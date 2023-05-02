Немецкая пресса: Пока другие члены ЕС несут убытки от антироссийских санкций, Греция на них зарабатывает

О том, что от антироссийских санкций в большей степени страдает Европа, которая ввела данные ограничения под давление США, уже не единожды отмечалось различными аналитиками и экспертами. Между тем, не все государства ЕС несут убытки. Более того, некоторые из них даже зарабатывают на разразившемся кризисе.
Так, немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten пишет, что к экономическим ограничениям против России не присоединились около 80% людей, живущих на нашей планете. При этом среди весьма обширного списка стран, в большинстве своем азиатских, африканских и латиноамериканских, встречаются и европейские. Например, Греция, которая не только не поддержала эмбарго на российскую нефть, но и увеличила свою прибыль благодаря разразившемуся в ЕС энергетическому кризису.
В материале говорится, что Греция владеет очень большим флотом нефтяных танкеров и оказывает серьезное влияние в транспортной сфере, что в свою очередь позволяет ей продвигать и отстаивать свои интересы в Европе. В итоге, Афины мало того, что отказались присоединяться к нефтяному эмбарго, так еще и нарастили объемы транспортировки российской нефти. Так, до 2022 года на «черное золото» из РФ приходилось 34% греческих перевозок, а теперь этот показатель достиг 50%. Это абсолютный рекорд для Греции.
Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, пока другие члены ЕС, в частности, Германия, несут убытки от антироссийских санкций, Греция на них зарабатывает, позволяя и России наполнять свой бюджет. При этом против Афин до сих пор не введены какие-либо ограничения или штрафные меры.