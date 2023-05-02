Американское издание: Россия возобновляет закупки иностранной валюты для формирования своих резервов на фоне стабилизации доходов

Рынку будет важно, что государство снова начнет накапливать резервы, а не тратить их

(...) твердость доллара заключается в силе экономики США и наполненности рынков капитала

Россия готовится возобновить закупку иностранной валюты для формирования резервов на фоне стабилизации государственных доходов. Как сообщает Bloomberg, доходы России от продажи энергоресурсов на сегодняшний день превышают целевой уровень и позволяют начать закупки валюты уже в этом месяце.По мнению американского издания, переход от продажи валюты к ее закупке подчеркивает способность России получать прибыль на фоне введенных Западом санкций и потолка цен на нефть. Предполагается, что на первом этапе больших объемов ожидать не стоит, российское правительство остановится на уровне закупки юаней, эквивалентных примерно 200 млн. долларов ежемесячно.В последне время Россия постепенно сокращала продажи китайской валюты для покрытия дефицита бюджета и вот переходит к ее закупке, тем самым демонстрируя, что вместо "проедания" бюджета, она его наращивает. Кроме того, это может благоприятно отразится на рубле.- заявила аналитик Freedom Holding Наталья Мильчакова.В январе этого года Центробанк России возобновил операции с иностранной валютой после годичного перерыва, внеся одно, но очень важное изменение. Теперь вместо западных валют, т.е. доллара и евро, Россия использует китайский юань.Между тем глава МВФ Кристалина Георгиева признала, что доллар начал терять свои позиции, в мире наблюдается постепенный отказ от американской валюты, как средства расчетов. При этом она подчеркнула, что запас прочности у доллара еще большой и ожидать в ближайшей перспективе его краха не стоит.- добавила она.