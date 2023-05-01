Украинские военные обстреляли прифронтовой город Васильевку в Запорожской области. К счастью, сработали системы ПВО.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
Слава Богу и ПВО России
- написал политик.
Он рассказал, что благодаря эффективной работе противовоздушной обороны в городе обошлось без жертв. Повреждений инфраструктуры также удалось избежать.
Силы ПВО отразили ракетную атаку украинских войск на город
- отметил политик.
Чуть ранее Рогов написал о том, что украинские военные открыли по Васильевке огонь из тяжелого вооружения. Местные жители сообщали о громких звуках.
Этот небольшой городок на передовой Русского мира снова под огнем боевиков ВСУ
- сообщил чиновник.
Представители местной администрации предупредили гражданское население об опасности и посоветовали людям не покидать укрытий.
Город подвергается украинским обстрелам не в первый раз и, скорее всего, к сожалению, не в последний. Так, 5 января ВСУ нанесли по Васильевке два удара из реактивных систем HIMARS американского производства. Интервал между залпами составил час, чтобы второй удар пришелся по гражданам и сотрудникам экстренных служб, участвующим в спасательных работах. Днем ранее также был обстрел, жертвами которого стали пять человек из числа местных жителей.
Сегодня украинские боевики вели огонь также по жилым кварталам и инфраструктуре Херсонской области на левом берегу Днепра. Ими было выпущено в общей сложности 68 артиллерийских снарядов и 17 мин.