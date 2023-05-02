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На Украине запустили единый реестр пропавших без вести во время спецоперации

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На Украине запустили единый реестр пропавших без вести во время спецоперации

Власти Украины создали специальный единый реестр пропавших без вести жителей страны. Об этом сообщило украинское министерство реинтеграции.


В реестре приведут фамилию, имя, отчество, дату рождения, семейное положение, место проживания, время исчезновения и приметы пропавшего без вести лица. Кроме того, будет указано, принималось ли судебное решение относительно признания данного гражданина без вести пропавшим или умершим.

Как утверждает уполномоченный киевского режима по делам пропавших без вести Олег Котенко, появление такого ресурса позволит обеспечить эффективную работу по розыску без вести пропавших украинцев. Счет пропавших без вести украинских граждан, особенно военнослужащих ВСУ, исчисляется многими тысячами.

Ранее в средствах массовой информации неоднократно сообщалось, что некоторые командиры украинских формирований, и, вероятно, при попустительстве вышестоящего командования, не сообщают о потерях в рядах ВСУ.

Во-первых, такая практика позволяет снижать количество потерь, чтобы успокаивать общественное мнение. Ведь реальные цифры потерь напугают и украинское население, и общественность в странах Запада.

Во-вторых, что не менее важно, это позволяет не перечислять родственникам погибших военнослужащих причитающиеся выплаты в связи с гибелью их в зоне боевых действий.

В итоге к пропавшим без вести относятся не только те люди, чья судьба действительно неизвестна, но и погибшие, о которых была информация, что они погибли в конкретном районе во время боевых действий. Вряд ли появление названного реестра позволит изменить эту ситуацию, выгодную и командованию ВСУ, и политическому руководству Украины.
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:50
    -2
    Лично мне -все равно ,с какой целью делается жтот реестр.Интересно будет почитать(если получится),сделать расклад по областям Украины
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:02
      0
      С какой целью?С целью наврать,скрыть реальные цифры и уйти от ответственности за содеянное.
      Уполномоченная президента Украины по правам военных Алена Вербицкая заявила в интервью агентству Bloomberg, что общее число пропавших без вести за время конфликта составляет 15 тыс. По ее словам, речь идет как об украинских военных, так и о гражданских.
      «Мы не знаем, что с ними произошло. Попали они в плен, вывезены за пределы России или просто погибли», — сказала она.
      Общее число украинских военных в российском плену Вербицкая оценила в три тысячи.

      Комитет солдатских матерей украины подготовил более 320 тысяч обращений о судьбе пропавших бойцов.

      Однако СБУ запретила передавать их в военную прокуратуру.
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:51
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Счет пропавших без вести украинских граждан, особенно военнослужащих ВСУ, исчисляется многими тысячами.

    да не "тысячами" , а десятками тысяч , по окончанию СВО подсчитаете ,ужаснетесь.
  4. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 10:53
    +1
    В сети в свободном доступе есть масса видеокадров снятых с дронов... "Пропавшими без вести" ВСУшниками и другими укронацистами завален весь Бахмут и его окрестности. Реестр говорите?
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:59
    0
    А кто будет вест этот реестр? На основании чего в него будут включать людей? Каковы последствия включения? И т.д. В заметке ничего об этом, так что вопросов стало только больше...
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Каковы последствия включения?

      За пропавших родственникам не платят. Так что включат по максимуму всех, причём сами же на Банковой этим процессом отруководят.