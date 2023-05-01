В украинском командовании заявили, что целью ракетных атак ВС РФ являются логистические маршруты и центры

Целью новых ракетных атак российской армии является обнаружение и уничтожение логистических маршрутов и логистических центров, используемых украинской армией. Об этом заявили в оперативном командовании ВСУ "Юг".В комментарии украинскому телеканалу представитель группировки украинской армии "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что, помимо ударов по объектам логистики, не прекращаются ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.Ранее сообщалось, что российская армия нанесла массированный ракетный удар по объектам украинской военной инфраструктуры. В частности, был нанесен очень мощный удар по украинскому транспортному узлу в городе Павлоград в Днепропетровской области. Предположительно, там были уничтожены склады с вооружениями и боеприпасами.Помимо этого был нанесен удар по предприятию химической промышленности, на котором производилась продукция военного назначения. Судя по произошедшей после ракетной атаки вторичной детонации, согласно некоторым версиям, украинские военные могли хранить на территории промзоны ракеты для систем ПВО С-300 и другие боеприпасы. Эксперты также не исключают, что на уничтоженных складах могли храниться поставленные украинской армии из Великобритании снаряды с сердечниками из обедненного урана.Павлоград является крупным железнодорожным узлом, через который осуществляется снабжение и переброска сил на Восточное и Южное направления театра боевых действий.Также сообщается, что российскими ракетами поражены объекты в Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Иваео-Франковской и Черкасской областях.