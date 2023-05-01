В результате группового ракетного удара все назначенные цели поражены, задачи выполнены - Минобороны

Российские войска нанесли ракетный удар по военным объектам ВСУ сразу в пяти областях Украины, поразив все назначенные цели. Минобороны продолжает выбивать резервы, силы и средства ВСУ, перебрасываемые к линии соприкосновения в преддверии контрнаступления. Об этом говорится в новой сводке.
Военное ведомство подтвердило нанесение группового ракетного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В ходе ночной атаки применялись высокоточные ракеты большой дальности воздушного и морского базирования, все назначенные цели поражены, задачи выполнены. Подчеркивается, что нарушена работа предприятий, выпускавших боеприпасы, вооружения и военную технику для ВСУ. Подробности военные традиционно не приводят.
Ранее российские ресурсы сообщили о ночной атаке на Киевскую, Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую и Ивано-Франковскую области. Самый большой прилет пришелся на Павлоград, где была поражена узловая ж.д. станция и Павлоградский химический завод, что подтверждают и украинские власти. В то же время в Генштабе ВСУ заявили о "прекрасной" работе ПВО Украины, якобы сбившей почти все российские ракеты. Непонятно, чем же были поражены остальные цели.
Еще из хороших новостей: в районе Угледара ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ, подробности не приводятся.
На основных направлениях без изменений, наши продолжают готовиться к отражению украинского контрнаступления, не забывая наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям ВСУ. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях снова активизировались украинские ДРГ, наши предпринимают действия для их нейтрализации. В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов. Общие потери противника за сутки составили: до 140 военнослужащих ВСУ, броневик и четыре буксируемые гаубицы.
На Донецком штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают наступление в западной части Бахмута, на флангах действуют подразделения ВДВ, осуществляя поддержку "Оркестра". "Южная" группировка наносила удары в районах Калиновка, Часов Яр, Николаевка и Ступочки. Противник потерял до 330 человек личного состава, один танк, четыре броневика, и гаубицу Д-30. В районе Новоукраинки уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Угледар, Привольное ДНР и Малая Токмачка Запорожской области. Здесь также активизировались украинские ДРГ, предпринимаются усилия для их уничтожения. За сутки противник потерял: до 55 всушников, броневик, одну гаубицу. На Херсонском в течение суток уничтожено до 15 военнослужащих ВСУ, САУ и буксируемая гаубица.