о том, а что будет с Украиной, если в наступление пойдёт российская армия. Авторы теории мира на Украине предлагают считать победой то, что государство сохранилось как таковое, пусть и потеряв значительные территории на юге и востоке.