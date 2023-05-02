На Украине запустили единый реестр пропавших без вести во время спецоперации

Власти Украины создали специальный единый реестр пропавших без вести жителей страны. Об этом сообщило украинское министерство реинтеграции.В реестре приведут фамилию, имя, отчество, дату рождения, семейное положение, место проживания, время исчезновения и приметы пропавшего без вести лица. Кроме того, будет указано, принималось ли судебное решение относительно признания данного гражданина без вести пропавшим или умершим.Как утверждает уполномоченный киевского режима по делам пропавших без вести Олег Котенко, появление такого ресурса позволит обеспечить эффективную работу по розыску без вести пропавших украинцев. Счет пропавших без вести украинских граждан, особенно военнослужащих ВСУ, исчисляется многими тысячами.Ранее в средствах массовой информации неоднократно сообщалось, что некоторые командиры украинских формирований, и, вероятно, при попустительстве вышестоящего командования, не сообщают о потерях в рядах ВСУ.Во-первых, такая практика позволяет снижать количество потерь, чтобы успокаивать общественное мнение. Ведь реальные цифры потерь напугают и украинское население, и общественность в странах Запада.Во-вторых, что не менее важно, это позволяет не перечислять родственникам погибших военнослужащих причитающиеся выплаты в связи с гибелью их в зоне боевых действий.В итоге к пропавшим без вести относятся не только те люди, чья судьба действительно неизвестна, но и погибшие, о которых была информация, что они погибли в конкретном районе во время боевых действий. Вряд ли появление названного реестра позволит изменить эту ситуацию, выгодную и командованию ВСУ, и политическому руководству Украины.