Экс-советник офиса Зеленского Арестович: Захватить Крым для ВСУ труда не составит, нужно только уничтожить Крымский мост

Украинской армии вполне по силам взять Крым, полуостров крайне неудобен для обороны. Необходимо только уничтожить Крымский мост. Об этом заявил Алексей Арестович.
Экс-советник главы офиса Зеленского снова принялся давать прогнозы и предсказывать исход сражений, несмотря на то, что ни одно из ранее озвученных не сбылось. Впрочем, Арестовича это не сильно волнует, ему самое главное "засветиться". На этот раз он порассуждал о предстоящем контрнаступлении ВСУ и поставленной задаче по "освобождению" Крыма. Сам бывший советник считает, что захватить полуостров для украинской армии большого труда не составит, но для этого необходимо уничтожить Крымский мост. После уничтожения моста, у России не будет возможности снабжать полуостров, так как сухопутный коридор будет контролировать Украина.
Белый генерал Яков Слащёв сказал, что Крым без сухопутного коридора удержать невозможно. Значит, Крымский мост снесём. Всё это возможно при определённых условиях. Условия мы сейчас оформляем
заявил он.
По убеждению Арестовича, Крым очень неудобен для обороны, что доказывает история. По его словам, все, кто хотел завоевать полуостров, делал это. Почему бы это не повторить и украинской армии.
Крым очень неудобен для обороны, каждый раз, когда его хотели взять - все брали. В результате контрнаступления вполне реально, что целью будет Крым. Безусловно, мы возьмем Крым
- добавил он.
Со своей стороны добавим, что удар ВСУ по Крымскому мосту вполне реален, Зеленский и его окружение останавливаться ни перед чем не планируют. Тем более, что один раз они уже это сделали.