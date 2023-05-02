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Немецкая пресса: Пока другие члены ЕС несут убытки от антироссийских санкций, Греция на них зарабатывает

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Немецкая пресса: Пока другие члены ЕС несут убытки от антироссийских санкций, Греция на них зарабатывает

О том, что от антироссийских санкций в большей степени страдает Европа, которая ввела данные ограничения под давление США, уже не единожды отмечалось различными аналитиками и экспертами. Между тем, не все государства ЕС несут убытки. Более того, некоторые из них даже зарабатывают на разразившемся кризисе.


Так, немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten пишет, что к экономическим ограничениям против России не присоединились около 80% людей, живущих на нашей планете. При этом среди весьма обширного списка стран, в большинстве своем азиатских, африканских и латиноамериканских, встречаются и европейские. Например, Греция, которая не только не поддержала эмбарго на российскую нефть, но и увеличила свою прибыль благодаря разразившемуся в ЕС энергетическому кризису.

В материале говорится, что Греция владеет очень большим флотом нефтяных танкеров и оказывает серьезное влияние в транспортной сфере, что в свою очередь позволяет ей продвигать и отстаивать свои интересы в Европе. В итоге, Афины мало того, что отказались присоединяться к нефтяному эмбарго, так еще и нарастили объемы транспортировки российской нефти. Так, до 2022 года на «черное золото» из РФ приходилось 34% греческих перевозок, а теперь этот показатель достиг 50%. Это абсолютный рекорд для Греции.

Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, пока другие члены ЕС, в частности, Германия, несут убытки от антироссийских санкций, Греция на них зарабатывает, позволяя и России наполнять свой бюджет. При этом против Афин до сих пор не введены какие-либо ограничения или штрафные меры.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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6 комментариев
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  1. Invoce
    Invoce Сегодня, 10:58
    +2
    Греки поймали ветер в свои паруса! Германию корежит от того, что ее предложение, продать греческие острова для погашения задолженности перед ЕС (Германией) накрылось медным тазом. Теперь Германии придется что то продавать, что бы обеспечить приемлемый уровень жизни своих граждан...
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 10:59
    0
    Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, пока другие члены ЕС, в частности, Германия, несут убытки от антироссийских санкций...

    Сами себе злобные дятлы.
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 10:59
    0
    члены ЕС, в частности, Германия, несут убытки от антироссийских санкций, Греция на них зарабатывает

    "У нас в Греции все есть"! bully
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:00
    0
    вот какая нехорошая Греция... ну не хочет в угоду штатам тонуть вместе со всем ЕСом.... wassat
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:03
    0
    Нет, ну а кто мешал Германии отстаивать свои экономические интересы?
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:06
    0
    Потому что немцы -лохи. Полякам вон платили-платили, а тепрь вот в итоге должны триллион.
    А греки - хитрые. Тоже намцев подоили, теперь и из санкций с можно лишнюю драхму поднять.
    А немцам можно пенсионный возраст поднять до 80, вон Байлен же работает, не пищит, и ты, Ганс, арбайтен, на США, на поляка, на грека...