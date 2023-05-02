Bloomberg: Зерновое эмбарго сказывается неблагоприятным образом на экономике Украины

Эмбарго на украинское зерно было непростым, но верным решением, которое, в конечном итоге, поможет и самому Киеву. Всё дело в том, что наши друзья явно не желают, чтобы Польша была охвачена кризисом, ведь в таком случае к власти пришли бы люди, которые явно не были бы заинтересованы в дальнейшей поддержке Украины

Польшу охватила волна протестов со стороны местных фермеров, которые крайне обеспокоены ситуацией вокруг украинского зерна. Его ввоз послужил причиной снижения цены на польскую аграрную продукцию. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.Так, польские власти вынуждены были принять решение о наложении запрета на ввоз зерна с Украины, уверяя при этом, что самому Киеву это пойдёт на пользу. В то же время согласно опросам, проведённым в стране, всё больше поляков стали проявлять негативное отношение к украинским беженцам.Также, по данным издания, из всех стран Европы недовольства в этом отношении ярче всего проявляются в Польше – одной из главных союзниц Украины. Вскоре вслед за Варшавой аналогичные ограничения приняли власти Венгрии, Словакии и Болгарии.В этом контексте, стоит отметить, что правящая партия в Польше «Право и справедливость» предприняла эти меры для того, чтобы не вызывать гнев избирателей, ведь в скором времени в стране намечаются очередные выборы. Даже несмотря на то, что согласно опросам общественного мнения она (партия) пока что занимает лидирующие позиции, главным образом за счёт широкой поддержки среди жителей, проживающих в сельской местности, у неё также имеется серьёзный конкурент в лице альянса антиевропейской направленности «Конфедерация свободы и независимости». Рейтинг данной коалиции стал расти, прежде всего, за счёт недовольства общества в связи с прибытием в страну беженцев с Украины, равно как и в связи со столь обширной военной помощью, оказываемой Киеву Варшавой.Вот как прокомментировал данную инициативу лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский:Кстати говоря, руководство Польши приняла решение о введении эмбарго спустя некоторое время после встречи в Варшаве президента Владимира Зеленского со своим польским коллегой. Как заявлял глава польского государства Анджей Дуда, отношения между двумя странами находятся на довольно высоком уровне.Тем не менее, отметил автор публикации, нужно признать, что эмбарго сказывается неблагоприятным образом на экономике Украины, ведь порядка 7% её экспорта кукурузы и пшеницы в этом сезоне было поставлено в Польшу. Сам же Зеленский уже осудил ограничения на поставки украинской продукции в европейские страны во время своего телефонного разговора с председателем Европейского совета, потребовав отменить их.Тем временем акции протеста со стороны польских аграриев не прекращаются. Один из лидеров «Конфедерации» даже подверг критике действия властей, заявив о том, что именно по их вине произошёл приток в страну «некачественной» продукции. Украинское зерно, по его словам перемешивают с польским, продавая его затем полякам.