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Владимир Рогов: украинские военные обстреляли прифронтовой город Васильевку в Запорожской области

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Владимир Рогов: украинские военные обстреляли прифронтовой город Васильевку в Запорожской области

Украинские военные обстреляли прифронтовой город Васильевку в Запорожской области. К счастью, сработали системы ПВО.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

Слава Богу и ПВО России

- написал политик.

Он рассказал, что благодаря эффективной работе противовоздушной обороны в городе обошлось без жертв. Повреждений инфраструктуры также удалось избежать.

Силы ПВО отразили ракетную атаку украинских войск на город

- отметил политик.

Чуть ранее Рогов написал о том, что украинские военные открыли по Васильевке огонь из тяжелого вооружения. Местные жители сообщали о громких звуках.

Этот небольшой городок на передовой Русского мира снова под огнем боевиков ВСУ

- сообщил чиновник.

Представители местной администрации предупредили гражданское население об опасности и посоветовали людям не покидать укрытий.

Город подвергается украинским обстрелам не в первый раз и, скорее всего, к сожалению, не в последний. Так, 5 января ВСУ нанесли по Васильевке два удара из реактивных систем HIMARS американского производства. Интервал между залпами составил час, чтобы второй удар пришелся по гражданам и сотрудникам экстренных служб, участвующим в спасательных работах. Днем ранее также был обстрел, жертвами которого стали пять человек из числа местных жителей.

Сегодня украинские боевики вели огонь также по жилым кварталам и инфраструктуре Херсонской области на левом берегу Днепра. Ими было выпущено в общей сложности 68 артиллерийских снарядов и 17 мин.
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5 комментариев
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  1. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 15:49
    0
    Владимир Рогов: украинские военные обстреляли прифронтовой город Васильевку в Запорожской области

    НАДО правильно выражаться - НАЦИСТЫ ОБСТРЕЛЯЛИ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 16:11
      +2
      А если вообще правильно, то **Обстреляли территорию России**. Медведев как то стабильно грозится про немедленный и жёсткий ответ в случае чего. Но оттуда стабильно прилетает и им за это ничего не бывает! Не являются ли заявления Медведева дискредитацией власти? Заявления делать у нас получается, а надавать по морде нет. Может тогда не делать громких заявлений? Может лучше вначале дать по морде, а потом сказать?
      1. Fizik13
        Fizik13 Сегодня, 16:31
        0
        Цитата: северный кавказ
        Медведев как то стабильно грозится про немедленный и жёсткий ответ в случае чего. Но оттуда стабильно прилетает и им за это ничего не бывает! Не являются ли заявления Медведева дискредитацией власти?

        ДАМ последнее время сейчас пиарится!
        У нас на сайте все сейчас много говорят, правильно и неправильно и т.д.
        НО!
        Как говорится он государственный муж, т.е. его высказывания, даже если и в не официальной прессе, а он пиарится только в интернете, должны выполнятся!
        ПОЭТОМУ ЭТО ПРЕДВЫБОРНЫЙ ТРЁП....
        И ГЛАВНОЕ, что-бы у нас не было-бы как в США или вна Украине, хотели одного, а получили Байдена (Зеленского) или ДАМа.
      2. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 16:41
        +2
        Цитата: северный кавказ
        Не являются ли заявления Медведева дискредитацией власти?

        Как по мне, само присутствие Медведева во власти эту самую власть дискредитирует. Что не берется делать - все потом переделывать надо. Уж, казалось бы - дали синекуру, пост, сохраняющий, высокое положение, но при этом ни за что отвечать не надо - так и тут портит дело своими ненужными репликами не по делу
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 16:57
          +1
          Просто ДАМ из "своих" (в смысле из тамошних), потому его и не сливают несмотря на трёп и прочае....