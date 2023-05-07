Опричнина Ивана Грозного против переворота 2014 на Украине, организованного западными спецслужбами

В каждой семье, как и в каждой стране, есть свои проблемы. Не бывает идеальных семей, как и идеальных государств. Казнокрады, бюрократы, нерадивые чиновники своими действиями или бездействием вызывают волну недовольства граждан. Как мы знаем, самая высокооплачиваемая работа в мире – работа предателей родины. Пока они покупаются электронными деньгами, создаваемыми из воздуха нажатием клавиш Федерального резервного банка США или напечатанными на волшебном принтере зелеными бумажками, то этот процесс будет идти бесконечно долго.
Для объяснения причины появления опричнины нужно вспомнить то, как свергали президента Украины Януковича.
Приведу отрывок одного из выступлений В. В. Жириновского:
«Там, где революции, то дураки-руководители, ничего не понимающие. На Украине тоже будет революция, потому что Янукович не знает, кому себя продать подороже. И так всегда было: хоть до вхождения в состав России, то они со шведами, то они с поляками, то с турками, то с русскими. С нами лишь по одному принципу – православные. Если они были католики, мы бы их близко бы не знали. Нам не выгодно, что они оказались православными, пришлось их принимать. А так бегали, кто больше заплатит. Все.
Такое государство, которого не было. Они примыкали. Государство на иждивении: кто будет кормить, с теми они и будут дружить. Поэтому никогда в истории они не звучали как отдельное государство. И сейчас не знает Янукович, на картах будет гадать: Брюссель – Москва – Брюссель. На костях будет, на костях. В любом случае с треском проиграет на выборах в марте 2015 года. Украинцев, как наших, не купишь, они не будут за него больше голосовать никогда, они его выгонят, потому что он им не нужен. Будет ли с Евросоюзом ассоциация, какое-то подписание с Москвой будет, он надоел, как Кучма. Они его выгонят через полтора года, и правильно сделают».
Такое государство, которого не было. Они примыкали. Государство на иждивении: кто будет кормить, с теми они и будут дружить. Поэтому никогда в истории они не звучали как отдельное государство. И сейчас не знает Янукович, на картах будет гадать: Брюссель – Москва – Брюссель. На костях будет, на костях. В любом случае с треском проиграет на выборах в марте 2015 года. Украинцев, как наших, не купишь, они не будут за него больше голосовать никогда, они его выгонят, потому что он им не нужен. Будет ли с Евросоюзом ассоциация, какое-то подписание с Москвой будет, он надоел, как Кучма. Они его выгонят через полтора года, и правильно сделают».
Пользуясь ошибками в принятии важных государственных решений, проблемами в стране, недовольством чиновников прозападным силам удается выводить то или иное количество недовольных граждан. Они наивно верят, что сейчас власть их услышит, примет правильное решение, но они становятся пешками в западной игре против своей же страны.
Я не жила на Украине, никогда там не была, о событиях могу судить только по новостям в СМИ и словам знакомых, которые живут на Украине. После свержения Януковича случилось самое страшное – гражданская война на востоке страны.
Многие президенты, в том числе и США – Д. Трамп, Украины – В. Янукович и В. Зеленский, обещали своим избирателям дружбу с Россией, но после выборов проводили обратную политику. Янукович пришел к власти, но решил сделать обратное – подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В самый последний момент в ноябре 2013 он отказался его подписывать, так как это было крайне не выгодно для Украины. Чтобы заставить украинского президента поставить свою подпись на вожделенном для Запада документе, в центре Киева и других городах были организованы акции протеста, которые получили название Евромайдан. Кто-то приходил добровольно, кому-то платили, для них арендовали автобусы и привозили из западных регионов Украины.
Спонсорами, как всегда, были американцы и европейцы. Власти ожидали, что с морозами с площадей исчезнут палатки и потухнут костры. Но платили так щедро, что люди не уходили. В середине января 2014 года приняли пакет законов, ужесточавших наказание за участие в несанкционированной протестной деятельности, что еще больше подлило масла в огонь. Протестующие захватили в ряде городов государственные административные здания, президента заставили уволить премьер-министра. Давление на главу государства было таким, что в конце января законы против протестующих были отменены, а забастовщики начали освобождать здания.
Но Запад сдаваться не собирался. Во второй половине февраля с 18 по 20 число над Майданом «незалежности» пронеслись выстрелы в спину участников событий – митингующих и сотрудников внутренних войск. Участники Евромайдана образовали так называемые «сотни» и заговорщикам нужно было набрать сотню «сакральных жертв» в борьбе с режимом. Вскоре сформировали список так называемой «Небесной сотни». Представили 100 фамилий, которые проявили «гражданское мужество, патриотизм и героически отстаивали конституционные принципы демократии, прав и свобод человека, самоотверженно служили украинскому народу во время Революции достоинства» [1], и они получили звание Героя Украины.
Причем, ни один из погибших или раненных представителей органов правопорядка звание Героя или государственную награду не получил. Выживших преследовали и посадили с тюрьму под надуманными предлогами.
Экс-депутат Верховной рады Елена Лукаш провела расследование и выяснила, что в герои новой Украины попали сердечники, самоубийцы, жертвы пьяных ссор, неправильного медицинского лечения и ДТП, которых собирали по всей стране, чтобы список жертв дотянуть до сотни.
Накаляли ситуацию так, чтобы заставить В. Януковича подписать новый документ – соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине. Его подписали 21 февраля в 16 часов президент Украины В. Янукович, лидеры оппозиции В. Кличко (от партии «Удар»), А. Яценюк (ВО «Батьковщина») и О. Тягнибок (ВО «Свобода»). Гарантами соглашения выступили министры иностранных дел Германии Ф. Штайнмайер, Польши Р. Сикорский, Франции Э. Фурнье.
По просьбе В. Януковича на Украину был направлен представитель президента РФ Владимир Лукин, но он свою подпись под документом не поставил. Лукин, объясняя свою позицию, заявил, что «не очень понятна ситуация с тем, кто является субъектом этого соглашения», «не видно сил и лиц, которые должны это реализовать».
Соглашение предусматривало возвращение к Конституции Украины 2004 года, то есть к парламентско-президентской форме правления, формирование правительства национального доверия, конституционную реформу и проведение досрочных президентских выборов до конца 2014 года, отвод сил правопорядка из центра Киева, прекращение насилия и сдача оппозицией оружия, расследование актов насилия под общим мониторингом власти, оппозиции и Совета Европы, не введение чрезвычайного положения и воздержание от применения силовых мер.
Через несколько часов после подписания Соглашения активисты Майдана и националистического батальона «Правый сектор» выказали недовольство.
Они видели, что нет обязательства отставки президента, роспуска Верховной рады, наказания руководителей силовых структур и исполнителей приказов, в результате которых были убиты сотни граждан Украины. И поставили ультиматум: к 10 утра следующего дня Янукович должен подать в отставку. Но в ночь на 22 февраля, не дожидаясь объявленного срока ультиматума, захватили правительственные учреждения: Администрацию президента, МВД, здания Верховной рады и Кабинета министров. В правительственном квартале не было сил правопорядка.
Но где же был президент Янукович? О последовавших событиях по спасению жизни президента Украины после подписания Соглашения журналисту Кондрашову в фильме ВГТРК «Крым. Путь на Родину» рассказал В. Путин. Янукович, отдав приказ вывести милицейские силы из столицы, отбыл на мероприятие в Харьков. Оттуда уехал в Донецк и позвонил Путину с просьбой о встрече. Владимир Владимирович предложил вылететь самому и встретиться в Ростове. После этого разговора кортеж Януковича обстреляли. К моменту, когда Путин об этом узнал, Янукович уже направлялся в Крым. Президент РФ дал четырем силовым структурам приказ: «вынимать» Януковича прямо из Донецка «по суше, по морю и с воздуха». С момента звонка Януковича Путину службы радионаблюдения России начали вести кортеж Президента Украины.
Поступила информация, что по пути передвижения Януковича ждет засада с крупнокалиберными пулеметами… С ним никто разговаривать не собирался. Российские спецслужбы развернули кортеж Януковича, дали указания куда направиться, выслали за ним вертолетную группу со спецназом. По совету российской стороны для облегчения поисков машины кортежа включили дальний свет фар, обозначили свое местоположение. Их заметили летчики и забрали. Президент Украины и члены его семьи были спасены.
Специальная военная операция началась в 24.02.2022.
Почему СВО началась?
Нам часто говорили, что накануне Великой Отечественной войны И. В. Сталину поступали многочисленные разведданные с датой и временем нападения фашистской Германии на СССР, но он им не верил, и страна заплатила очень высокую цену – 27 млн человеческих жизней. Как вы думаете, если бы Сталину дали второй шанс, он, зная, какую цену заплатит Родина, отдал бы приказ не ждать 4 часа утра 22 июня, а дать залпы из «Катюш» и всей артиллерии в 4 утра 21 июня по вражеским полчищам, сосредоточенным у границы?
Через 80 лет, когда глава государства В. В. Путин получил аналогичные сведения, то он поверил им, не стал ждать, и началась Специальная военная операция.
Президент РФ предложил «западным партнерам» дать письменные гарантии, что Украина не станет членом НАТО. В ответ не только отказ, но и множество событий, показывающих совместные военные планы альянса и ВСУ против России. Приведу некоторые:
1. Вывод американских войск из Афганистана в 2021 году, чтобы США и их союзники «не были ограничены в объеме оказываемой помощи Украине», о чем заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в декабре 2022.
2. Внесение проекта закона о ленд-лизе с Украиной в сенат США 19 января 2022.
3. Громкое заявление В. Зеленского 20 февраля 2022 года: Украина может выйти из Будапештских соглашений и начнет сама обеспечивать свою безопасность с помощью ядерного оружия. Еще при Порошенко начались работы по созданию «грязной бомбы». В одном из своих интервью для иностранных СМИ Зеленский заявил, что они начали подготовку к войне с Россией за несколько лет до начала Специальной военной операции.
По факту технологии производства атомной бомбы со времен СССР у них были, но и без этого западные союзнички могли поставить атомные боеголовки. Помимо этого, существует так называемая «грязная бомба», которая создается с помощью урана и отработанного ядерного топлива с электростанций. Считается, что «грязная бомба» – отдаленный аналог химического оружия, засоряющий территорию на длительный срок, а не поражающий мощно и одномоментно, как при атомном взрыве.
За год до этого в Раде глава фракции «Слуга народа» утверждал, что Украина могла бы шантажировать весь мир, если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
4. Как и накануне перед началом Великой Отечественной войны, наблюдалось многократное увеличение обстрелов ДНР и ЛНР. Если зайти на сайт миссии ОБСЕ [2], то можно ознакомиться с информацией о ежедневном мониторинге нарушений режима прекращения огня с 14 по 20 февраля:
14 февраля в Донецкой области зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня, в том числе 1 взрыв. В Луганской области Миссия зафиксировала 157 нарушений режима прекращения огня, в том числе 40 взрывов.
16 февраля в Донецкой области было 189 нарушений, включая 128 взрывов. За предыдущий отчетный период зарегистрировано 24 нарушения. В Луганской области миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 402 нарушения, в том числе 188 взрывов. За предыдущий период было 129 нарушений.
С 18 по 20 февраля в Донецкой области зафиксировано 2 158 нарушений режима прекращения огня, в том числе 1 100 взрывов. За предыдущий период в этой области зафиксировано 591 нарушение. В Луганской области 1 073 нарушения, в том числе 926 взрывов. За предыдущий отчетный период было зафиксировано 975 нарушений.
5. «Гарант Минских соглашений» А. Меркель 7 декабря 2022 дала интервью газете «Die Zeit». Статья вышла с заголовком «Вы думали, я приду с хвостом?».
Прочитав перевод ее интервью, вспомнила вьетнамскую народную мудрость: «Если исток мутный, то и вся вода мутная». Фрау Бундесканцлерин сделала заявления, которые в очередной раз подтвердили недоговороспособность западных элит, включая глав государств.
Приведу отрывки из её интервью:
«Инициирование вступления Украины и Грузии в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году, я считала ошибочным. Ни у одной из стран не было необходимых предпосылок, и мы не продумали до конца, каковы были бы последствия такого решения, как в отношении действий России против Грузии и Украины, так и в отношении НАТО и его правил оказания помощи. И Минские соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время.
Она (Украина) также использовала это время, чтобы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина 2014/2015 года – это не сегодняшняя Украина. Как показали бои за Дебальцево в начале 2015 года, Путин мог бы легко его тогда захватить. И я очень сомневаюсь, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине.
Я скажу вам об одном моменте, который меня беспокоит. Он связан с тем, что холодная война так и не закончилась, потому что Россия в принципе не была усмирена. Это правда, что когда Путин вторгся в Крым в 2014 году, его исключили из G8. Блок НАТО также разместил войска в странах Балтии, чтобы показать, что мы как НАТО готовы защитить себя. Кроме того, мы в Североатлантическом союзе решили тратить два процента валового внутреннего продукта каждой страны на оборону. ХДС и ХСС были единственными, у кого это все еще было в их правительственной программе. Мы должны были быстрее реагировать на агрессивность России» [3].
Она (Украина) также использовала это время, чтобы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина 2014/2015 года – это не сегодняшняя Украина. Как показали бои за Дебальцево в начале 2015 года, Путин мог бы легко его тогда захватить. И я очень сомневаюсь, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине.
Я скажу вам об одном моменте, который меня беспокоит. Он связан с тем, что холодная война так и не закончилась, потому что Россия в принципе не была усмирена. Это правда, что когда Путин вторгся в Крым в 2014 году, его исключили из G8. Блок НАТО также разместил войска в странах Балтии, чтобы показать, что мы как НАТО готовы защитить себя. Кроме того, мы в Североатлантическом союзе решили тратить два процента валового внутреннего продукта каждой страны на оборону. ХДС и ХСС были единственными, у кого это все еще было в их правительственной программе. Мы должны были быстрее реагировать на агрессивность России» [3].
Через некоторое время в одном из своих выступлений она вновь подтвердила, что Минские соглашения нужны были для подготовки украинской армии.
6. Другой участник переговорного процесса по урегулированию конфликта на Донбассе – бывший президент Франции 2012–2017 гг. Ф. Олланд в интервью украинскому изданию «Киев индепендент» заявил, что солидарен с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель:
«Да, Ангела Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян», было важно «знать, как Запад воспользуется этой передышкой». Украина «укрепила свою военную позицию», армия страны стала лучше обучена и оснащена по сравнению с 2014 годом. «Это заслуга Минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность».
Таким образом, на Западе нет ни одного честного договороспособного политика высшего звена.
7. Аналогичное заявление сделал экс-президент Украины П. Порошенко в разговоре с российскими пранкерами, которые представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом. Он во время видеоэфира заявил, что Минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить при поддержке НАТО украинскую армию.
«Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум четыре года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе, которые формировались по стандартам НАТО»,
– заявил Порошенко.
8. Министр иностранных дел Украины Д. Кулеба в интервью для LB Live заявил, что США готовили Украину к войне с Россией задолго до 24.02.2022 года. «Эта история началась в сентябре прошлого года, когда я с Андреем Ермаком был в Вашингтоне. На одной из встреч нам начали рассказывать про перспективу. Прозвучала тогда легендарная фраза: «Копайте окопы. Начинайте копать окопы».
Для справки: А. Ермак – руководитель офиса президента Украины.
9. Огромное количество биолабораторий США вокруг РФ. Заместитель госсекретаря США В. Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки Российских сил.
Официальный представитель Минобороны И. Конашенков сообщил:
«Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».
Проводились учения и тренировки с возбудителями особо опасных инфекций, изучалась возможность переноса опасных патогенов дикими птицами, которые мигрируют через Украину и Россию.
С течением времени будут всплывать все больше аналогичных подробностей и признаний.
По данным Кильского института мировой экономики [4], по состоянию на 15 января 2023 года США выделили вооружения Украине за 1 год больше, чем потратили на войну в Афганистане за 10 лет. Так, на Украину в 2022 году выделено 46,6 млрд долларов, а в период с 2001 по 2010 на Афганистан – 43,4 млрд долларов.
Сегодня коллективный Запад через украинские руки воюет с Россией. Это без учета поставок оружия других стран-участниц НАТО. Во главе армии Украины – В. Зеленский. В разные эпохи у него были предшественники, например, Стефан Баторий, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер.
Во все времена Запад играл с Россией в такую игру: они начинают измываться над славянами в Европе, близкими русским, зная, что русские заступятся за своих братьев. Однажды в далеком 1914 году Российская империя заступилась за сербов, ввязалась в Первую мировую войну, получила революционный удар в спину и канула в лету. Президент Путин прекрасно знает историю, он всячески пытался избежать войны, настаивал на мирных переговорах, соблюдении Минских соглашений, но когда стало понятно, что вырусь натравливают на Московскую Русь, не стал медлить.
Мне это повествование нужно для очередного гипотетического примера, чтобы объяснить, что такое опричнина.
Предположим, что Янукович не был коррумпированным президентом, при нем Украина жила хорошо (все познается в сравнении). Исследователи приводят данные о том, что Янукович подписал договоры с нефтедобывающими корпорациями по долгосрочной сдаче в аренду украинских земель с правом их последующего продления, а далее этот опыт был продолжен его последователями, отдавшим право иностранным транснациональным компаниям скупать украинский чернозем [5].
Даже вывозимое зерно, якобы для бедных голодающих Африки, является вымыслом не только потому, что не для африканских детей, а потому что земли Украины оптом распроданы иностранцам, и хозяева-иностранцы вывозили свой урожай.
Эксперты отмечают, что только за первые два года после Майдана экономика Украины обрушилась на 20 %, страшная безработица и обвал гривны.
А мы продолжим наш пример с того момента, где кортеж Януковича попал под обстрел под Донецком. У него смартфон, и он выходит в прямой эфир, где не только Украина, но и весь мир видит происходящее.
Тут «просыпаются» все те законопослушные граждане «незалежной», которые ходили на работу, не отправлялись на забастовки против Майдана и надеялись, что все само собой утрясется. В их сердцах бушует ярость. Если на Евромайдан в центре Киева выходило максимум 40–50 тысяч человек, но медиа обеспечивали «картинку», будто там 100 тысяч человек, то тут выходят на улицы деревень, сел, городов и столицы несколько миллионов.
Киевляне выходят с лопатами и битами к Майдану и сметают националистов на одном дыхании, освобождают правительственный квартал и идут к так называемым лидерам оппозиции и говорят: вы выполняете условия Соглашения, не трогаете законную власть, выметаетесь со своими националистическими батальонами или не видать вам жизни как своих ушей. Обращаются и к испугавшимся депутатам Верховной рады: или они поддерживают законную власть и президента, или они отправятся на свалку истории с волчьим билетом. Народ стоит, не расходится. В знак протеста против действий иностранных государств, поддерживавших переворот, перед зданиями посольств США, Франции, Германии, Польши, прибалтийских стран, люди подвозят мешки с надписями «для Нуланд» и высыпают из них печеньки, фальшивые доллары и евро.
Жаль, что это только мой гипотетический пример.
Почему патриотические силы не заступились тогда за страну? Патриоты всегда плохо организованы. Патриотам нужно заботиться о семье, а не дурью маяться. Им некогда, они занимаются реальной работой на благо страны.
А дальше Янукович обосновывается на Востоке Украины, организовывает пресс-конференцию в Донецке. В это время к нему приезжают лидеры оппозиции и дают слово в прямом эфире на всю страну соблюдать все условия Соглашения. Президент, почувствовав огромную поддержку граждан страны, выдвигает свои условия к заговорщикам.
1. Он вводит чрезвычайное положение и комендантский час в стране.
2. Выводит внутренние войска для обеспечения правопорядка.
3. Учреждает спецдивизию СМЕРШ прямого президентского подчинения для противодействия заговорам иностранных спецслужб и проведение расследований событий с выстрелами на Майдане.
4. В особо значимых регионах страны вводит прямое президентское правление.
5. Объявляет о новых выборах в Верховную раду.
6. Вводит смертную казнь за предательство родины и участие в военизированных незаконных националистических формированиях.
7. Конфискует активы олигархов, финансировавших госпереворот и националистические батальоны, направляет данные средства на восстановление экономики. Этих олигархов под суд.
8. Учреждает особый судебный орган для открытого рассмотрения дел по организации переворота и расстреливавших граждан.
9. Сокращает численность работников дипломатических представительств западных стран, закрывает посольства США на Украине.
10. Закрывает секретные биологические лаборатории США на Украине с одновременным обнародованием материалов лабораторий.
11. Ликвидирует радикальные националистические группы и объединения, их лагеря и высылает всех иностранных инструкторов, отдает наемников под суд.
12. Вводит жесткий валютный контроль.
13. Создает режим особого контроля до полного закрытия границ, чтобы, например, оружие с территории приграничных Польши, Венгрии, Румынии, Словакии, Молдавии не попало на Украину.
Нужно было быть не Януковичем, а гением, чтобы это придумать и реализовать.
Гением был Грозный
Я провела параллель между событиями по свержению Ивана IV ближайшим окружением в 1564 году в Средневековой Руси и прозападно-олигархическими структурами под руководством США на Украине в 2014. Основное отличие состояло в том, что Грозного народ любил, почитал, уважал, поддержал, не дал свергнуть, а Януковича – нет.
В 2020 году на экраны вышел сериал «Грозный». Я ждала, что хотя бы в этом сериале покажут правду, но увы… В этом сериале показали, что небольшая группа людей выразила недовольство тем, что царь неожиданно уехал и прислал письмо с отречением.
Но в жизни это была не группа людей. У бояр и воевод были свои небольшие военизированные отряды, дружины, и их просто так было бы не напугать. В окружении царя были богатейшие люди страны, и они могли бы себе с легкостью перезвать детей боярских или нанять так называемых боевых холопов.
Грозный противостоял силе, которая мечтала свергнуть его, а на его место посадить слабохарактерного двоюродного брата Владимира Старицкого. Первая попытка устранения царя была в 1553 году, когда ему было 23 года. В историографию это вошло, как «время болезни царя» после взятия Казани.
Чем примечательна та «неожиданная болезнь»?
Грозный, думая, что умирает от тяжелой болезни, просил двоюродного брата и его мать целовать крест, дать клятву на верность его сыну Дмитрию. Но его мать отказалась ставить фамильную печать на грамоте. Ее долго уговаривали, бояре трижды ездили к ней, в итоге она поставила печать со словами, что эта клятва на верность ничего не значит, так как дана «поневоле».
Л. Ю. Таймасова отмечает, что формально Ефросинья была права по двум причинам [6].
Во-первых, в это время шел пост, и давать клятвы было запрещено.
Во-вторых, Владимиру Старицкому не было 20 лет, а крестоцеловальную клятву можно было давать только с 20-летнего возраста. Отмечают, что Старицкие выторговали себе право, согласно которому они могли держать в своем уделе «воевод с людьми» и «чинить суд». Но во время путешествия по реке Шексне через два месяца после болезни царя сын царя Дмитрий погибает, и клятва теряет силу.
Вскоре выяснилось, что первая жена царя Анастасия ждет ребенка. После рождения сына Ивана в марте 1554 года Старицкие с царем договорились о подписании новой духовной грамоты. В ней были прописаны следующие пункты:
– в случае смерти Грозного и его детей Владимир Старицкий объявлялся наследником престола с обязательством выделить жене царя Анастасии и его брату Юрию уделы;
– отказ Владимира от претензий на Дмитровский удел;
– Старицкий клянется не слушать мать, если она начнет «наводить лихо», то есть вновь плести заговоры против царской семьи и государства;
– ограничивалось число слуг, которых Старицкие могли держать в московском дворе.
Это очень интересный и важный момент.
Можно ошибочно подумать, что речь идет о дворовых людях, которые в имении Старицких пыль вытирают и цветочки поливают. Именно этот пункт вызвал бурю возмущения у Ефросиньи. Месяц обсуждали число людей, которых Старицкие могут держать при себе, и согласовали: в московском дворе не более 108 человек «всяких людей», остальные должны находиться в вотчине.
Напрашивается вывод, что людей Старицких в Москве до этого было больше, и их заставили сократить численность. Ведь во время болезни царя в 1553 они были готовы не только захватить власть, но и отодвинуть от престола другие могущественные кланы, например, Шуйских и Бельских, которых Запад задолго до этого события признавал принцами крови [7].
Насильственная гибель главы государства – катастрофа для страны. Эти слова можно отнести не только к Средневековью, но и к современности. Ни у кого не вызывает сомнения факт, что Муаммар Каддафи убит по волеизъявлению США. Весь мир видел, как радовалась госсекретарь США Хилари Клинтон и на кровавое видео с убийством Каддафи сказала: «Мы пришли, увидели, и он умер».
После вторжения войск коалиции во главе с США и Великобританией в Ирак за несколько минут до начала мусульманского праздника Курбан-байрам был повешен Саддам Хусейн. Президенту Л. Г. Лукашенко и всей Белоруссии повезло, что у них есть партнер – Российская Федерация и верный друг Путин, который помог раскрыть заговор. Турецкая республика, Венесуэла, Сирия тоже должны благодарить Владимира Владимировича. Порожденные западными странами катастрофы и хаос в Ливии и Ираке могли быть и на улицах этих государств.
Почему Турция должна быть благодарна российскому президенту?
Реджеп Эрдоган отдыхал в отеле в Мармарисе. Туда прибыли мятежные военные, они собирались его не только арестовать, но и убить. Он разминулся с предателями буквально на несколько минут. Информацию он получил от российских спецслужб по распоряжению Путина. И это несмотря на то, что они сбили наш самолет.
Вопрос: у президента есть охрана, они профессионалы, почему «турецкий султан» бежал? В Мармарисе есть полиция, ее тоже могли бы вызвать, и за считанные минуты она бы примчались.
Может быть, силы были не равны, и президент Турции мог погибнуть?
Если глава государства срывается ночью и бежит из своей резиденции, бежит из столицы, разве это не говорит о том, что может случиться нечто такое, что угрожает не только его жизни, а и членам его семьи, не так ли?
Хочу обратить ваше внимание на разницу между действиями Эрдогана и Януковича, и последствиями. Эрдоган подавил переворот, сохранил в стране мир, а Янукович побоялся применить власть, законные полномочия, которыми его наделил народ, а последствие бездействия – гражданская война в стране и СВО.
Именно это предотвратил Грозный своей опричниной.
Оппозиция в Боярской думе не собиралась сдавать свои позиции, к тому же они постоянно находились в переписке с бежавшим к польскому королю А. Курбским. Об этом становится известно, потому что, находясь за пределами страны, предатель умудрялся описывать происходившие в Московии события и комментировать их. С учетом того, что Курбский возглавил 70-тысячное войско «Евросоюза Средневековья» для захвата Полоцка, еще просил дать войска для очередного похода, нельзя сбрасывать со счетов, что беглый князь мог обеспечить поддержку иностранной армии заговорщикам в Москве.
Как описывают историки, в Москву с декабря 1564 года начали из своих уделов и вотчин съезжаться бояре и духовенство. К этому моменту друга и наставника царя, митрополита Макария в живых уже не было. Если раньше царь созывал Освященный собор, то на этот раз они собирались сами, но не все, а именно та часть, которая находилась в оппозиции к царю. Историки И. Я. Фроянов и В. Е. Шамбаров пришли к выводу, что готовился не просто государственный переворот, а нечто экстраординарное, то, чего ранее никогда не было:
«И в такой обстановке Ивану Васильевичу вдруг стало известно, что среди знати зреет еще один заговор! Он знал, кто в нем состоит. Узнал и о том, что готовится убийство всей его семьи…
Вот и прикиньте, что же ему оставалось делать? Арестовать, судить? Все опять кончится ничем. Приказать устранить врагов без суда? Один раз он уже получил конфронтацию со всем боярством. Да и сколько можно? Неужели он не государь в своем государстве? Нет, он решил… уехать. Куда глаза глядят!
Царский двор засобирался на богомолье. Но сборы были необычными. С собой царь позвал некоторых бояр и дьяков «з женами и з детьми» и 3 декабря, благословясь у митрополита, покинул Москву» [8].
Вот и прикиньте, что же ему оставалось делать? Арестовать, судить? Все опять кончится ничем. Приказать устранить врагов без суда? Один раз он уже получил конфронтацию со всем боярством. Да и сколько можно? Неужели он не государь в своем государстве? Нет, он решил… уехать. Куда глаза глядят!
Царский двор засобирался на богомолье. Но сборы были необычными. С собой царь позвал некоторых бояр и дьяков «з женами и з детьми» и 3 декабря, благословясь у митрополита, покинул Москву» [8].
Историки пишут, что, в отличие от других выездов на богомолье, когда он оставлял вместо себя человека, то на этот раз никому свои полномочия не делегировал.
Р. Г. Скрынников описывал это так:
«Совсем недавно боярин Курбский пенял царю на его чудовищную неблагодарность, сетуя на изгнание в дальние страны… Теперь наступил жалкий финал. Самодержец и помазанник Божий был «изгнан» от своего достояния своими холопами – боярами. Для человека, свято верившего в божественное происхождение своей власти, отречение не было фарсом. Иван IV пережил страшное нервное потрясение. У него выпали почти все волосы. Когда царь вернулся из Слободы в Москву, многие не могли узнать его, так он изменился. Как видно, жалобы на «изнеможение» тела, умножение струпий телесных и душевных не были простой риторической фразой царя»[9].
Очередная несправедливость и желчь предвзятого к царю Р. Г. Скрынникова.
Во-первых, не согласна с тем, почему историк сравнивал Курбского и Грозного? Курбский бежал как предатель Родины. Грозный же уезжает, пытаясь спасти членов своей семьи и государство от смуты. Царь знал, что раз его первую жену отравили, сына Дмитрия утопили, то их ничто и сейчас не остановит.
Во-вторых, складывается такое ощущение, что историк радовался, что царь страдал, потерял волосы и стал плохо выглядеть. Изменения во внешности и выпадение волос – не только доказательство эмоциональных страданий Грозного, понимавшего, что государство стоит на грани катастрофы, но и следствие отравления.
Против каждой силы найдется другая сила
Ею стала любовь Грозного к Отечеству, народа к своему царю:
«Именно народу, а не узкой кучке бояр предоставил царь решить дальнейшую судьбу страны (а вместе с ней и судьбу собственную). 3 декабря 1564 г. Иван Грозный с семьей, огромным обозом и ближайшими слугами покинул Москву, тем самым молча, без всяких показных деклараций свидетельствуя, что отказывается от престола. Официальную грамоту о своем отречении, равно как и Обращение к посадскому населению Москвы, царь отправил уже с дороги…
Эти грамоты действительно огласили на дворцовой площади, «перед всем честным народом.
Весть о том, что, не желая терпеть «многих изменных дел» бояр, государь отрекся от престола, мгновенно облетела всю Москву. «Толпа на дворцовой площади прибывала час от часу… ее поведение становилось все более угрожающим», вот-вот мог вспыхнуть бунт. Горожане со всех сторон окружили митрополичий двор в Кремле, где в это же время, объятая смятением и ужасом, собралась боярская Дума. Большинство ее членов могло, не мешкая и с великой радостью, утвердить отречение царя Ивана. Но… вслушиваясь, должно быть, в многотысячный гул за стенами дома, они не посмели это сделать.
Более того, словно запертые в осаду, бояре вынуждены были допустить в митрополичьи покои представителей купечества и ремесленников. Допустить и выслушать их заявление, больше похожее на ультиматум.
Посадские люди сказали, что остаются верными государю и будут просить его, чтобы он «государство не оставлял и их на расхищение волкам не давал, наипаче же от рук сильных избавлял; а кто будет государским лиходеем и изменником, они за тех не стоят и сами тех потребят».
Эта прямая угроза расправиться с «волками» и «лиходеями», столь явственно прозвучавшая в челобитье посадских людей, немедленно возымела свое действие. В тот же день, 3 января 1565 г., митрополитом Афанасием и боярской Думой была отправлена к Ивану в Александровскую слободу целая делегация духовенства. Затем туда же поехали представители бояр. Наконец, пошли к царю и сами «купцы и многие черные люди… града Москвы.
2 февраля 1565 г. Иван Грозный торжественно возвратился в столицу.
Иван объявлял, что отныне берет на себя неограниченное право казнить любого государственного изменника и отбирать у него вотчины без всякого совета с боярской Думой. Из указа также явствовало, что если одной частью страны – земщиной царь будет продолжать управлять вместе с Думой, то другая часть земель (выбранная им по собственному усмотрению) провозглашается уже как особый «государев двор», опричнина, над которой старая боярская Дума власти никакой не имеет.
Одновременно с учреждением опричнины царь объявлял о создании для нее особой опричной Думы или Совета (Counsel of the Opressini, как сообщает английский источник), а также особого войска, набиравшегося, по преимуществу, из мелких, незнатных дворян (хотя и знать в опричной дружине присутствовала тоже).
Князья же и бояре, почему-либо не включенные в число опричников, но фамильные вотчины которых располагались именно на территориях, отошедших под «государев двор», подлежали высылке оттуда, их владения – конфискации в пользу государства, а им самим предоставлялись поместья (правда, не столь уже обширные, как прежние «родовые гнезда», но все-таки!..) в других областях страны, например, в Поволжье.
Говоря современным языком, данным указом Иван Грозный впервые вводил чрезвычайное положение в некоторых, с его точки зрения, особо стратегически важных областях России. Вводил, как сказали бы теперь, «прямое правление» государя на этих землях, где «опричь» – то есть никто, кроме него самого при посредстве жестко централизованного аппарата власти, править уже не мог. Боярская вольница исключалась там полностью» [10].
Эти грамоты действительно огласили на дворцовой площади, «перед всем честным народом.
Весть о том, что, не желая терпеть «многих изменных дел» бояр, государь отрекся от престола, мгновенно облетела всю Москву. «Толпа на дворцовой площади прибывала час от часу… ее поведение становилось все более угрожающим», вот-вот мог вспыхнуть бунт. Горожане со всех сторон окружили митрополичий двор в Кремле, где в это же время, объятая смятением и ужасом, собралась боярская Дума. Большинство ее членов могло, не мешкая и с великой радостью, утвердить отречение царя Ивана. Но… вслушиваясь, должно быть, в многотысячный гул за стенами дома, они не посмели это сделать.
Более того, словно запертые в осаду, бояре вынуждены были допустить в митрополичьи покои представителей купечества и ремесленников. Допустить и выслушать их заявление, больше похожее на ультиматум.
Посадские люди сказали, что остаются верными государю и будут просить его, чтобы он «государство не оставлял и их на расхищение волкам не давал, наипаче же от рук сильных избавлял; а кто будет государским лиходеем и изменником, они за тех не стоят и сами тех потребят».
Эта прямая угроза расправиться с «волками» и «лиходеями», столь явственно прозвучавшая в челобитье посадских людей, немедленно возымела свое действие. В тот же день, 3 января 1565 г., митрополитом Афанасием и боярской Думой была отправлена к Ивану в Александровскую слободу целая делегация духовенства. Затем туда же поехали представители бояр. Наконец, пошли к царю и сами «купцы и многие черные люди… града Москвы.
2 февраля 1565 г. Иван Грозный торжественно возвратился в столицу.
Иван объявлял, что отныне берет на себя неограниченное право казнить любого государственного изменника и отбирать у него вотчины без всякого совета с боярской Думой. Из указа также явствовало, что если одной частью страны – земщиной царь будет продолжать управлять вместе с Думой, то другая часть земель (выбранная им по собственному усмотрению) провозглашается уже как особый «государев двор», опричнина, над которой старая боярская Дума власти никакой не имеет.
Одновременно с учреждением опричнины царь объявлял о создании для нее особой опричной Думы или Совета (Counsel of the Opressini, как сообщает английский источник), а также особого войска, набиравшегося, по преимуществу, из мелких, незнатных дворян (хотя и знать в опричной дружине присутствовала тоже).
Князья же и бояре, почему-либо не включенные в число опричников, но фамильные вотчины которых располагались именно на территориях, отошедших под «государев двор», подлежали высылке оттуда, их владения – конфискации в пользу государства, а им самим предоставлялись поместья (правда, не столь уже обширные, как прежние «родовые гнезда», но все-таки!..) в других областях страны, например, в Поволжье.
Говоря современным языком, данным указом Иван Грозный впервые вводил чрезвычайное положение в некоторых, с его точки зрения, особо стратегически важных областях России. Вводил, как сказали бы теперь, «прямое правление» государя на этих землях, где «опричь» – то есть никто, кроме него самого при посредстве жестко централизованного аппарата власти, править уже не мог. Боярская вольница исключалась там полностью» [10].
Грозный долго терпел. Вспоминается фраза «капля переполнила чашу», чаша терпения царя лопнула, и он решил отобрать и вотчины у непокорных и прозападных бояр, и в другие области, в том числе и в Поволжье, отправить. И это тоже было милостью с его стороны.
Во-первых, не конфисковывал, а чаще всего обменивал и отправлял в другие регионы страны, в том числе и в Казань. Что в Средневековье, что в наши дни Казань является очень красивым и современным городом.
Во-вторых, если сравнить с тем, как правила английская королева Елизавета I, то Грозный – вообще святой.
Историки пишут, что в годы ее правления Лондон прозвали «городом виселиц». Когда устали изгонять людей, вешать, рубить головы, то они придумали новое средство борьбы с простым народом – ссылку на другие континенты… Шансы доплыть и выжить на новых землях не на наших с вами современных кораблях, а в трюмах деревянных кораблей с крысами, дефицитом чистой питьевой воды и отсутствием удобств, были ничтожно малы.
Давайте представим себе такую ситуацию. Есть криминальная личность, которая кошмарит регион, у него многочисленные связи, что до поры до времени, пока не появился честный судья, уходил от ответственности. За нарушение закона и казнокрадство его посадили, имущество конфисковали, он отсидел свой срок и выходит из тюрьмы. У него все еще много компромата, связей, припрятанных денег, шестерок. Он может дестабилизировать ситуацию в стране. Чтобы этого не допустить, его власти переселяют без шестерок и свиты в другой регион страны. Там он не авторитетная личность, и даже наоборот, никто. Он вынужден работать и зарабатывать на жизнь честным трудом. Как вам такое перевоспитание?
Кажется каким-то нереальным, мягким наказанием для коррумпированного человека, хорошим выходом из ситуации для региона.
Вот это тоже было одной из сторон проявления опричнины. Грозный, выселяя своих бояр в некомфортную для них среду, не только сохранял им жизни, но и прикладывал христианские усилия для перевоспитания:
«180 потомков суздальских, ярославских, ростовских, стародубских князей вместе с семьями были высланы в Казань. Их родовые вотчины конфисковывались. Но это не являлось наказанием и ограблением. Они оставались на службе, получили большие поместья в Казанском крае, материальную компенсацию на переезд. Зато подрывалась база, благодаря которой они чувствовали себя всесильными, рвались их потомственные связи со «своими» городами, селами, уездами» [11].
«Так, половину боярских и дворянских семей, отправленных в Казань, уже через год, весной 1566 г., вернули в Центральную Россию. А в следующем году – вторую половину. Но им давали уже не вотчины, а поместья, и не в старых родовых владениях, а в других местах, в основном на Рязанщине. В свою очередь, для этого отписывали землю у крупных рязанских вотчинников – а им давали поместья в иных уездах. В результате таких «рокировок» вотчинники превращались в служилое дворянство.
В начале 1566 года царь «выменял» удел у Владимира Андреевича (двоюродный брат Грозного – Прим. авт.). Взял в опричнину Старицу, Верею, Алексин, а взамен дал Дмитров, Боровск и Звенигород. В материальном плане двоюродный брат государя выиграл, получив города более крупные и богатые. Но и его оторвали от тех мест, где население признавало его господином, где он оброс слугами и помощниками.
Однако удалить самих князей и вотчинников было недостаточно. Ведь их привыкли считать лидерами местные дворяне. Они сжились со «своими» боярами, переплелись родством с ними и с соседями, и сложились группировки, вместе выходившие на службу, но выступавшие и политической силой, готовые поддержать предводителя, отстаивать собственные местные интересы. Такие анклавы Иван Грозный тоже разрушал» [12].
В начале 1566 года царь «выменял» удел у Владимира Андреевича (двоюродный брат Грозного – Прим. авт.). Взял в опричнину Старицу, Верею, Алексин, а взамен дал Дмитров, Боровск и Звенигород. В материальном плане двоюродный брат государя выиграл, получив города более крупные и богатые. Но и его оторвали от тех мест, где население признавало его господином, где он оброс слугами и помощниками.
Однако удалить самих князей и вотчинников было недостаточно. Ведь их привыкли считать лидерами местные дворяне. Они сжились со «своими» боярами, переплелись родством с ними и с соседями, и сложились группировки, вместе выходившие на службу, но выступавшие и политической силой, готовые поддержать предводителя, отстаивать собственные местные интересы. Такие анклавы Иван Грозный тоже разрушал» [12].
Выселение бояр в новые присоединенные регионы и прямое управление – две необходимые и взаимосвязанные составляющие для противостояния перевороту, предпринятые Грозным.
Смысл опричнины?
Попытаюсь детализировать смысл слова «опричнина». На Руси в Средние века под словом опричнина понимали часть удела или вотчины, которая оставалась вдове, и никто не имел права претендовать на эти земли.
«Организованная по типу удельного княжества, «опришнина» находилась в личном владении царя. Управляла опричниной особая Боярская дума. Формально ее возглавлял удельный князь, молодой кабардинец Михаил Черкасский, брат царицы. Но фактически всеми делами в думе распоряжались Плещеевы (бояре Алексей Басманов и Захарий Очин, кравчий Федор Басманов) и их друзья (Вяземский и Зайцев)[13]. Царь перевел под свое личное управление, владение и контроль стратегически важные регионы (уезды в Центральной и Западной Руси, весь Север, некоторые районы Москвы, города и волости), назвав их опричниной. Все остальные земли получили название «земщина», где сохранялось совместное управление царя и бояр.
Опричнину, как непонятное явление, кто-то воспримет, как рейдерский захват, осуществленный царем, или как национализацию, но это нечто иное.
Шла война и непрекращающиеся попытки убийства царя и членов его семьи. Ситуация была очень сложной. Для пояснения того, что такое опричнина обратимся к Н. М. Прониной: «Одни историки видели в опричнине мудрую реформу, направленную на подрыв крупного княжеско-боярского землевладения, а, следовательно, уничтожение и политического влияния наследников удельных владык. Другие же – совершенно бессмысленную, кровавую затею. Согласно их исследованиям, хотя опричнина действительно нанесла серьезный удар старинной аристократии, подорвала ее вотчинное землевладение, но полностью не уничтожила. Многие знатные роды благополучно пережили время репрессий.
Сначала о землях, вошедших в состав «опричного удела». В полном соответствии с тяжелыми условиями военного времени, царь взял под личный контроль именно важнейшие в военно-стратегическом смысле области своего государства. Вероятно, Иван Васильевич не одну ночь просидел над его картой, обдумывая и просчитывая все до последней мелочи. Ошибка могла обернуться гибелью…
Опричнину, как непонятное явление, кто-то воспримет, как рейдерский захват, осуществленный царем, или как национализацию, но это нечто иное.
Шла война и непрекращающиеся попытки убийства царя и членов его семьи. Ситуация была очень сложной. Для пояснения того, что такое опричнина обратимся к Н. М. Прониной: «Одни историки видели в опричнине мудрую реформу, направленную на подрыв крупного княжеско-боярского землевладения, а, следовательно, уничтожение и политического влияния наследников удельных владык. Другие же – совершенно бессмысленную, кровавую затею. Согласно их исследованиям, хотя опричнина действительно нанесла серьезный удар старинной аристократии, подорвала ее вотчинное землевладение, но полностью не уничтожила. Многие знатные роды благополучно пережили время репрессий.
Сначала о землях, вошедших в состав «опричного удела». В полном соответствии с тяжелыми условиями военного времени, царь взял под личный контроль именно важнейшие в военно-стратегическом смысле области своего государства. Вероятно, Иван Васильевич не одну ночь просидел над его картой, обдумывая и просчитывая все до последней мелочи. Ошибка могла обернуться гибелью…
Прежде всего, опричнине отошла большая часть Новгородско-Псковского края, непосредственно связанного с театром военных действий в Ливонии. Таким образом, «в опричнину переходили важнейшие торговые дороги на север и восток, значительная часть побережья Белого моря, где располагались центры русско-английской торговли». Беря эти земли в опричнину, «Грозный подрывал основы самостоятельной новгородской торговли». В его же руках оказывались и главные центры соледобычи.
Попали важные форпосты – заслоны на западных и юго-западных границах государства от нападений крымского хана. Здесь предполагалось создать новую «засечную черту» – полосу укреплений против нашествий крымчаков, и здесь же наделить землей основную массу опричников, выселив отсюда прежних владельцев» [14].
Попали важные форпосты – заслоны на западных и юго-западных границах государства от нападений крымского хана. Здесь предполагалось создать новую «засечную черту» – полосу укреплений против нашествий крымчаков, и здесь же наделить землей основную массу опричников, выселив отсюда прежних владельцев» [14].
Историк Н. Пронина отмечает, что опричными стали регионы, поставлявшие соль и рыбу, места, откуда везли в Москву железо. Под личный контроль Грозного попали пастбищные земли для многочисленных табунов:
«Уже из одного этого краткого, далеко не полного перечня видно: обо всем думал государь – и о том, как защищать и кормить людей, и чем вооружать войска.
В самой Москве под опричное управление государь взял… улицы, что вели на запад, вели к дорогам, связывавшим приграничные области с Центром и по которым обычно двигались русские войска, доставлялись боеприпасы на Ливонский фронт. Следовательно, и в этом кажущемся (но только на первый взгляд!) «разделении» города на опричную и земскую часть, за что впоследствии так много пеняли Грозному, не было ничего нелогичного. Государь не «делил» столицу, а лишь брал под личный контроль наиболее важные районы.
Беспощадно конфискуя в этих пределах вотчины, разоряя не только старые родовые гнезда аристократов, как правило, не несших никакой государственной службы, но и «дворы» их многочисленных слуг, дворян, Иван наносил «удар по самой основе мощи боярства» [И. И. Смирнов]. Одновременно им уничтожались и «частные военные силы, опираясь на которые (вспомним хотя бы Андрея Старицкого!) непокорные вотчинники были часто для царя опаснее внешних врагов» [К. Валишевский].
Немудрено поэтому, что простое население – посадские люди, купцы в крупных торговых городах – «не заявляли недовольства такой перемене. Представители английской торговой кампании даже добивались, как милости, чтобы их подчинили опричнине. О том же просили и Строгановы. [К. Валишевский]» [15].
В самой Москве под опричное управление государь взял… улицы, что вели на запад, вели к дорогам, связывавшим приграничные области с Центром и по которым обычно двигались русские войска, доставлялись боеприпасы на Ливонский фронт. Следовательно, и в этом кажущемся (но только на первый взгляд!) «разделении» города на опричную и земскую часть, за что впоследствии так много пеняли Грозному, не было ничего нелогичного. Государь не «делил» столицу, а лишь брал под личный контроль наиболее важные районы.
Беспощадно конфискуя в этих пределах вотчины, разоряя не только старые родовые гнезда аристократов, как правило, не несших никакой государственной службы, но и «дворы» их многочисленных слуг, дворян, Иван наносил «удар по самой основе мощи боярства» [И. И. Смирнов]. Одновременно им уничтожались и «частные военные силы, опираясь на которые (вспомним хотя бы Андрея Старицкого!) непокорные вотчинники были часто для царя опаснее внешних врагов» [К. Валишевский].
Немудрено поэтому, что простое население – посадские люди, купцы в крупных торговых городах – «не заявляли недовольства такой перемене. Представители английской торговой кампании даже добивались, как милости, чтобы их подчинили опричнине. О том же просили и Строгановы. [К. Валишевский]» [15].
Кандидат исторических наук А. Фурсов приводит следующие смысловые значения слова «опричнина»:
«Иван Грозный дал чёткое название придуманному им чрезвычайному органу, «властному гиперболоиду» – «опричнина». Обычно упоминают только одно значение этого слова: «опричь» значит кроме. Однако есть ещё три значения, и все они работают на новую форму, т. е. адекватно характеризует её содержание.
Второе значение «опричнины» – так называли крестьян одной социальной категории, вместе записавшиеся в монастырь (опричнина как – по форме – монастырская братия).
Третье значение – вдовья доля: когда погибал или умирал боярин (дворянин) и некому было служить (нет ни детей, ни племянников или есть только дочери), большая часть владений отписывалась в казну, а часть – «опричнина» – оставлялась вдове.
Большой любитель поюродствовать (и чёрного юмора) царь со смаком применил «вдовью» интерпретацию к своему новому уделу.
Наконец, четвёртое значение – «опричниной» называли изысканное, самое вкусное блюдо, которое подавалось для лакомства после того, как основная часть гостей отбывала, и за столом оставались хозяин и самые дорогие гости – «лутчие люди». Это значение опричнины как нельзя лучше характеризует несоответствие скромной формы и разгульного содержания опричнины» [16].
Второе значение «опричнины» – так называли крестьян одной социальной категории, вместе записавшиеся в монастырь (опричнина как – по форме – монастырская братия).
Третье значение – вдовья доля: когда погибал или умирал боярин (дворянин) и некому было служить (нет ни детей, ни племянников или есть только дочери), большая часть владений отписывалась в казну, а часть – «опричнина» – оставлялась вдове.
Большой любитель поюродствовать (и чёрного юмора) царь со смаком применил «вдовью» интерпретацию к своему новому уделу.
Наконец, четвёртое значение – «опричниной» называли изысканное, самое вкусное блюдо, которое подавалось для лакомства после того, как основная часть гостей отбывала, и за столом оставались хозяин и самые дорогие гости – «лутчие люди». Это значение опричнины как нельзя лучше характеризует несоответствие скромной формы и разгульного содержания опричнины» [16].
Доктор исторических наук А. В. Пыжиков считает, что слово опричники означает «избранные» воины:
«Все эти события хорошо описаны в литературе: их традиционно квалифицируют как вероломство с изрядной долей умственного помешательства. Только в последние годы исследователи смогли осмыслить их иначе, не модернизируя средневековое сознание на современный лад. Это позволило понять, что у людей той эпохи действия Ивана IV ассоциировались со Страшным судом. В контексте подобных представлений слово «опричники» означало не «кроме», как считалось ранее, а «избранные». Кстати, точно так переводили его иностранцы, рассказывавшие о Московии» [17].
Некое чрезвычайное положение
На мой взгляд, опричники при Грозном выполняли такие же функции, что и СМЕРШ в годы Великой Отечественной войны.
СМЕРШ – это разведка и контрразведка, радиоигры и дезинформирование врага, участие в боях и расследование преступлений, проверка военнопленных и выявление предателей. За годы войны сотрудники СМЕРШ обезвредили тысячи диверсантов и агентов [18].
В общем, у самой грозной советской спецслужбы были широкие функции и полномочия.
Главное управление контрразведки СМЕРШ подчинялось непосредственно наркому обороны Сталину. Опричники тоже подчинялись главе государства. Если оперативные кадры СМЕРШ формировались из гражданских юристов, чекистов и фронтовиков, хорошо себя зарекомендовавших, то для отбора опричников Грозному пришлось
«перебрать» кадры, «не перебить» их или «перевешать», но – именно пересмотреть, проверить кто, где и как несет свою службу, выявить и возвысить людей деятельных, добросовестных, полезных для государства, покарать же – нерадивых, мздоимцев и воров.
Шаг за шагом, осуществляя этот гигантский, невиданный по масштабам «перебор», царь нередко даже возвращал прежним владельцам конфискованные ранее земли. Как это было, например, весной 1566 г., когда Иван издал указ о прощении многих князей, бояр и дворян, сосланных в Казанский край. Так же, постепенно (по мере необходимости?), менял он и состав опричных земель, отменяя режим личного контроля, возвращая в земщину одни территории, первоначально взятые в «особый двор», и взамен беря другие. А это свидетельствует о том, что жесткую (подобно любой чрезвычайной мере), опричнину Ивана Грозного ошибочно рассматривать как исключительно карательное учреждение.
Скорее, по мысли современного церковного писателя [Иоанна (Снычева)], опричнина «стала в руках (государя) орудием, которым он просеивал всю русскую жизнь, весь ее порядок и уклад, отделяя добрые семена от плевел». Семена державного единства и порядка от плевел удельной разобщенности и сепаратизма» [19].
Шаг за шагом, осуществляя этот гигантский, невиданный по масштабам «перебор», царь нередко даже возвращал прежним владельцам конфискованные ранее земли. Как это было, например, весной 1566 г., когда Иван издал указ о прощении многих князей, бояр и дворян, сосланных в Казанский край. Так же, постепенно (по мере необходимости?), менял он и состав опричных земель, отменяя режим личного контроля, возвращая в земщину одни территории, первоначально взятые в «особый двор», и взамен беря другие. А это свидетельствует о том, что жесткую (подобно любой чрезвычайной мере), опричнину Ивана Грозного ошибочно рассматривать как исключительно карательное учреждение.
Скорее, по мысли современного церковного писателя [Иоанна (Снычева)], опричнина «стала в руках (государя) орудием, которым он просеивал всю русскую жизнь, весь ее порядок и уклад, отделяя добрые семена от плевел». Семена державного единства и порядка от плевел удельной разобщенности и сепаратизма» [19].
Вспоминается царь Петр I, у которого главным в человеке было не происхождение, имя, богатство, а образование, талант, способность выполнять порученное задание и добиваться результата. Так он из простых неродовитых людей собирал соратников и единомышленников.
Грозный хотел этого же, но в дополнение ко всему он хотел выбрать новые кадры для пользы государственных дел в новых органах управления с дополнительным требованием, чтобы они не были никоим образом, особенно родственными узами связаны с окружавшими его боярами и аристократами, которые по уши завязли в предательских делах и переписках с врагами государства. Он хотел объединить новые кадры клятвой верности, а точнее сказать – присягой [20].
«А царь в созданном «уделе» учредил собственные органы управления – особый опричный двор, Думу, стал формировать опричное войско из тысячи дворян, искал для этого надежных людей. Опричную Думу возглавил брат царицы Михаил Темрюкович, ключевые посты заняли Басмановы, Вяземский, Плещеевы, Колычевы, Бутурлины. Делами земщины должна была руководить старая Боярская дума во главе с Бельским и Мстиславским. В ее составе остались и Захарьины» [21].
Грозный учредил Опричную Думу. С учетом кухарок, конюхов, поварих и прочего обслуживающего персонала, с самими опричниками в первые годы учреждения было 1 500, а со временем их численность достигла 6 000 человек. Помня, как возгордились взятый из народа и приближенные А. Адашев и поп Сильвестр, царь пытался избежать своих же ошибок, когда приблизил к себе простых людей, дал им права, привилегии. Поэтому опричнина была не только как СМЕРШ, военно-религиозное братство, но и административно-хозяйственной системой [22].
У них были черные формы с изображением собачьей головы. Это был знак отличия с особым смыслом: быть верными, как псы, охранять государство и выметать из нее нечистей и предателей. Опричники собачьи головы с собой не таскали. Они приносили присягу царю. Грозный платил им больше денег и выделял больше земель, чем обычным боярским. Опричное братство не на словах, а на деле было религиозным и жило по строгому монастырскому уставу. Царь участвовал в церковных службах и носил строгую одежду, как и все [23]. Его ряса сохранилась и дошла до наших дней.
«Либеральные историки голословно утверждают, будто все это было лицемерием. Дескать, опричники носили под рясами золотые одежды и меха, на трапезах подавали мед и вино, весело пировали. Простите, но… неужели хоть кто-нибудь осмелился заглянуть опричнику под рясу»?
– ставит вопрос военный историк В. Е. Шамбаров [24].
Грозный на первых порах отобрал 300 молодых опричников. В бытность Адашева и Сильвестра он хотел собрать вокруг себя 1 000 человек – персональную гвардию храбрых воинов, но под предлогом того, что вокруг Москвы не нашлось земель, спустили на тормоза инициативу царя.
Раз царя хотели убить, то 1 000 воинов вокруг него им явно не были нужны. Хотя повод для отказа они нашли очень странный. Почему-то в Средневековье не нашли земель для расселения одной тысячи человек.
Есть версия, что идея создания опричного войска и опричнины принадлежит Марии Темрюковне. Нужно было быть гениальным государственным деятелем, чтобы придумать опричнину. Мария была слишком юна и не опытна, чтобы придумать такое. Но с другой стороны, когда под опричниной понимали беспричинные казни бояр, то обвиняли в этом кабардинскую княжну.
Историк и политолог А. И. Фурсов пишет, что опричнина – оболганное явление в русской истории, которая возникла для борьбы с олигархической и княже-боярской системой, противостоящей созданию самодержавного государства. Поэтому ее мог придумать только Грозный:
«Опричнина – это феномен, адекватный своему времени. Иван Грозный оказался блестящим технологом. Столкнувшись с ситуацией, когда все институты работали против единодержавной централизации Руси, он изобрел свой «гиперболоид инженера Грозного». То есть опричнину, которая по своей сути была чрезвычайной комиссией, призванной компенсировать то, что не смогли обеспечить другие институты» [25].
Приведу цитату из книги военного историка В. Е. Шамбарова:
«Мария участвовала в создании опричного двора, отборе персонала. Она взялась и оберегать мужа, сама организовывала его охрану. Настояла, чтобы один из приказов стрельцов, 500 человек, был выделен для постоянной службы при царе. И не зря ее так же, как и первую жену, возненавидела оппозиция, охаял в своих пасквилях Курбский» [26].
Если вспомнить, как критиковали мать Грозного, Елену Глинскую, которая столько сделала для страны, то проводя параллель с Марией, можно сделать аналогичный вывод. Ни одну из жен царя, кроме Гошанэ, не критиковали. Получается, что, будучи помощницей царя, она служила стране, тем самым мешала предателям. Можем сказать, что формирование первой спецслужбы России в Средневековье проходило под личным контролем Грозного и при помощи Марии Темрюковны.
Хотел ли Грозный казнить без суда и следствия, воспользовавшись введенным чрезвычайным положением в стране? Много ли было жертв опричнины?
Во-первых, Грозный никого не собирался и не казнил без суда и следствия. Однажды во время одной из пресс-конференций Путин сказал: «Почему вы думаете, что добро должно быть бессильным? Я так не считаю. Я думаю, что добро предполагает возможность себя защищать». У государства должны быть кулаки, чтобы ими защищать своих граждан. Кулаки, которыми не воспользовался В. Янукович.
Грозный хотел вернуть себе украденную самодержавную власть для борьбы с предателями и заговорами:
«Думе и Освященному Собору продиктовал ряд условий. Царь получал право наказывать виновных без суда Боярской Думы. Духовенство в его дела не вмешивалось. А для искоренения расплодившегося зла вводилось чрезвычайное положение – опричнина» [27].
Во-вторых,
«Казнено пять человек. Руководители того заговора, который подтолкнул царя к экстраординарным мерам. Хронический участник всех прошлых заговоров Александр Горбатый Шуйский, его сын Петр (вовсе не 17-летний, как у Карамзина, судя по почтенному возрасту отца, ему было лет 40), Петр Головин, Иван Сухой Кашин, Дмитрий Шевырев. Вина – связь с Курбским, подготовка переворота и убийства царской семьи.
Двоих бояр постригли, четверых заставили принести повторную присягу и освободили под поручительство с денежным залогом. Да, царь стал Грозным. И опричнина означала именно террор. Но его масштабы были вовсе не такими, как «принято» изображать.
Кем принято то? И зачем принято? Чтобы подогнать реальные факты к выводам о «тирании», некоторым историкам приходится лукавить. Пишут, что после расправы над заговорщиками казни «стали обыденным явлением», и летописи перестали о них упоминать. Ну да! Еще как упоминали. Но их гораздо меньше, чем кое-кому хотелось бы. В большей степени упор делался все же не на репрессивные, а на профилактические меры» [28].
Двоих бояр постригли, четверых заставили принести повторную присягу и освободили под поручительство с денежным залогом. Да, царь стал Грозным. И опричнина означала именно террор. Но его масштабы были вовсе не такими, как «принято» изображать.
Кем принято то? И зачем принято? Чтобы подогнать реальные факты к выводам о «тирании», некоторым историкам приходится лукавить. Пишут, что после расправы над заговорщиками казни «стали обыденным явлением», и летописи перестали о них упоминать. Ну да! Еще как упоминали. Но их гораздо меньше, чем кое-кому хотелось бы. В большей степени упор делался все же не на репрессивные, а на профилактические меры» [28].
Периодически читая в СМИ о миллиардных суммах утаенного казнокрадами, понимаю, что стране нужна опричнина…
Приведу отрывок из статьи А. Другина:
«Иван Грозный создавал опричнину для двух главных целей: мобилизовать силы для ожесточенной войны на Западе и реструктурировать административную элиту, не способную решать новые проблемы. Просуществовав 7 лет, опричнина была отменена.
Когда правящие элиты застывают, прекращается «ротация элит» и, чтобы насытить правящий класс новой кровью, необходимо создавать параллельные иерархии, основанные на личных достоинствах, энергии, смелости, пассионарности, идеологической убежденности, одним словом, на энергичном идеализме в отличие от прежних, устойчивых иерархий, где знатность, богатство и клановые связи гарантируют высокое место в политико-административной системе.
Русская опричнина есть хрестоматийная иллюстрация закона «ротации элит».
В современной России явно назрела опричнина. Ситуация похожа на XVI век: внешние угрозы (натиск с Запада, расширение НАТО, «оранжевые процессы» в СНГ) и внутреннее разложение властной вертикали (немыслимый доселе уровень коррупции, моральный упадок, отчуждение, недееспособность элит). Потребность в ней назрела функциональная, психологическая, социальная, идеологическая.
Национальной идеологии нет. Ситуацию может спасти только Орден.
Ясно одно, что Путин не Грозный, поэтому новая опричнина должна организоваться не по личностному принципу. У Ордена осталась только Святая Русь, скрытая под завалами и наносами истории. Есть и враг – «оранжевый» и атлантистский, внутренний и внешний» [29].
Когда правящие элиты застывают, прекращается «ротация элит» и, чтобы насытить правящий класс новой кровью, необходимо создавать параллельные иерархии, основанные на личных достоинствах, энергии, смелости, пассионарности, идеологической убежденности, одним словом, на энергичном идеализме в отличие от прежних, устойчивых иерархий, где знатность, богатство и клановые связи гарантируют высокое место в политико-административной системе.
Русская опричнина есть хрестоматийная иллюстрация закона «ротации элит».
В современной России явно назрела опричнина. Ситуация похожа на XVI век: внешние угрозы (натиск с Запада, расширение НАТО, «оранжевые процессы» в СНГ) и внутреннее разложение властной вертикали (немыслимый доселе уровень коррупции, моральный упадок, отчуждение, недееспособность элит). Потребность в ней назрела функциональная, психологическая, социальная, идеологическая.
Национальной идеологии нет. Ситуацию может спасти только Орден.
Ясно одно, что Путин не Грозный, поэтому новая опричнина должна организоваться не по личностному принципу. У Ордена осталась только Святая Русь, скрытая под завалами и наносами истории. Есть и враг – «оранжевый» и атлантистский, внутренний и внешний» [29].
Таким образом, опричнина была призвана противодействовать внутренним врагам, деятельность которых была направлена на организацию госпереворота с убийством царской семьи в ходе Ливонской войны посредством учреждения особого порядка государственного управления, когда вводится некое чрезвычайное положение, создаются отдельные органы управления и контроля, подбирается новый персонал.
Источники информации и комментарии к сноскам:
[1] Из указа № 890 от 21.11.2014 г. Петра Порошенко о присвоении лицам звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая звезда» (посмертно).
[2] https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine.
[3] Angela Merkel: «Hatten Sie gedacht, ich komme mit Pferdeschwanz?»
https://www.zeit.de/2022/51/angela-merkel-russland-fluechtlingskrise-bundeskanzler.
[4] Кильский университет мировой экономики. На войну в Корее выделено с 1950 по 1953 год – 138,2 млрд долларов; в Ираке с 2003 по 2010 год – 125,1 млрд долларов, во Вьетнаме с 1965 по 1975 год – 90,9 млрд долларов.
Газета The Hill пишет о расходах США на вооружение Украины за 2022 – 15 января 2023 на сумму 77 млрд долларов.
[5] Дульман П. «Американские корпорации владеют почти половиной сельхозземель Украины через посредников». https://rg.ru/2022/07/26/kogo-zashchishchaet-kiev.html.
[6] Таймасова Л. Ю. Князь Владимир Старицкий: в шаге от престола. Журнал «Новый исторический вестник». moscowstate.ru/knyaz-vladimir-staritskiy-v-shage-ot-prestola/.
[7] Фурсов А. И. Опричнина в русской истории – воспоминания о будущем.
Расширенная авторская версия доклада на круглом столе «Опричнина и опричная идея: мифы и историческая действительность» в Институте динамического консерватизма. https://izborsk-club.ru/381.
В этом «круге первом» оказались представители главнейших родов/кланов суздальской знати – князья Шуйские, Ярославские, Стародубские и Ростовские. По сути царь «вырыл топор» социальной войны с многочисленной и могущественной знатью: 265 представителей четырёх кланов служили в составе Государева двора, 119 проходили службу по особым привилегированным спискам и 17 сидели в Боярской думе в качестве бояр и окольничих. Теперь ситуация могла разрешиться только по-ленински: «кто – кого». А вот у царя в предстоящей схватке не было никаких институциональных средств борьбы. Напротив, все существующие институты защищали московский старый порядок – княжебоярский, работали против царя, жёстко привязывали его к боярству в рамках «комбайна» ордынских времён. Вот эту связь, цепь и предстояло разорвать, уничтожив комбайн, а царя – в качестве элемента этого «комбайна» – освободить, превратив в единодержца.
Теоретически у царя было два очевидных варианта большой властной игры. Один – опереться в противостоянии с боярством на дворянство в целом как класс.
Но, во-первых, дворянство само по себе в грозненское время не было классом, оно станет таковым только во второй половине XVIII в., особенно «трудами» Петра III и Екатерины II, и потому-то немецкая самозванка на русском троне сможет опереться на него в противостоянии и вельможам, и гвардии, разрешив таким образом «казус Анны Иоанновны» (с вельможами-«затейниками»-олигархами против гвардии или с гвардией против вельмож); дворянство как класс ещё предстояло создать, а на это не было времени – целой жизни не хватило бы.
Во-вторых, «создание дворянства» потребовало бы наделения его некими правами, а в условиях неоформленности, бытия-в-себе, в неразвитом состоянии центральной власти это было крайне рискованно.
В-третьих, это был путь медленный и эволюционный, на который не только не было времени, но который мог быть насильственно прерван.
Другой вариант – выкидывать белый флаг, растворяться в княжебоярстве, в олигархической централизации, что означало опасность для государства, лично царя и даже династии (достаточно вспомнить события марта 1553 г.). Но был третий вариант, неочевидный, на первый взгляд просто немыслимый, и он-то и был реализован – Насиб Талеб назвал бы это «чёрным лебедем».
Третий вариант – предпринять нечто нестандартное и чрезвычайное, выражаясь шахматным языком, Иван (а он играл в шахматы и, по одной из версий, умер во время шахматной партии) должен был найти неожиданное продолжение, ошеломив им противника.
[8] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 365.
[9] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 321.
[10] Пронина Н. М. Иван Грозный без лжи. Мученик власти. 2013. С. 230–231, 234, 236.
[11] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 372.
[12] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 376.
[13] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 335.
[14] Пронина Н. М. Иван Грозный без лжи. Мученик власти. 2013. С. 237–239.
[15] Пронина Н. М. Иван Грозный без лжи. Мученик власти. 2013. С. 240–241.
[16] Фурсов А. И. Опричнина в русской истории – воспоминания о будущем.
Расширенная авторская версия доклада на круглом столе «Опричнина и опричная идея: мифы и историческая действительность» в Институте динамического консерватизма. https://izborsk-club.ru/381.
[17] Пыжиков А. В. Славянский разлом. Украинско-польское иго в России. 2018. С. 62–63.
[18] Протопопов Н. Статья «Особо не церемонились: как работала самая грозная советская спецслужба». https://ria.ru/20201203/kontrrazvedka-1587377714.html
[19] Пронина Н. М. Иван Грозный без лжи. Мученик власти. 2013. С. 243.
[20] Курукин И. В., Булычев А. А. Повседневная жизнь опричников Ивана Грозного. 2010. С. 150–151.
[21] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 373.
[22] Курукин И. В., Булычев А. А. Повседневная жизнь опричников Ивана Грозного. 2010. С. 374.
Теперь царь замыслил создать новый фундамент своей власти. Еще в начале 60-х годов XVI века недовольные, бежавшие за границу, упрекали Ивана в том, что он ищет себе опору в чиновничестве, выдвигая и возвышая его в ущерб родовитой знати и вообще благородному сословию.
Другое дело, что в опричнину неизбежно должны были входить многочисленные дворцовые службы и их персонал – те, кто должен был кормить, поить, подавать, обеспечивать, обстирывать, обслуживать «особый» двор – ключники, подключники, сытники, повара, хлебники, конюхи, псари и прочие «дворовые люди». Все они входили в состав четырех главных дворцовых приказов: Постельный ведал помещениями, гардеробом и предметами обихода царской семьи; Бронный производил оружие для царского окружения; Конюший занимался огромным лошадиным хозяйством царского двора, а Сытный – кухней и заготовками хлеба, мяса и других продуктов для царского стола.
Этот персонал «заднего двора» мы видим в списке дворовых людей от марта 1573 года. В нем поименованы «истобники комнатные», «мовные» и «постелные»; шатерники, «столечники», «портные мастеры», колпачники, чеботники, скорняки, скатерники; свечники восковых и сальных свечей; стряпчие «большого» и «малого» погребов, винокуры, пивовары, бочарники, повара, «помясы», хлебники, масленики, «куретники» и коровники во главе с «путными ключниками»; бронники, «мастеры самопалных пищалей», сабельники, шеломники, юмшанники, саадачники, ножевники, пансырники, лучники, седельники, «колымажные мастеры»; многочисленные царские и царевичевы «столовые сторожа» и особо «сторожи у водок».
[23] Фурсов А. Опричнина в русской истории – воспоминание о будущем или кто создаст Четвертый Рим? https://izborsk-club.ru/381.
По форме организации опричнина отчасти копировала церковную, точнее – монастырскую. Опричную «братию» возглавлял игумен (сам царь), были в ней пономарь, келарь, рядовые монахи. Была общая трапеза. Верхние одежды были грубыми – нищенскими или монашескими, в руках опричника – посох.
[24] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 375.
[25] Фурсов А. Иван Грозный, как и Сталин, – один из самых оболганный правителей России. https://www.business-gazeta.ru/article/352328.
[26] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 373–374.
[27] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 368.
[28] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 372.
[29] Другин А. статья «Современной России нужна опричнина». https://www.kommersant.ru/doc/2294995.
P. S.
В качестве некоторых иллюстраций к статье использованы фотографии кадров из двухсерийного фильма «Иван Грозный» режиссера С. Эйзенштейна.