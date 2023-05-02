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В Госдепе США отреагировали на атаки украинских дронов на объекты в России

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В Госдепе США отреагировали на атаки украинских дронов на объекты в России

Участившиеся попытки атак Украиной российских объектов с помощью беспилотных летательных аппаратов прокомментировали в Вашингтоне.


Реакция США была очевидна. По словам заместителя официального представителя Госдепа Веданта Пателя, Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву и работать в направлении привлечения России к ответственности. Так Патель прокомментировал недавние атаки украинских дронов на объекты на территории России.

Представитель американского Госдепа возложил ответственность на Москву, заявив, что она пытается «стереть границы и национальную идентичность» Украины и украинцев.

Наиболее часто под ударами украинских беспилотников оказываются приграничные территории Белгородской, Курской и Брянской областей, а также Крым и Севастополь.

Вчера сообщалось о двух сбитых над Крымом беспилотниках противника, одной из целей которых была нефтебаза на территории полуострова.

В последнее время украинские атаки с помощью беспилотников участились именно на крымском направлении. Напомним, что и готовящееся контрнаступление, по мнению многих экспертов, будет проводиться в сторону Крыма и ставит своей целью перерезать сухопутный коридор. Об этом ранее говорил и украинский президент.
Использованы фотографии:
Википедия/O.J
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6 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:46
    0
    "...она пытается «стереть границы и национальную идентичность» Украины и украинцев."
    Сначала - "нет".
    Но теперь - "ДА". Но это - отвлечение на негодный объект.
    Я (был бы я Царём) заставил бы о многом сожалеть госдеп...
    Ибо... это будет продолжаться пока США не осознают, что стоят у края могилы.
    А потому... VIVA CUBA!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:03
      0
      представителя Госдепа Веданта Пателя
      Вендель Пендель....Показалось мне ! what
  2. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 10:47
    +3
    Более того, США являются соучастниками этих атак ( разведданные и т.д.) и идейными вдохновителями
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:53
    0
    Какое стирание границ может быть на территории России?Впрочем,мы виноваты лишь в том,что мы есть на этом свете
  4. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 10:53
    +3
    Всё с точностью до наоборот. Это Украина пытается стереть национальную идентичность русских и искоренить русский язык и народ в целом.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:57
    0
    Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву и работать в направлении привлечения России к ответственности...
    Как я понимаю под "ответственностью России" они понимают помимо прочего (юридического) удары по ее территории и наведение этих ударов на цель с помощью своей разведывательной авиации. Попутно пытаясь снять информацию о российской ПВО для разработки и нанесения последующих ударов. При этом мы почему-то пытаемся еще соблюдать какие-то рамки, что очень удивляет.