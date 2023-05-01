Глава украинского Минобороны попросил у властей Японии оборудование РЭБ

Глава украинского Минобороны Алексей Резников попросил у японского правительства оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.
В интервью японскому информационному агентству Kyodo Резников обратился к властям страны с просьбой о предоставлении украинской армии оборудования для радиоэлектронной борьбы, способное заглушать сигналы беспилотников. Он также добавил, что для украинских властей очень важна поддержка Киева странами "большой семерки".
Резников в крайне комплиментарной форме высказался о Японии, назвав ее "одной из самых современных и технически развитых стран", после чего не преминул обратиться к японским властям с уже традиционной для представителей киевского режима просьбой о предоставлении тех или иных вооружений.
Говоря о готовящемся украинским военным руководством масштабном контрнаступлении, Резников отказался называть сроки и направления возможных ударов, сославшись на секретность подобной информации.
Резников также выразил надежду, что на грядущем саммите "большой семерки", проведение которого запланировано на 19-21 мая в печально известном благодаря американской ядерной бомбардировке японском городе Хиросима, усилят экономические и политические антироссийские санкции.
Также он обвинил Россию в том, что она пытается препятствовать поддержке украинской армии со стороны Запада и Японии, блефуя ядерными угрозами.
Ранее Резников заявлял, что украинская армия полностью готова к началу широкомасштабного контрнаступления.