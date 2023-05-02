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Девять лет исполнилось со дня преступления украинских нацистов в одесском Доме профсоюзов

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Девять лет исполнилось со дня преступления украинских нацистов в одесском Доме профсоюзов

2 мая 2014 года украинские нацисты совершили одно из первых масштабных преступлений – преднамеренное сожжение заживо людей, находившихся в Доме профсоюзов в Одессе. Уже тогда стала ясна преступная сущность современного украинского нацизма, но виновные не наказаны до сих пор.


Как известно, тогдашние руководители киевского режима поспешили объявить жертв преступления виновными в собственной гибели, назвав их сепаратистами, угрожавшими интересам украинского государства. Нацисты, которые совершили это преступление, считаются на Украине «национальными героями».

Общее количество погибших в тот день в Одессе составило 48 человек. Из них 42 человека были сожжены заживо нацистскими преступниками в Доме профсоюзов, еще 6 человек погибли в результате уличных столкновений.

Погибшие были пророссийскими активистами, не побоявшимися выступить против тогда только еще набиравшего силу постмайданного киевского режима. Известно, что среди погибших были 7 женщин и 1 несовершеннолетний 1996 года рождения. Погиб депутат одесской рады Вячеслав Маркин, трагедия унесла жизнь поэта и общественного деятеля Вадима Негатурова.

Массовое убийство в Одессе ясно показало террористическую сущность киевского режима. По сути это было ритуальное убийство. Потому что нацизм – не только политическая система, а русофобия – не только проявление национальной вражды. Это культ ненависти и смерти, «религия» террористического государства

- прокомментировал годовщину тех трагических событий в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Конечно, некоторых из непосредственных участников преступления уже настигла кара – они были уничтожены во время боевых действий в Донбассе. Но остаются не наказанными те, кто создавал условия для совершения этого преступления и отдавали распоряжения. Эти лица либо до сих пор находятся во властных структурах, в силовых ведомствах Украины, либо «ушли в тень» после смены «элит», последовавшей за избранием новым президентом страны Владимира Зеленского.

Однако действующий глава киевского режима и его приспешники являются не просто идейными наследниками организаторов той трагедии, но и их «достойными продолжателями», совершив куда большее количество еще более кровавых преступлений против мирного населения и Украины, и России.
Использованы фотографии:
Википедия / Новоросс
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20 комментариев
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  1. Кроу
    Кроу Сегодня, 08:52
    +10
    Нет прощения нацистам,и не будет.
    Работайте,братья,изведите их всех под корень.
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 10:42
      +1
      Так за 8 лет никто их особо не изводил, Иудины Соглашения подписали, а все зверства майданутых 2013-14 решили под ковёр замести...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:57
    +10
    Давайте лучше помолчим,да помянем.Эти люди-мученники,погибшее за правое дело
  3. monetam
    monetam Сегодня, 08:57
    +8
    Вечная память погибшим героям ! Они стали одними из первых жертв бандеровского переворота. Уверен, что наши бойцы на фронте хорошо помнят, что именно эта расправа стала одобренным новыми украинскими властями методом по расправе с всеми кто говорит на русском языке.
  4. двп
    двп Сегодня, 09:06
    0
    Вот и нужно было не тянуть кота за хвост,а сразу нанести мощный удар всеми возможными силами. Переловить всех участников этого шабаша и сжечь из огнеметов. А Одесских полицейских рассовать по нашим спецзонам. Там всего несколько человек из них вышли против нациков.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:25
      +1
      Нацисты, которые совершили это преступление, считаются на Украине «национальными героями».

      Вот сейчас идет активная фаза утилизации этих "национальный героев". Все получат свое, что заслужили по заслугам, никакого прощения и пощады.
  5. iran
    iran Сегодня, 09:07
    +3
    Если это сделали нацисты, то почему Россия признала переворот, и пришедшую там новую власть Порошенко, а не разорвала дипломатические отношения с нелегетимной властью. Почему Россия не двинула свои войска борьбу с нацистами в 2014/15?
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:28
      -1
      iran ......Почему Россия не двинула свои войска борьбу с нацистами в 2014/15?

      У меня один ответ- не были готовы к санкциям, и послушали западных "партнеров".
      1. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 09:49
        +1
        К санкциям мы никогда не были готовы. Просто Путин струсил. Возможно ему указали строго мол Крым взял и будет с тебя . Сиди смирно ... Ну он и сидел 8 лет
        1. uralex
          uralex Сегодня, 10:06
          0
          А еще Россия была вовлечена в тот период в борьбу с ИГИЛ в Сирии.
          1. iran
            iran Сегодня, 10:26
            +1
            Цитата: uralex
            А еще Россия была вовлечена в тот период в борьбу с ИГИЛ в Сирии.


            Смешно. У ИГИЛ не было ничего более серьезного, чем обшитые железными листами автомобили. И борьбы-то с ними особой там не было.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 09:55
      +2
      Потому, что бабло побеждает зло, а всяческие отговорки про неготовность к санкциям и прочую лабуду - исключительно от лукавого, даже не начиная "освободительный поход", вполне могли разорвать дипотношения, но ГАЗ!!!, но НЕФТЬ!!!, даже АММИАК!!!, а сколько ещё другого было... а рассчитывал кое-кто, что Крым признают, а ещё такие были МИНСКИЕ НАДЕЖДЫ!!! в общем где-то верившие в Россию и в Русский Мир люди погибали страшною смертью, а кто-то потом мямлил, что мол обманули его, наивного чукотского юношу...
    3. Andriuha077
      Andriuha077 Сегодня, 10:17
      -1
      Для ответа далеко ходить не надо.
      Похоже, что в ЦРУ под копирку пишут сценарии.
      Нацисты, которые совершили это преступление, считаются на Украине «национальными героями».
      Число погибших в октябре 1993 года.
      https://lenta.ru/news/2021/06/11/barge/
  6. СтарыйДон
    СтарыйДон Сегодня, 09:44
    +1
    Царствие небесное невинно убитым. Вечная память! А сотворившим это, желаю гореть в гиене огненной до конца времен!
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:58
    -1
    Пару мыслей вслух
    Вот часто читаю на страницах ВО о необходимости освободить Одессу.
    Мне представляется совершенно неверно составленным призыв.
    Слово "освободить" подразумевает предоставление свободы кому-то, и от кого-то (чего-то)
    А тут? Освободить - от кого? И - кого? Вот этих, на чьих глазах десяток отморозков заталкивали несчастных людей в горящее здание? Да их там было - тысячи, и не просто молча наблюдающих, а скандирующих "Слава Украине!"
    Кто-то заступился?
    Я не верю, что условная сотня-другая молодчиков-нацистов может держать в страхе и повиновении миллионный город. В конце-концов, в городе есть силовые структуры - милиция, войска. Да и среди гражданского населения, при миллионе жителей, несколько тысяч горячих голов всегда находятся. Хотели бы остановить - остановили бы.
    Значит - не хотели
    Некого там освобождать.
    Единственное - сам город жалко. Как памятник архитектуры.
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 10:26
      0
      Почему в 1940е жители оккупированных советских городов не бросались всем скопом на немцев, как муравьи на жука, и не разрывали их на части, не задавливали телами? Тоже не хотели, тоже некого было освобождать? Лучше впредь не мысли ни в слух, ни про себя - не твоё это - мыслить wassat
    2. Vitaly.17
      Vitaly.17 Сегодня, 10:36
      0
      Цитата: sdivt
      А тут? Освободить - от кого? И - кого?

      На самом деле если десятки лет любому человеку говорить на черное, что это белое, то через год любой засомневается, а через десят лет 99,9% свято уверуют в это.
      И здесь речь идет в первую очередь освобождение исконно русских земель от враждебной неонацистской идеологии. В первую очередь необходима перестройка правого и информационного поля.
      А Дом профсоюзов и 2 мая все равно станет точкой отсчета, когда народ разделился на бандеровцев и тех кому не по пути с проамериканскими марионетками в Киеве.
  8. flSergius
    flSergius Сегодня, 10:23
    -1
    За 9 лет старые совковые импотенты не предприняли ни одной попытки отправить причастных "полетать", как в своё время Басаева.
    1. iran
      iran Сегодня, 10:31
      +2
      Цитата: flSergius
      За 9 лет старые совковые импотенты не предприняли ни одной попытки отправить причастных "полетать", как в своё время Басаева.


      Зато все стали крутыми банкирами, финансистами и вообще "талантливыми бизнесменами". Тут на днях задержали сынишку генерала СВР, который в свои юные года уже оказался миллиардером живущим в Швейцарии...
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:51
    0
    Общее количество погибших в тот день в Одессе составило 48 человек. Из них 42 человека были сожжены заживо нацистскими преступниками в Доме профсоюзов, еще 6 человек погибли в результате уличных столкновений.
    Вечная память, невинно убиенным!