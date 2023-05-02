На Украине испытали предназначенный для уничтожения бронетехники наземный «дрон-камикадзе» RATEL

Главная идея заключается в том, что данный RATEL используется как мобильная боеголовка, которая несет две противотанковые мины ТМ-62 и цель которой – активация под автомобилем или танком

Наземный беспилотник для уничтожения бронетехники разрабатывают на Украине. На данный момент разработка находится на этапе испытаний. Об этом сообщают украинские ресурсы.По сути, беспилотник, получивший название RATEL, является наземным дроном -камикадзе, задача которого доставить противотанковую мину под днище бронетехники и подорвать ее. Украинский вариант представляет собой платформу на колесном шасси, на которую устанавливаются аж две противотанковых мины ТМ-62. Видимо, для полной гарантии уничтожения танков противника. Но колесная база вызывает сомнения в возможности использования дрона в условиях грязи, снега и т.д.- заявили разработчики.Тактико-технические характеристики нового дрона не сообщаются, как и подробности испытаний. Известно, что на полигоне разработчики с помощью RATEL все же что-то подорвали.Отметим, что разработкой наземных дронов-камикадзе активно занимаются и в России. Недавно конструкторское бюро "Спектр Инжиниринг" представило наземный дрон под названием "Ёжик", предназначенный для уничтожения бронетехники и личного состава на позициях. Он способен доставить груз массой 5 кг на дальность 5 км, при этом сохраняет подвижность, даже если его перевернуть. Дрон относительно дешевый, поскольку одноразовый.