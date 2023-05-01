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«Это больше, чем армии Чехии и Венгрии»: спикер ВСУ высказался о российских войсках в Артёмовске

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«Это больше, чем армии Чехии и Венгрии»: спикер ВСУ высказался о российских войсках в Артёмовске

Украинское командование делает очередные заявления по ситуации в Бахмуте (Артёмовске). На фоне потерь ключевых объектов уже в западной части города в командовании ВСУ стараются подбирать формулировки, с помощью которых можно было бы объяснить украинской общественности полную утрату контроля над «фортецией Бахмут», как решили называть Артёмовск представители киевского режима.


Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сочинил одну такую формулировку. По его словам, в городе украинским войскам противостоит «огромная российская группировка».

Из его заявления:

В Бахмуте и на Бахмутском направлении против украинских сил воюют около 25 тысяч российских военных, 65 танков, 450 боевых бронемашин, 154 артиллерийских орудия, 56 РСЗО. Это больше, чем армии Чехии и Венгрии.

Украинские военные тем временем всё чаще упоминают село Хромово вместо кварталов самого Артёмовска. Это говорит о том, что боевые действия понемногу выходят за пределы западных кварталов, что может свидетельствовать о значительном уменьшении площади контроля города украинскими войсками.

Одно из сообщений от украинских военных:

Бахмут. Ситуация такова: удалось немного «потушить пожар» возле Хромово, но ожесточенные бои продолжаются.

Через Хромово проходит ключевая для ВСУ дорога – на Часов Яр.
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19 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:21
    -2
    Пригород Днепропетровска - цель.
    .......


    .....
    И обойти харкив - на полтаву.
    Не верю, что наши все еще хотят сторговаться с западом по окраине.
    Наверное силы копят на петербургский экономич форум.
    Показать дтнамику мирного развития России.
    Или..?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:37
      +5
      Цитата: антивирус
      Пригород Днепропетровска - цель.
      .......


      .....
      И обойти харкив - на полтаву.
      Не верю, что наши все еще хотят сторговаться с западом по окраине.
      Наверное силы копят на петербургский экономич форум.
      Показать дтнамику мирного развития России.
      Или..?

      Не понятно, но здОрово! fellow
      Кстати, кого куда обойти? Какой форум мирного развития и торговли с западом...? what
    2. bessonov932
      bessonov932 Сегодня, 21:20
      +1
      Праздник, небось, отмечаете? laughing
      ...............
      Закусывайте!
  2. Born
    Born Сегодня, 20:26
    +7
    А насколько больше армии андорры и люксембурга))
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:39
      +6
      Цитата: Born
      А насколько больше армии андорры и люксембурга))

      Про ватиканскую армию я вообще промолчу winked
      Из Вики:
      В настоящее время гвардия Ватикана состоит из 110 человек.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 21:07
        -1
        Цитата: Теренин

        Про ватиканскую армию я вообще промолчу
        Из Вики:
        В настоящее время гвардия Ватикана состоит из 110 человек.

        Так уже и украинская к этому стремится. Все остальные - наемники.
  3. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:32
    +8
    "около 25 тысяч российских военных ... Это больше, чем армии Чехии и Венгрии" (с)

    Армия Чехии, численность - 27 тысяч человек
    Армия Венгрии, численность - 34 тысячи человек

    Плохо с арифметикой у господина Череватого)
    Сядьте на место!
    Два
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 20:39
      +5
      Цитата: sdivt
      Армия Чехии, численность - 27 тысяч человек
      Армия Венгрии, численность - 34 тысячи человек

      Если еще пол года - год будут бои в Бахмуте, то и все ВСУ будут насчитывать такую армию, больше не останется.
      1. suhorukofal
        suhorukofal Сегодня, 20:43
        -1
        Вот с чем-чем, а с людьми у них проблем нет.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 20:49
          +3
          На фоне потерь ключевых объектов уже в западной части города в командовании ВСУ стараются подбирать формулировки, с помощью которых можно было бы объяснить украинской общественности полную утрату контроля над «фортецией Бахмут»


          winked Что-то вспомнилось из Э. Бивора "Падение Берлина"

          Все утро 22 апреля Гитлер требовал срочных новостей об атаке частей генерала Штейнера. Он приказал генералу Коллеру, начальнику штаба люфтваффе, послать специальный самолет и убедиться, что Штейнер уже перешел в наступление. Он также попросил Гиммлера узнать подробности о складывающейся ситуации.
          Но рейхсфюрера СС сейчас мало интересовал вопрос о положении на фронте к северу от Берлина. Он и его выдвиженец Вальтер Шелленберг были заняты организацией секретных переговоров с западными союзниками через графа Бернадотта.
          Гиммлер, нисколько не задумываясь, дал очень оптимистическую оценку положения, которую Гитлер воспринял как реальный факт...
          1. suhorukofal
            suhorukofal Сегодня, 21:12
            0
            Вот совсем не та аналогия. Сейчас мы с НАТО воюем, нужны будут средства - найдут. Противник у нас сильный, война тяжелая, не стоит недооценивать. А-то одни и те же мантры и песни. В полувоенное или какое там положение надо страну переводить, военную промышленность восстанавливать и строить.
  4. Roust
    Roust Сегодня, 20:40
    +2
    Какая разница сколько воинов отправят нацистов к бандере. Главное, результат.
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 20:49
    +1
    У страха глаза велики! В данном случае это замечательно. Пригожин уже говорил и об американском генерале в руководстве ЧВК Вагнер и о его шведских подразделениях... Раскрою для свидомых названия некоторых других подраздилений Музыкантов. Эйрик кровавая секира, Арминий, Цепеш, Ганнибал, Пир ... и легендарное подразделение им. Миямото! Про тувинцев украинские воины света знают и без меня. И конечно перечисленные мной подразделения и боевые группы под данными названиями носят нацианальную окраску. В настоящее время все на отдыхе, а добить укронацистов в остатках западных кварталов доверено пиктам и мохокам. Эти ребята все время поют гимн России и пленных не брали и до приказа Пригожина за что неоднократно получали от него нагоняи, но ...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:56
      +4
      Цитата: Игорь_Божко
      добить укронацистов в остатках западных кварталов доверено пиктам и мохокам.

      Честно говоря winked племенами североамериканских индейцев, входившие в Лигу ирокезов, и воюющие в составе ВагнерОв, Вы меня удивили.
      Но, не спорю.
      1. Игорь_Божко
        Игорь_Божко Сегодня, 21:04
        0
        И не спорьте - знаю точно. Есть еще некоторые секретные подразделения бравшие соляные шахты Соледара... О них может завтра расскажу.
  6. Denis812
    Denis812 Сегодня, 20:50
    +7
    Это больше, чем армии Чехии и Венгрии.

    А ещё, в Артемовске больше стиральных машинок. Разумеется, что это больше на 1000% чем было стиральных машинок в армии Чехии и Венгрии в 1913 году.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:57
      +2
      Цитата: Denis812
      А ещё, в Артемовске больше стиральных машинок. Разумеется, что это больше на 1000% чем было стиральных машинок в армии Чехии и Венгрии в 1913 году.

      Судя по взрывам, в Артемовске больше и кондиционеров yes
  7. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 21:27
    0
    Фортеция, экстракция... бррр, это наши соседи?! По-моему, это просто сумасшедшие. Ну, тем проще.
  8. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:40
    0
    Typische Argumentation des ukrainischen Militärs:

    Gestern standen wir noch am Abgrund..., doch Heute sind
    wir bereits einen entscheidenden Schritt weiter...!! laughing