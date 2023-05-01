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Глава Минобороны Резников: Подготовка к контрнаступлению ВСУ вышла на «финишную прямую»

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Глава Минобороны Резников: Подготовка к контрнаступлению ВСУ вышла на «финишную прямую»

Подготовка к контрнаступлению завершается, подразделения ВСУ фактически готовы к началу масштабной наступательной операции. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.


Подготовка к контрнаступлению вышла на финишную прямую, политическое и военное руководство Украины сделало все, чтобы оно было удачным. По словам Резникова, он верит, что у ВСУ все получится и поставленные задачи будут достигнуты. Для этого у Украины имеется все необходимое: поставленное западом вооружение, личный состав ВСУ, готовый к боям, а также боеприпасы и горючее. Окончательное решение по срокам и основному направлению примет главком ВСУ после необходимых консультаций с офисом президента.

По состоянию на сегодня мы выходим на финишную прямую, когда можем сказать "да, все готово". А дальше уже по решению и по пониманию ситуации на поле боя у Генштаба, главкома и его команды будет понятно, как, где и когда

- заявил министр.

Резников признал, что у ВСУ имеется проблема с боеприпасами для артиллерии, но заявил, что абсолютно такая же проблема имеется и у российской армии. К тому же контрнаступление согласовано с зарубежными союзниками Украины и они обещали обеспечить ВСУ дополнительным количеством 155-мм снарядов.

Между тем, появилась информация, что Зеленский пытается затянуть с началом контрнаступления, желая выбить из США и Европы как можно больше вооружений, в том числе дальнобойные ракеты. В то же время не исключено, что первый удар ВСУ нанесут в районе Бахмута, стараясь взять Соледар с дальнейшим выходом к Лисичанску.
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27 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 18:01
    +9
    Глава Минобороны Резников: Подготовка к контрнаступлению ВСУ вышла на «финишную прямую»
    да пошли они все... с 1 Мая товарищи !
    1. rafat
      rafat Сегодня, 19:17
      +1
      Спасибо присоединяюсь,Мир Труд Май , забывших игнорируем .С праздником!!!
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 18:02
    0
    По состоянию на сегодня мы выходим на финишную прямую, когда можем сказать "да, все готово". А дальше
    ... будут "фальш старты"...
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:04
    -3
    Керенский сбежал в женском платье, а они как?
    История древней Руси.....
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 18:10
      +7
      Керенский у нас теперь в древней руси? Ясно, так и запишем, в одну колонку с печенегами и половцами laughing
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 19:19
        0
        Цитата: DMFalke
        Керенский у нас теперь в древней руси?

        Там же где Зеленский с Порошенко.
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:11
      +3
      Керенский не бежал в женском платье, это "революционный фольклор". Он переоделся в форму матроса.
      https://aif.ru/society/history/aleksandra_fedorovna_bezhal_li_kerenskiy_iz_petrograda_v_zhenskom_plate
    3. kot423
      kot423 Сегодня, 18:19
      +5
      Цитата: Fizik13
      сбежал в женском платье, а они как?

      Нуууу, это вы батенька далеко копнули... drinks Мелкобритый спецназ тоже в паранджах когти рвал в Афгане, так что Зе и К сам черт велел на хозяев равняться.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 18:34
        +2
        Цитата: kot423
        Цитата: Fizik13
        сбежал в женском платье, а они как?

        Нуууу, это вы батенька далеко копнули... drinks Мелкобритый спецназ тоже в паранджах когти рвал в Афгане, так что Зе и К сам черт велел на хозяев равняться.

        вспоминается прекрасный фильм " дни Турбиных"...
  4. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 18:04
    +1
    осталось лыжи смазать laughing ....вас конечно не стоит неодеценивать! но (есть желание и или "патриотизм погибать за бесталковый командный состав") не понятно wassat
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 18:08
    +5
    Это что очередной открытый отчет перед пентагоном? Ну сколько можно? Все вроде бы по кругу уже 10-ть раз отчетались...Резников последний или еще кружок?
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:11
    +1
    По состоянию на сегодня мы выходим на финишную прямую, когда можем сказать "да, все готово". А дальше уже по решению и по пониманию ситуации на поле боя у Генштаба, главкома и его команды будет понятно, как, где и когда

    Хорошо бы для понимания ситуации им чего-нибудь чистейшего доставить. Что бы неделями план за планом следовали, наслаждаясь.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:19
      0
      Цитата: Fangaro
      По состоянию на сегодня мы выходим на финишную прямую, когда можем сказать "да, все готово".

      А финишная прямая такая длинная....
  7. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 18:19
    +3
    Ну, по канонам если - то "Мы начинаем процедуру имплементации разработки дорожной карты планирования наступления", но в общем и так сойдет.
  8. Born
    Born Сегодня, 18:20
    +2
    Все больше вызывает сомнение столь громко озвученная информация
  9. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:27
    +2
    Пусть атакуют, что зубы сломают.Они понесут катастрофические потери
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:31
    +4
    Вот за что я уважаю евреев, так это за их,ум. Евреи пришли к власти на украине и устроили чубатым- шикарный погром. А чубатые,как стадо- идут на убой,тысячами. Молодцы!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:12
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Вот за что я уважаю евреев, так это за их,ум. Евреи пришли к власти на украине и устроили чубатым- шикарный погром. А чубатые,как стадо- идут на убой,тысячами. Молодцы!

      За 200 лет евреи поняли, как нужно с рагулями обращаться. И у них неплохо получилось.
  11. АИК05
    АИК05 Сегодня, 18:33
    0
    Что за времена, что за нравы… объявляют заранее о готовности и намерениях, украинцы они такие, все пиарятся, а гибнут все наши молодые и немолодые мужики.
  12. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:39
    +3
    я не понял, а афиши будут?!!!
    меня это шой уже утомляет
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:15
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      я не понял, а афиши будут?!!!

      И афиши и скачки будут, и - " Батько наш Бандера, мыты вся Краина", ну в общем Еуропа.
  13. Добрый
    Добрый Сегодня, 18:43
    -2
    Дай Бог чтобы я ошибся! Как бы они у нас в тылу "наступать " не начали. Подонков у нас продажных к сожалению немало.
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 18:58
      -1
      Извините, но Вы сами то в России живете?
      Сказать про то, что в России подонков не мало и ума много не надо.
      Если Вы каждый день подонка в России видите, то хоть что то делаете? В полицию сообщаете? Говорите, что так делать нельзя? В морду бьете? Или мимо проходите, но галочку карандашом в блокноте ставите? "Вот, ещё один . А я предупреждал..."
      Ещё раз Извините, но если не орать на хулиганов, которые ночью спать мешают, то и про нравы не стоит говорить.
  14. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:08
    0
    Для этого у Украины имеется все необходимое: поставленное западом вооружение, личный состав ВСУ, готовый к боям, а также боеприпасы и горючее.

    А Подоляк намедни глаголил, что только от Запада 2% помощи, ох забрехались клоуны руинные..
  15. фа2998
    фа2998 Сегодня, 19:21
    0
    Цитата: Егоза
    А финишная прямая такая длинная...

    Тут у нас дожди. Всем надоели.Естественно и нам и украинцам мешают в передвижении.Особенно тем кто собрался вперед идти. hi
  16. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 19:33
    0
    Очередную дезу пускает. Разве кто правду скажет.
    Чисто путают.
  17. sifgame
    sifgame Сегодня, 19:35
    0
    И что, резников дату и время анонсирует у себя в соцсетях?