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«Русские хотят уничтожить наши танки»: В прессе Германии рассказали, что ждёт немецкие «Леопарды» на Украине

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«Русские хотят уничтожить наши танки»: В прессе Германии рассказали, что ждёт немецкие «Леопарды» на Украине

Отправленные на Украину немецкие танки не ждет ничего хорошего, российские войска готовы к встрече с германской бронетехникой. О том, чем встретят российские военные немецкую бронетехнику, рассказал таблоид Bild.


Украинское командование готовит масштабное контрнаступление, задачей которого будет разбить российские войска и освободить "оккупированные" территории Украины. Особая роль в предстоящем наступлении отводится современной бронетехнике, поставленной западными странами, в том числе и немецким танкам "Леопард". Они составят основу бронетанкового кулака для проламывания российской обороны.

Но, как пишет издание, "российские захватчики" к встрече с немецкими танками готовы, на вооружении ВС России имеется оружие, представляющее особую опасность для немецких танков. В первую очередь, это современные противотанковые комплексы, разработанные специально для борьбы с западной бронетехникой, в том числе и с немецкими ОБТ "Леопард" последних модификаций. Российские ПТРК с тандемным зарядом пробивают до метра брони, а этого вполне достаточно, чтобы вывести из строя любой танк.

Кроме того, на вооружении российской армии имеются противотанковые мины, представляющие значительную опасность для бронетехники. Русские их активно используют.

Еще одной опасностью являются современные российские танки, такие как Т-72Б3М, Т-90М и Т-80БВМ. Обладая мощными системами наведения они "могут конкурировать" с немецкими "Леопардами" и способны пробить броню западных танков, в том числе и последних модификаций. Так что в очном поединке российских и немецких танков основную роль будет играть опыт экипажей.

В общем, судя по публикации, ничего хорошего немцы от участия своих танков в войне на Украине не ждут. С большой вероятностью все поставленные танки будут уничтожены, поскольку на подготовку украинских экипажей было отведено слишком мало времени.
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32 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:54
    +7
    Снявши голову, по волосам не плачут....
    1. ААК
      ААК Сегодня, 10:01
      -15
      Тут главное, чтобы этим "эффективным оружием" не стали наши мужики с последней связкой гранат, а то Т-54, "Рапир", "Фаготов" и РПГ-7 может и не хватить... а то тут с каждым днём всё более интересные новости с фронта...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:05
      +5
      Метр брони пробивают РПГ-32,Корнет-М,Штурм-СМ.Метис-М1 до 900 мм брони. Можно применить ЛМУР,Вихрь-1,Гермес-А,ну и прочие БОПСы,УАС.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 10:12
        +3
        Все говорят о наступлении ВСУ... а по мне так не будет ни какого наступления... вся техника дана, что бы удержать российские войска как можно дальше и дольше, и большая надежда на переговоры у запада - истощить и продиктовать условия мира - вот цель всей компании на Украине от Запада...
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 10:14
          +7
          Хорошо если ваша версия окажется правдой.Но пока что то не похоже.
      2. Хагалаз
        Хагалаз Сегодня, 10:39
        +2
        Допускаю, что трофейные крышебои и пр. девайсы можно добавить к списку. Думаю научиться их применять было бы не сложно, а не применять, не рационально.
    3. Shrpv
      Shrpv Сегодня, 10:36
      +1
      Надо их уничтожать не только на украине, но и в Германии.
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:54
    +4
    Хотим!
    Кормить не чем Леопардов wassat
    У нас только Медведи и Акации с Геранью
    hi
    1. frruc
      frruc Сегодня, 10:01
      +4
      С большой вероятностью все поставленные танки будут уничтожены,

      В этом нет сомнения, и желательно с экипажами.
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 10:16
        +5
        В этом нет сомнения, и желательно с экипажами.

        Такое уже было восемь десятилетий тому назад. Но кому то хочется заново повторить.

        Картинка иллюстративная.
    2. Napayz
      Napayz Сегодня, 10:04
      +2
      Ну "нечем", "НЕЧЕМ" пишите грамотно am
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 10:15
        +1
        Ну почему же нечем - геранькой и акацией, как было писано.)
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:20
        0
        Цитата: Napayz
        Ну "нечем", "НЕЧЕМ" пишите грамотно

        Если между неопределенным местоимением и отрицательной частицей нет предлога, то их следует писать слитно.
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:58
    +4
    "... Avec une forte probabilité, tous les chars livrés seront détruits..."
    Espérons que cette prédiction se réalise, car dans un tel cas l'offensive" Ukrainienne serait tuée dans l’œuf et de nombreuses vies épargnées...

    "... С большой вероятностью все доставленные танки будут уничтожены ... "
    будем надеяться, что это предсказание сбудется, потому что в таком случае "украинское наступление" было бы остановлено в зародыше и многие жизни были бы спасены...
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:31
      +1
      de nombreuses vies épargnées...

      C'est vrai, Kunnar, c'est la seule chose que nous devions faire à la frontière polonaise.
      Верно, Куннар, это единственное, что можно было сделать ещё на польской границе.
  4. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 09:59
    +10
    Вот уж эти нетолерантные русские. Ну не дают жизни немцам и немецким леопартам и остальному их зверинцу исторически несущих демократию и западные ценности на русские земли. Ну не понимаем мы своего счастья и все тут!
  5. Napayz
    Napayz Сегодня, 09:59
    +8
    «Русские хотят уничтожить наши танки»

    А что они думали наши бойцы будут с ними делать, в бирюльки играть?
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:00
    +6
    Вполне объяснимое желание русского человека уничтожить немецкие танки. Память предков!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:13
      +5
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Вполне объяснимое желание русского человека уничтожить немецкие танки. Память предков!

      Тем более, что и кресты на них прежние. Стыдно было бы НЕ уничтожать эту гадость.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:31
        +1
        Цитата: Егоза

        Тем более, что и кресты на них прежние.

        И снова на Украине,
        По её степям, городам
        Поедут немецкие танки,
        Дань отдавая крестам.
        Это было недавно, в сорок первом году,
        Точно такие же танки, со свастикой, на боку...
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:05
    +1
    Будет тяжело, эти Абрамовичи и Леопарды - танки для парадов, а вот наши Т-72 модифицированные в Польше, Словаки и прочих Чехиях, с кучей БМП и БТР - проблема серьёзная.
    Надо готовиться к встрече.
  8. loha
    loha Сегодня, 10:06
    -6
    без пантовая статья... неужели на ВО нет материалов получше?
    1. AUL
      AUL Сегодня, 10:27
      +2
      Безпонтовые уря-комментарии. Типа - да мы их одной левой спросоня, как котят! А проблема-то серьезная ! "Малой кровью на чужой территории" - уже проходили. Поэтому надо готовиться надо очень и очень основательно!
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:09
    +3
    В общем, судя по публикации, ничего хорошего немцы от участия своих танков в войне на Украине не ждут. С большой вероятностью все поставленные танки будут уничтожены, поскольку на подготовку украинских экипажей было отведено слишком мало времени.
    . "бедные, бедные" немецкие котенки, как они их жалеют???
    Ребят, вы эт серьёзно?
    Кого/что им жалко???
    Там мозги так "вправили" большинству обывателей, что пока им филейную не подпалить, они ни о чем, ни о ком думать не могут, кроме себя любимых...
  10. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 10:09
    +4
    Во-первых Bild - жёлтая газетёнка. Их болтовня - мусор.
    Во-вторых, часто читаешь заметки западных газет, слушаешь комментарии их политологов и удивляешься.
    Столько эмоций, эпитетов, напыщенности, неуклюжести - будто читаешь дамский роман XIX века. И это при их то расчётливости, сухости, тоталитарных замашках.
    Примерные словесные штампы "смертельное оружие", "жестокое нападение", "зловещие планы".
  11. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:10
    +4
    ничего хорошего немцы от участия своих танков в войне на Украине не ждут

    смешно.... эт уже не ваши танки- краинские.... хотя фашисты они везде- фашисты и бить будем! хороший фашист- мертвый фашист....
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:12
    -1
    Как же надоели эти "ниочемные" заметки без ссылок и без авторства...
    Вот о чем заметка?
    О том, что любая вступающая в бой техника будет так или иначе достойно встречена противной стороной? Да это просто какой-то день откровений!
    А то мы тут все были уверены, что наши ВС пойдут встречать их с цветами и хлебом-солью...
  13. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:12
    +4
    «Русские хотят уничтожить наши танки»
    (с обидой в голосе) Что за народ?!
    Ты им в морду плюёшь, а они сразу драться лезут... (с)
  14. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:18
    +3
    «Русские хотят уничтожить наши танки»: В прессе Германии рассказали, что ждёт немецкие «Леопарды» на Украине
    нет, млин, памятники будем ставить)) fool
    Гореть им - как их предшественникам во время ВОВ!!! soldier
  15. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 10:24
    +1
    Интересно, в боях участвует "Хризантема"? Что то нигде не промелькнула, или их так мало что и не заметить? Вот уж самый лучший наш ПТРК !
  16. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 10:28
    +1
    Для успешного наступления нужны мощные истребители воздушные силы , самолеты и вертолеты, артиллерия и бронетехника. Танки по отдельности бесполезны, только в комплексе они эффективны.

    Лучшее средство против танков - упреждающие удары по танкотранспортам перед фронтом, поездам, вокзалам, железнодорожным путям.
    Leopard 2 считается одним из лучших танков в мире, но еще не имел практического боевого опыта. В Сирии Лео2 использовались как артиллерийские.
    Если "Леопарды-2" будут уничтожены на поле боя, это будет сильным ударом по производителю, а не хорошей рекламой для производителя. winked laughing
    Только дураки будут покупать еще один леопард2. Но немецкая пропаганда потом скажет, что украинские водители были не лучшими.
  17. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:31
    +2
    Если пожар войны перекинется на западную Европу, то и танковые заводы и снарядные заводы будут уничтожаться на территории Германии, да и всех стран НАТО. Уничтожение Леопардов на Украине это так разминка.soldier