Ситуация с государственным долгом США стремительно ухудшается для Вашингтона. К 1 июня 2023 года США могут исчерпать возможность дальнейшего обслуживания государственного долга. Об этом в письме к руководству Конгресса сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.Как отметила руководитель американского финансового ведомства, отсутствие таких действий со стороны Конгресса как повышение лимита госдолга до июня, приведет к тому, что администрация США не сможет выполнять свои обязательства по нему. Федеральные поступления и расходы, отмечается в письме, изменчивы, поэтому в действительности настоящая дата, с которой станет невозможным обслуживание госдолга, может быть другой, чем 1 июня.Йеллен отмечает, что если откладывать увеличение государственного долга до последнего момента, то это приведет к очень негативным последствиям. Например, вырастет стоимость краткосрочных займов и снизится кредитный рейтинг США.Отметим, что потолком государственного долга называют ту максимальную сумму денег, которую Вашингтон может получить посредством выпуска облигаций. Если потолок госдолга достигнут, казначейство США не сможет выпускать ценные бумаги.Существующий уровень потолка государственного долга был превышен в январе 2023 года. Тогда он достиг 31,4 трлн долларов. После этого американское финансовое ведомство ввело чрезвычайные меры для того, чтобы избежать дефолта страны. Однако сейчас госдолг составляет уже 31,719 трлн долларов.Власти страны просят Конгресс поддержать увеличение потолка госдолга, однако республиканское большинство в Палате представителей Конгресса настроено к данному предложению критически и утверждает, что надо сокращать бюджетные расходы. Но пока Вашингтон о сокращении расходов не думает, более того – вкладывает колоссальные средства в финансирование украинского режима и поставок военной техники ВСУ.