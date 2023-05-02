Посол Израиля на Украине: Мы никогда не смиримся с героизацией Бандеры, Шухевича и других военных преступников

Причина проста: эти лица поддерживали нацизм.

Всё это оказывает своё влияние на израильско-украинские взаимоотношения.

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский сделал несколько заявлений, касающихся вопросов двусторонних отношений. Один из вопросов касался героизации современным украинскими властями тех, кто в годы войны сотрудничал с гитлеровцами.По словам израильского посла, Израиль никогда не смирится с героизацией Бандеры и Шухевича:Михаил (Михаэль) Бродский отметил, что Бандера, Шухевич и другие лидеры украинских нацистских формирований являются военными преступниками и таковыми считаются Израилем.Израильский посол отметил, что в Израиле крайне негативно воспринимают действия украинских властей по переименованию улиц в честь этих лиц, а также попытки обелить их для международной общественности.Бродский:Для справки: за последние 9 лет на Украине появилось как минимум 400 географических (топографических) наименований, так или иначе связанных с украинскими националистическими формированиями, действовавшими в годы Великой Отечественной войны и после неё. Именем коллаборациониста и приспешника гитлеровцев Степана Бандеры названы многочисленные улицы, проспекты и переулки от Тернополя до Одесской области, от Киева до Луцка. Это притом, что последователи идей Бандеры и Шухевича жгли людей в Одессе ровно 9 лет назад (2 мая 2014 года) и притом, что упомянутый Луцк является административным центром Волыни, где бандеровские банды устраивали настоящий геноцид евреев и поляков. В Киеве бандеровцы стаскивали евреев в Бабий Яр и расстреливали там во время немецкой оккупации города.Нынешние украинские националисты заявили, что «готовы переубедить израильского посла» в плане отношения к Бандере и Шухевичу.