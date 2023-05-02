Минобороны Италии подтвердило, что поставило ВСУ требующие ремонта САУ M109L по просьбе самого Киева

(...) по просьбе Украины были также переданы орудия, которые итальянские вооруженные силы вывели из эксплуатации много лет назад. Они никогда не предлагались именно из-за их технического состояния (...) Однако Украина, несмотря на их состояние, запросила эти средства для капитального ремонта и их дальнейшего ввода в эксплуатацию

Отправленные на Украину итальянские самоходные гаубицы M109L были выведены из эксплуатации много лет назад и не готовы к использованию, но в этом нет ничего удивительного, заявило Министерство обороны Италии. Как оказалось, Киев сам запрашивал у Рима поставку списанной техники.Италия поставила Украине двадцать не пригодных к использованию самоходных артиллерийских установок, так как украинские военные сами запрашивали такую поставку. Предполагалось, что поставленная техника будет капитально отремонтирована самими украинцами, после чего примет участие в боевых действиях против российской армии. Так что никаких претензий к итальянскому Минобороны быть не может, что просили, то и поставили.- говорится в сообщении.Ранее ряд западных изданий сообщил, что Италия поставила Украине не пригодные к боевым действиям САУ, вся партия самоходок требовала капитального ремонта. Причем это уже вторая поставка, первую партию итальянцы передали Киеву еще в октябре прошлого года.Впрочем, ситуация со старым оружием , поставляемым на Украину, не является чем то удивительным, многие европейские страны занимаются этим на постоянной основе. Например, Прибалтика в открытую отправляет Киеву устаревшее оружие со складов, взамен получая более современное. Да и другие страны от них не отстают. Из последнего можно отметить переданные недавно Украине истребители МиГ-29 из наличия ВВС Словакии и Польши, которые в большинстве годны только на запчасти, куда и пойдут.