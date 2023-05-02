Власти США в отличие от властей Украины заявили, что знают о миротворческой миссии Ватикана

Американские власти осведомлены о миссии Ватикана, направленной на мирное урегулирование украинского кризиса, однако никак не комментирует этот вопрос. Об этом заявили представители Белого дома.Как сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах, представители киевского режима заявили, что ничего не знают о мирной миссии Ватикана. Сообщается, что украинский президент Зеленский не давал своего согласия на подобные обсуждения возможностей мирного урегулирования вооруженного конфликта. В случае, если подобные переговоры проводятся, это происходит без ведома властей Украины.Ранее в Ватикане заявили о работе непубличной миротворческой миссии, направленной на урегулирование вооруженного конфликта на Украине. По словам папы римского Франциска, в ходе визита в Венгрию он обсудил с главой правительства этой страны Виктором Орбаном и главой венгерской епархии РПЦ, он обсудил возможности проведения этой миссии.Также, по сообщениям ряда источников, понтифик призвал украинские власти отказаться от широкомасштабного наступления, вместо этого начав переговоры о мирном урегулировании вооруженного конфликта. В случае согласия сторон, Франциск готов послать своих переговорщиков в Москву и Киев, чтобы те содействовали началу переговорного процесса, касающегося условий прекращения боевых действий.