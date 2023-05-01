«Это больше, чем армии Чехии и Венгрии»: спикер ВСУ высказался о российских войсках в Артёмовске

В Бахмуте и на Бахмутском направлении против украинских сил воюют около 25 тысяч российских военных, 65 танков , 450 боевых бронемашин, 154 артиллерийских орудия, 56 РСЗО. Это больше, чем армии Чехии и Венгрии.

Бахмут. Ситуация такова: удалось немного «потушить пожар» возле Хромово, но ожесточенные бои продолжаются.

Украинское командование делает очередные заявления по ситуации в Бахмуте (Артёмовске). На фоне потерь ключевых объектов уже в западной части города в командовании ВСУ стараются подбирать формулировки, с помощью которых можно было бы объяснить украинской общественности полную утрату контроля над «фортецией Бахмут», как решили называть Артёмовск представители киевского режима.Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сочинил одну такую формулировку. По его словам, в городе украинским войскам противостоит «огромная российская группировка».Из его заявления:Украинские военные тем временем всё чаще упоминают село Хромово вместо кварталов самого Артёмовска. Это говорит о том, что боевые действия понемногу выходят за пределы западных кварталов, что может свидетельствовать о значительном уменьшении площади контроля города украинскими войсками.Одно из сообщений от украинских военных:Через Хромово проходит ключевая для ВСУ дорога – на Часов Яр.