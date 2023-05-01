«Признание окончательного фиаско»: ход разработки польской колёсной самоходки Kryl

Это было почти официальное признание окончательного фиаско концепции «летающего Kryl» [то есть авиадесантируемой САУ]

Польская оборонка пытается на протяжении многих лет создать 155-мм национальную авиадесантируемую колёсную самоходку Kryl.Как заявили в Минобороны, компания Huta Stalowa Wola SA, отвечавшая за соответствующие работы с 28 декабря 2011 года, свернула проект. При этом в военном ведомстве пояснили, что формируется новый облик колёсной САУ с учётом выводов из украинского конфликта.Проблемы сопровождали проект с самого начала. Разработчики столкнулись с серьёзными ограничениями по габаритам и весу, так как военные желали добиться возможности перевозки САУ самолётом C-130 Hercules. В итоге её боевая масса не должна была превышать 21 тонну. При этом Kryl должен был иметь ТТХ, приближенные к характеристикам более тяжёлой колёсной САУ Krab (ствол длиной 52 калибра, те же стандартизированные боеприпасы, идентичная дальность огня более 40 км, близкая скорострельность и время развёртывания в боевое положение). Отличие состояли только в углах стрельбы по азимуту и меньшем боезапасе (18 снарядов вместо 40).Прототип был разработан уже в 2014 году и был представлен публике в августе 2015 года. В том же году он начал заводские исследования. Для новой САУ создавалось «с нуля» шасси 6х6. Израильская компания Elbit предоставила артиллерийскую часть своей гаубицы ATMOS 2000 для программы Kryl. Ограничения по массе вынудили разработчика отказаться от автомата заряжания и снизить уровень баллистической защиты кабины и моторного отсека до «единицы» по стандарту STANAG 4569. Низкое бронирование должна была компенсировать высокая манёвренность за счёт установки двигателя MTU 6R 106 TD21 мощностью 326 л.с.Сразу после презентации САУ на неё со всех сторон посыпалась критика. Артустановку ругали за дизайн, неисправности и недочёты. Всё это приводило к изменению конструкции, затягиванию темпов работ и в итоге завершилось приостановкой заводских испытаний. При этом Минобороны говорило о готовности закупить 500 САУ.В 2021 году военное ведомство заявило о завершении проекта на этапе прототипа и о подписании контракта на выполнение новых работ с новыми требованиями.- отмечается в издании Defence24, рассуждая о ходе реализации программы.Сейчас фактически речь идёт о совершенно новом проекте. Новая САУ должны быть максимально приближена к самоходной гаубице Krab, в том числе иметь автомат заряжания. Колёсная формула должна измениться на 8х8.