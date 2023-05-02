Принятие в организацию «Пласт» в Житомире
После государственного переворота 2014 года существовавшие на Украине и ранее организации откровенно нацистского толка получили полную поддержку майданных властей. Среди подобных организаций есть и детские, являющиеся своеобразным аналогом гитлерюгенда, где под чутким руководством верных бандеровским идеалам наставников украинских детей с самого юного возраста учат русофобии и нацизму.
Идеологическую обработку детей на Украине начинают в младших группах детских садов, затем активно продолжая в школах. Детям рассказывают, что они ни в коем случае не являются русскими, русский язык, на котором в большинстве случаев разговаривают их родители, им не родной, а воины РККА, воевавшие с нацизмом, на самом деле являлись оккупантами. Таким образом из детей выращивают манкуртов, полностью приверженных бандеровской идеологии.
Украинская детская организация "Пласт" и внешне и содержательно напоминает гитлерюгенд времен Третьего рейха. В организации имеется четкая иерархическая структура, а каждое действие ее членов мотивируется служением идеалам украинского нацизма. Кроме того, для членов "Пласта" обязательно пребывание в парамилитарных лагерях, где их обучают основам тактики ведения боя и обращению с холодным и огнестрельным оружием.
За 9 лет с начала вооруженного конфликта на Украине киевскому режиму удалось вырастить целое поколение нацистов, даже не сомневающихся в правильности бандеровской идеологии.