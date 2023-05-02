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Власти США в отличие от властей Украины заявили, что знают о миротворческой миссии Ватикана

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Власти США в отличие от властей Украины заявили, что знают о миротворческой миссии Ватикана

Американские власти осведомлены о миссии Ватикана, направленной на мирное урегулирование украинского кризиса, однако никак не комментирует этот вопрос. Об этом заявили представители Белого дома.


Как сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах, представители киевского режима заявили, что ничего не знают о мирной миссии Ватикана. Сообщается, что украинский президент Зеленский не давал своего согласия на подобные обсуждения возможностей мирного урегулирования вооруженного конфликта. В случае, если подобные переговоры проводятся, это происходит без ведома властей Украины.

Ранее в Ватикане заявили о работе непубличной миротворческой миссии, направленной на урегулирование вооруженного конфликта на Украине. По словам папы римского Франциска, в ходе визита в Венгрию он обсудил с главой правительства этой страны Виктором Орбаном и главой венгерской епархии РПЦ, он обсудил возможности проведения этой миссии.

Также, по сообщениям ряда источников, понтифик призвал украинские власти отказаться от широкомасштабного наступления, вместо этого начав переговоры о мирном урегулировании вооруженного конфликта. В случае согласия сторон, Франциск готов послать своих переговорщиков в Москву и Киев, чтобы те содействовали началу переговорного процесса, касающегося условий прекращения боевых действий.
Использованы фотографии:
Wikipedia/János Korom Dr.
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12 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:32
    +4
    Из Ватикана миротворец как из дерьма пуля. Он уже блеснул во Вторую мировую, до сих пор не все "достижения" рассекречены. И вот опять.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:41
      0
      Сборище высокопоставленных (причем самих себя)лицемеров от католической церкви.Это все,что надо знать о Ватикане
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:00
      0
      Ватикан лезет на Украину лишь с одной целью - сделать католицизм главенствующей религией и уничтожить православие на корню.
      "Миротворчество" от католиков можно воочию наблюдать в Югославии, Ливии, Сирии, Афганистане, Ираке, во всех странах Африки и странах бывшего СССР, в большинстве странах Азии, то есть там где католицизм не является главенствующей религией войны и вооружённые конфликты будут продолжаться без конца и до тех пор пока местные религии не подчинятся Ватикану и католикам или пока большинство населения не перейдёт в католицизм.
      А ведь кто-то до сих пор считает, что крестовые походы католиков и Ватикана ушли в прошлое. Наивные.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:34
    +1
    + ещё один в копилку "миротворцев".... winked
  3. Фразах
    Фразах Сегодня, 10:35
    +1
    Еще одна мифотворческая миссия. Как показывает история, крестами сатану не победить
    1. василий50
      василий50 Сегодня, 11:07
      0
      ВЫ правы, садизм-нацизм-рабовладение идейно и *научно* обосновывалось в Ватикане.
      Церкви требовался *антибог* вот и создавали *сатану* как оправдание собственного скотства и садизма.
      Сатана переводится как - светоносный и *любимый* ученик бога.
  4. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 10:35
    +1
    Франциск решил Пия XII переплюнуть? Ну, у него все шансы есть.
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 10:47
    +1
    Миротворческая миссия Ватикана. Но мы то знаем правду laughing
  6. Волк
    Волк Сегодня, 10:54
    0
    Ватикан и его йезуити ? Когда в истории Ватикан приносил мир и добро православном народу од РАЗДЕЛА церковь на ПРАВОСЛАВНУ и КАТОЛИЧЕСКУ ? НИКОГДА всегда был вапрос гегемонии и УНИЧТОЖЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО НАРОДА С ЗОМБИРОВАНИЕМ НАСЕЛЬЕНИЯ , как было в Хорватии в ВОВ ( НДХ) ПАРОЛА КАТОЛИЧЕСКОГО КЛЕРА ВО ГЛАВЕ С ПАПОЙ БЫЛА 1/3 православних Сербов УБЫТ , 1/3 сделать католикам ( дети) и 1/3 ВЫГНАТ так и делали и в 90 уз подершку НАТО в голове с США УСПЕЛИ сделали нацистическо государство Хорватии без православного народа Сербов .
    Если Папа действительно хочет вмешиваться в события в Украине , тогда на 110% ето будет противу православних Русов , ето история доказывает уже 10 веков начиная от Крестоносцев па до сих пор !!!
    1. Волк
      Волк Сегодня, 10:59
      0
      Выгнат его к черту, где ему и ест место и сразу , пока не успел навредить!!!
      1. Волк
        Волк Сегодня, 11:06
        0
        Надо спросить Папу как он и его церковь спасала Лужичких Сербов в Германии в истории или Прусов в19 веке или Польаков в ВОВ или Сербов в в ВОВ или Русов в ПМВ и ВОВ просто что бы народ увидел добра намерения " доброго" папи . Па так помогли что Лужичких Сербов почти уже нет тут , Прусов не существует, Польаки перед уничтожением , Серби перед уничтожением , Руси в Украине перед уничтожением , так Папе и Католическа Церков помагали !!!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:03
    0
    заявили о работе непубличной миротворческой миссии, направленной на урегулирование вооруженного конфликта на Украине
    Чем заканчиваются такие миссии Ватикана можно догадаться вспомнив "коридоры" организованные Ватиканом для бегства фашистов после разгрома Германии в 1945 г и оказание им при этом материальной помощи. Ватикан сегодня активно участвует в разгроме православия на Украине, а посему не может выступать ни миротворцем, ни посредником.