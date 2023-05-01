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Остающиеся в Бахмуте подразделения ВСУ начали подрывать многоэтажки на крайних западных улицах в попытке остановить продвижение ЧВК «Вагнер»

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Остающиеся в Бахмуте подразделения ВСУ начали подрывать многоэтажки на крайних западных улицах в попытке остановить продвижение ЧВК «Вагнер»

Подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают штурм позиций ВСУ в западной части Бахмута, в настоящее время подразделения "музыкантов" пытаются продвинуться в районе одноэтажной застройки в районе восточнее Хромово. Одновременно наносятся удары по высотной застройке, где ВСУ организовали очередной и последний мощный укрепрайон.


Судя по информации на официальном ТГ-канале ЧВК "Вагнер", бойцы "Оркестра" сегодня взяли самую высокую точку города в районе медколледжа, откуда противник корректировал огонь артиллерии и танков. Далее бойцы начали штурм в районе улицы Чайковского и на данный момент сумели пересечь ее, практически выйдя на окраину города южнее улицы Юбилейная - крайняя западная улица в городе.

Параллельно идет продвижение в частном секторе восточнее Хромово, где бойцы пытаются выйти во фланг обороняющимся подразделениям ВСУ, отрезав их от линии снабжения и заставить уйти из района высотной застройки, поскольку брать в лоб его очень тяжело. Если есть возможность победить противника без лишних потерь, то ей нужно воспользоваться. Фактический выход штурмовиков "Вагнера" к Юбилейной улице подтверждается подрывом одной из многоэтажек, расположенных в данном районе. По имеющимся данным, всушники подорвали один подъезд дома №113 по улице Юбилейной, пытаясь таким образом остановить продвижение российских бойцов. В командовании ВСУ считают, что подрывом многоэтажек устраняют угрозу работы с верхних этажей снайперов и расчетов ПТРК.


Красный кружок в районе укрепрайона №3 показывает местонахождение подорванного дома


Между тем появилась информация, что отвечающий за оборону города генерал Сырский получил добро от Зеленского на проведение наступательной операции в районе Бахмута и Соледара. Все подразделения ВСУ в Часовом Яре, Константиновке, Славянске и Северске приведены в боевую готовность. Про данную операцию заявлялось уже давно, по словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" готова к отражению удара, главное, чтобы удержались фланги и не дали ВСУ окружить "Оркестр".
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:07
    +2
    За фланги есть опасение.Но тут скорее всего связано со снабжением и качеством командования
    1. Дмитрий Донской
      Дмитрий Донской Сегодня, 17:00
      0
      Опасение есть за всю нашу оборону.Не хотелось бы получить август-сентябрь прошлого года.Но думаю выводы сделаны и опыт года СВО поможет,не только выдержать удар,но и очистить наши земли от бармалеев. soldier
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:04
      +1
      Далее бойцы начали штурм в районе улицы Чайковского

      бойцы "Оркестра" сегодня взяли самую высокую точку города

      Параллельно идет продвижение в частном секторе восточнее Хромово


      Если это действительно так, то героизм отвага и система управления у ВагнерОв, просто - лучшая в мире!
    3. Маз
      Маз Сегодня, 17:06
      0
      От оружейного мастера сводка за первое мая
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 17:15
        -2
        Вообще то я уже это видео залил здесь.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:09
    +8
    Битва продолжается. Удачи "музыкантам".
  3. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 16:14
    +6
    Ну об этом месяц назад писали!
    Я что один об этом помню?
  4. Касатик
    Касатик Сегодня, 16:32
    +2
    Прямо не Бахмут какой-то, про который год наз никто даже не слышал, а битва за Берлин! Впрочем, Берлин взяли за месяц, даже меньше. Бахмут штурмуют с августа....
    1. NAF-NAF
      NAF-NAF Сегодня, 16:57
      +1
      Впрочем, Берлин взяли за месяц, даже меньше.

      Не ошибусь, если предположу, что Вы даже отдалённо не располагаете сведениями о ресурсах, которыми располагало советское командование для штурма Берлина? (Иначе бы не проводили параллели с Бахмутом....)
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 17:02
      +2
      Цитата: Касатик
      Берлин взяли за месяц

      И положили там безвозвратно более 78 000 человек. Любое наращивание темпов "покупается" увеличением потерь.
      Немцы штурмовали Сталинград 200 дней...и не взяли
      А Севастополь они штурмовали 250 дней
    3. Born
      Born Сегодня, 17:03
      0
      Берлин брала полумиллионная армия, которой противостояло тысяч 150, от немецкой армии к тому времени мало что осталось. Не надо сравнивать. Вагнеровцев 20-30 тыс человек. МО вроде оказывает только поддержку, прикрывает фланги и т д.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:33
    +2
    Остающиеся в Бахмуте подразделения ВСУ начали подрывать многоэтажки на крайних западных улицах в попытке остановить продвижение ЧВК «Вагнер»

    А в новостях идёт:
    Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил Владимира Зеленского и представителей командования украинской армии с 1 Мая из Соледара.

    Видео в поиске:
    Евгений Пригожин поздравил Владимира Зеленского и представителей командования украинской армии с 1 Мая
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:34
    -1
    Типично х,хлячье мышление и поведение-" шо нэ зьим,то понадкусюю"
  7. Комментарий был удален.
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 16:56
      0
      Цитата: azkolt
      Не пойму зачем их их подрывать, если они по сообщениям и являются их опорниками? Если вагнеровцы до них дойдут, то уже бежать можно только в чистое поле! Но здесь другое интересно! Я не видел на ВО видео с интервью Пригожиным, поэтому размещаю его в интерпретации Шарика, а уж в интерпретации Караулова оно еще страшнее!!!!)))

      Да простит меня ВО буйно блюдющее местные нравы, не я его так назвал!)))

      Очень надеюсь, что это игры, иначе просто страшно становится.
  8. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 16:45
    +1
    Фашистская тактика выжженой земли, хорошо хрюклов в плен не берут.
  9. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 16:48
    +1
    ГЛАВНОЕ, что-бы не было мирных жителей в подвалах этих многоэтажек.
    А так во время восстановления Артёмовска НАМ ВСЁ равно пришлось-бы сносить эти здания, ведь после такого обстрела ни одни госты, снипы и снапы не позволяли-бы их эксплуатировать.
    Пи.Си. А ещё был-бы геморрой по ихнему сносу, а так разобрали завал и работай дальше....
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 16:53
    0
    Жаль на схеме не указано время выхода "музыкантов" на указанные рубежи, это бы показало темпы их наступления
  11. parabyd
    parabyd Сегодня, 17:01
    0
    Судя по карте, отрезали от снабжения укрепрайоны 3 и 4. Видимо, оттуда начали выводить войска и попробовали подорвать многоэтажку, тогда это имеет смысл, иначе зачем её взрывать у себя в тылу.

    В телеграмме есть видео - дом целый, не сложился. Может, спешили и не подготовились.

    Возможно и Сырский руководит не столько наступлением, сколько отходом.
  12. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 17:19
    0
    Послушал интерьвю Пригожина на ВАР ГОНЗО. Становится страшно и грустно за Россию и Российскую армию.