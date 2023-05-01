Остающиеся в Бахмуте подразделения ВСУ начали подрывать многоэтажки на крайних западных улицах в попытке остановить продвижение ЧВК «Вагнер»

Подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают штурм позиций ВСУ в западной части Бахмута, в настоящее время подразделения "музыкантов" пытаются продвинуться в районе одноэтажной застройки в районе восточнее Хромово. Одновременно наносятся удары по высотной застройке, где ВСУ организовали очередной и последний мощный укрепрайон.
Судя по информации на официальном ТГ-канале ЧВК "Вагнер", бойцы "Оркестра" сегодня взяли самую высокую точку города в районе медколледжа, откуда противник корректировал огонь артиллерии и танков. Далее бойцы начали штурм в районе улицы Чайковского и на данный момент сумели пересечь ее, практически выйдя на окраину города южнее улицы Юбилейная - крайняя западная улица в городе.
Параллельно идет продвижение в частном секторе восточнее Хромово, где бойцы пытаются выйти во фланг обороняющимся подразделениям ВСУ, отрезав их от линии снабжения и заставить уйти из района высотной застройки, поскольку брать в лоб его очень тяжело. Если есть возможность победить противника без лишних потерь, то ей нужно воспользоваться. Фактический выход штурмовиков "Вагнера" к Юбилейной улице подтверждается подрывом одной из многоэтажек, расположенных в данном районе. По имеющимся данным, всушники подорвали один подъезд дома №113 по улице Юбилейной, пытаясь таким образом остановить продвижение российских бойцов. В командовании ВСУ считают, что подрывом многоэтажек устраняют угрозу работы с верхних этажей снайперов и расчетов ПТРК.
Красный кружок в районе укрепрайона №3 показывает местонахождение подорванного дома
Между тем появилась информация, что отвечающий за оборону города генерал Сырский получил добро от Зеленского на проведение наступательной операции в районе Бахмута и Соледара. Все подразделения ВСУ в Часовом Яре, Константиновке, Славянске и Северске приведены в боевую готовность. Про данную операцию заявлялось уже давно, по словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" готова к отражению удара, главное, чтобы удержались фланги и не дали ВСУ окружить "Оркестр".