(Улица) Корсунского наша, (село) Хромово наше, (село) Ивановское наше.

Украинские военные, сами ранее публиковавшие в сети заявления о том, что «до 9 мая Бахмут не сдадут», теперь выдумали новую для себя мотивацию. Утверждается, будто бы российское командование поставило задачу взять город именно к 9 мая. В российских подразделениях, участвующих в операции по освобождению Бахмута (Артёмовска), заявления противника о якобы поставленной кем-то «наверху» задаче взять город под полный контроль именно ко Дню Победы в Великой Отечественной войне назвали «буйной фантазией теряющего город противника».Тем временем в сети появились новые обратившие на себя внимание заявления украинских военных, находящихся в Артёмовской агломерации. Вместо традиционных постов со словами «Вокзал наш», «Техникум наш», «Железная дорога наша» появляются говорящие сами за себя заявления. Одно из таких:Улица Корсунского (переименованная Некрасова) находится в западной части города, переходя в дорогу на Ивановское и далее – на Константиновку.Эти слова украинских военных фактически свидетельствуют о том, что они уже начинают сосредотачиваться не на удержании ключевых объектов в городе (а под их контролем таковых на западе, не говоря уже о других частях города, практически не осталось), а на сёлах, через которые идут автодороги на выезд из Артёмовска.Противник за последние несколько часов в городских боях потерял контроль ещё над несколькими позициями на западе города. Боевики ВСУ и наёмники ожидали того, что ЧВК «Вагнер» будет подходить к их огневым позициям «в лоб», но вместо этого «вагнера» вошли через проломы в стенах, застав противника врасплох. В результате таких действий взяты несколько зданий на улицах Корсунского и Юбилейная в крайних западных кварталах города.