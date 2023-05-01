Военное обозрение
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Под Авдеевкой российские военные выманили штурмовую группу ВСУ под удар артиллерии

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Под Авдеевкой российские военные выманили штурмовую группу ВСУ под удар артиллерии

Украинские боевики ликовали, заняв свои ранее утраченные позиции недалеко от Донецка. Они считали это своей маленькой «победой». Но ликовать им пришлось недолго, так как подразделение ВСУ было тут же уничтожено артиллерийским огнем россиян.


Как оказалось, их «успех» был частью замысла бойцов легендарной 1-й Славянской бригады. Дело в том, что под Авдеевкой российские военные выманили эту штурмовую группу ВСУ под удар артиллерии и уничтожили ее.

Также противнику было нанесено огневое поражение на Донецком направлении в районе Тоненького и Северного.

Сегодня Вооруженные силы РФ били врага не только на этом участке фронта. На юге ДНР ими были поражены вражеские позиции в Угледаре и других населенных пунктах.

В районе Старобельска они поразили скопления живой силы и техники украинских военных в Новомлинске, Двуречном и Торском.

В Запорожье целями Вооруженных сил РФ стали позиции противника в Гуляйполе Малой Токмачке и Новоандреевке.

В районе Херсона самолеты Су-25 штурмовой авиации ВСУ безуспешно попытались атаковать российские позиции, но встретили отпор. Пара штурмовиков летела со стороны Кизомыса в направлении днепровских островов. Неожиданно один самолет был поражен выстрелом российского бойца из ПЗРК. Увидев, что Су-25 начал дымить, его напарник отказался продолжать полет и развернул боевую машину в сторону подконтрольной ВСУ территории.

На Артемовском направлении нашими военными были нанесены удары по противнику в Константиновке, Красном и Артемовске. В последнем ожесточенные уличные бои ведут подразделения ЧВК «Вагнер». Кстати, у компании сегодня День рождения, в связи с чем «музыкантов» поздравил ее глава Евгений Пригожин. К поздравлениям искренне присоединяется и редакция «Военного обозрения».


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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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8 комментариев
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  1. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 18:16
    +12
    С днем рождения Лотоса! С днем рождения ЧВК Вагнер всех Музыкантов и причастных! Здоровья Вам и Вашим родным, парни!
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 18:20
      +12
      С Днём Рождения ВЧК "Вагнер" под руководством его руководителя Евгения Пригожина! hi
      С Днём рождения "Лотоса"! hi

      С Днём 1 Мая! С Международным днём солидарности трудящихся Всех ЗАЩИТНИКОВ России и тружеников фронта и тыла СВО!

      Здоровья Вам всем, успехов, удачи и всякого благопрлучия в личной жизни! love
    2. rafat
      rafat Сегодня, 19:11
      +1
      Очень даже присоединяюсь,мужественным воинам здравия и благословения в ратном деле.
  2. hly
    hly Сегодня, 18:42
    +4
    Мужчины! С Днем рождения! Храни Вас Господь!
  3. Oblomoffff
    Oblomoffff Сегодня, 18:44
    +1
    С днем рождения Лотоса,с 1мая Мир Труд Май,с праздником
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:56
    -1
    так как подразделение ВСУ было тут же уничтожено артиллерийским огнем россиян.
    Обычно так о нас с той стороны пишут.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:10
    +1
    Украинские боевики ликовали, заняв свои ранее утраченные позиции недалеко от Донецка. Они считали это своей маленькой «победой». Но ликовать им пришлось недолго, так как подразделение ВСУ было тут же уничтожено артиллерийским огнем россиян.

    Автор!!! Вот украинские боевики такие глупые, что аж ликовали? Плясали, может? Может и стол накрыли для празднования?
    Украшать врага и его действия не нужно. Но и оглуплять его, врага, тоже не нужно.
    От того, что новый автор ВО назовёт солдат ВСУ дураками, у них в магазинах перекос не появится. И руки в гору не поднимут.
    Если там все дураки и не умеют воевать, то их враг, то есть мы, примерно такие же? Я с этим не согласен.
    А Вы, автор, как считаете?
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:12
    -1
    ПИСЕЦ Фашисткам. Они не только немцы, но и украинские рукойводители....