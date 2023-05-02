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Подполковник НМ ЛНР в отставке сообщил о снижении числа применений ВСУ орудий калибра 155 мм на Донбассе

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Подполковник НМ ЛНР в отставке сообщил о снижении числа применений ВСУ орудий калибра 155 мм на Донбассе

Подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что подразделения ВСУ всё больше отдают предпочтение в пользу артиллерийских орудий советского калибра 152 мм, нежели 155-мм артиллерии натовского образца.


В зоне ответственности Южной группировки войск на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях зафиксировано снижение использования противником 155-мм орудий западного образца и, напротив, увеличения советской артиллерии калибра 152 мм

– рассказал бывший офицер в отставке в беседе с ТАСС, основываясь на данных российской разведки.

Что же касается Херсонского и Запорожского направлений, то, по информации, имеющейся в распоряжении Марочко, там складывается противоположная ситуация.

Тем не менее, признают украинские военные, вопреки поставкам западных вооружений, ВС РФ обладает превосходством над ВСУ. Так, в интервью американской газете The New York Times украинские солдаты заявили о наличии у российской армии большего количества артиллерии, танков, вертолётов и самолётов. Один из украинских бойцов вынужден был признать, что его сослуживцы даже не могут покинуть свои позиции из-за интенсивного огня.

Отметим, что ещё на прошлой неделе Андрей Марочко в интервью информагентству заявлял о том, что благодаря слаженной работе российской авиации и артиллерии, ВС РФ сдерживают наступление противника на Краснолиманском направлении. Как отметил подполковник НМ, ВСУ понесли серьёзные потери в живой силе на этом участке.
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11 комментариев
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  1. BAI
    BAI Сегодня, 09:23
    +2
    С большой интенсивностью стрельбы ВСУшников стволы у них быстро изнащиваются. Плюс уничтожение со стороны ВС РФ. Вот и идет расход быстрее поставок
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:33
      +8
      Хорошо,если это так.Только вот сведения "от Марочко,Подоляко и Ко"вызывает сомнения.Артиллерии и снарядов там хватает,это говорят и бойцы ,бывшие в отпуске.Интенсивность снизилась?Вероятно берегут для наступления.В море информации трудно выбирать истинное положение дел
      1. frruc
        frruc Сегодня, 10:06
        0
        Один из украинских бойцов вынужден был признать, что его сослуживцы даже не могут покинуть свои позиции из-за интенсивного огня.

        Наступит момент и им в сортир не будет возможности сбегать.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:37
      -1
      Западная техника капризная.
      Однако вернемся к САУ M109 Paladin, первые экземпляры которой прибыли на территорию Украины почти год назад — в мае 2022-го. Однако начало их боевого применения неоднократно откладывалось, чему нашлось несколько вполне себе объективных причин. Первой и наиболее сложной в разрешении стала неспособность расчетов «самой сильной армии Европы» быстро освоить сложную американскую САУ. ... Буквально на второй день после прибытия на линию соприкосновения выяснилось, что двигатели американских САУ не способны переваривать то, что украинские тыловики называют «соляркой». Через определенное время проблему удалось решить, правда, частично — качественного топлива хватило лишь на несколько самоходных гаубиц. Остальным пришлось удовольствоваться занятием «почетного» места в резерве будущего наступления.


      Были обещаны САУ относительно новых модернизированных версий, вроде М109А6 или М109А7, а в реальности ВСУ получили, так называемый «норвежский вариант» M109A3G, разработанный немцами в 1983 году и отличающийся от базовой модели стволом, заимствованным у буксируемой британо-итальянско-германской гаубицы FH70 Rheinmetall. Что, по версии разработчика должно было существенно увеличить дальность ее стрельбы.
      Однако норвежцы быстро убедились в том, что реальные технические характеристики САУ как минимум на 30% хуже заявленных и инициировали процесс ускоренной их замены южнокорейскими артиллерийскими системами аналогичного калибра. Тем не менее, это не помешало норвежским «друзьям» предводителя «95 квартала» «раздеть» поставляемые ВСУ САУ, что называется догола. Прибывшие на Окраину «Паладины» чудесным образом растеряли все, что позволяло позиционировать их в качестве современных самоходных гаубиц: спутниковую навигацию, цифровую систему управления огнем и даже кондиционер.

      https://svpressa.ru/war21/article/371108/
      1. Влад2012
        Влад2012 Сегодня, 10:30
        0
        Южнокорейская гаубица, это просто орудие следующего поколения по сравнению с Паладином. И расходится по миру как горячие пирожки.
        Что до норвежских гаубиц, то их всего изначально было всего 16 в Норвегии, а ВСУ поставили более 80.
  2. ААК
    ААК Сегодня, 09:24
    +11
    Временное снижение интенсивности использования ВСУками 155-го калибра не есть повод прыгать до потолка. бандеры просто берегут эти снаряды и НАТОвскую, более дальнобойную, чем наша, артиллерию для более важного этапа наступления. С моей точки зрения это не повод рвать гармошки, а повод задуматься нашей разведке и командирам частей и соединений...
  3. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 09:53
    +3
    народ, вот реально интересно- просто, не артиллерист сам - ни разу.. как можно определить 155 мм или 152 мм прилетел? по звуку выстрела/прилета или осколки собирают-чтобы выводы делать?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:46
      +1
      Вы должны верить на слово..Ибо кругом одни "джентельмены".Это касаемо неуклюжей пропаганде некоторых лиц,пытающихся делать аналитику.Марочко кивает на данные разведки(собственно с воздуха видно все,что и куда стреляет).
  4. solar
    solar Сегодня, 09:53
    +1
    подразделения ВСУ всё больше отдают предпочтение в пользу артиллерийских орудий советского калибра 152 мм, нежели 155-мм артиллерии натовского образца
    Похоже, Болгария уже восстановила производство снарядов советского калибра и увеличила поставки. 155 мм скорее всего накапливают и берегут для анонсированного наступления.
  5. monetam
    monetam Сегодня, 10:02
    0
    ну... Капля камень точит.
    Украина самостоятельно такие орудия не производит, а ремонт - так ив ести далековато, и делается ремонт не быстро.
    ланцеты и котрбатарейная борьба тоже делают своё дело. Опять -таки, естественный износ: все таки "777" не были придуманы для того, что бы из них , к примеру, по полгода стрелять почти без остановки.
  6. Влад2012
    Влад2012 Сегодня, 10:14
    +1
    Просто идете в телегу и смотрите "online СЦКК ДНР" там есть раскладка по каждому факту обстрела, откуда и каким калибром. Наверно, процентов 90-95 там 155 мм.