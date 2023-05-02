Представитель американского Госдепа опроверг сообщения французской прессы о нежелании США принимать Украину в НАТО

Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь альянс

Официальный Вашингтон опровергает нежелание США принимать Украину в НАТО заявляя, что решение об этом будет приниматься всеми странами, входящими в альянс. С таким заявлением выступил представитель Госдепа США Ведант Патель.На очередном брифинге в госдепартаменте США, Пателю был задан вопрос относительно публикации французского издания Le Monde, в которой утверждалось, что США якобы негативно относятся к возможному членству Украины в НАТО, всячески этому препятствуя. Представитель Госдепа опроверг такое высказывание заявив, что США не имеют ничего против Украины в альянсе, но решение о ее приеме необходимо принимать совместно всеми странами. В то же время Вашингтон поддерживает политику "открытых дверей".- заявил Патель.Однако, сейчас США не до вопросов членства Киева в НАТО, на кону стоит вопрос сохранения Украины как государства. Поэтому американцы сосредоточены на решении совсем других проблем. Им необходимо обеспечить ВСУ вооружениями и отправить сражаться против российской армии, надеясь на то, что украинские войска нанесут поражение российским.Между тем в Киеве продолжают требовать от Вашингтона и Брюсселя членства в НАТО и чем быстрее, тем лучше. Зеленский надеется втянуть альянс в войну против России, воспользовавшись статьей 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Но и в руководстве НАТО не совсем уж глупые люди сидят, воевать с Россией на прямую они не хотят. Так что о никаком членстве Украины в альянсе до окончания конфликта никто и говорить не будет.