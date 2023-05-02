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В канцелярии президента Польши рассказали о планах получить репарации не только от Германии, но и от России

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В канцелярии президента Польши рассказали о планах получить репарации не только от Германии, но и от России

Аппетиты Польши растут, Варшаву уже не устраивают репарации только с Германии, в планах польских властей получить выплаты и с России. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.


Польша намерена добиться выплаты репараций с России, но только после того, как окончательно разберется с Германией. По словам польского чиновника, сделать это будет довольно трудно, поскольку в России "другая цивилизация", отличающаяся от европейской. Тем не менее в Варшаве уже прикидывают, сколько денег стребовать с Москвы.

Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным - это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем

- заявил Пшидач.

О планах получить некие выплаты с России в Польше говорят уже давно, польская верхушка хочет получить средства за так называемую "советскую оккупацию". По словам польских политиков, если бы не годы нахождения под "советским игом" то экономика Польши могла бы быть "в два раза мощнее". При этом они почему-то совсем не хотят упоминать тот факт, что если бы не советская армия, то никакой экономики у Польши не было бы совсем. Впрочем, советский МИД уже неоднократно посылал Польшу по одному известному адресу, называя озвученные требования "фантазиями польских властей".

Если с Россией все находится на уровне разговоров, то Германии Варшава уже выставила счет на 1,3 трлн. долларов и намерена добиться выплат любым способом, включая международные суды и помощь хозяев из США.
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51 комментарий
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:18
    +6
    они там с краиной соревнуются что-ли? кто больше халявы стребует... laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:20
      +5
      Ну разница лишь в том что шароварные выпрашивают, а поляки то - в наглую отбирают.... Школу например при посольстве отжали.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:30
        +5
        Можно уточнить какую валюту предпочитает Польша для получения репараций? laughing Калибр,Х-555/Х-101,Искандер-М/К, Герань-2, Кинжал, УПАБ,УМПК?Или может Булава,Ярс? what Нужное подчеркнуть.

        Но Германия у Польше в приоритете,так как по задумке США Польша для Германии является чем то вроде Украины для России.А потом завоевав Германию поляки по их задумке хотят заняться Россией.Но с такими мечтами надо обращаться к психиатру и чем быстрее тем лучше.А то технологии шагнули далеко вперёд и теперь Польшу теоретически можно разделить не на части как раньше,а на молекулы и на атомы.И фиг потом соберёшь её по атому снова.
        Польша сначала планирует добиться репараций от Германии, а потом может начать требовать выплат от России, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью Financial Times.

        https://www.ntv.ru/novosti/2761684/

        Польша захотела похоже стать второй Украиной со временем.Не от большого ума.
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 11:42
          +2
          Ну, с нынешней Германии грех что-нибудь не стрясти. Она оккупирована и её местоблюстители сделают то, что им скажут большие дяди. И эти дяди живут не в Германии......Хоть ливерная колбаса и заявляет, что полякам ничего больше не должны, но это пока....по лысине настучат - может и заплатить laughing
          А вообще Германии надо стрелки на Австрию перевести, мол, художник то австрийцем был, и они сами от его зажигательной харизмы пострадали. laughing
          1. мазута
            мазута Сегодня, 12:06
            0
            Тогда нам тоже надо вступать в дискуссию и переводить стрелки на Грузию,Иосиф Виссарионович там уродился.Вот от грузин пусть и требуют хоть триллион,хоть два,хоть Мишку Бесноватого,ну или на крайний случай хорошую грузинскую песню.Сталин очень уж щедро ввалил им земли Восточной Пруссии,интересно когда же в Германии вырастут реваншистские настроения по возвращению Данцига.Ладно хоть в России Калининград остался,а то хрущ мог в порыве "страсти и доброты "и его передать,как Крым.Но если не дай Бог что по" серьезному" начнется Калининград конечно долго не выстоит,слишком уж неравные силы с окружающими анклав "друзьями".
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 12:12
              +1
              В канцелярии президента Польши рассказали о планах получить репарации не только от Германии, но и от России

              Чтобы Польша реваншистски не наглела в отношении РФ, законодателям России нужно было ещё в 2011 году КАТЕГОРИЧЕСКИ прислушаться к словам Виктора Илюхина о необходимости - для безопасности и будущего благополучия самой России - восстановить истину в "Катынском деле" и категорически устранить подлог в пользу провокационной версии Геббельса, совершённый командой Горбачёва-Яковлева в документах "Секретной папки" Катынского дела ради их персонального политически-продажного предательского лизоблюдства перед США и коллективным Западом.

              Сколько бы в истории верёвочка ЛЖИ ни вилась, но конец ей должен быть!!!
              Ибо реваншистская Польша скачет верхом против России именно на ЭТОЙ ЛЖИ, с которой в своё время послушно перед Западом согласились и Ельцин и Путин.

              В противном случае Россия так и будет сопли жевать и кровью умываться перед всем миром и пресмыкаться перед "недоРечью Посполитой"!

              Виктор Илюхин. Правда о Катыни.
              1. Татьяна
                Татьяна Сегодня, 12:35
                0
                В канцелярии президента Польши рассказали о планах получить репарации не только от Германии, но и от России
                С этим России КАТЕГОРИЧЕСКИпора кончать!
                Реваншисткая Польша - "гиена Речи посполитой" - не будет останавливаться и 21 веке!
                Польским реваншистам нужно заранее - до их исков к России - закрыть все основания для их претензий к России! Даже после Путина! А именно.

                Известно, что документы "Секретной папки" "Катынского дела" были сфальцифицированы в угоду пресмыкания Горбачева перед Западом подручным Горбачева А.Яковлевам в соответствии в провокационной блеф-версией Геббельса против СССР.

                ИТОГО. Горбачёвым был совершена ИЗМЕНА Родине - а именно был совершён прогеббельский и пропольский ПОДЛОГ его подручным Яковлевым в документах Секретной папки т.н. "Катынского дела" НКВД, на основании которого документы были исправлены в пользу антисоветской пропаганды Геббельса и опирающихся на неё реваншистских поляков.

                Путину надо иметь мужество и признать в этом свою политическую ошибку в 2011 году. А именно.

                В Тверской области в 30 километрах от Твери есть мемориальный комплекс «Медное». Посетителей «Медного» уверяют – в этом месте покоятся останки более 6 тысяч польских военнопленных, расстрелянных властями СССР весной 1940-го года в Калинине. Подобный мемориал есть в Смоленской области (Катынь).
                Однако массовых расстрелов поляков в 1940 году властями СССР НЕ БЫЛО. А именно.
                В Смоленской области осенью 1941-го года польские военнопленные были расстреляны в катынском лесу немецко-фашистскими захватчиками.

                Более того. В период с 1941-го по 1943-й годы в районе села Медное находились несколько госпиталей. Там же хоронили советских воинов 29-й армии, умерших в медсанбатах от ран. А в месте, где сейчас расположен польский мемориал, находился пункт сбора тел погибших в боях красноармейцев, память которых до сих пор не увековечена. В 2006-м году представители «Союза Советских офицеров» установили на территории Медновского мемориала мраморную плиту в память о павших в боях советских воинах 29-й армии. Но вскоре плита загадочно исчезла.

                Мифы Медного.
                1. Комментарий был удален.
            2. kit88
              kit88 Сегодня, 13:33
              0
              А сколько стоит освобождение польши от нацистов в 1944?
              Не пора ли выставить им счет?
              Россия как правопреемник СССР в данной ситуации, продиктованной неадекватным поведением этой самой польши, просто обязана это сделать.
              Подать иск в Басманный Суд, Суд присудит, дальше пеню считать будем и имущество арестовывать.
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:53
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          Польша захотела похоже стать второй Украиной со временем.Не от большого ума

          DS: Ностальгия мазохистов.
          Снова хотят огрести с двух сторон.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:23
      +7
      При всей мудрости и прозорливости во внешних делах Сталина, он совершил две ошибки в 1945 году позволил сохранить Германию как государство (тогдашние союзники были против) и передачу Польше земель Германии. Гиена Европы никогда не менялась. По поводу репараций хочется грустно пошутить "отдадим Сарматами, сколько килотон унесете".
      1. stelltok
        stelltok Сегодня, 11:25
        +1
        При всей мудрости и прозорливости во внешних делах

        Еще Белосток отдал. это 3 ошибка
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 11:48
          +3
          Белосток был бы аналогом Галиции для Беларуси. Слишком уж там значительна доля польского и ополяченного населения. Только в одном случае нахождение Белостока в составе БССР было бы оправдано - депортация всего польского населения в Польшу и целенаправленное заселение этой области белорусами, по типу как с Калининградской областью сделали.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:48
        +1
        Да откуда же товарищу Сталину было знать, что потомки - так бездарно всё просрут??
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 13:08
          0
          Мог бы догадаться. Или пообщаться с людьми, которые с польским вопросом на своей шкуре знакомы.
    3. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 11:24
      +1
      Есть поговорка .
      На халяву и уксус сладкий .
      Они все границы потеряли . Все им должны .
    4. Mister X
      Mister X Сегодня, 11:26
      0
      В своё время Наполеон использовал Польшу в своих целях против России,
      теперь Штаты
    5. Invoce
      Invoce Сегодня, 11:29
      +1
      Цитата: Mouse
      они там с краиной соревнуются что-ли? кто больше халявы стребует... laughing

      С сума сошедшие... безумные...наглые... идиоты.
      “Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным - это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем

      То есть НИКОГДА. Чтоб немцы прогнулись под поляков - не поверю! Никогда этому не бывать. Быстрее всего немцы займут или вернут западные области Польши, а гиена Европы снова и снова будет зализывать разорванную.... рану на...теле
    6. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:40
      0
      Цитата: Mouse
      они там с краиной соревнуются что-ли? кто больше халявы стребует... laughing

      Да ни с кем они не соревнуются.
      По-моему, и на тех, и на других какие-то таблетки испытывают, которые потом будут применяться в специализированных лечебных учреждениях закрытого типа.
    7. кредо
      кредо Сегодня, 11:51
      0
      Цитата: Mouse
      они там с краиной соревнуются что-ли? кто больше халявы стребует... laughing

      Здесь нет повода для смеха и ухмылок. Всё намного серьёзнее.
      Вы посмотрите как с переподчинением США всех стран бывшего соцлагеря и большинства бывших республик СССР многие из них начали требовать денежных, и не только, репараций от России.
      Плевать они хотели на наших дедов и прадедов положивших свои головы за их свободу и независимость.
      Новые поколения поляков и литовцев, эстонцев и украинцев, финнов и латышей и прочего отребья из окружающих Россию стран не знают и не чувствуют какой-либо благодарности перед Россией и СССР, поэтому российская дуля или президентское напутствие "от мёртвого осла уши" их уже давно не пугают, поэтому нужно работать на упреждение, а не вести с ними устные "вразумительные" беседы.
    8. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 12:31
      0
      Кто больше потребует и кто больнее огребет ногой в наглую морду. С шумерами мы еще нежненько обходимся, а вот поляков желет точно не станем, как и их соседи.
    9. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:12
      0
      Ляхам стоит быть осторожнее с использованием глагола "получить". С учётом их же собственного и продолжительного исторического опыта...
  2. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 11:22
    +3
    Может быть для начала оплатят счёта за Освобождение и Восстановление!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:28
      +2
      о чем вы ? поляки за своей жадностью забыли вычесть из репараций с Германии зарплаты охранников и надзирателей концлагерей, где они 24/7 исправно трудились и получали зарплату am, а про 600 тыс. советских солдат павших за их освобождение они даже не помнят.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:36
        0
        Для поляков никакого освобождения нет - и немцы и мы для них - оккупанты.
        Такие вот поляки.....
  3. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 11:23
    +4
    Предлагаю выставить счёт Польше, за боевые потери и ресурсы, затраченные на операцию по освобождению и сохранения суверенитета Польши и её населения. Думаю 2 трлн долларов, Польша сможет выплатить России. В качестве выплат, Польша так же может отдать ряд территорий или ресурсов на эту сумму. fellow
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 11:24
    +3
    Аппетиты Польши растут, Варшаву уже не устраивают репарации только с Германии, в планах польских властей получить выплаты и с России.
    Да они давно этого не скрывали... И это ж не предел. Польша как была "гиеной Европы", так ею и осталась...
    Требование каких то там "репараций", эта ведь просто "разминка". Как только Германия или мы поддадимся на этот шантаж, они припомнят все свои обиды и будут требовать "платить и каяться, каяться и платить..."
    Да и еще вернуть "незаконно отторгнутые" "польские территории", ну тут еще и Украину дербанить начнут...
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:54
      0
      "незаконно отторгнутые" "польские территории"

      Ну - в ответ можно ведь припомнить незаконно отторгнутые в пользу Польши немецкие территории, а так же - начатую поляками войну 1919—1921, за которую так же можно стребовать репарации.. Я уж молчу про более раннюю нашу с ними историю..
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:24
    +1
    дурень думкой богатеет -хорошая поговорка , как раз про поляков
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:24
    +2
    Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем
    И тут польского Остапа понесло, причем по кочкам и не сбавляя скорости. Во главе Германии хоть и стоит безвольный и никудышный канцлер с правительством неадекватов, но даже он покажет вам большой кукиш. А по поводу России можно сказать только одно - Польша давно нарывается и нарывается по крупному ища приключений на свою задницу.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:34
      +1
      Цитата: rotmistr60
      И тут польского Остапа понесло, причем по кочкам и не сбавляя скорости.

      Ну у поляков как всегда -"Опять понесло, нашу гнедую из Первого Гвардейского кавэскадрона !"
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:26
    +2
    Международная валюта для репораций Польшей принимается : Искандер М для начала ,и самая котируемая " Воевода" ,пока Сормата нет ,один раз потом вопли " Хватит".Рассматривам заявление Польши ,как еслибы женский половой орган заговорил.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:36
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Международная валюта для репораций Польшей принимается :

      Так Россия рублями только выплачивает, но и репарации тоже принимает от Польши в рублях.
  8. Жнец
    Жнец Сегодня, 11:28
    +3
    Ещё в 1875 году Россия давала польше послабления для отождествления ею своей государственности, на что польша реагировала враждебно, считая позицию России слабостью.
    Бисмарк говорил, если бы не Россия, раздербанила бы Пруссия польшу и не было бы её как государство.
    Я уж молчу про 20 век, где столько жизней советские люди положили освобождая её
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:32
      +2
      Цитата: Жнец
      Я уж молчу про 20 век, где столько жизней советские люди положили освобождая её

      Я все время говорю - "Зря наши отцы и деды, освобождал Польшу".
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:29
    +1
    В канцелярии президента Польши рассказали о планах
    . Там, в канцелярии, все малохольные, многие вообще сбрендили окончательно и бесповоротно.
    Так то понятно, что они хотят оставаться при власти вечно... нашли/выбрали свою струю и теперь несёт их строго в одну сторону.
    Ничего нового, в общем.
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:30
    +2
    О планах получить некие выплаты с России в Польше говорят уже давно, польская верхушка хочет получить средства за так называемую "советскую оккупацию".

    Ну если Россия выставит счет Польше за все времена, то всей Польши не хватит для контрибуции.
  11. mysticman 1
    mysticman 1 Сегодня, 11:33
    +2
    with that logic then all former European colonies could have to pay Trillions $$ for colonial occupation of many countries in Asia ,Oceania, Africa etc..in fact Poland invaded Iraq together the US in the 2003 illegal invasion and it should also think of compensation to Iraqis
    1. dimbasic
      dimbasic Сегодня, 11:38
      0
      у них есть универсальный ответ на этот случай: "а нас то за что?"
  12. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 11:36
    +1
    вот поэтому нам никак нельзя проиграть эту войну, ибо кроме укростана и поляндии в эту очередь выстроится вся прибалтийская шушара, финка и т.д и тп.
  13. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 11:39
    +1
    Гиена Табаки почувствовала за спиной силу Шер-Хана и стала очень смелой. Что будет когда Шер-Хану опалят усы?
    А серьезно эти заявления и желание иметь самую мощную армию в Европе говорит о том, что Польша хочет примерить на себе роль третьего Рейха и активно участвовать в идущей 3МВ. Но прямо фантастический сюжет будет.
  14. танк66
    танк66 Сегодня, 11:39
    +1
    Пора танец "полька" по - европейски переобозвать в "гиенка" laughing
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 12:03
      0
      А потом в "анасзащолка". Звучит.
  15. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:47
    +1
    поскольку в России "другая цивилизация"

    Это точно. Мы ведь, будучи варварами, точно пошлём, причём в крайне обидной, грубой и изощрённой форме..
  16. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:47
    0
    В канцелярии президента Польши рассказали о планах получить репарации не только от Германии, но и от России

    Считаю что надо будет выплатить польше репарации в таком виде, чтобы после этого её даже с микроскопом не могли найти.
    Впрочем, советский МИД уже неоднократно посылал Польшу по одному известному адресу, называя озвученные требования "фантазиями польских властей".

    Во времена советского мида польше даже в голову такие мысли прийти не могли, поэтому здесь не очень понятно о каком миде идёт речь. recourse
  17. bk0010
    bk0010 Сегодня, 12:01
    0
    По словам польских политиков, если бы не годы нахождения под "советским игом" то экономика Польши могла бы быть "в два раза мощнее"
    Вот с чего вдруг? И на какие шиши? Просто напомню,что заварушка с Солидарностью началась с того, что СССР выделил полякам большой валютный кредит на обновление промышленности, а поляки его прожрали. Бабки закончились, товары (уже привычные) исчезли, промышленность как была, так и осталась, а кредит отдавать надо. Вот они и забухтели. Какая мощная экономика может быть у таких хозяев? Сейчас кредитная накачка от ЕС кончится, кредиты начнут отдавать - вот и посмотрим, что будет.
  18. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:16
    +1
    Суд какого нибудь Bentonia , Миссисипи 39040. признает долг за русскими пару тройку триллионов $.Осталось полякам дело за малым ,получить их с русских ,а не просто получить МБР «Сармат» в Варшаву для убедительного отказа .По другому в этой дыре походу , не понимают ?
  19. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:27
    0
    Ага, как с германией будет достигнут успех, так сразу и польша закончится причем много желающих найдется поделить побратски поляков.
  20. mlad
    mlad Сегодня, 12:59
    0
    Пора России выставить счет Польше за освобождение и потребывать выплат за каждого погибшего бойца
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:09
      0
      У них столько денег нет, даже с учётом будущих немецких репараций. Натурой брать?
  21. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:08
    0
    Ну а Россия, в свою очередь, должна оценить сожженную поляками Москву в 10 миллиардов золотых ефимков - что составляет примерно 90 миллионов унций, что по сегодняшнему курсу золота стоит 18 триллионов долларов... а с учетом пени 1% в год (более чем божеской!), просроченной в течение трех с половиной сотен лет - на 350% больше. Итого с поляков 69 триллионов. За сожженные сёла, зверски уничтоженных и угнанных в рабство русских крестьян - отдельно. Там фигня, 5-7 триллионов примерно...
    В общем, паны, готовьтесь к отдаче 75 триллионов долларов в пользу России.
  22. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:51
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    Их самих от себя еще не тошнит?
    Панство это дурноголовое уже не знает с кого еще стребовать, хотя само в долгах как в шелках.