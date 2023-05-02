Британский военный аналитик рекомендовал ВСУ не реагировать на ракетные удары России для экономии дефицитных зенитных ракет

Противовоздушная оборона Украины не справляется с российскими ракетами и не может контролировать воздушное пространство страны как на линии фронта, так и в глубине обороны. К тому же, большая часть зенитных комплексов была потеряна в ходе боевых действий, а запасы зенитных ракет подходят к концу, так как их просто негде взять. И все это в преддверии контрнаступления, где ПВО должна сыграть одну из основных ролей. Но выход из этого положения есть, его предложил британский военный аналитик Майкл Кларк.
На сегодняшний день Украина испытывает большой дефицит зенитных комплексов, западные поставки большой роли не играют, так как незначительны. А тут еще и Россия со своими ракетными ударами, для отражения которых приходится задействовать последние резервы ПВО. Но выход есть, Киев может сберечь остатки зенитных ракет для применения их в ходе контрнаступления, где они будут нужнее. Для этого ничего сложного делать не нужно, просто необходимо пропускать российские ракетные удары.
Британский аналитик рекомендует не обращать внимание на запущенные Россией ракеты, пускай поражают назначенные цели. Главное, что такие дефицитные зенитные ракеты можно будет сберечь и потом применить. Кроме того, не нужно тратить дорогостоящие ракеты для нейтрализации беспилотников.
В принципе, совет очень хороший. Можно не задействовать ПВО для перехвата российских ракет, экономить запасы, а в отчетах говорить, что сбили всё, в Генштабе ВСУ этим постоянно занимаются, так что ничего нового.
Стоит отметить, что в последнее время наши весьма активно охотятся за украинскими зенитными комплексами, постепенно выбивая их перед планируемым контрнаступлением ВСУ. Чем меньше зенитных комплексов останется у Киева, тем активнее будет работать российская авиация.