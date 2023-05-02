Российские военные эвакуировали из Судана более 200 человек из России и дружественных государств

По решению Президента Российской Федерации Министерством обороны Российской Федерации из Республики Судан эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину

Россия провела эвакуацию собственных граждан из Судана, где продолжаются боевые действия. Решение об этом принял российский президент Владимир Путин, вывоз гражданских осуществлялся военно-транспортными самолетами Минобороны.Четыре российских военно-транспортных Ил-76 прибыли в Судан, пилотам пришлось осуществлять посадку "по-афгански", самолеты заходили на аэродром по крутой глиссаде, максимально сокращая время нахождения в воздухе из-за опасности поражения самолетов одной из сторон конфликта. Судя по обстрелянному военно-транспортныму самолету ВВС Турции, ожидать от воюющих суданцев можно всякого, несмотря на их заявления.Но все обошлось, самолеты сели благополучно и обратным маршрутом из Судана в Москву были эвакуированы российские дипломаты, военные и члены их семей, российские граждане, а также граждане других государств, обратившиеся за помощью в российское посольство в Судане. Среди них граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Бангладеша и даже Украины. По-видимому, Киев не сумел эвакуировать всех украинских граждан, хотя в ГУР МО Украины заявили о проведении в апреле специальной операции "Троянский верблюд", в ходе которой якобы вывезли всех украинцев из Судана.- говорится в сообщении военного ведомства.Эвакуация проводилась из аэропорта Хартума, безопасность на маршруте следования до точки эвакуации обеспечивали российские военнослужащие сил специальных операций. Всего в Москву доставлено 206 человек.