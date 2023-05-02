В боях за Артёмовск ликвидированы ещё трое бывших военнослужащих армий Канады и США

О том, что на украинской стороне воюет много наемников из западных стран, значительная часть которых являются бывшими военными, прибывающими в страну под видом волонтеров, уже давно известно.
Особенно много иностранных наемников полегло в боях за донецкий город Бахмут (Артемовск). Недавно пришла информация о нескольких ликвидированных под Бахмутом иностранцах. Как сообщает канадский новостной телеканал CBC News со ссылкой на свои источники, в результате боев за дорогу, по которой идет снабжение украинских войск в Артемовске, убиты двое канадских граждан – 27-летний Кайл Портер и 21-летний Кол Зеленко. Оба являлись бывшими военными Канады и вступили в Интернациональный легион ВСУ.
По данным CBC News, канадцы попали под обстрел российской артиллерии и один из снарядов угодил прямо в их укрытие. Труп Зеленко был доставлен в Харьков, а вот тело Портера пока даже не найдено.
Еще одним иностранцем, нашедшим свой печальный конец в боях за Бахмут, стал бывший американский морской пехотинец Купер Эндрюс, которого ликвидировали бойцы ЧВК «Вагнер».
Согласно некоторым данным, Эндрюс у себя на родине состоял в различных радикальных группировках, а затем, видимо, решил присоединиться к своим идейным «братьям» на Украине.