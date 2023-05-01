Шведские ВМС получили корабль радиотехнической разведки HMS Artemis с задержкой в три года

Компания Saab передала Королевским Военно-морским силам Швеции корабль радиотехнической разведки HMS Artemis, но ввод в эксплуатацию давно ожидаемого судна пройдет не ранее следующего года, на него еще необходимо установить разведывательное оборудование.Шведский флот наконец-то получил на вооружение давно ожидаемое судно радиотехнической разведки, которое еще в 2020 году должно было стать "ночным кошмаром" для российских кораблей и подводных лодок. Однако польские подрядчики подвели шведов и HMS Artemis был достроен с опозданием в три года.В минувшую пятницу, 28 апреля, судно было доставлено на базу Шведского управления материального обеспечения вооружённых сил (FMV), где и будет находиться до момента окончания работ по установке оборудования радиотехнической разведки. В эксплуатацию HMS Artemis должен будет предан в 2024 году.Спуск на воду судна прошел 17 апреля 2019 года на верфях Stocznia Remontowa Nauta S.A. в Гдыне (Польша), резка стали для постройки корабля началась в марте 2018 года, а закладка киля - 15 июня 2018 года. Планировалось, что уже в 2020 году корабль будет передан шведской компании Saab для достройки и оснащения необходимым оборудованием, но финансовые трудности польского подрядчика поставили на планах крест. В итоге судно все равно достраивалось на судостроительном предприятии Saab в Карлскруне (Швеция), но с большой задержкой.Новый корабль будет применяться для обнаружения излучений станций радиосвязи, их пеленгации, перехвата и анализа передаваемых сообщений в Балтийском регионе. В составе ВМС Швеции HMS Artemis (A202) заменит HMS Orion (A201), который находится в эксплуатации с 1984 года.