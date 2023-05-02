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Российские войска уничтожили узел связи одной из бригад ВСУ в районе села Верхнекаменское

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Российские войска уничтожили узел связи одной из бригад ВСУ в районе села Верхнекаменское

В Донбассе российские вооруженные силы продолжают артиллерийские обстрелы позиций противника. Об этом сообщают военные корреспонденты. Так, ВС РФ уничтожили узел связи одной из бригад ВСУ в районе села Верхнекаменское на оккупированной части российской Донецкой Народной Республики.


Важный объект украинских формирований был уничтожен ударами артиллерии Южной группировки войск ВС РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Репортер Руденко. Речь идет об узле связи 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, оперирующей на данном направлении.

Как сообщается, поражение узла связи позволило нарушить процесс управления группировкой войск противника на Северском направлении. После уничтожения объекта украинским формированиям будет сложнее осуществлять координацию действий своих сил в данном районе.


Следует отметить, что удары ВС РФ по украинским военным объектам активизировались в контексте анонсированного ВСУ скорого начала контрнаступления на освобожденные российскими войсками территории. Каждый такой удар снижает боевые возможности украинских формирований на конкретных направлениях. Артиллерия ВС РФ регулярно обстреливает украинские позиции в Донбассе.

Помимо удара по узлу связи в районе Верхнекаменского, известно об ударах ВС РФ в минувшие сутки по позициям ВСУ в Красногоровке, Карловке, Тоненьком, Новомихайловке, Победе и других населенных пунктах. Кроме того, были атакованы позиции украинских формирований и в оккупированных ими районах российской Луганской Народной Республики.
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6 комментариев
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  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 09:02
    0
    Вот это новость!
    Ну слава Богу!
    Могу дать координаты ещё нескольких таких узлов поважнее.
    Когда банковскую в этот список включат?
    Какой позор, войной управляют барыги!
  2. Мореход
    Мореход Сегодня, 09:06
    0
    Такие объекты хорошо накрывать непосредственно перед наступлением. А так это всё восстанавливается.
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 09:11
      0
      Верно, но превентивные удары никто не отменял. Как и сколько времени, они будут восстанавливаться от ударов по транспортному узлу Павлоград?
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 09:13
      +2
      Цитата: Мореход
      Такие объекты хорошо накрывать непосредственно перед наступлением. А так это всё восстанавливается.


      Во-первых мы не знаем, когда начнется наступление, может оно уже сегодня должно было начаться, а во-вторых, сейчас на этом направлении идут активные боевые действия и нарушить управление войсками очень важно.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 09:59
        0
        Цитата: 1976AG
        Во-первых мы не знаем, когда начнется наступление, может оно уже сегодня должно было начаться, а во-вторых, сейчас на этом направлении идут активные боевые действия и нарушить управление войсками очень важно.

        удар по УС - всегда важен, это факт. А вот, наступление (грубо говоря - армии по размерам) из-за поражения УС одной бригады- не отменят.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 10:31
          0
          ". А вот, наступление (грубо говоря - армии по размерам) из-за поражения УС одной бригады- не отменят."

          А я где то утверждал, что отменят ??)