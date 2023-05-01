В Крыму российская ПВО отражает атаки беспилотников

В настоящее время на территории Крыма силы Черноморского флота Российской Федерации во взаимодействии с ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатор Севастополя также подтвердил ранее поступившую информацию, касающуюся сбития в западной части полуострова в районе города Евпатория вражеского беспилотного летательного аппарата и призвал жителей Крыма сохранять спокойствие.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что военнослужащие ВС РФ четко и эффективно выполняют поставленные задачи по защите воздушного пространства.
Ранее жители Крыма сообщали о громких звуках, предположительно вызванных работой систем ПВО. Звуки взрывов были слышны в одном из пригородов Евпатории - населенном пункте Заозерный.
Украинские боевики периодически совершают попытки атаковать объекты в Крыму при помощи ударных беспилотников. Наиболее часто целью атак становится Севастополь, где расположена главная база Черноморского флота. Большая часть украинских дронов уничтожается системами ПВО.
На территории Севастополя бессрочно объявлен желтый уровень террористической опасности, в рамках которого подразумевается усиленный режим работы силовых ведомств, особенно на вокзалах и других многолюдных местах. Особое внимание уделяется охране объектов стратегической инфраструктуры, в том числе энергетической.