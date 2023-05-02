Американская пресса: Над территорией США был замечен очередной воздушный шар неопознанной принадлежности

Над территорией, принадлежащей США, был зафиксирован полет очередного неопознанного воздушного шара. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на представителей властных структур Соединенных Штатов.
Как сообщается, воздушный шар появился в небе над Гавайскими островами. После этого военные установили наблюдение за загадочным воздушным объектом. Пока неизвестно, кем был запущен шар. Военные, сообщает телеканал, следят за шаром с конца минувшей недели.
Воздушный объект не передает никаких сигналов. При этом он не совершает маневров, движется медленно, по направлению к Мексике. Пока Пентагон не отдавал распоряжения о том, чтобы силы ПВО сбили данный воздушный объект.
Напомним, что 4 февраля американский истребитель F-22 сбил пролетавший над территорией США китайский воздушный шар. Власти КНР заявили, что это был обычный метеорологический зонд. Однако в Пентагоне уверяли, будто бы шар выполнял шпионские задачи в интересах Китая. Появление над Канадой и США китайского воздушного шара заставило американцев задуматься об уязвимости своей территории для подобных объектов.
После этой истории американские власти стали обвинять Китай в целенаправленном использовании аэростатов для ведения разведки над промышленными и военными объектами США.
В Пекине, разумеется, эти обвинения со стороны администрации Соединенных Штатов отрицают. Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн назвал инцидент со сбитым аэростатом очередным шагом в направлении ухудшения американо-китайских отношений.