«Русские хотят уничтожить наши танки»: В прессе Германии рассказали, что ждёт немецкие «Леопарды» на Украине

Отправленные на Украину немецкие танки не ждет ничего хорошего, российские войска готовы к встрече с германской бронетехникой. О том, чем встретят российские военные немецкую бронетехнику, рассказал таблоид Bild.
Украинское командование готовит масштабное контрнаступление, задачей которого будет разбить российские войска и освободить "оккупированные" территории Украины. Особая роль в предстоящем наступлении отводится современной бронетехнике, поставленной западными странами, в том числе и немецким танкам "Леопард". Они составят основу бронетанкового кулака для проламывания российской обороны.
Но, как пишет издание, "российские захватчики" к встрече с немецкими танками готовы, на вооружении ВС России имеется оружие, представляющее особую опасность для немецких танков. В первую очередь, это современные противотанковые комплексы, разработанные специально для борьбы с западной бронетехникой, в том числе и с немецкими ОБТ "Леопард" последних модификаций. Российские ПТРК с тандемным зарядом пробивают до метра брони, а этого вполне достаточно, чтобы вывести из строя любой танк.
Кроме того, на вооружении российской армии имеются противотанковые мины, представляющие значительную опасность для бронетехники. Русские их активно используют.
Еще одной опасностью являются современные российские танки, такие как Т-72Б3М, Т-90М и Т-80БВМ. Обладая мощными системами наведения они "могут конкурировать" с немецкими "Леопардами" и способны пробить броню западных танков, в том числе и последних модификаций. Так что в очном поединке российских и немецких танков основную роль будет играть опыт экипажей.
В общем, судя по публикации, ничего хорошего немцы от участия своих танков в войне на Украине не ждут. С большой вероятностью все поставленные танки будут уничтожены, поскольку на подготовку украинских экипажей было отведено слишком мало времени.