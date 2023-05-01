Глава Минобороны Резников: Подготовка к контрнаступлению ВСУ вышла на «финишную прямую»

По состоянию на сегодня мы выходим на финишную прямую, когда можем сказать "да, все готово". А дальше уже по решению и по пониманию ситуации на поле боя у Генштаба, главкома и его команды будет понятно, как, где и когда

Подготовка к контрнаступлению завершается, подразделения ВСУ фактически готовы к началу масштабной наступательной операции. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.Подготовка к контрнаступлению вышла на финишную прямую, политическое и военное руководство Украины сделало все, чтобы оно было удачным. По словам Резникова, он верит, что у ВСУ все получится и поставленные задачи будут достигнуты. Для этого у Украины имеется все необходимое: поставленное западом вооружение, личный состав ВСУ, готовый к боям, а также боеприпасы и горючее. Окончательное решение по срокам и основному направлению примет главком ВСУ после необходимых консультаций с офисом президента.- заявил министр.Резников признал, что у ВСУ имеется проблема с боеприпасами для артиллерии, но заявил, что абсолютно такая же проблема имеется и у российской армии. К тому же контрнаступление согласовано с зарубежными союзниками Украины и они обещали обеспечить ВСУ дополнительным количеством 155-мм снарядов.Между тем, появилась информация, что Зеленский пытается затянуть с началом контрнаступления, желая выбить из США и Европы как можно больше вооружений, в том числе дальнобойные ракеты. В то же время не исключено, что первый удар ВСУ нанесут в районе Бахмута, стараясь взять Соледар с дальнейшим выходом к Лисичанску.