Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным - это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем

Аппетиты Польши растут, Варшаву уже не устраивают репарации только с Германии, в планах польских властей получить выплаты и с России. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.Польша намерена добиться выплаты репараций с России, но только после того, как окончательно разберется с Германией. По словам польского чиновника, сделать это будет довольно трудно, поскольку в России "другая цивилизация", отличающаяся от европейской. Тем не менее в Варшаве уже прикидывают, сколько денег стребовать с Москвы.- заявил Пшидач.О планах получить некие выплаты с России в Польше говорят уже давно, польская верхушка хочет получить средства за так называемую "советскую оккупацию". По словам польских политиков, если бы не годы нахождения под "советским игом" то экономика Польши могла бы быть "в два раза мощнее". При этом они почему-то совсем не хотят упоминать тот факт, что если бы не советская армия, то никакой экономики у Польши не было бы совсем. Впрочем, советский МИД уже неоднократно посылал Польшу по одному известному адресу, называя озвученные требования "фантазиями польских властей".Если с Россией все находится на уровне разговоров, то Германии Варшава уже выставила счет на 1,3 трлн. долларов и намерена добиться выплат любым способом, включая международные суды и помощь хозяев из США.