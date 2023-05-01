Теперь без водяного охлаждения: украинские военные модернизировали пулемёт «Максим»

Повидавший ещё Русско-японскую войну пулемёт «Максим» продолжает свою службу, активно используясь украинскими военными как в оригинальном виде, так и после прохождения модернизации.
В сети появились кадры применения, видимо на учебном полигоне, усовершенствованного пулемёта. Вместо прежней системы охлаждения ствола, когда использовалась вода, которая заливалась в цилиндрический кожух, теперь за этот процесс отвечает воздух благодаря другому кожуху. Кроме того, оружие получило новое дульное устройство, позволяющее повысить эффективность огня за счёт скорости наведения на цель и точности стрельбы.
Модернизированный «Максим» также получил новый приклад и прицельные приспособления, позволяющие увеличить дальность применения оружия. Теперь он питается из коробчатых магазинов, а не из ленты, поэтому с изделием может работать один солдат.
Ведутся работа по улучшению и других типов пулемётов старых типов, например, ДП-27, который получил новый оптический прибор и пламегаситель, рассеивающий звук, исходящий из ствола.
Наряду с «Максимами» и ДП-27 нередко на фронте можно увидеть не менее старые конструкции, например, американский 12,7-мм пулемет M2 Browning.