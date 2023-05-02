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Министр финансов США заявила о невозможности обслуживания государственного долга страны уже в июне текущего года

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Министр финансов США заявила о невозможности обслуживания государственного долга страны уже в июне текущего года

Ситуация с государственным долгом США стремительно ухудшается для Вашингтона. К 1 июня 2023 года США могут исчерпать возможность дальнейшего обслуживания государственного долга. Об этом в письме к руководству Конгресса сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.


Как отметила руководитель американского финансового ведомства, отсутствие таких действий со стороны Конгресса как повышение лимита госдолга до июня, приведет к тому, что администрация США не сможет выполнять свои обязательства по нему. Федеральные поступления и расходы, отмечается в письме, изменчивы, поэтому в действительности настоящая дата, с которой станет невозможным обслуживание госдолга, может быть другой, чем 1 июня.

Йеллен отмечает, что если откладывать увеличение государственного долга до последнего момента, то это приведет к очень негативным последствиям. Например, вырастет стоимость краткосрочных займов и снизится кредитный рейтинг США.

Отметим, что потолком государственного долга называют ту максимальную сумму денег, которую Вашингтон может получить посредством выпуска облигаций. Если потолок госдолга достигнут, казначейство США не сможет выпускать ценные бумаги.

Существующий уровень потолка государственного долга был превышен в январе 2023 года. Тогда он достиг 31,4 трлн долларов. После этого американское финансовое ведомство ввело чрезвычайные меры для того, чтобы избежать дефолта страны. Однако сейчас госдолг составляет уже 31,719 трлн долларов.

Власти страны просят Конгресс поддержать увеличение потолка госдолга, однако республиканское большинство в Палате представителей Конгресса настроено к данному предложению критически и утверждает, что надо сокращать бюджетные расходы. Но пока Вашингтон о сокращении расходов не думает, более того – вкладывает колоссальные средства в финансирование украинского режима и поставок военной техники ВСУ.
Использованы фотографии:
https://ru.freepik.com/
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18 комментариев
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  1. iran
    iran Сегодня, 08:40
    -4
    Пока американская экономика очень стабильна и активно развивается, ждать краха доллара не придётся. Америка и дальше может печатать сколько угодно долларов под свою экономику. Да и слезания с доллара другими странами тоже ждать не приходится. Можно к примеру с Индией расплачиваться её рупиями, но дальше Индии эти рупии уже никуда не впихнёшь и не расплатишься. А бакс как был так и остаётся признаваемый всеми.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 08:46
      +3
      А вот можно развернуть мысль?
      Активно развивается по каким конкретно параметрам?
      Я не то что против просто хочется понимать Вашу оценку.
      И рупии вполне можно впихнуть куда угодно.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 08:47
      +8
      Цитата: iran
      Пока американская экономика очень стабильна и активно развивается

      Блумбер считает что США на кануне рецессии. Падение основных пром индексов уже три недели подряд .По недвижке уже почти пол года .
      Цитата: iran
      Америка и дальше может печатать сколько угодно долларов под свою экономику.

      Проблема не в печатании доллара ,а то что напечатано стало возвращаться в США обратно.А США не могут переварить такое количество ,вот от сюда такие пузыри как Тесла .
      Цитата: iran
      А бакс как был так и остаётся признаваемый всеми.

      Фунт тоже признан всеми ,но когда то это была мировая валюта и доллар останется мировой ,но сильно сократится его ореол обращения
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 09:07
        +2
        В 90е штатам очень помогло разрушение СССР. При Клинтоне это сразу проявилось. Дефицит бюджета прекратился. На время.
        Также и разрушение всей социалистической системы происходило. Количество людей за чертой бедности в СССР и соцстранах увеличилось более чем в 10 раз. Штаты выгадали . И сейчас думают recourse за счёт кого подпитаться. request
        1. evgen1221
          evgen1221 Сегодня, 09:27
          0
          Европа пошла, Японии с Австралией приготовится!))))
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 08:57
      +5
      Цитата: iran
      Пока американская экономика очень стабильна и активно развивается
      МММ то же была стабильна и развивалась, пока покупались фантики с мордой мавроди
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:24
      0
      Я как бы и не заметил в проекте республиканцев о госдолге ,запрет на помощь Украине.Сокращение расходов госбюджета связано только с внутренними тратами- в основном с социалки .Социалкой - чем гордится администрация Джо.Выборы на носу.
  2. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 08:40
    +3
    Видимо, в мае, американцы, все-таки развяжут где-нибудь полноценную войну.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 08:47
      +2
      А на Украине это Вам не война?
      Полноценная, это ядерная что ли?
      Как понять Вас?
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 08:50
        +3
        Цитата: Алексей Зоммер
        Как понять Вас?

        с точки зрения заработка полосатых, они уже почти все "сливки сняли", теперь можно где-нибудь еще "замутить"..
  3. Yakut
    Yakut Сегодня, 08:41
    +5
    У них каждый год такая проблема встает. Ни чего не изменится. Покричат и напечатают сколько нужно.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:42
    +4
    да ладно... было уже... проходили, пошумят, в итоге поднимут потолок и делов... yes
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 09:26
      +2
      Принято они примут, а вот наполнять то кто будет? Эмиссия работает у них за счет сброса собственной инфляции на весь мир, а кто теперь кинется дальше спонсировать? Ну годик на ограблении вассалов протянут но на борьбу с китаем и рф этого мало а где брать да так чтоб инфляцией союзников и себя не похоронить?
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:43
    +4
    Министр финансов США заявила о невозможности обслуживания государственного долга страны уже в июне текущего года
    Пузырёк, походу скоро рванёт? По сми была инфа , что самоходный бидон отказался встречаться по этому вопросу со спецами. Если он ещё пролезет на второй срок, тогда точно кирдык мерикатосии прикатит.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 08:55
    +2
    всем кому должны - ПРОЩАЕМ
    p.s. размер моего поста вполне достаточен, а вам бы я посоветовал, господа админы, убарть все глики сайта
  7. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 08:56
    +2
    45 раз поднимали до этого, поднимут и в 46-й раз. Все обсуждения и дебаты исключительно, чтобы изобразить непримиримого демократа/республиканца перед своим электоратом. Чего наши журналисты на эту тему возбуждаются совершенно не понятно.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:22
    +2
    Куда не пойдешь всюду смерть свою найдешь! Увеличить потолок опять-так на год и то от вассалов грабежа поможет, не увеличить так дефолт светоча дерьмократии и (1 экономики мира по версии британских ученых) будет. И привычки то так быстро не ужать, и население в расходат так мигом не ужмется. Всюду лисичка скалится!
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:43
    0
    он достиг 31,4 трлн долларов.
    Передвинь запятую влево и число Пи получится, а если вправо? Конгресс увеличит потолок госдолга, ФРС напечатает очередную партию, а дальше? Срочно нужен крупный военный конфликт помимо украинского, что уже не однажды спасало Сша. Ждем.