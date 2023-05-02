В Госдепе США отреагировали на атаки украинских дронов на объекты в России

Участившиеся попытки атак Украиной российских объектов с помощью беспилотных летательных аппаратов прокомментировали в Вашингтоне.
Реакция США была очевидна. По словам заместителя официального представителя Госдепа Веданта Пателя, Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву и работать в направлении привлечения России к ответственности. Так Патель прокомментировал недавние атаки украинских дронов на объекты на территории России.
Представитель американского Госдепа возложил ответственность на Москву, заявив, что она пытается «стереть границы и национальную идентичность» Украины и украинцев.
Наиболее часто под ударами украинских беспилотников оказываются приграничные территории Белгородской, Курской и Брянской областей, а также Крым и Севастополь.
Вчера сообщалось о двух сбитых над Крымом беспилотниках противника, одной из целей которых была нефтебаза на территории полуострова.
В последнее время украинские атаки с помощью беспилотников участились именно на крымском направлении. Напомним, что и готовящееся контрнаступление, по мнению многих экспертов, будет проводиться в сторону Крыма и ставит своей целью перерезать сухопутный коридор. Об этом ранее говорил и украинский президент.