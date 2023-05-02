Военное обозрение
Войти Регистрация

Шольц: Мы передаём оружие Украине для защиты собственной территории, но не для нападения на Россию

9
Шольц: Мы передаём оружие Украине для защиты собственной территории, но не для нападения на Россию

Правящей в Германии коалиции во главе с канцлером Олафом Шольцем всё чаще стали задавать вопросы о том, отслеживает ли ФРГ судьбу поставок на Украину немецкого оружия. Вопросы эти стали возникать после того, как в Европе стало «всплывать» оружие, ранее поставленное странами НАТО для нужд ВСУ. Мало того, вместе с оружием в страны ЕС стали возвращаться и местные радикалы, воевавшие на стороне киевского режима. Также вопросы звучат в связи с опасениями рядовых немцев относительно того, что режим Зеленского попытается использовать немецкое вооружение для атак на территорию России (регионы, которые были российскими как минимум до 2022 года).


В ходе встречи с избирателями в федеральной земле Рейнланд-Пфальц канцлер Германии был вынужден отвечать на эти вопросы. По заявлению Шольца, правительство Германии «намерено следить за тем, как Украина использует поставляемое ей оружие».

Шольц:

Мы будем следить за тем, чтобы переданное Украине оружие не применялось для атак на российскую территорию.

Немецкий канцлер так же добавил, что Германия «придерживается принципа коллективного обсуждения при поставках вооружения Украине»:

Тут никакой односторонней политики мы не проводим, всегда идёт согласование с нашими партнёрами.

Шольц отметил, что правительство Германии передаёт оружие Украине «для защиты собственной территории, но не для нападения на Россию».

Нужно напомнить, что Берлин официально не считает российской территорией все регионы, вошедшие в состав РФ с 2014 года – Херсонскую и Запорожскую области, ДНР, ЛНР, а также Севастополь и Республику Крым.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Русь
    Русь Сегодня, 06:16
    +2
    Мы будем следить за тем, чтобы переданное Украине оружие не применялось для атак на российскую территорию.

    Так пусть ваши пушки повернутся против вас!
    в Европе стало «всплывать» оружие, ранее поставленное странами НАТО для нужд ВСУ.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 06:45
      0
      Шольц отметил, что правительство Германии передаёт оружие Украине «для защиты собственной территории, но не для нападения на Россию»

      То есть, Шольц официально разрешил России финансировать и снабжать оружием террористов и всяких радикалов на территории Германии. Для защиты российской территории, разумеется, а не для нападения на Германию
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:18
    +2
    Шольц: Мы передаём оружие Украине для защиты собственной территории, но не для нападения на Россию

    Лжешь фриц...под снарядами из стран НАТО гибнут жители Брянщины,приграничных районов Белгорода...я уж не говорю про террористов Украины использующих натовскую взрывчатку для диверсий с беспилотников...на территории России разворачивается террористическая война...и вы немцы помогаете прямо и косвенно этим мерзавцам.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:20
    +4
    Мы передаём оружие Украине для защиты собственной территории, но не для нападения на Россию
    Сразу возникает вопрос, а кто напал или собирается нападать на Германию? А вот немецкое оружие уже сегодня убивает российских солдат. Шольц уже не знает, как хотя бы словесно отмазаться от участия Германии в конфликте. Немецкие танки, самоходки снова утюжат украинскую землю и новые территории РФ. Сволочная политика ЕС и в частности Германии и такие же сволочные политики и канцлеры (премьеры)-президенты. И снова фашизм и его активная поддержка со стороны Запада. История вернулась.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:20
    0
    . правительство Германии передаёт оружие Украине «для защиты собственной территории, но не для нападения на Россию».

    И тут же....
    чтобы переданное Украине оружие не применялось для атак на российскую территорию

    Полный диссонанс... прям разрыв мозга.... сам то понял, что ляпает?
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 06:32
      +1
      Он на посту, ему думать по должности не положено, это привелегия эксов!)))
  5. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:34
    0
    «для защиты собственной территории, но не для нападения на Россию»

    Действительную причину назвал его европейский коллега генерал Мартин Харем. Он назвал распад нашей
    страны, как единственный приемлемый для них вариант окончания конфликта. Об этом даже статья на ВО была от 30 апреля.
  6. faiver
    faiver Сегодня, 06:53
    0
    слова и мнение "ливеной колбасы" ничего не стоят.....
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:05
    -1
    Чушь собачья, нельзя доверять Шольцу! Немцы радуются, когда гибнут русские солдаты и мирные жители. Посмотрите Facebook, НТВ, ZDF, Spiegel и посмотрите, сколько людей смеется, когда умирают русские. Не все, но многие.

    Путин никогда не говорил, что Россия нападает на немцев, поэтому утверждение Шольца - ложь. Помните, немецкие пушки убивают граждан России. Польша и Германия являются крупнейшими разжигателями войны в Западной Европе. Россия не должна вести дела с Германией и Польшей после того, как конфликт на Украине закончится.
    Германии нужны ресурсы, а у России много ресурсов, давайте не будем давать Германии никаких природных ресурсов. Немцы могут поехать с нами в отпуск, ничего страшного. Немцы, живущие в России, в порядке, они сами не любят Германию и помогают строить экономику России.

    Россия должна строить и развивать свою экономику самостоятельно и вести дела с надежными, дружественными государствами, а не с такими лжецами.