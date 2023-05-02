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На Украине испытали предназначенный для уничтожения бронетехники наземный «дрон-камикадзе» RATEL

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На Украине испытали предназначенный для уничтожения бронетехники наземный «дрон-камикадзе» RATEL

Наземный беспилотник для уничтожения бронетехники разрабатывают на Украине. На данный момент разработка находится на этапе испытаний. Об этом сообщают украинские ресурсы.


По сути, беспилотник, получивший название RATEL, является наземным дроном-камикадзе, задача которого доставить противотанковую мину под днище бронетехники и подорвать ее. Украинский вариант представляет собой платформу на колесном шасси, на которую устанавливаются аж две противотанковых мины ТМ-62. Видимо, для полной гарантии уничтожения танков противника. Но колесная база вызывает сомнения в возможности использования дрона в условиях грязи, снега и т.д.

Главная идея заключается в том, что данный RATEL используется как мобильная боеголовка, которая несет две противотанковые мины ТМ-62 и цель которой – активация под автомобилем или танком

- заявили разработчики.

Тактико-технические характеристики нового дрона не сообщаются, как и подробности испытаний. Известно, что на полигоне разработчики с помощью RATEL все же что-то подорвали.

Отметим, что разработкой наземных дронов-камикадзе активно занимаются и в России. Недавно конструкторское бюро "Спектр Инжиниринг" представило наземный дрон под названием "Ёжик", предназначенный для уничтожения бронетехники и личного состава на позициях. Он способен доставить груз массой 5 кг на дальность 5 км, при этом сохраняет подвижность, даже если его перевернуть. Дрон относительно дешевый, поскольку одноразовый.

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21 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 07:48
    0
    По-моему идея не очень.В конце концов он медленный и цель может уйти и может увязнуть в грязи или не пройти по бездорожью.А вот воздушные беспилотники,ББП другое дело.Быстро,оперативно и эффективно.К тому же дальность применения как мне кажется заметно выше.
    Уничтоженные украинские пусковые установки 5П85С вместе с запасом ракет и командный пункт 5Н63С из состава ЗРК С-300ПС в Херсонской области.

    Судя по всему, ранее данные потери ВСУ не попадали в кадр. Опубликовавший фотографии украинский волонтёр заявляет, что ЗРК были уничтожены ударами беспилотников, пишет Телеграм-канал Военный Осведомитель.

    https://odnarodyna.org/article/yuzhnyy-front-vsu-teryayut-samolyoty-tanki-artilleriyu-i-zhivuyu-silu



    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 08:52
      0
      а что, хорошая "игрушка" для сухих дорог...
      Кстати, если на танк поставить глушилку, этот "ёжик в тумане" будет работать?)
  2. maiman61
    maiman61 Сегодня, 07:49
    +5
    Вполне интересно! Особенно в засаде на танкоопасном направлении. Замаскировался и ждет, едет танк он заранее выдвигается на перехват и готово. Особенно в городских боях, контролировать танкоопасные направления, да и против пехоты хорошо должен работать.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:55
      +3
      В засаде на танкоопасном направлении куда полезнее РПГ-32,у него современный прицел и он может пробить метр брони.Выстрел и всё.А как довести до цели это чудо это же целое дело,да ещё так чтобы под днище подвижного танка.

      На одном из докладов военных ведомств в американском Пентагоне прозвучала фраза о том, что «РПГ-30 и РПГ-32 представляют реальную опасность и угрозу национальной безопасности США, вместе с ядерным оружием и крылатыми ракетами». В такую гордую компанию «Хашим» попал вполне заслуженно, ни один из танков НАТО не выдержит попадания его кумулятивного снаряда даже в лобовую броню, а если учесть, что применяют РПГ, как правило, из укрытий и в боковые проекции танка, шансы выжить и спасти танк равны нулю.

      https://masterok.livejournal.com/2121773.html
    2. Любитель Акул
      Любитель Акул Сегодня, 08:49
      0
      Если из засады,то как его допереть до засады? Это же комплекс,плюс 1 установка,одна мина. Значит надо несколько. Далее.Приперли на МТЛБ(к примеру или на пикапе) к засаде. Хороша засада, от брони до места засады,как правило пилишь пехом еще 10-15 км,чтоб засада была а не ЛБС. Еще далее. Не срослась засада,не поехали там,опять пикап вызывать? Мне кажется все таки РПГ похлеще в засаде,дальность метров 500( проедет ли это 500 метров скрытно к танку?) засадил в броню,трубу выкинул и тикать(если сможешь).
      Это,если,массово запустить этих миноносцев(штук 10-15) на колону,может кто-то и рванет. Но опять же это только с опорника,предварительно приготовить их там.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:25
        0
        Проще Штурм-СМ применить.
        МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Штурм-С" отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) остановил танковый прорыв ВСУ, поразив два танка противника, сообщил командир взвода самоходных ПТРК с позывным "Старый" в видео, опубликованном Минобороны России.

        "… Данный образец у нас стреляет от пяти до шести тысяч метров, в зависимости от того, какие у них установлены ракеты… Участвовали в реальных боевых действиях. Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли… Мы поразили цели с первого выстрела…", - рассказал боец.

        https://ria.ru/20230502/shturm-s-1869043194.html
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:02
    -6
    Испытания на крещатике провели?
    Что-то молчат ухры о взрывах зе и данилова.
    Незачет
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:11
      +3
      Испытания на крещатике провели?

      Вот только не надо всё высмеивать, задумка в целом не плохая. И да сказано же что и у нас в России тоже ведутся разработки нечто подобного. Только вот разницу улавливаете ведутся разработки у нас и испытания у них.
  4. parabyd
    parabyd Сегодня, 08:10
    -1
    Они бы ещё на шоссе проводили испытания.

    Где преодоление колеи, уклонов, грязи, в общем, нормальной пересечённой местности?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:11
    0
    на полигоне разработчики с помощью RATEL все же что-то подорвали
    Ирония автора понравилась. Странно, что до сих пор не затребовали у "друзей Украины" что-то аналогичное западного производства. С другой стороны свои "кулибины" есть в любой стране, вот и мастерят потихонечку.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:22
      0
      Цитата: rotmistr60
      Странно, что до сих пор не затребовали у "друзей Украины" что-то аналогичное западного производства.

      Немцы им со складов музейные ценности отправят

      Вообще-то меня поражает когда вполне вменяемые инженеры пытаются изобрести то на чём давно поставлен большой крест.
  6. МЮД
    МЮД Сегодня, 08:12
    +2
    Идея использовать готовый боеприпас а не специализированный - понравилась. В статье правильно отмечено, что колесное шасси мало подходит в сложных полевых и метео условиях. Я бы еще добавил - и в местах интенсивных боевых действий. А вот против прорвавшейся бронетехники из засад, из-за угла если выскочит такая штука, да на скорости. Опасная зараза.
  7. Анатолий Попов
    Анатолий Попов Сегодня, 08:21
    -2
    собака .лучше пока никто не придумал
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:30
    -1
    Да цэ ж явно газонокосилка!
    ттттттттттттттттттттт
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:47
    0
    Вещь весьма опасная, но есть проблема с наведением. Такие дроны на больших расстояниях будут теряться из виду и трудно будет навести их в случае высокой травы или сильно пересечённой местности, дрон будет терять подвижную цель, а оператору каждый раз будет сложно определять местоположение дрона. Хотя на шоссейном покрытии, в виде засады, крови могут попортить не мало.
    1. Oleg812spb
      Oleg812spb Сегодня, 10:18
      0
      Вы их проходимость для начала прикиньте, учитывая размеры. Клиренс ваще никакой, устойчивость почти никакая. Только для твёрдой и относительно ровной поверхности. Если только для диверсий или, типа, для инженерных целей заряд доставить.
  10. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:55
    +1
    Всё это ерунда чепуховая ! В ВСУ уже испытывали как-то подобную "укро-вафлю" под названием Gnom Kamikaze

    И "дружно" отказались от такого "чуда-оружия" !
    И да...! И в России нашлись "особо одарённые " очумельцы ,предложившие свой "ёжик в тумане".....

    Журналисты ,конечно же, охотно "обсосали " эту "вафельку по причине "оригинальности ...мол,все кинулись БПЛА клепать ,а тут ... "руссо-голиаф" ! Но особой практической полезности такой "ёжик" не имеет ! Я не говорю ,что это "дохлая" идея и "ёж" ни на что не годится ...применить его можно,но "область" и возможность применения его весьма ограничены и "чудо-оружием" он не станет ! А вот "производственные мощности", финансы и "внимание " технарей "ёжики " на себя "оттянуть" могут ! И в этом их вредность ! (Вместо того,чтобы серьёзно заниматься противотанковыми дронами , технари будут тратить время ,ресурсы и деньги на "оружие" ,имеющее весьма ограниченные возможности ; в т.ч. и противотанковые... Ну и в конце стоит упомянуть "Голиаф" вермахта , который тоже не стал "чудо-оружием", как бы этого немцам не хотелось !
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 10:03
      0
      Если на таку платформу поставить мощный кумулятивный граномет, чтобы могла близко подобраться к танку (например из засады) и выстрелить, хоть спереди, хоть сзади. Граната будет простейшая, без всяких хитрых систем наведения. Только камера на дроне, навестить прямой наводкой.
  11. IgorZ
    IgorZ Сегодня, 09:07
    -2
    Поскольку наши танки двигаются в основном по шоссе, почему бы и нет. Вероятно идея такого беспилотника как раз и возникла из этой особенности применения нами бронетехники.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 09:57
      0
      Цитата: IgorZ
      наши танки двигаются в основном по шоссе, почему бы и нет

      А на обочине установить противобортовую ПТ-мину или установку "Стугны" -слабо? request
      1. Oleg812spb
        Oleg812spb Сегодня, 10:32
        0
        Примерно так оно и применяется, учитывая выносной пульт.