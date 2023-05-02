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В боях за Артёмовск ликвидированы ещё трое бывших военнослужащих армий Канады и США

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В боях за Артёмовск ликвидированы ещё трое бывших военнослужащих армий Канады и США

О том, что на украинской стороне воюет много наемников из западных стран, значительная часть которых являются бывшими военными, прибывающими в страну под видом волонтеров, уже давно известно.


Особенно много иностранных наемников полегло в боях за донецкий город Бахмут (Артемовск). Недавно пришла информация о нескольких ликвидированных под Бахмутом иностранцах. Как сообщает канадский новостной телеканал CBC News со ссылкой на свои источники, в результате боев за дорогу, по которой идет снабжение украинских войск в Артемовске, убиты двое канадских граждан – 27-летний Кайл Портер и 21-летний Кол Зеленко. Оба являлись бывшими военными Канады и вступили в Интернациональный легион ВСУ.

По данным CBC News, канадцы попали под обстрел российской артиллерии и один из снарядов угодил прямо в их укрытие. Труп Зеленко был доставлен в Харьков, а вот тело Портера пока даже не найдено.

Еще одним иностранцем, нашедшим свой печальный конец в боях за Бахмут, стал бывший американский морской пехотинец Купер Эндрюс, которого ликвидировали бойцы ЧВК «Вагнер».

Согласно некоторым данным, Эндрюс у себя на родине состоял в различных радикальных группировках, а затем, видимо, решил присоединиться к своим идейным «братьям» на Украине.
Использованы фотографии:
Телеграм-канал «Военный Осведомитель»
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27 комментариев
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  1. ДМБ 75
    ДМБ 75 Сегодня, 11:37
    +13
    пришла информация о нескольких ликвидированных под Бахмутом иностранцах.
    Земля стекловатой.
  2. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 11:39
    +7
    Ну и земля им стекловатой. За что боролись на то и напоролись. Это им не папуасов в набедренных повязках гонять по пустыням и джунглям.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:45
    +7
    Очень хорошо что гусей уничтожают. Нечего их в плен брать.
    1. cornet2
      cornet2 Сегодня, 11:48
      +5
      Издать негласный указ " наёмников в плен не брать".И огласить перед л.с. СВО.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:39
      +3
      Цитата: Nexcom
      Очень хорошо что гусей уничтожают. Нечего их в плен брать.

      Вчера Пригожин прокомментировал гибель смуглого матраса Купера Эндрюса и сказал о том, что Вагнер к его гибели не причастен и его уконтропупили сами бандерлоги. Мол, когда он погиб, Вагнер в том направлении не работал. Так что это его же "побратимы" его и "усыпили и отмародёрили". Приехал в ноябре, в апреле "уволился".
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:43
        +1
        Цитата: Ныробский
        Приехал в ноябре, в апреле "уволился".

        Побольше бы, таких "увольнений".
  4. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 11:45
    +8
    Подохли и хорошо. Будут подыхать и дальше.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:46
    +12
    и 21-летний Кол Зеленко
    Ну этот судя по фамилии потомственный бандеровец, как минимум в третьем поколении. Обычно про таких говорят: "Собаке-собачья смерть".
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:38
      +1
      Цитата: rotmistr60
      и 21-летний Кол Зеленко
      Ну этот судя по фамилии потомственный бандеровец, как минимум в третьем поколении.

      Один з них на этом фото:
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:47
    +2
    У меня один вопрос ,как миротворца гложет,надеюсь они поняли ,что они умирают перед смертью.Не было укола наркотика ,вводящего в сон?Они все прелести жизни ощутили на этом свете ,в последнюю минуту.
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:47
    +3
    в Артемовске, убиты двое канадских граждан – 27-летний Кайл Портер и 21-летний Кол Зеленко.

    Могли бы уж прямо написать - Мыколо Зелэнко, а то "Кол".
  8. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:51
    +9
    Очень надеюсь, что всплывает информация не о каждом уничтоженном у.роде и на деле их гораздо больше.
  9. JustMe
    JustMe Сегодня, 11:53
    +2
    Вот тут плачется жена израильского спецназовца и подымает волну возмущения нарушениями обращения с военнопленными со стороны вагнеровцев
    https://www.youtube.com/watch?v=Svp3HJcC9G4
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:11
      +8
      Цитата: JustMe
      Вот тут плачется жена израильского спецназовца и подымает волну возмущения нарушениями обращения с военнопленными со стороны вагнеровцев

      Александр Дубовик - гражданин Украины, но не Израиля. Он сам решил свою судьбу и сам пошел воевать. Чего теперь плакаться.
  10. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:57
    +7
    по делам и расплата.... туда и дорога...
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:57
    +5
    Тела тоже отдавать не надо прикапывать их на месте в канаве без креста.
  12. AVA77
    AVA77 Сегодня, 11:59
    +5
    Туда им и дорога. Передохли и ладно.
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:02
    +5
    Чего ему не сиделось в Африке ? Сидел бы , жевал бананы ,красота
  14. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:16
    +5
    Два канандских гуся,погибших в блиндаже, накрытом прямым попаданием. В том же блиндаже сказали кря еще несколько(точно неизвестно) украинцев-аборигенов. СиЭнЭн этих двух называет "медработниками-волонтерами", участвовавшими в "эваукации мирного населения".
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:46
      +4
      Цитата: Болторез
      СиЭнЭн этих двух называет "медработниками-волонтерами", участвовавшими в "эваукации мирного населения".

      Всегуси - волонтёры и миротворцы, не не каратели. Но мы все знаем, это наёмные убийцы.
  15. JustMe
    JustMe Сегодня, 12:21
    +2

    Израильский спецназовец заехал на сафари
    «Они разговаривали 5-7 минут, потом "вагнер" встал, надел шлем, обошёл Сашу и начал стрелять»
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:48
      +1
      Цитата: JustMe
      «Они разговаривали 5-7 минут, потом "вагнер" встал, надел шлем, обошёл Сашу и начал стрелять»

      А она откуда знает, ей столь видео прислали в Израиль.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:51
        +3
        Цитата: tihonmarine
        А она откуда знает, ей столь видео прислали в Израиль.

        Умные люди, попав в Израиль, сидят и не лезут под пули в Бахмут.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:57
          +1
          Цитата: carpenter
          Умные люди, попав в Израиль, сидят и не лезут под пули в Бахмут.

          Умные дома сидят, а эти за 30 лет зомбирования, сами под пулю лезут, а его баба ревёт теперь - " он очень детей любил, но он был военнообязанный и сам пошёл". И чего теперь реветь.
  16. bars042
    bars042 Сегодня, 13:18
    +5
    Да, КАРМА настигла "героя":



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    1. cornet2
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      0
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  17. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:21
    0
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