Слава Богу и ПВО России

Силы ПВО отразили ракетную атаку украинских войск на город

Этот небольшой городок на передовой Русского мира снова под огнем боевиков ВСУ

Украинские военные обстреляли прифронтовой город Васильевку в Запорожской области. К счастью, сработали системы ПВО.Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.- написал политик.Он рассказал, что благодаря эффективной работе противовоздушной обороны в городе обошлось без жертв. Повреждений инфраструктуры также удалось избежать.- отметил политик.Чуть ранее Рогов написал о том, что украинские военные открыли по Васильевке огонь из тяжелого вооружения. Местные жители сообщали о громких звуках.- сообщил чиновник.Представители местной администрации предупредили гражданское население об опасности и посоветовали людям не покидать укрытий.Город подвергается украинским обстрелам не в первый раз и, скорее всего, к сожалению, не в последний. Так, 5 января ВСУ нанесли по Васильевке два удара из реактивных систем HIMARS американского производства. Интервал между залпами составил час, чтобы второй удар пришелся по гражданам и сотрудникам экстренных служб, участвующим в спасательных работах. Днем ранее также был обстрел, жертвами которого стали пять человек из числа местных жителей.Сегодня украинские боевики вели огонь также по жилым кварталам и инфраструктуре Херсонской области на левом берегу Днепра. Ими было выпущено в общей сложности 68 артиллерийских снарядов и 17 мин.