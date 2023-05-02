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Просрочена одна из дат анонсированного украинского контрнаступления

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Просрочена одна из дат анонсированного украинского контрнаступления

Просрочена одна из ранее анонсированных украинским режимом дат контрнаступления. В качестве такой даты называлось 30 апреля. Об этой же дате как о начальной для контрнаступления писали и западные медиа со ссылкой на «собственные неназванные источники».


Украинские чиновники, не комментируя ситуацию с «просроченной датой», тем не менее пытаются найти повод для того, чтобы сроки многократно анонсированного контрнаступления сместить. Основные доводы таковы: недостаточные поставки Западом военной техники и оружия и плохая (дождливая) погода. Эти заявления сделаны киевскими чиновниками на фоне слов командующего объединёнными силами в Европе американского генерала Каволи о том, что Украине передано 98% всего оружия и техники, поставки которых ранее были согласованы.

Аналогичное заявление сделал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Акцент на погоде делается практически постоянно. Украинская пресса, комментируя новости с фронтов, буквально ежедневно обращает внимание на прогноз от метеорологов. И снова отсылка идёт к тому, что сроки контрнаступления «могут быть сдвинуты», так как после нескольких дней относительно сухой погоды на Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях вновь начнутся дожди. Если верить синоптикам, то дождливая погода может растянуться как минимум на неделю, что снова приведёт размытию грунтовых дорог, создав значительные трудности для переброски техники к линии фронта.
Использованы фотографии:
ГШ ВСУ
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20 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:41
    +2
    просрочка протухла....... wassat ............................ воняет......
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 08:46
      0
      Это что... мальчики по пояс в грязи?
      Селевый поток или преодоление лужи?
    2. Венд
      Венд Сегодня, 09:58
      0
      Цитата: Mouse
      просрочка протухла....... wassat ............................ воняет......

      Главное, чтобы этого контрнаступления не было. Было бы просто прекрасно, если это только выдумка укронацистов и их хозяев, чтобы приостановить наши боевые действия.
  2. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:48
    +4
    Не беда, Россия должна продолжать как вчера! Главное остановить украинское наступление.
    лучше иметь разрушенные военные здания, ж/д пути, аэродромы, мосты, все можно восстановить, чем детей с тремя-четырьмя руками, глазами на лбу, младенцев, рожденных раком, ради которых страна была заражена ураном десятилетия.
    Все это происходит, когда военный преступник и террорист Зеленский стреляет урановыми боеприпасами. Что лучше ?
    Так что давай на полную катушку, массово и эффектно, не дай безумному Селенскому шанса!

    Конфликт также закончится быстрее, чтобы люди могли вернуться в свои дома, и все будет восстановлено более красиво, чтобы иметь лучшее и более безопасное будущее.
    1. Буквоед
      Буквоед Сегодня, 08:14
      0
      Мистер Том, всё верно, но о каких именно урановых боеприпасах идет речь, которыми стреляет преступник зеленский?
      1. LeutnantTom
        LeutnantTom Сегодня, 08:41
        -1
        Привет,
        обедненный уран, урановые боеприпасы, поставленные англичанами Зеленскому.
        Селенский тоже должен и будет это делать, он спиной к стене, давление со стороны Запада, Запад хочет видеть успех. Нет больше успехов, нет больше "поддержки", стреляют урановые боеприпасы, потом страна заражена на долгие годы, см. Ирак.

        Вот документальный фильм из Ирака, к сожалению только на немецком языке. Но фотографии говорят все.
        https://www.ardmediathek.de/video/weltspiegel/irak-uranmunition-das-strahlende-vermaechtnis/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlL1dlbHRzcGllZ2VsLzAzMDIyOTMwNzU
  3. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 07:49
    +3
    Наступление в любом случае будет.
    Если ВСУшников не хватит- подтянут живую силу из Польши и Прибалтики. hi Подгадают под очередную перестановку в МОРФ, думается... what
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:50
    +4
    Ещё пойдут, главное им не прогадать с датой, а то дальше много несчастливых: на виселицу могут завести...
  5. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 07:50
    +3
    не в первый и не в последний раз. Крым к Новому году обещали; мобилизацию сначала к 9, потом к 15 января итд итп. Наступление будет рано или поздно, конечно же, но что-то мне подсказывает (и хочется верить), что произойдет, выражаясь футбольным языком, - замах на рубль, удар на копейку.
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:53
    +2
    Ежу было понятно, что этого не будет.
    Все эти заявления, утечки и удары по Севастополю - деза и попытка скрыть направление главного удара, но он будет.
    Смотрим на погоду, как только техника будет способна передвигаться, так сразу и попрут.
  7. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 07:55
    -1
    В деревне гадюкино опять дожди.Грибной сезон по сбору и употреблению мухоморов продолжается.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:03
    -1
    Киев понимает, что есть огромная разница между тем, что говорится для Запада и конечно своей аудитории и реальной обстановкой. Поэтому и эти переносы анонсированного (?) наступления. Но наступать придется, т.к. главные спонсоры, подпрыгивая от нетерпения, вынуждают это сделать. При этом прямо "намекая", что в противном случае военная помощь может значительно сократиться.
  9. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:11
    +2
    Трудности переброски техники ВСУ на фронт должна создавать не погода, а ВКС России
  10. iran
    iran Сегодня, 08:25
    +1
    По-моему цель всех этих вбросов про контрнаступление является какой-то обманный манёвр, который конечно готовят западные союзники Украины. В любом случае что-то будет, причём очень конкретное.
  11. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:28
    -1
    Да, судя по фото, погодка там действительно не того... Вона как окопы залило!
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:33
    +1
    Все "даты начала" - обыкновенная деза. О реальной дате, все узнают только после начала... А, если серьезно- как то не спокойно на душе. Не "перегореть" бы нам, не расслабиться. А, то, в этот момент, как раз получим под дых.
  13. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 08:53
    0
    Так 27 го , 28 го и 1-го мая "откалибровали" запасы ВСУк wassat
    Опять не комплект у Свидомых!
    Опять "сопли жевать" будут !
  14. Nag1984
    Nag1984 Сегодня, 09:33
    0
    Какие дожди? По прогнозу с сегодняшнего дня жаркая и сухая погода и так на десять дней вперед! Ливни закончились 3 дня назад, была просто пасмурная и теплая погода, но плохому танцору всегда что то мешает)))
    1. solar
      solar Сегодня, 11:00
      0
      Земля не просыхает мгновенно, если её длительное время заливало водой.
  15. Cronus
    Cronus Сегодня, 09:50
    0
    а что там новости в Бахмуте,говорят ВСУ подвезли резервы и уже пошли в контратаку,есть и результаты.