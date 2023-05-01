Экс-советник офиса Зеленского Арестович: Захватить Крым для ВСУ труда не составит, нужно только уничтожить Крымский мост

Белый генерал Яков Слащёв сказал, что Крым без сухопутного коридора удержать невозможно. Значит, Крымский мост снесём. Всё это возможно при определённых условиях. Условия мы сейчас оформляем

Крым очень неудобен для обороны, каждый раз, когда его хотели взять - все брали. В результате контрнаступления вполне реально, что целью будет Крым. Безусловно, мы возьмем Крым