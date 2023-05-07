Опричнина Ивана Грозного против переворота 2014 на Украине, организованного западными спецслужбами



Такое государство, которого не было. Они примыкали. Государство на иждивении: кто будет кормить, с теми они и будут дружить. Поэтому никогда в «Там, где революции, то дураки-руководители, ничего не понимающие. На Украине тоже будет революция, потому что Янукович не знает, кому себя продать подороже. И так всегда было: хоть до вхождения в состав России, то они со шведами, то они с поляками, то с турками, то с русскими. С нами лишь по одному принципу – православные. Если они были католики, мы бы их близко бы не знали. Нам не выгодно, что они оказались православными, пришлось их принимать. А так бегали, кто больше заплатит. Все.Такое государство, которого не было. Они примыкали. Государство на иждивении: кто будет кормить, с теми они и будут дружить. Поэтому никогда в истории они не звучали как отдельное государство. И сейчас не знает Янукович, на картах будет гадать: Брюссель – Москва – Брюссель. На костях будет, на костях. В любом случае с треском проиграет на выборах в марте 2015 года. Украинцев, как наших, не купишь, они не будут за него больше голосовать никогда, они его выгонят, потому что он им не нужен. Будет ли с Евросоюзом ассоциация, какое-то подписание с Москвой будет, он надоел, как Кучма. Они его выгонят через полтора года, и правильно сделают».

Почему СВО началась?

«Инициирование вступления Украины и Грузии в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году, я считала ошибочным. Ни у одной из стран не было необходимых предпосылок, и мы не продумали до конца, каковы были бы последствия такого решения, как в отношении действий России против Грузии и Украины, так и в отношении НАТО и его правил оказания помощи. И Минские соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время.

Она (Украина) также использовала это время, чтобы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина 2014/2015 года – это не сегодняшняя Украина. Как показали бои за Дебальцево в начале 2015 года, Путин мог бы легко его тогда захватить. И я очень сомневаюсь, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине.

Я скажу вам об одном моменте, который меня беспокоит. Он связан с тем, что холодная война так и не закончилась, потому что Россия в принципе не была усмирена. Это правда, что когда Путин вторгся в Крым в 2014 году, его исключили из G8. Блок НАТО также разместил войска в странах Балтии, чтобы показать, что мы как НАТО готовы защитить себя. Кроме того, мы в Североатлантическом союзе решили тратить два процента валового внутреннего продукта каждой страны на оборону. ХДС и ХСС были единственными, у кого это все еще было в их правительственной программе. Мы должны были быстрее реагировать на агрессивность России» [3].

«Да, Ангела Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян», было важно «знать, как Запад воспользуется этой передышкой». Украина «укрепила свою военную позицию», армия страны стала лучше обучена и оснащена по сравнению с 2014 годом. «Это заслуга Минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность».

«Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум четыре года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе, которые формировались по стандартам НАТО»,

«Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».

Гением был Грозный

«И в такой обстановке Ивану Васильевичу вдруг стало известно, что среди знати зреет еще один заговор! Он знал, кто в нем состоит. Узнал и о том, что готовится убийство всей его семьи…

Вот и прикиньте, что же ему оставалось делать? Арестовать, судить? Все опять кончится ничем. Приказать устранить врагов без суда? Один раз он уже получил конфронтацию со всем боярством. Да и сколько можно? Неужели он не государь в своем государстве? Нет, он решил… уехать. Куда глаза глядят!

Царский двор засобирался на богомолье. Но сборы были необычными. С собой царь позвал некоторых бояр и дьяков «з женами и з детьми» и 3 декабря, благословясь у митрополита, покинул Москву» [8].

«Совсем недавно боярин Курбский пенял царю на его чудовищную неблагодарность, сетуя на изгнание в дальние страны… Теперь наступил жалкий финал. Самодержец и помазанник Божий был «изгнан» от своего достояния своими холопами – боярами. Для человека, свято верившего в божественное происхождение своей власти, отречение не было фарсом. Иван IV пережил страшное нервное потрясение. У него выпали почти все волосы. Когда царь вернулся из Слободы в Москву, многие не могли узнать его, так он изменился. Как видно, жалобы на «изнеможение» тела, умножение струпий телесных и душевных не были простой риторической фразой царя»[9].

Против каждой силы найдется другая сила

«Именно народу, а не узкой кучке бояр предоставил царь решить дальнейшую судьбу страны (а вместе с ней и судьбу собственную). 3 декабря 1564 г. Иван Грозный с семьей, огромным обозом и ближайшими слугами покинул Москву, тем самым молча, без всяких показных деклараций свидетельствуя, что отказывается от престола. Официальную грамоту о своем отречении, равно как и Обращение к посадскому населению Москвы, царь отправил уже с дороги…

Эти грамоты действительно огласили на дворцовой площади, «перед всем честным народом.

Весть о том, что, не желая терпеть «многих изменных дел» бояр, государь отрекся от престола, мгновенно облетела всю Москву. «Толпа на дворцовой площади прибывала час от часу… ее поведение становилось все более угрожающим», вот-вот мог вспыхнуть бунт. Горожане со всех сторон окружили митрополичий двор в Кремле, где в это же время, объятая смятением и ужасом, собралась боярская Дума. Большинство ее членов могло, не мешкая и с великой радостью, утвердить отречение царя Ивана. Но… вслушиваясь, должно быть, в многотысячный гул за стенами дома, они не посмели это сделать.

Более того, словно запертые в осаду, бояре вынуждены были допустить в митрополичьи покои представителей купечества и ремесленников. Допустить и выслушать их заявление, больше похожее на ультиматум.

Посадские люди сказали, что остаются верными государю и будут просить его, чтобы он «государство не оставлял и их на расхищение волкам не давал, наипаче же от рук сильных избавлял; а кто будет государским лиходеем и изменником, они за тех не стоят и сами тех потребят».

Эта прямая угроза расправиться с «волками» и «лиходеями», столь явственно прозвучавшая в челобитье посадских людей, немедленно возымела свое действие. В тот же день, 3 января 1565 г., митрополитом Афанасием и боярской Думой была отправлена к Ивану в Александровскую слободу целая делегация духовенства. Затем туда же поехали представители бояр. Наконец, пошли к царю и сами «купцы и многие черные люди… града Москвы.

2 февраля 1565 г. Иван Грозный торжественно возвратился в столицу.

Иван объявлял, что отныне берет на себя неограниченное право казнить любого государственного изменника и отбирать у него вотчины без всякого совета с боярской Думой. Из указа также явствовало, что если одной частью страны – земщиной царь будет продолжать управлять вместе с Думой, то другая часть земель (выбранная им по собственному усмотрению) провозглашается уже как особый «государев двор», опричнина, над которой старая боярская Дума власти никакой не имеет.

Одновременно с учреждением опричнины царь объявлял о создании для нее особой опричной Думы или Совета (Counsel of the Opressini, как сообщает английский источник), а также особого войска, набиравшегося, по преимуществу, из мелких, незнатных дворян (хотя и знать в опричной дружине присутствовала тоже).

Князья же и бояре, почему-либо не включенные в число опричников, но фамильные вотчины которых располагались именно на территориях, отошедших под «государев двор», подлежали высылке оттуда, их владения – конфискации в пользу государства, а им самим предоставлялись поместья (правда, не столь уже обширные, как прежние «родовые гнезда», но все-таки!..) в других областях страны, например, в Поволжье.

Говоря современным языком, данным указом Иван Грозный впервые вводил чрезвычайное положение в некоторых, с его точки зрения, особо стратегически важных областях России. Вводил, как сказали бы теперь, «прямое правление» государя на этих землях, где «опричь» – то есть никто, кроме него самого при посредстве жестко централизованного аппарата власти, править уже не мог. Боярская вольница исключалась там полностью» [10].

«180 потомков суздальских, ярославских, ростовских, стародубских князей вместе с семьями были высланы в Казань. Их родовые вотчины конфисковывались. Но это не являлось наказанием и ограблением. Они оставались на службе, получили большие поместья в Казанском крае, материальную компенсацию на переезд. Зато подрывалась база, благодаря которой они чувствовали себя всесильными, рвались их потомственные связи со «своими» городами, селами, уездами» [11].

«Так, половину боярских и дворянских семей, отправленных в Казань, уже через год, весной 1566 г., вернули в Центральную Россию. А в следующем году – вторую половину. Но им давали уже не вотчины, а поместья, и не в старых родовых владениях, а в других местах, в основном на Рязанщине. В свою очередь, для этого отписывали землю у крупных рязанских вотчинников – а им давали поместья в иных уездах. В результате таких «рокировок» вотчинники превращались в служилое дворянство.

В начале 1566 года царь «выменял» удел у Владимира Андреевича (двоюродный брат Грозного – Прим. авт.). Взял в опричнину Старицу, Верею, Алексин, а взамен дал Дмитров, Боровск и Звенигород. В материальном плане двоюродный брат государя выиграл, получив города более крупные и богатые. Но и его оторвали от тех мест, где население признавало его господином, где он оброс слугами и помощниками.

Однако удалить самих князей и вотчинников было недостаточно. Ведь их привыкли считать лидерами местные дворяне. Они сжились со «своими» боярами, переплелись родством с ними и с соседями, и сложились группировки, вместе выходившие на службу, но выступавшие и политической силой, готовые поддержать предводителя, отстаивать собственные местные интересы. Такие анклавы Иван Грозный тоже разрушал» [12].

Смысл опричнины?

«Организованная по типу удельного княжества, «опришнина» находилась в личном владении царя. Управляла опричниной особая Боярская дума. Формально ее возглавлял удельный князь, молодой кабардинец Михаил Черкасский, брат царицы. Но фактически всеми делами в думе распоряжались Плещеевы (бояре Алексей Басманов и Захарий Очин, кравчий Федор Басманов) и их друзья (Вяземский и Зайцев)[13]. Царь перевел под свое личное управление, владение и контроль стратегически важные регионы (уезды в Центральной и Западной Руси, весь Север, некоторые районы Москвы, города и волости), назвав их опричниной. Все остальные земли получили название «земщина», где сохранялось совместное управление царя и бояр.

Опричнину, как непонятное явление, кто-то воспримет, как рейдерский захват, осуществленный царем, или как национализацию, но это нечто иное.

Шла война и непрекращающиеся попытки убийства царя и членов его семьи. Ситуация была очень сложной. Для пояснения того, что такое опричнина обратимся к Н. М. Прониной: «Одни историки видели в опричнине мудрую реформу, направленную на подрыв крупного княжеско-боярского землевладения, а, следовательно, уничтожение и политического влияния наследников удельных владык. Другие же – совершенно бессмысленную, кровавую затею. Согласно их исследованиям, хотя опричнина действительно нанесла серьезный удар старинной аристократии, подорвала ее вотчинное землевладение, но полностью не уничтожила. Многие знатные роды благополучно пережили время репрессий.

Сначала о землях, вошедших в состав «опричного удела». В полном соответствии с тяжелыми условиями военного времени, царь взял под личный контроль именно важнейшие в военно-стратегическом смысле области своего государства. Вероятно, Иван Васильевич не одну ночь просидел над его картой, обдумывая и просчитывая все до последней мелочи. Ошибка могла обернуться гибелью…

Прежде всего, опричнине отошла большая часть Новгородско-Псковского края, непосредственно связанного с театром военных действий в Ливонии. Таким образом, «в опричнину переходили важнейшие торговые дороги на север и восток, значительная часть побережья Белого моря, где располагались центры русско-английской торговли». Беря эти земли в опричнину, «Грозный подрывал основы самостоятельной новгородской торговли». В его же руках оказывались и главные центры соледобычи.

Попали важные форпосты – заслоны на западных и юго-западных границах государства от нападений крымского хана. Здесь предполагалось создать новую «засечную черту» – полосу укреплений против нашествий крымчаков, и здесь же наделить землей основную массу опричников, выселив отсюда прежних владельцев» [14].

«Уже из одного этого краткого, далеко не полного перечня видно: обо всем думал государь – и о том, как защищать и кормить людей, и чем вооружать войска.

В самой Москве под опричное управление государь взял… улицы, что вели на запад, вели к дорогам, связывавшим приграничные области с Центром и по которым обычно двигались русские войска, доставлялись боеприпасы на Ливонский фронт. Следовательно, и в этом кажущемся (но только на первый взгляд!) «разделении» города на опричную и земскую часть, за что впоследствии так много пеняли Грозному, не было ничего нелогичного. Государь не «делил» столицу, а лишь брал под личный контроль наиболее важные районы.

Беспощадно конфискуя в этих пределах вотчины, разоряя не только старые родовые гнезда аристократов, как правило, не несших никакой государственной службы, но и «дворы» их многочисленных слуг, дворян, Иван наносил «удар по самой основе мощи боярства» [И. И. Смирнов]. Одновременно им уничтожались и «частные военные силы, опираясь на которые (вспомним хотя бы Андрея Старицкого!) непокорные вотчинники были часто для царя опаснее внешних врагов» [К. Валишевский].

Немудрено поэтому, что простое население – посадские люди, купцы в крупных торговых городах – «не заявляли недовольства такой перемене. Представители английской торговой кампании даже добивались, как милости, чтобы их подчинили опричнине. О том же просили и Строгановы. [К. Валишевский]» [15].

«Иван Грозный дал чёткое название придуманному им чрезвычайному органу, «властному гиперболоиду» – «опричнина». Обычно упоминают только одно значение этого слова: «опричь» значит кроме. Однако есть ещё три значения, и все они работают на новую форму, т. е. адекватно характеризует её содержание.

Второе значение «опричнины» – так называли крестьян одной социальной категории, вместе записавшиеся в монастырь (опричнина как – по форме – монастырская братия).

Третье значение – вдовья доля: когда погибал или умирал боярин (дворянин) и некому было служить (нет ни детей, ни племянников или есть только дочери), большая часть владений отписывалась в казну, а часть – «опричнина» – оставлялась вдове.

Большой любитель поюродствовать (и чёрного юмора) царь со смаком применил «вдовью» интерпретацию к своему новому уделу.

Наконец, четвёртое значение – «опричниной» называли изысканное, самое вкусное блюдо, которое подавалось для лакомства после того, как основная часть гостей отбывала, и за столом оставались хозяин и самые дорогие гости – «лутчие люди». Это значение опричнины как нельзя лучше характеризует несоответствие скромной формы и разгульного содержания опричнины» [16].

«Все эти события хорошо описаны в литературе: их традиционно квалифицируют как вероломство с изрядной долей умственного помешательства. Только в последние годы исследователи смогли осмыслить их иначе, не модернизируя средневековое сознание на современный лад. Это позволило понять, что у людей той эпохи действия Ивана IV ассоциировались со Страшным судом. В контексте подобных представлений слово «опричники» означало не «кроме», как считалось ранее, а «избранные». Кстати, точно так переводили его иностранцы, рассказывавшие о Московии» [17].

Некое чрезвычайное положение

«перебрать» кадры, «не перебить» их или «перевешать», но – именно пересмотреть, проверить кто, где и как несет свою службу, выявить и возвысить людей деятельных, добросовестных, полезных для государства, покарать же – нерадивых, мздоимцев и воров.

Шаг за шагом, осуществляя этот гигантский, невиданный по масштабам «перебор», царь нередко даже возвращал прежним владельцам конфискованные ранее земли. Как это было, например, весной 1566 г., когда Иван издал указ о прощении многих князей, бояр и дворян, сосланных в Казанский край. Так же, постепенно (по мере необходимости?), менял он и состав опричных земель, отменяя режим личного контроля, возвращая в земщину одни территории, первоначально взятые в «особый двор», и взамен беря другие. А это свидетельствует о том, что жесткую (подобно любой чрезвычайной мере), опричнину Ивана Грозного ошибочно рассматривать как исключительно карательное учреждение.

Скорее, по мысли современного церковного писателя [Иоанна (Снычева)], опричнина «стала в руках (государя) орудием, которым он просеивал всю русскую жизнь, весь ее порядок и уклад, отделяя добрые семена от плевел». Семена державного единства и порядка от плевел удельной разобщенности и сепаратизма» [19].

«А царь в созданном «уделе» учредил собственные органы управления – особый опричный двор, Думу, стал формировать опричное войско из тысячи дворян, искал для этого надежных людей. Опричную Думу возглавил брат царицы Михаил Темрюкович, ключевые посты заняли Басмановы, Вяземский, Плещеевы, Колычевы, Бутурлины. Делами земщины должна была руководить старая Боярская дума во главе с Бельским и Мстиславским. В ее составе остались и Захарьины» [21].

«Либеральные историки голословно утверждают, будто все это было лицемерием. Дескать, опричники носили под рясами золотые одежды и меха, на трапезах подавали мед и вино, весело пировали. Простите, но… неужели хоть кто-нибудь осмелился заглянуть опричнику под рясу»?

«Опричнина – это феномен, адекватный своему времени. Иван Грозный оказался блестящим технологом. Столкнувшись с ситуацией, когда все институты работали против единодержавной централизации Руси, он изобрел свой «гиперболоид инженера Грозного». То есть опричнину, которая по своей сути была чрезвычайной комиссией, призванной компенсировать то, что не смогли обеспечить другие институты» [25].

«Мария участвовала в создании опричного двора, отборе персонала. Она взялась и оберегать мужа, сама организовывала его охрану. Настояла, чтобы один из приказов стрельцов, 500 человек, был выделен для постоянной службы при царе. И не зря ее так же, как и первую жену, возненавидела оппозиция, охаял в своих пасквилях Курбский» [26].

«Думе и Освященному Собору продиктовал ряд условий. Царь получал право наказывать виновных без суда Боярской Думы. Духовенство в его дела не вмешивалось. А для искоренения расплодившегося зла вводилось чрезвычайное положение – опричнина» [27].

«Казнено пять человек. Руководители того заговора, который подтолкнул царя к экстраординарным мерам. Хронический участник всех прошлых заговоров Александр Горбатый Шуйский, его сын Петр (вовсе не 17-летний, как у Карамзина, судя по почтенному возрасту отца, ему было лет 40), Петр Головин, Иван Сухой Кашин, Дмитрий Шевырев. Вина – связь с Курбским, подготовка переворота и убийства царской семьи.

Двоих бояр постригли, четверых заставили принести повторную присягу и освободили под поручительство с денежным залогом. Да, царь стал Грозным. И опричнина означала именно террор. Но его масштабы были вовсе не такими, как «принято» изображать.

Кем принято то? И зачем принято? Чтобы подогнать реальные факты к выводам о «тирании», некоторым историкам приходится лукавить. Пишут, что после расправы над заговорщиками казни «стали обыденным явлением», и летописи перестали о них упоминать. Ну да! Еще как упоминали. Но их гораздо меньше, чем кое-кому хотелось бы. В большей степени упор делался все же не на репрессивные, а на профилактические меры» [28].

«Иван Грозный создавал опричнину для двух главных целей: мобилизовать силы для ожесточенной войны на Западе и реструктурировать административную элиту, не способную решать новые проблемы. Просуществовав 7 лет, опричнина была отменена.

Когда правящие элиты застывают, прекращается «ротация элит» и, чтобы насытить правящий класс новой кровью, необходимо создавать параллельные иерархии, основанные на личных достоинствах, энергии, смелости, пассионарности, идеологической убежденности, одним словом, на энергичном идеализме в отличие от прежних, устойчивых иерархий, где знатность, богатство и клановые связи гарантируют высокое место в политико-административной системе.

Русская опричнина есть хрестоматийная иллюстрация закона «ротации элит».

В современной России явно назрела опричнина. Ситуация похожа на XVI век: внешние угрозы (натиск с Запада, расширение НАТО, «оранжевые процессы» в СНГ) и внутреннее разложение властной вертикали (немыслимый доселе уровень коррупции, моральный упадок, отчуждение, недееспособность элит). Потребность в ней назрела функциональная, психологическая, социальная, идеологическая.

Национальной идеологии нет. Ситуацию может спасти только Орден.

Ясно одно, что Путин не Грозный, поэтому новая опричнина должна организоваться не по личностному принципу. У Ордена осталась только Святая Русь, скрытая под завалами и наносами истории. Есть и враг – «оранжевый» и атлантистский, внутренний и внешний» [29].

Источники информации и комментарии к сноскам:

[1] Из указа № 890 от 21.11.2014 г. Петра Порошенко о присвоении лицам звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая звезда» (посмертно).

[2] https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine.

[3] Angela Merkel: «Hatten Sie gedacht, ich komme mit Pferdeschwanz?»

https://www.zeit.de/2022/51/angela-merkel-russland-fluechtlingskrise-bundeskanzler.

[4] Кильский университет мировой экономики. На войну в Корее выделено с 1950 по 1953 год – 138,2 млрд долларов; в Ираке с 2003 по 2010 год – 125,1 млрд долларов, во Вьетнаме с 1965 по 1975 год – 90,9 млрд долларов.

Газета The Hill пишет о расходах США на вооружение Украины за 2022 – 15 января 2023 на сумму 77 млрд долларов.

[5] Дульман П. «Американские корпорации владеют почти половиной сельхозземель Украины через посредников». https://rg.ru/2022/07/26/kogo-zashchishchaet-kiev.html.

[6] Таймасова Л. Ю. Князь Владимир Старицкий: в шаге от престола. Журнал «Новый исторический вестник». moscowstate.ru/knyaz-vladimir-staritskiy-v-shage-ot-prestola/.

[7] Фурсов А. И. Опричнина в русской истории – воспоминания о будущем.

Расширенная авторская версия доклада на круглом столе «Опричнина и опричная идея: мифы и историческая действительность» в Институте динамического консерватизма. https://izborsk-club.ru/381.

В этом «круге первом» оказались представители главнейших родов/кланов суздальской знати – князья Шуйские, Ярославские, Стародубские и Ростовские. По сути царь «вырыл топор» социальной войны с многочисленной и могущественной знатью: 265 представителей четырёх кланов служили в составе Государева двора, 119 проходили службу по особым привилегированным спискам и 17 сидели в Боярской думе в качестве бояр и окольничих. Теперь ситуация могла разрешиться только по-ленински: «кто – кого». А вот у царя в предстоящей схватке не было никаких институциональных средств борьбы. Напротив, все существующие институты защищали московский старый порядок – княжебоярский, работали против царя, жёстко привязывали его к боярству в рамках «комбайна» ордынских времён. Вот эту связь, цепь и предстояло разорвать, уничтожив комбайн, а царя – в качестве элемента этого «комбайна» – освободить, превратив в единодержца.

Теоретически у царя было два очевидных варианта большой властной игры. Один – опереться в противостоянии с боярством на дворянство в целом как класс.

Но, во-первых, дворянство само по себе в грозненское время не было классом, оно станет таковым только во второй половине XVIII в., особенно «трудами» Петра III и Екатерины II, и потому-то немецкая самозванка на русском троне сможет опереться на него в противостоянии и вельможам, и гвардии, разрешив таким образом «казус Анны Иоанновны» (с вельможами-«затейниками»-олигархами против гвардии или с гвардией против вельмож); дворянство как класс ещё предстояло создать, а на это не было времени – целой жизни не хватило бы.

Во-вторых, «создание дворянства» потребовало бы наделения его некими правами, а в условиях неоформленности, бытия-в-себе, в неразвитом состоянии центральной власти это было крайне рискованно.

В-третьих, это был путь медленный и эволюционный, на который не только не было времени, но который мог быть насильственно прерван.

Другой вариант – выкидывать белый флаг, растворяться в княжебоярстве, в олигархической централизации, что означало опасность для государства, лично царя и даже династии (достаточно вспомнить события марта 1553 г.). Но был третий вариант, неочевидный, на первый взгляд просто немыслимый, и он-то и был реализован – Насиб Талеб назвал бы это «чёрным лебедем».

Третий вариант – предпринять нечто нестандартное и чрезвычайное, выражаясь шахматным языком, Иван (а он играл в шахматы и, по одной из версий, умер во время шахматной партии) должен был найти неожиданное продолжение, ошеломив им противника.

[8] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 365.

[9] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 321.

[10] Пронина Н. М. Иван Грозный без лжи. Мученик власти. 2013. С. 230–231, 234, 236.

[11] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 372.

[12] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 376.

[13] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 335.

[14] Пронина Н. М. Иван Грозный без лжи. Мученик власти. 2013. С. 237–239.

[15] Пронина Н. М. Иван Грозный без лжи. Мученик власти. 2013. С. 240–241.

[16] Фурсов А. И. Опричнина в русской истории – воспоминания о будущем.

Расширенная авторская версия доклада на круглом столе «Опричнина и опричная идея: мифы и историческая действительность» в Институте динамического консерватизма. https://izborsk-club.ru/381.

[17] Пыжиков А. В. Славянский разлом. Украинско-польское иго в России. 2018. С. 62–63.

[18] Протопопов Н. Статья «Особо не церемонились: как работала самая грозная советская спецслужба». https://ria.ru/20201203/kontrrazvedka-1587377714.html

[19] Пронина Н. М. Иван Грозный без лжи. Мученик власти. 2013. С. 243.

[20] Курукин И. В., Булычев А. А. Повседневная жизнь опричников Ивана Грозного. 2010. С. 150–151.

[21] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 373.

[22] Курукин И. В., Булычев А. А. Повседневная жизнь опричников Ивана Грозного. 2010. С. 374.

Теперь царь замыслил создать новый фундамент своей власти. Еще в начале 60-х годов XVI века недовольные, бежавшие за границу, упрекали Ивана в том, что он ищет себе опору в чиновничестве, выдвигая и возвышая его в ущерб родовитой знати и вообще благородному сословию.

Другое дело, что в опричнину неизбежно должны были входить многочисленные дворцовые службы и их персонал – те, кто должен был кормить, поить, подавать, обеспечивать, обстирывать, обслуживать «особый» двор – ключники, подключники, сытники, повара, хлебники, конюхи, псари и прочие «дворовые люди». Все они входили в состав четырех главных дворцовых приказов: Постельный ведал помещениями, гардеробом и предметами обихода царской семьи; Бронный производил оружие для царского окружения; Конюший занимался огромным лошадиным хозяйством царского двора, а Сытный – кухней и заготовками хлеба, мяса и других продуктов для царского стола.

Этот персонал «заднего двора» мы видим в списке дворовых людей от марта 1573 года. В нем поименованы «истобники комнатные», «мовные» и «постелные»; шатерники, «столечники», «портные мастеры», колпачники, чеботники, скорняки, скатерники; свечники восковых и сальных свечей; стряпчие «большого» и «малого» погребов, винокуры, пивовары, бочарники, повара, «помясы», хлебники, масленики, «куретники» и коровники во главе с «путными ключниками»; бронники, «мастеры самопалных пищалей», сабельники, шеломники, юмшанники, саадачники, ножевники, пансырники, лучники, седельники, «колымажные мастеры»; многочисленные царские и царевичевы «столовые сторожа» и особо «сторожи у водок».

[23] Фурсов А. Опричнина в русской истории – воспоминание о будущем или кто создаст Четвертый Рим? https://izborsk-club.ru/381.

По форме организации опричнина отчасти копировала церковную, точнее – монастырскую. Опричную «братию» возглавлял игумен (сам царь), были в ней пономарь, келарь, рядовые монахи. Была общая трапеза. Верхние одежды были грубыми – нищенскими или монашескими, в руках опричника – посох.

[24] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 375.

[25] Фурсов А. Иван Грозный, как и Сталин, – один из самых оболганный правителей России. https://www.business-gazeta.ru/article/352328.

[26] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 373–374.

[27] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 368.

[28] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 372.

[29] Другин А. статья «Современной России нужна опричнина». https://www.kommersant.ru/doc/2294995.

P. S.