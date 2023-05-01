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Пущенный под откос грузовой поезд в Брянской области принадлежал Белоруссии

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Пущенный под откос грузовой поезд в Брянской области принадлежал Белоруссии

Стали известны некоторые подробности о пущенном неизвестными под откос железнодорожном составе в Брянской области. Как ранее сообщалось, локомотив и 7 первых цистерн сошли с рельсового полотна на участке железной дороги Брянск-Унеча. К счастью, пострадавших нет.


Теперь поступает информация о том, что этот железнодорожный состав был белорусским. Управляла локомотивом на территории Российской Федерации бригада белорусских машинистов. Локомотив и цистерны сошедшего с рельсов состава принадлежат железнодорожному депо Гомеля.

Минтранс Республики Беларусь эту информацию подтвердил, отметив, что всего в составе было 78 вагонов (основная часть - цистерны). Грузовой поезд следовал из Гомеля в Брянск.

Напомним, что ранее было установлено следующее: сход товарного поезда с рельсов произошёл в результате повреждения железнодорожного полотна. Имел место взрыв. По данным правоохранителей, к полотну в месте, где впоследствии и прогремел взрыв, подъезжали два человека – на велосипедах. Оба были одеты в тёмные куртки и такие же штаны. Пока их личности не установлены. При этом подозревается, что диверсию на железной дороге они могли устроить по указанию украинских спецслужб.

На месте диверсии побывал брянский губернатор, пообещав, что движение поездов на этом направлении будет восстановлено к утру 2 мая.
Использованы фотографии:
ТГ/Губернатор Брянской области
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28 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:44
    +1
    Ну что, Батько, что скажешь и сделаешь? Эшелон то белорусский был оказывается..... И паровозники тоже.

    зы Хорошо что никто не погиб.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 17:50
      +3
      При этом подозревается, что диверсию на железной дороге они могли устроить по указанию украинских спецслужб

      Даже если поляки - бить в ответ надо по Украине.
      Как после теракта на Крымском мосту, отключить электричество по всей стране.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:52
        +6
        Сомневаюсь что поляки.... Скорее всего или шароварные (типа беженцы) или 5ая колонна (или сочувствующие или завербованные) .
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 18:32
          0
          "5-ая колонна" со взрывчаткой?
          Вряд ли. Не охотничье ружьё всё же, так просто не достанешь. А связываться с поставщиком из-за рубежа - поставщику безопаснее всё самому без лишнего звена сделать, раз уж по эту сторону границы сумел получить тротил.
          Так что иностранцы это.
          И поляков зря исключаете. Я бы поставил 25% на поляков, 70% на киевлян. Ну и 5% на остальных. Наследников Басаева нельзя забывать, как и про американцев, да и в Грузии найдутся энтузиасты.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 17:53
      +10
      Цитата: Nexcom
      Ну что, Батько, что скажешь и сделаешь? Эшелон то белорусский был оказывается..... И паровозники тоже.

      Но безопасность его продвижения по нашей территории, должна была обеспечить российская сторона. Батька имеет право выставить счет.
      1. Комментарий был удален.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:06
        +1
        Цитата: Piramidon
        Но безопасность его продвижения по нашей территории, должна была обеспечить российская сторона. Батька имеет право выставить счет.

        Ещё батька может копнуть нет ли следа котлетной мастерицы и её подручных которых в Белоруссии придушили. hi
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:02
        +1
        Цитата: Piramidon
        Но безопасность его продвижения по нашей территории, должна была обеспечить российская сторона. Батька имеет право выставить счет.

        И нацисты на это и расчитывали.
    3. ettore
      ettore Сегодня, 19:02
      0
      Цитата: Nexcom
      Ну что, Батько, что скажешь и сделаешь? Эшелон то белорусский был оказывается..... И паровозники тоже.

      зы Хорошо что никто не погиб.

      А, что ты, сынку, скажешь и сделаешь?
  3. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  5. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 17:54
    +2
    Цитата: Shurik70
    отключить электричество по всей стране.


    Хороший способ бесполезно потратить ракеты перед контрнаступом.
  6. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 17:54
    +1
    Да какая разница чей, главное что под откос пустили!
  7. Комментарий был удален.
  8. g_ae
    g_ae Сегодня, 17:56
    +6
    Вот у нас прочке недоумков "партизан" прострелили ноги и срок за терроризм в плечи дали. И сразу подобные художества пропали. А вы все телитесь неизвестно с чего, вот и наглеют бандерологи. И красные линии, как рельсы, все за горизонт уходят.
  9. Комментарий был удален.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:04
    -2
    На месте Батьки я бы нанес удар возмездия...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:07
      +3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      На месте Батьки я бы нанес удар возмездия...

      Кому?
      Или не разбирая?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 18:58
        -1
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Кому?
        Или не разбирая?

        По Банковой, чего там разбираться и так ясно.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:16
          0
          Цитата: tihonmarine
          По Банковой, чего там разбираться и так ясно.

          По Банковой причин столько, что можно каждый день долбать и будет справедливо. hi
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 18:25
      +6
      Цитата: Иезекиль 25-17
      На месте Батьки я бы нанес удар возмездия...

      По офису РЖД, что ли? laughing
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:08
    +2
    Украина начала наносить экономический ущерб Белоруссии на территории России. Это или ошибка исполнителей, или украинское шило в задницу Белорусской экономики и терпимости.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:13
      +1
      А может попытка и Бацьку припугнуть, и укро-доблесть показать. Рассорить нас, да и ДРГ должны себя оправдывать.
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:26
    0
    Незнаю кого там попытка рассорить, а вот факт диверсии и ухода налицо, причем все знают куда и откуда. А дрезину с кирпичем на педали газа не додумадись перед составом пускать ещё?
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 18:56
      0
      Цитата: evgen1221
      А дрезину с кирпичем на педали газа не додумадись перед составом пускать ещё?

      Лучше бронепоезд с контрольными платформами. good
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:28
    +5
    Пущенный под откос грузовой поезд в Брянской области принадлежал Белоруссии
    . Какая разница... в мозгах у манагеров всех уровней, обозначена одна цель, БАБЛО!!! Вон пускай амиак в Одессу подают и продают, других целей и задачь у них нет.
    Впрочем, пока сверху будут тарахтеть, что у нас СВО, а не полноценная война, ни у кого ничего в мозгах не перещелкница, НИКОГДА. Да и то, решения верхней власти надо подкреплять жёсткими мерами иначе теперешним "короли жизни" большой болт на все вложили.
    Правда есть такой нюанс к!!! Кто у нас ПРАВЯЩИЙ КЛАСС, кого обслуживает власть и "слуги народа"??? Если на все смотреть с этой стороны, то... печалька, печалька, чёс слово.
    1. Гум_маноид
      Гум_маноид Сегодня, 19:12
      -1
      Самое печальное, что как раз в такой обстановке легче всего бабло зарабатывать. Сначала продать- потом взорвать и все стрелки на украинцев)))
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:21
        0
        Пускай следствие разбирается, кто и по чем... версий наплодить, можно, много, а истина может спрятаться за углом.
  14. фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:46
    0
    Только ЛЭП взорвали,теперь поезд.Ждем когда рванут с многочисленными жертвами и "тогда начнем по настоящему"? request hi
  15. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:55
    +1
    к полотну в месте, где впоследствии и прогремел взрыв, подъезжали два человека – на велосипедах.

    Точнее не два человека, а два украинских диверсанта.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:24
      0
      Рельсовая война, она уже идёт и... это может быть до, пока всех не заровнять с грунтом.
  16. Гум_маноид
    Гум_маноид Сегодня, 19:09
    0
    Это коммерческие разборки хозяйствующих объектов. Что-то везли, кому-то выгодно, кому-то дорогу перешли.Начинают всплывать "странные " факты. Дело ясное, что дело темное- проворовались)))
  17. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 19:27
    -1
    А вот на землях подконтрольных киевскому режиму не один эшелон с вооружениями под откос не пошёл...
    И мосты не трогаем...
    Вот нацисты и осмелели - чем бережнее армия России относится к ВСУ и украине в целом - тем больше наглеют и звереют бандеровцы.
    sad
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 19:41
      -1
      Цитата: котик-русич
      И мосты не трогаем...

      Ну вот зачем эти ложные вымыслы? Сколько уже было ударов и по ж/д станциям, и по мостам и по эшелонам. Вы в каком то своём выдуманном мирке существуете.