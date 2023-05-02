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На Украине создают детские организации «Пласт», по форме и содержанию напоминающие гитлерюгенд Третьего рейха

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На Украине создают детские организации «Пласт», по форме и содержанию напоминающие гитлерюгенд Третьего рейха

Принятие в организацию «Пласт» в Житомире



После государственного переворота 2014 года существовавшие на Украине и ранее организации откровенно нацистского толка получили полную поддержку майданных властей. Среди подобных организаций есть и детские, являющиеся своеобразным аналогом гитлерюгенда, где под чутким руководством верных бандеровским идеалам наставников украинских детей с самого юного возраста учат русофобии и нацизму.

Идеологическую обработку детей на Украине начинают в младших группах детских садов, затем активно продолжая в школах. Детям рассказывают, что они ни в коем случае не являются русскими, русский язык, на котором в большинстве случаев разговаривают их родители, им не родной, а воины РККА, воевавшие с нацизмом, на самом деле являлись оккупантами. Таким образом из детей выращивают манкуртов, полностью приверженных бандеровской идеологии.

Украинская детская организация "Пласт" и внешне и содержательно напоминает гитлерюгенд времен Третьего рейха. В организации имеется четкая иерархическая структура, а каждое действие ее членов мотивируется служением идеалам украинского нацизма. Кроме того, для членов "Пласта" обязательно пребывание в парамилитарных лагерях, где их обучают основам тактики ведения боя и обращению с холодным и огнестрельным оружием.

За 9 лет с начала вооруженного конфликта на Украине киевскому режиму удалось вырастить целое поколение нацистов, даже не сомневающихся в правильности бандеровской идеологии.
Использованы фотографии:
Житомирский горсовет
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27 комментариев
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  1. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 11:49
    +7
    Теперь мы также знаем, почему Германия поддерживает украинцев.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:57
      +3
      Зелерюгенд?Сатановский тоже подметил много общего между Зеленским и Гитлером.

      «Нынешний президент Украины – марионетка, подвешенная на нитках над сценой… Ну, так и Гитлер сначала таким же был, разве что не актером, а художником. Фюреры из людей такого рода отлично получаются – для этого у них самолюбования, эгоизма, неприязни и презрения к окружающим хватает, а потом поди, справься с ними», – отметил Евгений Сатановский.

      https://politros.com/24023647-satanovskii_ukazal_na_shozhest_zelenskogo_i_gitlera_razve_chto_odin_akter_a_drugoi_hudozhnik
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:14
      +3
      Если на Украине кто-то ещё сомневался в том, что киевский режим и англосаксонские кураторы не тронут детей, тот видимо жил там с закрытыми глазами.
      Не надо так далеко оглядываться на 70 лет назад, достаточно посмотреть как военизированные группировки в Африке или ИГИЛ, где детей, ещё не достигших 5-7 лет, уже учат убивать, и все эти структуры на прикорме у англосаксов.
      Детское население Украины, остающееся под властью киевского режима ждёт та же участь.
  2. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 11:49
    +3
    Ну это и не мудрено. Это к вопросу есть ли фашизм на украине и может ли их возглавлять еврей? Англичане кажется говорят-если утка внешне напоминает утку,плавает и крякает, как утка-то это и есть утка!
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 12:06
      +1
      под чутким руководством верных бандеровским идеалам наставников украинских детей с самого юного возраста учат русофобии и нацизму.

      Когда этих "идеологов" будут вешать, можно я сам из под них табуретку выбью?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:51
    +5
    На Украине создают детские организации «Пласт», по форме и содержанию напоминающие гитлерюгенд Третьего рейха
    Перед кем преклоняются того и пытаются копировать. Запад, так есть на Украине фашизм или это в который раз другое? Вот скоро прямо из детского лагеря и на фронт для выполнения своего "патриотического долга".
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:10
      0
      Скорее, перед кем их научат, заставят прелонятся.... дети, пластичный материал, слепить из него можно много чего, разного.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:52
    +2
    Украинская детская организация "Пласт" и внешне и содержательно напоминает гитлерюгенд времен Третьего рейха.

    Вот эти с детства воспитанные в духе нацизма, до конца своих дней будут верны идеям фашизма и бандеровщины. Их уже не переделать.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:59
      +1
      Вчера смотрел видео про "Алекса "лютого"..Был палачом у гитлеровцев,сумел пристроится к литературной деятельности после войны,делал карьеру.И люто ненавидел Советскую Власть
    2. Шмель_3
      Шмель_3 Сегодня, 12:17
      +1
      tihonmarine (Влад)
      А я вот, с вами не согласен. Сумели же перевоспитать немцев в ГДР. Да и пример Чечни тоже.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:56
    +1
    Эти организации созданы уже не первый год.Замечено поздновато.С середины 90-х годов началось подобное.Можно было как то повлиять,но недосуг было.Пристраивались ,вышедшие в тираж починки ибн зурабовы.Делились деньги.Вот и результат.
    1. zloybond
      zloybond Сегодня, 13:38
      -1
      У них Пласт - у нас ЮнАрмия. Каждый воспитывает свою молодежь. Пионеры, Скауты... Работа с молодежью всегда велась. И времени они не теряли давно. В отличие от России - там жесткий подход. У нас порядок начали наводить относительно недавно.
      У нас было много переселенных бандеровцев. Нужно сказать они и детей своих воспитывали в "любви" к Советам. Эти дети уже будут научены как затаится, прикинутся своим и ждать своего времени. Это серьезная школа. И ломать потом придется много в их голове и держать всю жизнь под контролем таких людей.
  6. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 11:58
    -3
    На Украине создают детские организации «Пласт»

    Пропаганда без устали натягивает сову на глобус - пластуны, как аналог бойскаутов появились сто лет назад, в конце 80-х, когда Союз начал расползаться по швам, опять были воссозданы. И существовали все это время. Аналогом гитлерюгенда украинская организация быть не может хотя бы потому, что не являлась молодежной организацией какой-либо полит.партии.
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 12:38
      +2
      Цитата: Гнусный скептик
      не являлась молодежной организацией какой-либо полит.партии

      Партийная принадлежность в незалежной - пустое дело, там партии как перчатки меняют, у "Пласта" расклады покруче будут, начиная от покровительства заокеанских "благотворителей" и заканчивая бессрочным соглашением о сотрудничестве с министерством образования и науки Украины.


      Цитата: Гнусный скептик
      Пропаганда без устали натягивает сову на глобус

      А вот так если посмотреть?
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 13:02
        -1
        Партийная принадлежность в незалежной - пустое дело, там партии как перчатки меняют, у "Пласта" расклады покруче будут, начиная от покровительства заокеанских "благотворителей" и заканчивая бессрочным соглашением о сотрудничестве с министерством образования и науки Украины.

        Ну сравните с покровительством у ЮнАрмии или ОРЮР ))
        Национализм очень удобный инструмент для амбициозных государств, у которых желания не совпадают с возможностями.
        А вот так если посмотреть?

        Я рад, что вы почитали про пластунов в википедии, откуда и взята ваша картинка )))
        Можете, хотя бы там же, почитать про русских скаутов и найти 10 различий))) Для затравки, начните с деятельности Полчанинова и церковников в Пскове в 1942 году.
        Национализм это не украинская эксклюзивность.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:08
    +2
    На Украине создают детские организации «Пласт», по форме и содержанию напоминающие гитлерюгенд Третьего рейха
    . Ничего нового... мамелюки, хуйвейбины, гитлерюгент и прочее и прочее.
    Скажем так, у нас тоже выращивали пламенных бойцов с мировым капитализмом... цель всегда одна, безоговорочно подчинение тем, кто их выращивает.
    Мягкие или жёсткие методы, цели и задачи, один фиг, это может и калечит психику подростков, в той или иной степени... все зависит от тех людей, кто этим занимается, конечно от государственной идеологии, в общем и целом!!!
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:09
    +1
    Детские лагеря националистического толка на Украине ,уже лет 15-20 есть.Сначала их правда проводили в Польше и Прибалтике ,сейчас сама власть их направляет .Это скорее не Гитлерюгент ,это скорее прачечная ,где ставят мозг на рельсы ,правильные националистические рельсы
  9. Inturist
    Inturist Сегодня, 12:11
    0
    Ева Браун которая была женою Алои́са Иоганна Шикльгрубера, вроде еврейского происхождения была и это не мешало Алойсу.
  10. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:18
    0
    È strano che Ankela
    e Ursula non siano al centro di questa foto, dal momento che loro due sono responsabili di questa situazione.Странно, что Анкель и Урсула не в центре внимания этой фотографии, так как они вдвоем несут ответственность за эту ситуацию.
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 12:24
    0
    Как говорится, лучше один раз увидеть, чем десять раз прочитать/услышать

  12. Million
    Million Сегодня, 12:38
    +2
    Вот тебе и денацификация.
    Природа не терпит пустоты.Если поле не засеять хлебом- на нем вырастет сорняк.
    Кремлю надо было работать на Украине,тогда бы и не пришлось СВО начинать.
    Теперь на подходе Молдавия,Казахстан и прочие бывшие братья.
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 13:03
      +1
      "Теперь на подходе Молдавия,Казахстан и прочие бывшие братья." Если не забоятся, ибо предки говаривали " бей своих, чтобы чужие боялись"
  13. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 12:41
    +1
    Бандерлоги детей в свою веру обращают уже не один десяток лет. А после 2014 года это массовое явление.

  14. Бакланов
    Бакланов Сегодня, 12:52
    0
    Бред, Пласт как организация на Украине уже с начало 80х возродил свою деятельность, в Западной её части. Сейчас по всей видимости эта организация берёт в обот всю Украину, это логично, занимает пустующую нишу.
  15. PVV66
    PVV66 Сегодня, 12:55
    -1
    И Путин этих нацистских выродков называет "братским" народом...
  16. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 12:59
    0
    Они решили себя сами извести? До "тележной оси" как старик Чингисхан говорил? Ну детям нашим меньше мороки будет.
  17. solar
    solar Сегодня, 13:54
    0
    На Украине создают детские организации «Пласт», по форме и содержанию напоминающие...

    украинские детские организации Пласт, возникшие еще в 1911 году вслед за другими скаутскими организациями в мире, задолго до возникновения фашистов. А вот фашисты Пласт как раз запретили. В СССР его заменили на пионеров.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Пласт_(организация)
    Автор вообще про скаутов слышал когда-нибудь?