Подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что подразделения ВСУ всё больше отдают предпочтение в пользу артиллерийских орудий советского калибра 152 мм, нежели 155-мм артиллерии натовского образца.
В зоне ответственности Южной группировки войск на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях зафиксировано снижение использования противником 155-мм орудий западного образца и, напротив, увеличения советской артиллерии калибра 152 мм
– рассказал бывший офицер в отставке в беседе с ТАСС, основываясь на данных российской разведки.
Что же касается Херсонского и Запорожского направлений, то, по информации, имеющейся в распоряжении Марочко, там складывается противоположная ситуация.
Тем не менее, признают украинские военные, вопреки поставкам западных вооружений, ВС РФ обладает превосходством над ВСУ. Так, в интервью американской газете The New York Times украинские солдаты заявили о наличии у российской армии большего количества артиллерии, танков, вертолётов и самолётов. Один из украинских бойцов вынужден был признать, что его сослуживцы даже не могут покинуть свои позиции из-за интенсивного огня.
Отметим, что ещё на прошлой неделе Андрей Марочко в интервью информагентству заявлял о том, что благодаря слаженной работе российской авиации и артиллерии, ВС РФ сдерживают наступление противника на Краснолиманском направлении. Как отметил подполковник НМ, ВСУ понесли серьёзные потери в живой силе на этом участке.