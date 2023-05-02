Военное обозрение
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Действие режима военного положения и мобилизации на Украине будет снова продлено

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Действие режима военного положения и мобилизации на Украине будет снова продлено

В Верховной раде Украины высказались о регламенте дальнейшего действия военного положения и проведения мобилизации. Этот режим, напомним, действует с февраля 2022 года, неоднократно продлеваясь.


По словам украинского депутата Ярослава Железняка, режим военного положения, действие которого истекает 19 мая, будет продлён ещё на три месяца. Вместе с ним продлевается и действие положения о мобилизации украинских граждан.

Депутат ВРУ:

Военное положение и мобилизация с 20 мая будут продлены до 18 августа текущего года.

Президент Украины Зеленский, как сообщается, опубликовал соответствующие указы.

Таким образом, с 20 мая на Украине начнётся как минимум 10-я волна мобилизации, параметры которой по набору личного состава Киев официально не озвучивает. Обращает на себя внимание тот факт, что при наличии на Украине военного положения и постоянных заявлениях о том, что «Россия ведёт войну против Украины», украинские власти войну Российской Федерации официально не объявляли.

Тем временем, Зеленский сообщил о том, что провёл заседание СНБО, в ходе которого основным вопросом стал вопрос недавнего российского ракетного удара. Отдельно в ходе заседания обсуждался вопрос удара по объектам в Павлограде. Напомним, что после удара ВС РФ в этом городе Днепропетровской области на воздух взлетели склады и составы с оружием и боеприпасами. Западные эксперты накануне отмечали, что уничтожение этих арсеналов лишило наступательного потенциала как минимум три бригады ВСУ и так называемой «гвардии наступления».
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5 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 06:34
    +1
    Ждем требований отлова и экстрадиции беженцев из европ в самое райское место европы.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 06:42
      -1
      Лично я предпочёл-бы дождаться нормальных, тактически и оперативно грамотных боевых действий с нашей стороны, а то вначале "жесты доброй воли", потом - "спасение кума", затем 4 волны "передислокаций", после чего "соблюдение условий сделки" и "стояние на Днепре"... видно кому-то всё-же очень хочется в Европу, в прекрасный голландский городок и даже без кружевных трусов...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:42
    0
    Военное положение и мобилизация с 20 мая будут продлены до 18 августа текущего года.
    А, что им остается делать когда не для западной прессы, а для себя понимают, что дело у них полный швах. Самое смешное заключается в том, что при полном беспределе творимом при мобилизации они пытаются как-то это узаконить, чтобы выглядело "цивилизовано". Отсюда и указы подписываемые Зеленским. А в это время украинские мужички по возможности бегут за границу и даже в плавь пытаются форсировать водные преграды на границе с Румынией. Сегодня "Новости" показали, как румыны выловили очередного бежавшего от мобилизации, но утонувшего в пограничной речке.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 07:14
      0
      Ну и пусть себе плывут, ихтиандры фиговы. Мозгов нет как и гордости, работать не хотят, так хоть ластами поработают и жабры с крыльями отращивают. Уран подвезли, пара поколений мутаций и новошумерус ихтеокрыл дубоголовус готов))))
  3. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 07:14
    +1
    Военное положение продлят, мобилизацию продлят, патриотизм украинского населения и, соответственно, идти воевать за Зелю и Ко - растёт. Вон вна Украине уже даже простые куры пропитались патриотизмом ;)
    ПыСы: фото моё, пару дней назад делал после похода в магазин