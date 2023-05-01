Пущенный под откос грузовой поезд в Брянской области принадлежал Белоруссии

Стали известны некоторые подробности о пущенном неизвестными под откос железнодорожном составе в Брянской области. Как ранее сообщалось, локомотив и 7 первых цистерн сошли с рельсового полотна на участке железной дороги Брянск-Унеча. К счастью, пострадавших нет.Теперь поступает информация о том, что этот железнодорожный состав был белорусским. Управляла локомотивом на территории Российской Федерации бригада белорусских машинистов. Локомотив и цистерны сошедшего с рельсов состава принадлежат железнодорожному депо Гомеля.Минтранс Республики Беларусь эту информацию подтвердил, отметив, что всего в составе было 78 вагонов (основная часть - цистерны). Грузовой поезд следовал из Гомеля в Брянск.Напомним, что ранее было установлено следующее: сход товарного поезда с рельсов произошёл в результате повреждения железнодорожного полотна. Имел место взрыв. По данным правоохранителей, к полотну в месте, где впоследствии и прогремел взрыв, подъезжали два человека – на велосипедах. Оба были одеты в тёмные куртки и такие же штаны. Пока их личности не установлены. При этом подозревается, что диверсию на железной дороге они могли устроить по указанию украинских спецслужб.На месте диверсии побывал брянский губернатор, пообещав, что движение поездов на этом направлении будет восстановлено к утру 2 мая.