Действие режима военного положения и мобилизации на Украине будет снова продлено

В Верховной раде Украины высказались о регламенте дальнейшего действия военного положения и проведения мобилизации. Этот режим, напомним, действует с февраля 2022 года, неоднократно продлеваясь.
По словам украинского депутата Ярослава Железняка, режим военного положения, действие которого истекает 19 мая, будет продлён ещё на три месяца. Вместе с ним продлевается и действие положения о мобилизации украинских граждан.
Депутат ВРУ:
Военное положение и мобилизация с 20 мая будут продлены до 18 августа текущего года.
Президент Украины Зеленский, как сообщается, опубликовал соответствующие указы.
Таким образом, с 20 мая на Украине начнётся как минимум 10-я волна мобилизации, параметры которой по набору личного состава Киев официально не озвучивает. Обращает на себя внимание тот факт, что при наличии на Украине военного положения и постоянных заявлениях о том, что «Россия ведёт войну против Украины», украинские власти войну Российской Федерации официально не объявляли.
Тем временем, Зеленский сообщил о том, что провёл заседание СНБО, в ходе которого основным вопросом стал вопрос недавнего российского ракетного удара. Отдельно в ходе заседания обсуждался вопрос удара по объектам в Павлограде. Напомним, что после удара ВС РФ в этом городе Днепропетровской области на воздух взлетели склады и составы с оружием и боеприпасами. Западные эксперты накануне отмечали, что уничтожение этих арсеналов лишило наступательного потенциала как минимум три бригады ВСУ и так называемой «гвардии наступления».