Массовое убийство в Одессе ясно показало террористическую сущность киевского режима. По сути это было ритуальное убийство. Потому что нацизм – не только политическая система, а русофобия – не только проявление национальной вражды. Это культ ненависти и смерти, «религия» террористического государства

2 мая 2014 года украинские нацисты совершили одно из первых масштабных преступлений – преднамеренное сожжение заживо людей, находившихся в Доме профсоюзов в Одессе. Уже тогда стала ясна преступная сущность современного украинского нацизма, но виновные не наказаны до сих пор.Как известно, тогдашние руководители киевского режима поспешили объявить жертв преступления виновными в собственной гибели, назвав их сепаратистами, угрожавшими интересам украинского государства. Нацисты, которые совершили это преступление, считаются на Украине «национальными героями».Общее количество погибших в тот день в Одессе составило 48 человек. Из них 42 человека были сожжены заживо нацистскими преступниками в Доме профсоюзов, еще 6 человек погибли в результате уличных столкновений.Погибшие были пророссийскими активистами, не побоявшимися выступить против тогда только еще набиравшего силу постмайданного киевского режима. Известно, что среди погибших были 7 женщин и 1 несовершеннолетний 1996 года рождения. Погиб депутат одесской рады Вячеслав Маркин, трагедия унесла жизнь поэта и общественного деятеля Вадима Негатурова.- прокомментировал годовщину тех трагических событий в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Конечно, некоторых из непосредственных участников преступления уже настигла кара – они были уничтожены во время боевых действий в Донбассе. Но остаются не наказанными те, кто создавал условия для совершения этого преступления и отдавали распоряжения. Эти лица либо до сих пор находятся во властных структурах, в силовых ведомствах Украины, либо «ушли в тень» после смены «элит», последовавшей за избранием новым президентом страны Владимира Зеленского.Однако действующий глава киевского режима и его приспешники являются не просто идейными наследниками организаторов той трагедии, но и их «достойными продолжателями», совершив куда большее количество еще более кровавых преступлений против мирного населения и Украины, и России.