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Потеряв контроль над большинством ключевых объектов на западе Артёмовска, ВСУ сосредотачивают усилия на удержании Хромово и Ивановского

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Потеряв контроль над большинством ключевых объектов на западе Артёмовска, ВСУ сосредотачивают усилия на удержании Хромово и Ивановского

Украинские военные, сами ранее публиковавшие в сети заявления о том, что «до 9 мая Бахмут не сдадут», теперь выдумали новую для себя мотивацию. Утверждается, будто бы российское командование поставило задачу взять город именно к 9 мая. В российских подразделениях, участвующих в операции по освобождению Бахмута (Артёмовска), заявления противника о якобы поставленной кем-то «наверху» задаче взять город под полный контроль именно ко Дню Победы в Великой Отечественной войне назвали «буйной фантазией теряющего город противника».


Тем временем в сети появились новые обратившие на себя внимание заявления украинских военных, находящихся в Артёмовской агломерации. Вместо традиционных постов со словами «Вокзал наш», «Техникум наш», «Железная дорога наша» появляются говорящие сами за себя заявления. Одно из таких:

(Улица) Корсунского наша, (село) Хромово наше, (село) Ивановское наше.

Улица Корсунского (переименованная Некрасова) находится в западной части города, переходя в дорогу на Ивановское и далее – на Константиновку.



Эти слова украинских военных фактически свидетельствуют о том, что они уже начинают сосредотачиваться не на удержании ключевых объектов в городе (а под их контролем таковых на западе, не говоря уже о других частях города, практически не осталось), а на сёлах, через которые идут автодороги на выезд из Артёмовска.

Противник за последние несколько часов в городских боях потерял контроль ещё над несколькими позициями на западе города. Боевики ВСУ и наёмники ожидали того, что ЧВК «Вагнер» будет подходить к их огневым позициям «в лоб», но вместо этого «вагнера» вошли через проломы в стенах, застав противника врасплох. В результате таких действий взяты несколько зданий на улицах Корсунского и Юбилейная в крайних западных кварталах города.
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14 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:25
    0
    Бахмут был завоеван несколько недель назад. Зачем играть в паранойю Зеленского???
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 18:44
      0
      Цитата: Carlos Sala
      Бахмут был завоеван несколько недель назад. Зачем играть в паранойю Зеленского???
      честно своровано сhttps://dzen.ru/a/Y5iunSNY-n3AKjfj

      Битва за Артемовск 1941-1943. Почему фашисты держали крепость на Бахмуте
      Здравствуйте Уважаемые читатели! Сегодня я хочу поговорить о попытках Красной армии освободить город Артемовск, который являлся мощным опорным пунктом обороны врага в районе Славянска. Немцы сделали тактику на удержание этих городов любой ценой и она себя до поры оправдывала. А началось все 1 ноября 1941 года, когда в ходе штурма противник овладел городом, а части Красной армии после тяжелых уличных боев отошли на восточный берег Бахмутки. Но спустя менее трех месяцев уже немцам придется думать об обороне. Так, 18 января 1942 части Юго-западного и Южного фронтов переходят в наступление, и это при том, что противник превосходил РККА по численности на треть, а в артиллерии и вовсе более чем в два раза, но ставку делали на внезапность, и при отсутствии сплошной линии фронта это могло сработать.

      Январь 1942 года, наши танки под Барвенково.
      Так, в ходе Барвенково-Лозовской операции 21 января 1942 войска вышли на оперативный простор и начали движение на юг к Азовскому морю, причем удачно, и к 27 января глубоко охватили немецкую группировку войск в районе Славянска, Краматорска, Артемовска. Но вот в районе этих городов успеха достичь не удалось. Фронт вышел вплотную к Артемовску, но город взят не был. Как итог - линия фронта сильно растянулась при недостатке сил с нашей стороны. Поэтому далее контратаковали немцы и восстановили снабжение этой своей группировки, которое было уже нарушенным. А после Харьковской катастрофы в мае 1942 фронт откатился далеко от Донбасса, но не надолго. В бой за "Всесоюзную кочегарку" наши войска вступят зимой 1943 в ходе Ворошиловградской операции и вновь выйдут к району Артемовска, Славянска. 1 февраля 1943 был освобожден Лисхимстрой(Северодонецк), а через три дня и Лисичанск, его, правда, через месяц придется оставить и отойти на противоположный берег Северского Донца, как и Славянск освобожденный 17 февраля. А вот Артемовск был удержан немцами. Теперь освободить эти города хотели в ходе Изюм-Барвенковской операции, а за одно отвлечь врага от Курска.

      Барвенковско-Лозовская операция, январь 1942 года. Делее карты операций указанные в тексте.
      Так, 17 июля 1943 года с целью окружить немцев войска Юго-Западного фронта атакуют на Барвенково и Артемовск из района Северодонецка, уйдя в прорыв, они должны были встретиться с частями Южного фронта, наступающего на Миус-Фронт, и окружить группировку фашистов. Но операция не имела успеха по ряду причин. В частности, мощные удары противника по местам переправ через Северский Донец. Одно из таких было в районе Белогоровки, близь Лисичанска, да, это та самая, о которой многие подумали. Успеха в этих наступлениях не было, но враг понес значительные потери особенно на юге, на Миус-фронте, куда перебросили танковые дивизии прямо с Прохоровского поля и где они сточились. Поэтому следующий натиск должен был быть удачным.

      Красная армия в наступление 1943 год.
      Так, 18 августа 1943 начинается Донбасская наступательная операция, в ходе которой войска Южного фронта наступают на Миус-Фронте. 30 августа освобожден Таганрог, 31 августа взята штурмом хорошо укрепленная Саур-Могила. Опасаясь прорыва и окружения, группа армий "Юг" начинает постепенный отход. И в ходе продвижения 5 сентября 1943 года советские войска наконец-то освобождают Артемовск, а три дня спустя и Сталино (Донецк), к 22 сентября фашисты были отброшены за Днепр от Днепропетровска до Запорожья. И в завершение хочу отметить действия партизан Артемовска, которые не смотря на степные просторы, вели борьбу с противником под командованием участника Гражданской войны И.Г. Чаплина. Героя немцы схватят в конце августа 1942 и вместе с другими 17 партизанами приговорят к высшей мере. А на этом все.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:45
      -1
      В городе идут бои,враг собирается контратаковать.Еще ничего не решено.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:21
        0
        Карта контроля сторон над Бахмутом.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:29
    +1
    Вообще то в СССР очень старались знаковый объект сдать к знаковой дате. Тогда и УССР была частью СССР. И там, тогда ещё у нас, за запуск мартеновской печи к годовщине Победы под Полтавой, и ордена сыпались, и должности с премиями и путевками в санатории.
    И не было в этом ничего плохого.
    Так и сейчас... Получится у нас свернуть в трубочку ВСУ к 9 мая - будет много наград, много песен с танцами и реляций. Не получится - так никто и не ставил такой задачи.
    Но хорошо бы уже врезать ВСУ так, что б больше не собирались. А ВСУшные командиры б что поехали в Киев, и спросили вопрос...
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:29
    +4
    Ну, мы это уже в Соледаре проходили. Потеряв город, нацисты ещё долго считали сражение за пригороды частью боёв за Соледар. Если им так слаще, пусть считают Артёмовском хоть Красное, хоть Хромово.
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 19:18
      0
      Цитата: Pharmacist
      Ну, мы это уже в Соледаре проходили.

      Так Соледар уже НАШ.....
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:29
    +3
    Да, остри не остри, а сопротивление ВСУ оказывали жесткое и грамотное, дали время неонацикам и научиться и людей обработать и железом пользоваться и новыми приблудами в виде коптеров и прочих тех новинок, и это есть ФАКТ месье Дюк. (С).
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:46
      0
      Цитата: Ропот 55
      Да, остри не остри, а сопротивление ВСУ оказывали жесткое и грамотное

      За 9 лет боевых действий наци научились воевать, да и военную подготовку им давали спецы со всего запада, имеющие богатый опыт в военных конфликтах по всему миру. Да и чего стоит антироссийская пропаганда, которая началась сразу после развала, хотя я это вред уже с конца брежневских времён.
      Просто так они не сдадутся, это видно по пленным, которых не так и много.
  5. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 18:39
    0
    Судя по фото ,там уже удерживать нечего по сути.
    А так ,если не слушать пиар ,никому не известный ранее Бахмут разменивали на время с лета того года.
    Или с Нового года, если 2я волна.
    классика . городок разменять на время, как говорил Стрелков.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:43
      0
      Они будут цепляться за каждый куст,пока не сдохнут.В Авдеевке и особенно в Марьинке тоже все снесено,но бои продолжаются
    2. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 19:31
      0
      Неприятно принимать,но в кремле какая то суета идёт вокруг СВО и появляется впечатление,что нашим генералам то и дело по ручонкам шлёпают,а то вдруг да победят,особенно как вспомнишь лапшу с "трудным решением сурового генерала"...
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:51
    +2
    Хромово и Ивановское
    - это уже не Артёмовск drinks
  7. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 19:19
    0
    Вот выжили отсюда "рисователя стрелочек",а ведь у него достаточно условно(автор понимал фразу "туман войны") но линия соприкосновения сторон показывалась.И вообще ВО удивительно толерантный ресурс,заметно симпатизирующий киеву,убрали колокольчик,теперь практически невозможно ответитьоппоненту,убрали знамена обезличиличив работников западных спецслужб,ВОВ однобоко ,опять с их точки зрения показывает,прос..игравших войну генералов такими гениальными милашками показывает,аж на слезу пробивает