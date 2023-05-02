Немецкие эксперты не увидели оснований для вхождения Украины в НАТО в обозримом будущем

В течение ближайших лет нет перспектив для включения Украины в состав Североатлантического альянса. Об этом заявляют эксперты немецкого информационного агентства DPA, анализируя возможность присоединения киевского режима к НАТО.Напомним, что вхождение Украины в Североатлантический альянс рассматривается киевским режимом как одна из первостепенных задач внешней политики страны, наряду с интеграцией в состав Евросоюза. Однако, несмотря на то, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили на июльский саммит НАТО в Вильнюс, в действительности у Киева пока нет шансов стать членом блока, считают аналитики DPA.По утверждению агентства, представители руководства США и ФРГ недавно провели встречу за закрытыми дверями. На ней, в частности, было подтверждено решение сохранять верность декларации НАТО 2008 года. То есть, пока расширять НАТО за счет Украины ключевые участники альянса не хотят.Декларация 2008 года признала важность вступления Украины, а также Грузии, в Североатлантический альянс. Но никаких конкретных дат вступления названо не было. Таким образом, откладывать членство Украины в НАТО можно бесконечно, чем, по сути, западные страны сейчас и занимаются.Идею немедленно включить Украину в состав НАТО поддерживают лишь прибалтийские республики, чье мнение на Западе никто не берет в расчет, и Польша, которая, несмотря на свою агрессивность и амбиции, также не является в реальности авторитетным игроком в политическом пространстве Запада. Решать, принимать или нет Украину в НАТО, в любом случае будут в США, возможно – с консультациями с такими странами как Великобритания, Франция и Германия, но никак не с Польшей.