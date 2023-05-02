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Представитель американского Госдепа опроверг сообщения французской прессы о нежелании США принимать Украину в НАТО

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Представитель американского Госдепа опроверг сообщения французской прессы о нежелании США принимать Украину в НАТО

Официальный Вашингтон опровергает нежелание США принимать Украину в НАТО заявляя, что решение об этом будет приниматься всеми странами, входящими в альянс. С таким заявлением выступил представитель Госдепа США Ведант Патель.


На очередном брифинге в госдепартаменте США, Пателю был задан вопрос относительно публикации французского издания Le Monde, в которой утверждалось, что США якобы негативно относятся к возможному членству Украины в НАТО, всячески этому препятствуя. Представитель Госдепа опроверг такое высказывание заявив, что США не имеют ничего против Украины в альянсе, но решение о ее приеме необходимо принимать совместно всеми странами. В то же время Вашингтон поддерживает политику "открытых дверей".

Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь альянс

- заявил Патель.

Однако, сейчас США не до вопросов членства Киева в НАТО, на кону стоит вопрос сохранения Украины как государства. Поэтому американцы сосредоточены на решении совсем других проблем. Им необходимо обеспечить ВСУ вооружениями и отправить сражаться против российской армии, надеясь на то, что украинские войска нанесут поражение российским.

Между тем в Киеве продолжают требовать от Вашингтона и Брюсселя членства в НАТО и чем быстрее, тем лучше. Зеленский надеется втянуть альянс в войну против России, воспользовавшись статьей 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Но и в руководстве НАТО не совсем уж глупые люди сидят, воевать с Россией на прямую они не хотят. Так что о никаком членстве Украины в альянсе до окончания конфликта никто и говорить не будет.
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8 комментариев
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  1. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 09:29
    0
    Нельзя исключить того, что некий обрубок территории под некогда названием украина, в какой то отрезок времени будет принят в НАТО.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:50
      +1
      Цитата: Игорь_Божко
      Нельзя исключить того, что некий обрубок территории под некогда названием украина, в какой то отрезок времени будет принят в НАТО.

      Нельзя допустить, что от Украины останется некий обрубок, который могут принять в НАТО даже формально...
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 10:07
        +2
        Какое отношение украина имеет к нато?
        такое же как яйца к половому акту : участвует но не входит wassat
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: Игорь_Божко
      ...Но и в руководстве НАТО не совсем уж глупые люди сидят, воевать с Россией на прямую они не хотят. Так что о никаком членстве Украины в альянсе до окончания конфликта никто и говорить не будет.

      Нам пытаются преподнести такую наивность как непреложную истину, но в действительности если российские войска начнут подходить к Днепру по всему фронту договорённости Киева с Варшавой о создании некоего государственного союза, без границ, может появится очень быстро.
      Вот вам и вступление Украины в НАТО. Легко и непринуждённо. hi
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:34
    0
    Тушкой впихают.................
  3. ААК
    ААК Сегодня, 09:36
    +1
    Пока бандеры ещё барахтаются на фронте, официально вопрос о членстве в НАТО подниматься не будет. Этот вопрос встанет ребром только в двух случаях: 1. перемога бандер, когда в НАТО примут их квази-государство. 2. Жорстока поразка бандер, тогда вероятнее всего - протянутая "братская рука польского народа", быстрая уния пшеков с остатками бандерландии и формальный приём в НАТО новообразованной Речи Посполитой... Западные "партнёры" - люди практичные, зачем полностью утилизировать огромную, но вполне управляемую и не требующую особо элитной кормёжки стаю злобных собак, к тому-же - самовоспроизводящуюся, которую можно натравливать на кого угодно (с объектом травли всем всё понятно)...
  4. kombin23
    kombin23 Сегодня, 09:51
    0
    Возьмут, обязательно возьмут в НАТО только уже под польским флагом.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:50
    0
    решение об этом будет приниматься всеми странами, входящими в альянс
    Рассмешил. Действительно в Уставе НАТО это подразумевается, но в реальности все зависит от желания Сша. Сша могут хоть завтра принять Украину в НАТО проведя необходимую беседу с членами блока, а с такими, как Польша и Прибалтика и проводить нет необходимости. Но американцам действительно это пока не нужно, пока. Хотелки Киева тоже понятны и автор их отметил
    Зеленский надеется втянуть альянс в войну против России...