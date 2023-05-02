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Российские военные эвакуировали из Судана более 200 человек из России и дружественных государств

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Российские военные эвакуировали из Судана более 200 человек из России и дружественных государств

Россия провела эвакуацию собственных граждан из Судана, где продолжаются боевые действия. Решение об этом принял российский президент Владимир Путин, вывоз гражданских осуществлялся военно-транспортными самолетами Минобороны.


Четыре российских военно-транспортных Ил-76 прибыли в Судан, пилотам пришлось осуществлять посадку "по-афгански", самолеты заходили на аэродром по крутой глиссаде, максимально сокращая время нахождения в воздухе из-за опасности поражения самолетов одной из сторон конфликта. Судя по обстрелянному военно-транспортныму самолету ВВС Турции, ожидать от воюющих суданцев можно всякого, несмотря на их заявления.

Но все обошлось, самолеты сели благополучно и обратным маршрутом из Судана в Москву были эвакуированы российские дипломаты, военные и члены их семей, российские граждане, а также граждане других государств, обратившиеся за помощью в российское посольство в Судане. Среди них граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Бангладеша и даже Украины. По-видимому, Киев не сумел эвакуировать всех украинских граждан, хотя в ГУР МО Украины заявили о проведении в апреле специальной операции "Троянский верблюд", в ходе которой якобы вывезли всех украинцев из Судана.

По решению Президента Российской Федерации Министерством обороны Российской Федерации из Республики Судан эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину

- говорится в сообщении военного ведомства.

Эвакуация проводилась из аэропорта Хартума, безопасность на маршруте следования до точки эвакуации обеспечивали российские военнослужащие сил специальных операций. Всего в Москву доставлено 206 человек.
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10 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 08:18
    0
    Думаю, украинцев, которые эвакуировались нашим бортом стоит по прибытию в Укру прокачать по причине общения с представителями "страны оккупанта))).
    Хотя что то подсказывает, что они туда и не поедут.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:23
    0
    Украинцев??? С каких это пор нацисты нам дружественны?
    1. Goscha
      Goscha Сегодня, 08:36
      0
      Украинцев??? С каких это пор нацисты нам дружественны?
      Это для вас и меня они нацисты, а кое для кого - уважаемые партнеры... Как то так. hi
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:25
    +3
    По 50 человек на каждый ИЛ-76? По всей видимости вывозили, что то еще. Ну и конечно шедевр от украины- "Троянский верблюд"!
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 08:42
      +2
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      По 50 человек на каждый ИЛ-76? По всей видимости вывозили, что то еще. Ну и конечно шедевр от украины- "Троянский верблюд"!

      О да, как верблюда назовете - так он груз и повезет. Если не ошибаюсь, римская поговорка была про осла с корзинами с золотом открывающим любые крепостные ворота?
      Подробности (смакования) операции "троянский верблюд" на Новости Израиля Nikk.Agency:

      https://nikk.agency/troyanskij-verbljud/

      это все затмило и "Операцию Энтеббе" и "Падение Черного ястреба", и ... освобождение заложников Хезболлы в Бейруте 1985 г.... всех победили, даже ЧВК Вагнер.
      1. Комментарий был удален.
      2. Гум_маноид
        Гум_маноид Сегодня, 09:46
        0
        понравилось: чисто по еврейски, на русском

        и по численности нормально по 50 чел на самолет+ сопровождение, +все что нажито непосильным трудом , +весь скраб дип.миссий
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:39
    0
    Российские военные эвакуировали из Судана более 200 человек из России и дружественных государств

    С каких это пор Украина стала "дружественным" государством? И зачем с ними было связываться. Теперь, когда они попадут в Kuiv, то их обязательно возьмут "в разработку" СБУшники "за сотрудничество с РФ", после чего они станут давать интервью Евроньюс о том, как их похитили "злые русские", а в Гааге напишу еще один ордер на арест ВВП.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:45
    +2
    Не забываем ,50 россиян на свой страх и риск эвакуированы саудитами из Порт Саида.Эвакуация там у всех жесть для всех,но у нас она пршла как то цивилизовано.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:49
    +1
    Чисто гипотетически ,взяли бы украинцы на борт русских ?
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:05
    -2
    А ещё остались дружественные нам государства? request