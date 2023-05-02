Российские войска уничтожили узел связи одной из бригад ВСУ в районе села Верхнекаменское

В Донбассе российские вооруженные силы продолжают артиллерийские обстрелы позиций противника. Об этом сообщают военные корреспонденты. Так, ВС РФ уничтожили узел связи одной из бригад ВСУ в районе села Верхнекаменское на оккупированной части российской Донецкой Народной Республики.Важный объект украинских формирований был уничтожен ударами артиллерии Южной группировки войск ВС РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Репортер Руденко. Речь идет об узле связи 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, оперирующей на данном направлении.Как сообщается, поражение узла связи позволило нарушить процесс управления группировкой войск противника на Северском направлении. После уничтожения объекта украинским формированиям будет сложнее осуществлять координацию действий своих сил в данном районе.Следует отметить, что удары ВС РФ по украинским военным объектам активизировались в контексте анонсированного ВСУ скорого начала контрнаступления на освобожденные российскими войсками территории. Каждый такой удар снижает боевые возможности украинских формирований на конкретных направлениях. Артиллерия ВС РФ регулярно обстреливает украинские позиции в Донбассе.Помимо удара по узлу связи в районе Верхнекаменского, известно об ударах ВС РФ в минувшие сутки по позициям ВСУ в Красногоровке, Карловке, Тоненьком, Новомихайловке, Победе и других населенных пунктах. Кроме того, были атакованы позиции украинских формирований и в оккупированных ими районах российской Луганской Народной Республики.