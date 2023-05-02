Просрочена одна из дат анонсированного украинского контрнаступления

Просрочена одна из ранее анонсированных украинским режимом дат контрнаступления. В качестве такой даты называлось 30 апреля. Об этой же дате как о начальной для контрнаступления писали и западные медиа со ссылкой на «собственные неназванные источники».
Украинские чиновники, не комментируя ситуацию с «просроченной датой», тем не менее пытаются найти повод для того, чтобы сроки многократно анонсированного контрнаступления сместить. Основные доводы таковы: недостаточные поставки Западом военной техники и оружия и плохая (дождливая) погода. Эти заявления сделаны киевскими чиновниками на фоне слов командующего объединёнными силами в Европе американского генерала Каволи о том, что Украине передано 98% всего оружия и техники, поставки которых ранее были согласованы.
Аналогичное заявление сделал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Акцент на погоде делается практически постоянно. Украинская пресса, комментируя новости с фронтов, буквально ежедневно обращает внимание на прогноз от метеорологов. И снова отсылка идёт к тому, что сроки контрнаступления «могут быть сдвинуты», так как после нескольких дней относительно сухой погоды на Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях вновь начнутся дожди. Если верить синоптикам, то дождливая погода может растянуться как минимум на неделю, что снова приведёт размытию грунтовых дорог, создав значительные трудности для переброски техники к линии фронта.