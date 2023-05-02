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Американское издание: Россия возобновляет закупки иностранной валюты для формирования своих резервов на фоне стабилизации доходов

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Американское издание: Россия возобновляет закупки иностранной валюты для формирования своих резервов на фоне стабилизации доходов

Россия готовится возобновить закупку иностранной валюты для формирования резервов на фоне стабилизации государственных доходов. Как сообщает Bloomberg, доходы России от продажи энергоресурсов на сегодняшний день превышают целевой уровень и позволяют начать закупки валюты уже в этом месяце.


По мнению американского издания, переход от продажи валюты к ее закупке подчеркивает способность России получать прибыль на фоне введенных Западом санкций и потолка цен на нефть. Предполагается, что на первом этапе больших объемов ожидать не стоит, российское правительство остановится на уровне закупки юаней, эквивалентных примерно 200 млн. долларов ежемесячно.

В последне время Россия постепенно сокращала продажи китайской валюты для покрытия дефицита бюджета и вот переходит к ее закупке, тем самым демонстрируя, что вместо "проедания" бюджета, она его наращивает. Кроме того, это может благоприятно отразится на рубле.

Рынку будет важно, что государство снова начнет накапливать резервы, а не тратить их

- заявила аналитик Freedom Holding Наталья Мильчакова.

В январе этого года Центробанк России возобновил операции с иностранной валютой после годичного перерыва, внеся одно, но очень важное изменение. Теперь вместо западных валют, т.е. доллара и евро, Россия использует китайский юань.

Между тем глава МВФ Кристалина Георгиева признала, что доллар начал терять свои позиции, в мире наблюдается постепенный отказ от американской валюты, как средства расчетов. При этом она подчеркнула, что запас прочности у доллара еще большой и ожидать в ближайшей перспективе его краха не стоит.

(...) твердость доллара заключается в силе экономики США и наполненности рынков капитала

- добавила она.
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35 комментариев
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  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 08:51
    -8
    Когда же это уже закончится?
    Какие резервы могут быть во вражеской валюте?!
    Сереализм идиотов !
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:52
      +2
      После переговоров Зе и Си, Китай уже наш враг?
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 09:03
        -3
        Нет - недружественный партнёр. hi """""
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:00
      +2
      А что такое сереализм, извините?
      ттттттттттттттттттт
      1. Беккхам-Али
        Беккхам-Али Сегодня, 09:30
        0
        "сереализм" - очень ёмкое понятие. Это когда одни в рот других своё merde\shit лопатами накладывают, а другие шире раскрывают хавальник.
        У меня возникли другие вопросы: прочность доллара (чем она обеспечена?) и второй - неверное употребление паронимов: "годичный" и годовой", но последний оставим на совесть автора и редактора.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 10:38
          0
          Цитата: Беккхам-Али
          У меня возникли другие вопросы: прочность доллара (чем она обеспечена?)

          Как чем? Тем что его покупают. Например "самые эффективные управляющие центробанка" (по их же версии)
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 09:36
        +3
        Цитата: Кот Александрович
        А что такое сереализм, извините?

        Сюрреализм — это авангардное направление в мировом изобразительном искусстве. Он возник в 1920-е годы во Франции. С помощью иносказаний сюрреалисты изображали тайные мысли, желания и страхи, бессознательные фантазии, детские и любовные воспоминания, сны. Тем самым художники создавали на холсте некую высшую реальность, которую им подсказывало подсознание. В работах сюрреалистов отразились популярные тогда теории психоанализа Зигмунда Фрейда.

        Скорее всего, этим:
        Цитата: Алексей Зоммер
        Какие резервы могут быть во вражеской валюте?!
        Сереализм идиотов !

        пользователь подчеркнул абсурдность данного мероприятия.
        * * *
        Закупка юаней в размере 200 000 000 в месяц...Для России, где российские миллиардеры обогатились только в прошлом году на 16 млрд. долларов и вполне законно (благодаря прогрессу НДФЛ в 15% и отсутствующему налогу на вывоз капиталов) УКРАЛИ У НАРОДА (из бюджета) 4 800 000 000 $ (какие пустяки в сравнении с тремястами), - крохи.
        200 000 000 юаней - жалкие 17 292 200 рублей или 28 742 000 долларов...
        Сравним:
        Больше всех обогатился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 3,7 млрд долларов, до 19,1 млрд долларов. Владелец «Новатэка» Леонид Михельсон заработал с начала года чуть более 3 млрд, и его состояние увеличилось до 27,7 млрд долларов.
        Бенефициар НЛМК Владимир Лисин обогатился на 1,74 млрд, до 21,6 млрд долларов, а капитал главы «Норникеля» Владимира Потанина составил 29 млрд долларов, увеличившись с начала года на 448 млн долларов.

        ВОРЫ ОТКРЫТО И ВНАГЛУЮ ГРАБЯТ СТРАНУ И ОБВОРОВЫВАЮТ РОССИЙСКИЙ НАРОД, не выплачивая положенную зарплату, не вкладывая оборотный капитал в основные фонды, не занимаясь производством для роста выпуска нужной продукции...
        Вы представляете, что тот самый Потанин, который загадил огромные территории Крайнего Севера, не возместив должным образом ущерба, только на выручку 2022 года смог бы закупать юани наравне с ЦБ РФ пятнадцать с половиной месяцев, а некто Алекперов мог бы заниматься этим 10 (!!!) лет и 8 месяцев...
        * * *
        Вам рассказать в какой части Кремля заседают действительные недруги российского государства, с попустительства которых происходят эти гадости?!
        * * *
        Эфиры ТВ каналов трещат от мольбы и просьб: «ДАЙТЕ! ДАЙТЕ! ДАЙТЕ!». Откуда берутся эти операции с 6 миллионов рублей и выше? Где родителям взять 16 с лишним миллионов, чтобы вылечить своего сына?
        * * *
        Продолжение СВО в непонятно длительном промежутке времени, когда Россия будет находиться в самом центре процесса, чревато для растущей высоко подозрительными темпами экономики с нулевыми результатами в прорывах и многоходовках, отрицательным ростом населения страны в целом и русского в частности, грозит потерей титула, основой которого русская нация служила и костяком которого являлась.
        hi
        1. ААК
          ААК Сегодня, 09:46
          +2
          Ага, ну как же!? Растил кто-то 24 года "национальную эффективную буржуазию", а теперь что ? Грабь награбленное?! Фабрики - рабочим, земля - крестьянам?!! На енто кой-хто пойтить не змогёт никак...
        2. Аристарх Пасечник
          Аристарх Пасечник Сегодня, 10:06
          +1
          Вы случаем не в курсе, сколько тратят регионы на содержание бродячих собак? Почитайте, по считайте и прослезитесь! Из за одного ДБ, пропихнувшего 498-ФЗ тратится бешенные деньги! Хотя цена одной собаки должна равняться цене одного патрона!
          1. НДР-791
            НДР-791 Сегодня, 10:42
            0
            Цитата: Аристарх Пасечник
            Почитайте, по считайте и прослезитесь!

            Да ладно, я вот человека знаю который на территорию недостроенного аэропорта раз в месяц камаз мётел поставляет. И исправно за это денежку получает все 25 лет. Хотя весь город знает что аэропорт не будет достроен никогда wassat
        3. YanniKounnar
          YanniKounnar Сегодня, 10:09
          +2
          Décidément quelque soit le pays les milliardaires font tous partis du mêmes groupe celui des
          "T.P.M.G" "Tout Pour Ma Gueule".
          Lorsque je lis que les soldats au front ont parfois besoins : de trousse de premiers secours correctes, de bons gilets pare-balle, de munitions, de drones...Et que pendant ce temps ceux qui pourraient , JUSTE avec leur bénéfices les aider activement préfèrent accumuler plus et plus encore ! Tous de la même race des "T.P.M.G." !!

          Определенно, в какой бы стране ни жили миллиардеры, все они принадлежат к одной и той же группе
          "T. P. M. G" "Все для моего рта".
          Когда я читаю, что солдаты на фронте иногда нуждаются в: хорошей аптечке, хороших бронежилетах, боеприпасах, drones...Et что за это время те , кто мог бы, просто своим заработком активно им помогать, предпочли бы накапливать все больше и больше ! Все из той же породы "T. P. M. G."!!
      3. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 09:46
        0
        Цитата: Кот Александрович
        что такое сереализм

        Последствие бурного Первомая.
    3. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:27
      0
      Ну юань то пока, а не доллар . ....,..........................
    4. Сергий_ОСВ
      Сергий_ОСВ Сегодня, 09:53
      -1
      Пока у России отсутствует полный суверенитет, о чем всегда говорит Владимир Путин, никогда это не закончится.
      Правильное название статьи: "Россия продолжает выплаты дани", кто не понимает этого, и поддерживает валютные резервы - тот враг народа.
      Юань - это, по-сути, тот же доллар.
      1. CTEPX
        CTEPX Сегодня, 10:59
        0
        Юань - это, по-сути, тот же доллар.

        Тот, да не тот. На юань можно товары купить).
    5. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 10:10
      +2
      Цитата: Алексей Зоммер
      Когда же это уже закончится?
      Какие резервы могут быть во вражеской валюте?!

      Цитата из статьи:
      В январе этого года Центробанк России возобновил операции с иностранной валютой после годичного перерыва, внеся одно, но очень важное изменение. Теперь вместо западных валют, т.е. доллара и евро, Россия использует китайский юань.

      Я не понял, то ли товарищ Си нам враг, то ли автор коммента дальше заголовка статью не осилил.
      Но главное первый!
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:59
    +5
    Закупка валюты в резерв ведёт, как правило, к ослаблению курса рубля. А он и без того хромает на две ноги. Цены растут как на дрожжах.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:17
      +1
      200 млн $ в месяц фигня. Да и то в юанях. Главное что бюджет сбалансирован
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 10:45
        0
        Цитата: igorbrsv
        Главное что бюджет сбалансирован

        Неа, главное что инфляция таргетируется request Во какие я слова знаю laughing
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:00
    +4
    Н. Патрушев
    в случае, если угроза распада Соединенных Штатов станет реальной, то Москва не станет помогать американским властям. «Я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно


    Так и надо! good
  4. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:02
    -3
    Цитата: Pharmacist
    Закупка валюты в резерв ведёт, как правило, к ослаблению курса рубля. А он и без того хромает на две ноги. Цены растут как на дрожжах.

    Это у нас, а вот у некоторых граждан на фоне санкций и прочее, прочее, прочее вот так - https://news.mail.ru/economics/56047822/?frommail=1&utm_partner_id=736
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 09:16
      +1
      По Вашей ссылке весьма интересную фразу прочитал
      Вторую строчку рейтинга занимает совладелец крупнейшей в России компании по добыче природного газа — НОВАТЭК
  5. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 09:19
    +3
    Кирдык Америке опять откладывается? laughing
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:37
      0
      Цитата: vladimirvn
      Кирдык Америке опять откладывается?

      А кто же даст Америке "кырдыкнуться", если Америке "кырдык", то и весь западный мир за собой потянут.
  6. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 09:23
    -3
    Ослабление рубля за последний год происходит по прозаичным причинам. А точнее - из-за постоянного сокращения резервов. Поддерживать крепкий рубль дорого, потому курс давно упал с 55 руб. до нынешнего курса...
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:30
      -1
      ослабление и "укрепление" нац. валюты происходит из-за отсутствия экономического суверенитета и наличия "пятой колонны" в фин. учереждениях страны
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 10:00
        -1
        От этого не зависит. Рубль просто слаб из-за мелких размеров экономики страны, популярностью в мире не пользуется...
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:32
    0
    Блумберг как обычно выдаёт желаемое за действительное.Смотрите Минфин РФ он иногда даёт интересные цифры по исполнению бюджета.
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:37
    0
    Блумберг те еще сказочники. Россия от введенных санкций только выиграла. Экономический эффект будет виден чуть позже, года через три - четыре.
  9. ЦШВС
    ЦШВС Сегодня, 09:43
    0
    Какой именно валюты,хотелось бы знать
  10. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 09:59
    -1
    Ну и плюс перепады с закупкой юаней связаны с инфляцией юаня и и его регулировкой Китаем в своих интересах, что вело к обесцениванию вложений...
  11. solar
    solar Сегодня, 10:04
    0
    российское правительство остановится на уровне закупки юаней, эквивалентных примерно 200 млн. долларов ежемесячно.

    А тем временем Китай ( и Индия, кстати) впервые в ООН поддержал резолюцию, называющую Россию агрессором, причем не только в отношении Украины, но и Грузии.
    Уж не знаю, что там Зеленский наговорил Си, но результат налицо:(
    В резолюции А/77/L.65 «Сотрудничество между ООН и Советом Европы» говорится о «беспрецедентных вызовах», которые стоят перед Европой «после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии».
    Резолюция также призывает «возместить ущерб», нанесенный жертвам российской военной агрессии, и «привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права».
    Помимо Китая, за документ проголосовал Казахстан и все прочие постсоветские республики, кроме Таджикистана и Узбекистана (они воздержались), а также страны, которые российские власти называют «дружественными». Среди них — Индия, Бразилия и Турция.
    Против- сама Россия, Сирия, Беларусь, Конго и Никарагуа.
    Боле того- всплыло, что ЮАР, которая грозилась выйти из МУС, уже передумала и добивается от Путина не приезжать в страну, а только выступить дистанционно.
    Что там молчит ведомство Лаврова на этот счет? Делает вид, что его это не касается?
    1. NKXXI
      NKXXI Сегодня, 10:11
      +1
      Дело не в Зеленском. А в итогах поездки Си Цзиньпина в марте в Москву...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:28
        0
        Никто не будет поддерживать и стараться за слабого... самим надо доказывать, что сильны и готовы отстаивать именно свои интересы!!!
        Конкретные "ребята" именно это и показывают... т. е. это НАША ЗАДАЧА, собраться в одну единую, могучую кучку и посшибать рога всем врагам, что б неповадно было!. Мы и сами видим, что у нас полно таких, которые готовы лапки к верху и на милость "победителю", авось их не тронут, позволят сохранить им то, что они наскирдовал и, за годы... в общем, понятно.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:20
    0
    В последне время Россия постепенно сокращала продажи китайской валюты для покрытия дефицита бюджета и вот переходит к ее закупке, тем самым демонстрируя, что вместо "проедания" бюджета, она его наращивает. Кроме того, это может благоприятно отразится на рубле.

    Предположим, "предание" бюджета, определение так себе.
    Кто может утверждать, что бюджет именно "провели", а не тратят на необходимые закупки, выплаты, т. е. расходы вполне обоснованы???