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Минобороны Италии подтвердило, что поставило ВСУ требующие ремонта САУ M109L по просьбе самого Киева

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Минобороны Италии подтвердило, что поставило ВСУ требующие ремонта САУ M109L по просьбе самого Киева

Отправленные на Украину итальянские самоходные гаубицы M109L были выведены из эксплуатации много лет назад и не готовы к использованию, но в этом нет ничего удивительного, заявило Министерство обороны Италии. Как оказалось, Киев сам запрашивал у Рима поставку списанной техники.


Италия поставила Украине двадцать не пригодных к использованию самоходных артиллерийских установок, так как украинские военные сами запрашивали такую поставку. Предполагалось, что поставленная техника будет капитально отремонтирована самими украинцами, после чего примет участие в боевых действиях против российской армии. Так что никаких претензий к итальянскому Минобороны быть не может, что просили, то и поставили.

(...) по просьбе Украины были также переданы орудия, которые итальянские вооруженные силы вывели из эксплуатации много лет назад. Они никогда не предлагались именно из-за их технического состояния (...) Однако Украина, несмотря на их состояние, запросила эти средства для капитального ремонта и их дальнейшего ввода в эксплуатацию

- говорится в сообщении.

Ранее ряд западных изданий сообщил, что Италия поставила Украине не пригодные к боевым действиям САУ, вся партия самоходок требовала капитального ремонта. Причем это уже вторая поставка, первую партию итальянцы передали Киеву еще в октябре прошлого года.

Впрочем, ситуация со старым оружием, поставляемым на Украину, не является чем то удивительным, многие европейские страны занимаются этим на постоянной основе. Например, Прибалтика в открытую отправляет Киеву устаревшее оружие со складов, взамен получая более современное. Да и другие страны от них не отстают. Из последнего можно отметить переданные недавно Украине истребители МиГ-29 из наличия ВВС Словакии и Польши, которые в большинстве годны только на запчасти, куда и пойдут.
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3 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:49
    +1
    Киев сам запрашивал у Рима поставку списанной техники
    А претензии у Киева к Риму. В Киеве наверное надеялись и даже были уверены в том, что в Европе списанная техника хранится в надлежащем виде и хоть завтра в бой. Вот и убедились. А все украинская жадность - сначала хапают все подряд и желательно на дармовщину, потом начинают предъявлять претензии к дающему. Чувствуется, что чем дальше, тем анекдотичнее будут ситуации, тем более, что в ход пошло уже давно списанное и дожидающееся утилизации.
    1. unhappy
      unhappy Сегодня, 06:57
      +1
      Сами понятия разные, техника на хранении (мобрезерв) и списанная техника. И чего шум подняли?
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:03
    -1
    Западная практичность- выгребут сначала просто устаревшее, затем старое и наконец - старое ломаное. Главное, что себе в убыток поставоять не будут. И, тут несколько причин, в том числе- избавяться от "не экологичного" хлама, закупят или произведут новейшее, загрузив свою промышленность. А, главное - заставят, даже это устаревшее оружие воевать против нас. Бандеровцы рады будут постараться. Все логично.