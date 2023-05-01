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Второй за шесть дней украинский штурмовик Су-25 сбит в районе Херсона при попытке атаки позиций российских войск

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Второй за шесть дней украинский штурмовик Су-25 сбит в районе Херсона при попытке атаки позиций российских войск

Воздушные силы ВСУ потеряли очередной штурмовик в районе Херсона при попытке атаковать позиции российских войск. По данным российских ресурсов, украинский Су-25 получил зенитную ракету в двигатель.


Согласно сообщению, сегодня, 1 мая днем, пара украинских штурмовиков Су-25 попыталась атаковать позиции российских войск в районе Херсона. Двигаясь со стороны села Кизомыс в сторону островов на Днепре, один из штурмовиков получил ракету от переносного зенитного комплекса прямо в двигатель, после чего задымил и упал. Второй украинский самолет предпочел судьбу не искушать и ушел в сторону аэродрома. О судьбе пилота сбитого штурмовика ничего не сообщается.

Только что Су-25 ВСУ попытались атаковать позиции армии России у Херсона, один штурмовик получил в двигатель зенитную ракету ПЗРК от наших бойцов, задымил и рухнул. Второй из пары унёсся прочь подальше от российских позиций

- говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второй штурмовик Су-25 ВС ВСУ, сбитый на данном участке за последние дни. До этого 25 апреля при попытке прикрыть переправу диверсионных групп на острова среди Днепра был сбит аналогичный украинский Су-25 и также средствами противовоздушной обороны.

Как ранее сообщалось, ВСУ периодически пытаются высадить десанты на острова на Днепре, откуда удобно наносить удары по российским позициям на левом берегу. Однако вся территория островов пристреляна российской артиллерией, работает и авиация. В последнее время украинские военные активизировались, возможно в преддверии анонсированного контрнаступления.
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7 комментариев
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  1. Denis812
    Denis812 Сегодня, 21:05
    +9
    А некоторые неумные люди пытаются заставить наши ВКС штурмовать позиции ВСУ.
    Вот так же и получим в лоб от ПЗРК.
    Даже подавив все С-300, Торы, Буки, Патриоты и всё прочее, всё равно штурмовка будет предельно ограничена.
    Можно будет как и прежде подлетать и с кабрирования НАРами бить.
    Ну или УАБами или ПАБами из-за фронта.

    Мы не с моджахедами в Сирии воюем, утырки.
    А со страной которая получила ПВО от СССР и получает комплексы и ПЗРК от НАТО.
    Не ожидайте того, чего нельзя ожидать.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 21:08
      +1
      По данным российских ресурсов, украинский Су-25 получил зенитную ракету в двигатель.

      Хорошая новость, а дальше что, упал или на одном двигателе ретировался ? Жаль, что второй сумел улететь без воздействия
  2. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 21:06
    +3
    Мир, Труд, Май - штурмовики х..лов сбивай! good
  3. bessonov932
    bessonov932 Сегодня, 21:27
    0
    Они их рожают что ли? Пора бы им давно вымереть, как мамонтам(((
  4. Есаул
    Есаул Сегодня, 21:27
    -1
    Это же надо, в 2014 году наши СМИ говорили, что у украины осталось всего несколько боеспособных самолётов, а на текущий момент их сбито уже более 400 штук, и всё ещё летают!
  5. sifgame
    sifgame Сегодня, 21:37
    0
    Поди с новыми импортными нурсами летел, но не долетел
  6. next322
    next322 Сегодня, 21:42
    -1
    Цитата: Есаул
    2014 году наши СМИ говорили, что у украины осталось всего несколько боеспособных самолётов

    Наши СМИ- самые демократические.и правдивые .....слушать надо только чела в очках, по фамилии Конашенков.......его очень обожает Рублевка и даже МО....он уже целый генерал-Лейтенант!