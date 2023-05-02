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Посол Израиля на Украине: Мы никогда не смиримся с героизацией Бандеры, Шухевича и других военных преступников

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Посол Израиля на Украине: Мы никогда не смиримся с героизацией Бандеры, Шухевича и других военных преступников

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский сделал несколько заявлений, касающихся вопросов двусторонних отношений. Один из вопросов касался героизации современным украинскими властями тех, кто в годы войны сотрудничал с гитлеровцами.


По словам израильского посла, Израиль никогда не смирится с героизацией Бандеры и Шухевича:

Причина проста: эти лица поддерживали нацизм.

Михаил (Михаэль) Бродский отметил, что Бандера, Шухевич и другие лидеры украинских нацистских формирований являются военными преступниками и таковыми считаются Израилем.

Израильский посол отметил, что в Израиле крайне негативно воспринимают действия украинских властей по переименованию улиц в честь этих лиц, а также попытки обелить их для международной общественности.

Бродский:

Всё это оказывает своё влияние на израильско-украинские взаимоотношения.

Для справки: за последние 9 лет на Украине появилось как минимум 400 географических (топографических) наименований, так или иначе связанных с украинскими националистическими формированиями, действовавшими в годы Великой Отечественной войны и после неё. Именем коллаборациониста и приспешника гитлеровцев Степана Бандеры названы многочисленные улицы, проспекты и переулки от Тернополя до Одесской области, от Киева до Луцка. Это притом, что последователи идей Бандеры и Шухевича жгли людей в Одессе ровно 9 лет назад (2 мая 2014 года) и притом, что упомянутый Луцк является административным центром Волыни, где бандеровские банды устраивали настоящий геноцид евреев и поляков. В Киеве бандеровцы стаскивали евреев в Бабий Яр и расстреливали там во время немецкой оккупации города.

Нынешние украинские националисты заявили, что «готовы переубедить израильского посла» в плане отношения к Бандере и Шухевичу.
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6 комментариев
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  1. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 07:03
    +9
    Так сейчас вся украина нацистское государство вместе со всем правительством и президентом, причём евреем. И что из этого, что Израиль поменяет своё отношение к современным укронацистам? Нет конечно, америкосы не дадут.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:05
    +5
    А что сделал Израиль на Украине чтобы предотвратить развитие фашизма? Израиль занял хитрую позицию, забыв и наплевав на память своих же братьев, которых бандеровцы убивали тысячами. Нация, не имеющая своих интересов - не способна себя защитить и прекратит существование! Сейчас это происходит с украинцами. Причем больше всех в итоге пострадают селюки на Западной Украине, которых "добрый" Запад в лице поляков вернет на их историческое место - в хлев с вилами и на поле горба гнуть.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:10
      +2
      Смешно это слышать от Израиля.Еврей,преклоняется перед бандеровцами,делает из них героев-защитников отечества
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:06
    +6
    Никогда не смиряться? Так уже смирились. Ничего же личного- таки бизнес!
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:08
    +2
    И именно по этому даем убежище капиталам с самими нацистами как и лечение и поставки броников и прочего. Ну борцы конечно еще те с нацизмом, непримеримые.
  5. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 07:11
    0
    Вот ведь морда жидовскя.Говорят одно думают другое а оружие поставляют