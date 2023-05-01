Третий за короткое время крупный банк в США объявил о банкротстве

Из США приходят сообщения о банкротстве за короткое время очередного крупного банка. Напомним, что ранее о банкротстве объявляли Silicon Valley и Signature Bank.Теперь стало известно о том, что по аналогичному пути в Соединённых Штатах пошёл Первый республиканский банк (FRB). Особое внимание на себя эта информация обращает в связи с тем, что First Republic Bank входит в двадцатку крупнейших финансово-кредитных организаций США.Суммарные активы банка составляли около четверти триллиона долларов, при этом на депозитах в FRB находится более 100 млрд долларов.В связи с проблемами, при которых банк потерял возможность исполнять свои обязательства, было принято решение ввести внешнее управление. Это управление доверили менеджерам JPMorgan.Отмечается, что на конец апреля 2023 года ещё как минимум два крупных американских банка находились на грани банкротства. И ситуация такова, что для спасения банковской системы США приходится влезать в новые и новые долги. Администрация готовится к тому, чтобы в очередной раз повысить планку госдолга. И это притом, что каждый кандидат в президенты США в ходе предвыборной кампании обещает этого не делать, а перейти к снижению объёмов американского долга. Но когда кандидат становится президентом, его риторика меняется, а печатный станок только и делает что набирает новые обороты.