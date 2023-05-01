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Глава украинского Минобороны попросил у властей Японии оборудование РЭБ

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Глава украинского Минобороны попросил у властей Японии оборудование РЭБ

Глава украинского Минобороны Алексей Резников попросил у японского правительства оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.


В интервью японскому информационному агентству Kyodo Резников обратился к властям страны с просьбой о предоставлении украинской армии оборудования для радиоэлектронной борьбы, способное заглушать сигналы беспилотников. Он также добавил, что для украинских властей очень важна поддержка Киева странами "большой семерки".

Резников в крайне комплиментарной форме высказался о Японии, назвав ее "одной из самых современных и технически развитых стран", после чего не преминул обратиться к японским властям с уже традиционной для представителей киевского режима просьбой о предоставлении тех или иных вооружений.

Говоря о готовящемся украинским военным руководством масштабном контрнаступлении, Резников отказался называть сроки и направления возможных ударов, сославшись на секретность подобной информации.

Резников также выразил надежду, что на грядущем саммите "большой семерки", проведение которого запланировано на 19-21 мая в печально известном благодаря американской ядерной бомбардировке японском городе Хиросима, усилят экономические и политические антироссийские санкции.

Также он обвинил Россию в том, что она пытается препятствовать поддержке украинской армии со стороны Запада и Японии, блефуя ядерными угрозами.

Ранее Резников заявлял, что украинская армия полностью готова к началу широкомасштабного контрнаступления.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:04
    +2
    Странный у них оборот речи "попросили"Вообщето они Требуют,оговаривая требование тем,что "стоят на первом крае обороны дерьмократических стран"
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 16:32
      +1
      В интервью японскому информационному агентству Kyodo Резников обратился к властям страны с просьбой о предоставлении украинской армии оборудования для радиоэлектронной борьбы, способное заглушать сигналы беспилотников. Он также добавил, что для украинских властей очень важна поддержка Киева странами "большой семерки".

      Не попросил случаем чтобы для ускорения послали передачу через территорию России поездами РЖД ? wink
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 16:43
        0
        [/quote]Не попросил случаем чтобы для ускорения послали передачу через территорию России поездами РЖД ? wink[/quote]
        Грузовое судно из Йокогамы до Роттердама идет 35 дней и 5 часов. Сильно вряд ли РЖД сработает быстрее.
      2. Дмитрий Донской
        Дмитрий Донской Сегодня, 17:04
        0
        Да нет,коллега,лучше всего это сделать почтой России. hi
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:06
    +3
    Ничего нового, попрошайки в своём репертуаре. Затем это ретранслировать на ВО - не понятно. feel
  3. Falx
    Falx Сегодня, 16:29
    +6
    дайте РЭБ, дайте танки, снаряды, ракеты... бабла дайте. позорище! Украинство стало синонимом попрошайничества....
    и эти людишки жили с нами когда то в одной стране, и даже считались братьями? позор!
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:32
    +1
    У индии они тоже недавно попросили, в своем репертуаре, сначала карикатуры неумные а потом попросили. Японцам шумеры еще ничего обидного не нарисовали? Ну про макак там в пруду, горящей сакуре. Если нет то хакерам надо подсуетится и отослать от имени шумеров японцам дружескую подставу.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:38
      +1
      про макак там в пруду, горящей сакуре.
      Не дадут- назовут премьера обиженным сашими laughing .
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 16:42
        +2
        Цитата: Болторез
        назовут премьера обиженным сашими

        Васаби.
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 16:41
    0
    Глава украинского Минобороны попросил у властей Японии оборудование РЭБ

    А корабли и самолеты Мицубиси, аналоги F-16.
    Японцы пока молчат, ведь без проекта САХАЛИН-2 им будет еще хуже чем Европе....
  6. Dreamboat
    Dreamboat Сегодня, 17:04
    0
    Ездит по миру побираться.
    Как же можно гордость целой страны уничтожить? Политики попрашайки, жены "эскортницы", мужья в нац.батах присягают фашистам. Память отцов и дедов предали. Был ведь нормальный народ.
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:08
    0
    ... Тогда мы напишем в спортлото.
    Пишите письма.
    После япов куда заяву?
    Австралия мало дала.и чили.
    И исландия.
    И норвегич.