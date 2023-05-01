Второй за шесть дней украинский штурмовик Су-25 сбит в районе Херсона при попытке атаки позиций российских войск

Только что Су-25 ВСУ попытались атаковать позиции армии России у Херсона, один штурмовик получил в двигатель зенитную ракету ПЗРК от наших бойцов, задымил и рухнул. Второй из пары унёсся прочь подальше от российских позиций

Воздушные силы ВСУ потеряли очередной штурмовик в районе Херсона при попытке атаковать позиции российских войск. По данным российских ресурсов, украинский Су-25 получил зенитную ракету в двигатель.Согласно сообщению, сегодня, 1 мая днем, пара украинских штурмовиков Су-25 попыталась атаковать позиции российских войск в районе Херсона. Двигаясь со стороны села Кизомыс в сторону островов на Днепре, один из штурмовиков получил ракету от переносного зенитного комплекса прямо в двигатель, после чего задымил и упал. Второй украинский самолет предпочел судьбу не искушать и ушел в сторону аэродрома. О судьбе пилота сбитого штурмовика ничего не сообщается.- говорится в сообщении.Отмечается, что это уже второй штурмовик Су-25 ВС ВСУ, сбитый на данном участке за последние дни. До этого 25 апреля при попытке прикрыть переправу диверсионных групп на острова среди Днепра был сбит аналогичный украинский Су-25 и также средствами противовоздушной обороны.Как ранее сообщалось, ВСУ периодически пытаются высадить десанты на острова на Днепре, откуда удобно наносить удары по российским позициям на левом берегу. Однако вся территория островов пристреляна российской артиллерией, работает и авиация . В последнее время украинские военные активизировались, возможно в преддверии анонсированного контрнаступления.