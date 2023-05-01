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Эксперты: На Украине существует «партия мира», но она вынуждена молчать

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Эксперты: На Украине существует «партия мира», но она вынуждена молчать

На фоне предложенных властями Китая, Турции и Бразилии планов, касающихся скорейшего мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине, в ряде СМИ появились предположения, что сторонники подобного решения существуют и среди западных элит - условная "партия мира". Есть ли в каком-то виде выступающая за прекращение боевых действий "партия мира" на Украине?


По оценкам ряда украинских аналитиков, включая аналитиков издания "Страна", подобная "партия мира" на Украине существует, однако, в силу ряда факторов, представители этой "партии" вынуждены молчать и не высказывать подобные крамольные в условиях украинских реалий идеи.

Считается, что благодаря деятельности украинской пропаганды, в настоящее время любые призывы к прекращению огня без захвата ВСУ территорий по состоянию на 1991 год не будут приняты значительной частью населения.

Украинское общество воодушевлено чередой осенних успехов ВСУ, когда практически без боя ВСУ удалось занять значительные территории в Харьковской области и через некоторое время город Херсон. Киевский режим активно поддерживает подобные настроения.

Таким образом, любые призывы к миру при нынешнем положении дел на линии боевого соприкосновения подпадают под соответствующую статью УК Украины как призывы к нарушению территориальной целостности страны.

Однако подобные идеи разделяются рядом представителей украинской политической и финансовой элиты. Существующая на Украине "партия мира" не представляет собой какое-либо структурно оформленное политическое течение, а находящиеся в очень разных политических группах люди, которые считают, что скорейшее прекращение боевых действий отвечает интересам Украины.

При этом сторонники "партии мира" на Украине понимают, что если не сесть за стол переговоров сейчас, то ситуация может свестись к самым крайним вариантам развития вооружённого конфликта. Например, если украинская армия действительно будет брошена на Крым, то, как пишет упомянутое издание, не исключено и применение ядерного оружия со стороны РФ. Также обсуждается и вопрос о том, а что будет с Украиной, если в наступление пойдёт российская армия. Авторы теории мира на Украине предлагают считать победой то, что государство сохранилось как таковое, пусть и потеряв значительные территории на юге и востоке.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Vadim Chuprina
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26 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:19
    +2
    Да а ещё там есть украинцы которые против войны, но они вынуждены молчать, и приспособленцы как дед из Малиновки (который то достанет буденовку, то спрячев, то жрет сухпаи из гумманитарки, то сдает соседей которые наравне ели) только России нет пользы от молчунов, они есть - факт, но на положении дел это не скажется.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 16:07
      +1
      Люди самые разные. В любом достаточно большом коллективе. Тем более - в стране.
      Так что да. Есть на Украине и здавосмыслящие (эти точно все за мир), и не очень здравосмыслящие, что тоже за переговоры по тем или иным причинам.
      Но чтоб процент этих людей увеличился и набрал критическую массу - нужно уничтожать не только войска ВСУ.
      Надо бить по тылам, чтоб каждый прочувствовал тяготы войны. Как это стали делать после теракта на Крымском мосту, но почему-то прекратили.
      Сейчас в новостях передали - на железной дороге террористы грузовой поезд под откос пустили.
      Надеюсь, после этого практика ударов по тылам возобновится.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 16:31
        +2
        Цитата: Shurik70
        Надо бить по тылам, чтоб каждый прочувствовал тяготы войны.

        Мне вот интересно... Вы понимаете, что сейчас слово в слово повторяете идеи Гитлера, в рамках которых он отправлял люфтваффе бомбить мирные города?
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:52
          +1
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Вы понимаете, что сейчас слово в слово повторяете идеи Гитлера, в рамках которых он отправлял люфтваффе бомбить мирные города?

          Вы правы, только от этого ничего не изменится, но по мирному населению, всё одно бомбить не надо. Есть другие значимые обьекты.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 17:09
            0
            Кровавый клоун-наркоман и еврей-диктатор Зеленский - по наускиванию Вашингтона - своими президентскими Указами не только зачистил для свого правления всю политическую оппозицию в Укрорейхе, но и обрубил для самого себя все концы для каких бы то ни было мирных переговоров с Россией, кроме абсолютно не реальных.
        2. Комментарий был удален.
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 16:37
      +1
      Если что-то существует, но его не видно и не слышно, оно никак не проявляется и не ощущается, то с точки зрение здравого смысла ЭТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
  2. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 15:25
    +6
    Вот только с этой "партией мира" на Украине России дел иметь не надо, это вредно для нашей страны. Там публика собралась гнилая, как медведчук.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 15:30
      +4
      Добавлю, нельзя иметь дело на Украине со всеми теми, кто был у власти или около власти последние 30 лет. Ни к чему хорошему это не приведет.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:26
    +5
    Понятно, что украинские буржуи мечтают сохранить своё добро. Но наши буржуи, думаю, ихое добро уже давно поделили...
  4. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 15:31
    -1
    "Пленных будем принимать у Бранденбургских ворот..."© Первую партию можно у монумента "Родина- мать" в Киеве.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:32
    +5
    А еще там голуби летают..Про "партию мира"-полная чушь.Нет их там
  6. AlexTires
    AlexTires Сегодня, 15:33
    0
    И как оказывается эту группу возглавлять взялся медведьчук, не?
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:36
    +1
    Эксперты: На Украине существует «партия мира», но она вынуждена молчать
    . Когда есть один, внешний хозяин, о внутреннем можно не рассуждать... все будет по писанному, где то там, за бугром, за океяном.
  8. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 15:36
    +1
    Любая власть думает о двух вещах: как сохранить власть и как передать власть своим детям. Попав в зависимость от внешних игроков, вступает в силу инстинкт самосохранения - детей подальше, бабок нарубить побольше. Партия мира на Украине в таких условиях - бредовые мысли автора сего опуса
  9. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 15:46
    0
    Эксперты: На Украине существует «партия мира», но она вынуждена молчать

    Пук из глубины души - это как отрыжка!
    Как в знаменитом фильме - Невиноватая я, он сам ко мне пришел.
  10. Born
    Born Сегодня, 15:49
    -1
    Точно так же и в России существует до фига народу, которые не поддерживают эту кровавую баню и вынуждены молчать.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:00
      +1
      Кто же вам сообщил о таких, если они молчвт?
  11. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 16:04
    +2
    Обратите внимание на то, что с 2014 какие только демонстрации и манифестации на украине мы не видели и под какими только лозунгами..."Дайте папе танк!!! Далее по интересам Джавелин, бронежилет... Перекройте предателям из Крыма все!!! Донбасс должен очиститься кровью!!! Про кто не скаче...уж и как то говорить неудобно." Не было вот только ни одной просто антивоенной демонстрации. Нет там никакой партии мира. Даже в душе, даже очень глубоко.
  12. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 16:10
    -1
    Дык , понятно.
    Лозунги "давайте отдадим бывшую нашу землю, бывшие наши предприятия, города, дороги и шахты противнику" как то непопулярны во всех странах. Ну, если только казеные деньги комуто из "своих отдавать", например, неграм в африке долги списывать...

    Любят приводить в пример промашку Чамберлена как пример "я привез вам мир". А ведь он даже ничего из английского вроде не отдал...
  13. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:23
    +1
    Если холить и лелеять украинскую партию войны, выдавая ей клятвы о ее неприкосновенности, то партия мира никогда услышана не будет. А если менять руководство нацистской украины Кинжалами регулярно, раз в 2 недели, то к исходу 2 месяца желающих воевать руководителей не останется!! Тут все просто: как с бешеными собаками.
    Если эти очевидные вещи не принимаются кремлем ко вниманию и руководству, ни разу не интересна Вове украинская партия мира.
  14. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 16:28
    +5
    Чот все чаще и чаще в СМИ,стали басни Медведчука всплывать,к чему бы это?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:46
      0
      Цитата: сергей_вакк
      Чот все чаще и чаще в СМИ,стали басни Медведчука всплывать,к чему бы это?

      Медведчук тот же пробандеровец, который этого даже не скрывает, зачем он нужен России.
  15. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:35
    0
    Другими словами нет и не предвидится. Ибо УЦЕ и далее по списку в том числе и расстрельному.
  16. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 16:42
    +1
    Это видимо теже эксперты что до сво давали прогнозы что всу разбегутся и воевать они не хотят.
  17. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 16:42
    +1
    Эксперты: На Украине существует «партия мира», но она вынуждена молчать..
    Ой ли?
  18. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:44
    +1
    Существующая на Украине "партия мира" не представляет собой какое-либо структурно оформленное политическое течение

    Какая там "партия мира", позиции те же, что и у киевского режима, но с надеждой, что им власть поможет захватить Россия.