Правящей в Германии коалиции во главе с канцлером Олафом Шольцем всё чаще стали задавать вопросы о том, отслеживает ли ФРГ судьбу поставок на Украину немецкого оружия. Вопросы эти стали возникать после того, как в Европе стало «всплывать» оружие, ранее поставленное странами НАТО для нужд ВСУ. Мало того, вместе с оружием в страны ЕС стали возвращаться и местные радикалы, воевавшие на стороне киевского режима. Также вопросы звучат в связи с опасениями рядовых немцев относительно того, что режим Зеленского попытается использовать немецкое вооружение для атак на территорию России (регионы, которые были российскими как минимум до 2022 года).
В ходе встречи с избирателями в федеральной земле Рейнланд-Пфальц канцлер Германии был вынужден отвечать на эти вопросы. По заявлению Шольца, правительство Германии «намерено следить за тем, как Украина использует поставляемое ей оружие».
Шольц:
Мы будем следить за тем, чтобы переданное Украине оружие не применялось для атак на российскую территорию.
Немецкий канцлер так же добавил, что Германия «придерживается принципа коллективного обсуждения при поставках вооружения Украине»:
Тут никакой односторонней политики мы не проводим, всегда идёт согласование с нашими партнёрами.
Шольц отметил, что правительство Германии передаёт оружие Украине «для защиты собственной территории, но не для нападения на Россию».
Нужно напомнить, что Берлин официально не считает российской территорией все регионы, вошедшие в состав РФ с 2014 года – Херсонскую и Запорожскую области, ДНР, ЛНР, а также Севастополь и Республику Крым.