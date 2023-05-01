Под Авдеевкой российские военные выманили штурмовую группу ВСУ под удар артиллерии

Украинские боевики ликовали, заняв свои ранее утраченные позиции недалеко от Донецка. Они считали это своей маленькой «победой». Но ликовать им пришлось недолго, так как подразделение ВСУ было тут же уничтожено артиллерийским огнем россиян.
Как оказалось, их «успех» был частью замысла бойцов легендарной 1-й Славянской бригады. Дело в том, что под Авдеевкой российские военные выманили эту штурмовую группу ВСУ под удар артиллерии и уничтожили ее.
Также противнику было нанесено огневое поражение на Донецком направлении в районе Тоненького и Северного.
Сегодня Вооруженные силы РФ били врага не только на этом участке фронта. На юге ДНР ими были поражены вражеские позиции в Угледаре и других населенных пунктах.
В районе Старобельска они поразили скопления живой силы и техники украинских военных в Новомлинске, Двуречном и Торском.
В Запорожье целями Вооруженных сил РФ стали позиции противника в Гуляйполе Малой Токмачке и Новоандреевке.
В районе Херсона самолеты Су-25 штурмовой авиации ВСУ безуспешно попытались атаковать российские позиции, но встретили отпор. Пара штурмовиков летела со стороны Кизомыса в направлении днепровских островов. Неожиданно один самолет был поражен выстрелом российского бойца из ПЗРК. Увидев, что Су-25 начал дымить, его напарник отказался продолжать полет и развернул боевую машину в сторону подконтрольной ВСУ территории.
На Артемовском направлении нашими военными были нанесены удары по противнику в Константиновке, Красном и Артемовске. В последнем ожесточенные уличные бои ведут подразделения ЧВК «Вагнер». Кстати, у компании сегодня День рождения, в связи с чем «музыкантов» поздравил ее глава Евгений Пригожин. К поздравлениям искренне присоединяется и редакция «Военного обозрения».