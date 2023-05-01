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Теперь без водяного охлаждения: украинские военные модернизировали пулемёт «Максим»

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Теперь без водяного охлаждения: украинские военные модернизировали пулемёт «Максим»

Повидавший ещё Русско-японскую войну пулемёт «Максим» продолжает свою службу, активно используясь украинскими военными как в оригинальном виде, так и после прохождения модернизации.


В сети появились кадры применения, видимо на учебном полигоне, усовершенствованного пулемёта. Вместо прежней системы охлаждения ствола, когда использовалась вода, которая заливалась в цилиндрический кожух, теперь за этот процесс отвечает воздух благодаря другому кожуху. Кроме того, оружие получило новое дульное устройство, позволяющее повысить эффективность огня за счёт скорости наведения на цель и точности стрельбы.

Модернизированный «Максим» также получил новый приклад и прицельные приспособления, позволяющие увеличить дальность применения оружия. Теперь он питается из коробчатых магазинов, а не из ленты, поэтому с изделием может работать один солдат.

Ведутся работа по улучшению и других типов пулемётов старых типов, например, ДП-27, который получил новый оптический прибор и пламегаситель, рассеивающий звук, исходящий из ствола.

Наряду с «Максимами» и ДП-27 нередко на фронте можно увидеть не менее старые конструкции, например, американский 12,7-мм пулемет M2 Browning.
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31 комментарий
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  1. Керенский
    Керенский Сегодня, 18:00
    +1
    А умельцы его настраивать есть? Редкая кака с пружиной...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:51
      +1
      Это "редкая "кака с пружиной" из 20-х годов прошлого века.Первый советский ручной пулемет.А не модернизирован какалами
      1. Комментарий был удален.
  2. Mister X
    Mister X Сегодня, 18:02
    +1
    На союзников надейся, а сам не плошай...
    Видать, не доходит до передовой вся помощь запада
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:02
    +8
    У меня пара вопросов к специалистам.
    Как новый приклад и прицельные приспособления могут увеличить дальность применения оружия?
    Что такое дульное устройство?
    Я без приколов, просто не знаю.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:47
      +1
      "Дульное устройство" - это, скорее всего, дульный тормоз-компенсатор, снижающий отдачу и повышающий точность огня.
      Приклад и обновленный прицел, опять-таки, могут повлиять на точность, хотя у пулеметов обычно сильное "рассеивание" при стрельбе очередями и все эти примочки вряд ли сильно помогут.
    2. 27091965i
      27091965i Сегодня, 19:16
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Как новый приклад и прицельные приспособления могут увеличить дальность применения оружия?

      Данных слишком мало, но оптика даст возможность лучше производить прицеливание, но при замене ствола возникнут вопросы с баллистикой, просчитать это можно. Но сделать из станкового пулемёта, ручной, зачем? В станковый пулемёт закладываются характеристики которые отличатся от характеристик ручного пулемёта. Возможно их вдохновило это фото laughing , а в общем сложно понять смысл этой "модернизации".
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:03
    -7
    Теперь без водяного охлаждения: украинские военные модернизировали пулемёт «Максим»

    Что мечей охлаждают?
  5. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 18:03
    +8
    Слишком тяжелый для одного солдата.
    Пулемет, как ни крути, станковый и сильно облегчить его невозможно.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:19
      +2
      invisible man hi, тоже первым делом подумал, масса тела без воды и кожуха что-то около 20 кг, плюс короб, приклад, оптика свои граммы добавит, таскать в одного? А с его скорострельность Б. К. надо не один номер а два. Ну то есть к пулеметчику два подносчика. И стоит он того?
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 18:39
        0
        Всё так, только подносчик всегда был один. А боекомплектов пулеметам вечно не хватает, сколько не давай. Например у ПК скорострельность еще выше.
      2. Гуран33 Сергей
        Гуран33 Сергей Сегодня, 19:10
        +2
        Раз охлаждение воздушное,то как первоначальный максим поливать как из шланга не сможет..Так что убогое сооружение появилось..
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 18:03
    +5
    Ну какой один солдат? В нем веса пуда полтора, а то и два. А магазины? Нужен второй номер.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 18:05
    +15
    В сети появились кадры применения, видимо на учебном полигоне, усовершенствованного пулемёта. Вместо прежней системы охлаждения ствола, когда использовалась вода, которая заливалась в цилиндрический кожух, теперь за этот процесс отвечает воздух благодаря другому кожуху.

    А это точно? Или они успели вывезти с солидарского арсенала какое то количество ручных пулеметов Максима-Токарева?

    Да и почти век назад в 30-е годы 20-го века их массово поставляли в Китай и Испанию...


    1. m_silenus
      m_silenus Сегодня, 19:02
      0
      Скорее всего да. В складах под Соледаром наверно и такие есть.
    2. AUL
      AUL Сегодня, 19:25
      0
      Цитата: svp67
      А это точно? Или они успели вывезти с солидарского арсенала какое то количество ручных пулеметов Максима-Токарева?

      Но в заметке сказано, что пулемет получил питание из коробчатых магазинов.
      Теперь он питается из коробчатых магазинов, а не из ленты,
      Значит, не просто взяты из погреба, а дорабатывались. Но стоила ли овчинка выделки?
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:05
    +3
    Максим хороший пулемёт, но это позапрошлый век.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:20
      0
      Иезекиль 25-17 hi, он хорош на стационарной позиции, в технике если доработать, к нему нужен грамотный персонал-расчет так что овчинка выделки не стоит.
  9. a_2573
    a_2573 Сегодня, 18:05
    +2
    А на фото лента...из короба. Коробчатый магазин немного иной. Судя по всему скрестили пулемет Максима с MG и вышло то, что вышло.
  10. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 18:09
    +2
    как была не высокая кучность-так и осталась laughing хоть ты на него оптику установи....один черт-чермет wassat
  11. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:13
    +5
    Сравнили тоже. Максим и М2 Браунинг. Раритет с основным крупнокалиберным западным.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:17
      +3
      Цитата: Андрей Москвин
      Раритет с основным крупнокалиберным западным.

      Значит все равно будет как в "Свадьбе в Малиновке". "Один трясется как ненормальный, второй по своим стреляет...а последний выменял на эти штанишки"
  12. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:15
    +3
    украинские военные модернизировали пулемёт «Максим»

    Теперь пусть баллисту модернизируют.
    Опыт у них есть, - на майдане одна была.
  13. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:16
    +2
    А зачем модернизировать то вооружение, которое больше ста лет назад начали использовать?
    На Украине есть спецмодернНИИ? С финансированием широкой рукой?
    Арбалеты для уничтожения арт стволов методом закупоривания и саморазрушения ещё не финансируются?
  14. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 18:36
    0
    Скорее всего, обычный слив.
    так как и ранее пиарили новости об одиночных изделиях и с той , и с нашей стороны...
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:36
    +1
    Теперь без водяного охлаждения: украинские военные модернизировали пулемёт «Максим»
    . Законы физики обмануть... ну, ну, какие они "дерзкие. Впрочем, в продолжительности длительной прицельной стрельбы, оно точно не будет как раньше. Ещё очевидное... пулеметный расчёт, это всегда ДВА не маленьких ЛОСЯ, человека, иначе и с современным пулемётов не управится, а такая бандура как МАКСИМ, даже облегчённый... не, не, не вариант, сделать его ручным и прочее, прочее.
  16. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 18:40
    0
    Хмм.. Наскоко мне помнится.Первый вариант ручного пулемёта на основе максим без охлаждения был разработан Дегтярёвым в каком то лохматом 20м годе...Если ошибаюсь -поправьте.Лень искать самому
  17. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:43
    +3
    Нашли где-то в музее советский пулемет Максима-Токарева 1924 года и хвастаются. Только оптический прицел прикрутили.
  18. григорьевич
    григорьевич Сегодня, 18:57
    0
    Какой коробчатый,вон даже на снимке видна лента.
  19. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 19:00
    +1
    Если не ошибаюсь то такая версия максима была в красной армии где то в 20х годах. А вообще на мой взгляд максим без нормального водяного охлаждения это просто тяжёлая хрень. Ведь водяное охлаждение давало этому пулемёту возможность неприлично долго вести огонь без перегрева ствола. Воздушное охлаждение такого эффекта не даёт.
  20. komandir8
    komandir8 Сегодня, 19:00
    +1
    Пламегаситель не рассеивает звук, прицельные приспособления регулируют дальность стрельбы конструктивно заложённые в характеристиках и увеличить её никак не могут.
  21. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 19:13
    +1
    украинские военные модернизировали пулемёт «Максим»
    А модернизировали ли ?Что-то я не заметил этого..."коробчатого магазина" ! Не свистнули ли "доблестные" укро-зольдатен пулемёт МТ (Максима-Токарева) из музея али "древнего" хранилища складированного оружия времён ВОВ ? Вот для сравнения "иллюстрация" на ВО и пулемёт МТ....



    В интернете можно встретить и укро-"копию" немецкого пулемёта MG-08/15....
    ........................................
    А вот и сам MG-08/15.....