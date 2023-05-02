Российские войска атаковали позиции ВСУ у села Александро-Шультино на Артёмовском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации по состоянию на первую половину дня 2 мая 2023 года продолжали активные боевые действия сразу на нескольких направлениях фронта. Это следует из сообщений военных корреспондентов и официальной информации Министерства обороны РФ, а также сводок противника.
Наиболее ожесточенный характер по-прежнему носят боевые действия в Артемовске и его ближайших окрестностях. Так, подразделения ЧВК «Вагнер» в самом Артемовске (Бахмуте) штурмуют позиции ВСУ на западе, севере и юге города.
Кроме того, бойцы штурмовых групп ЧВК «Вагнер» атакуют украинские формирования у Богдановки и в районе Ивановского (Красное), расположенного поблизости от Часова Яра.
В юго-западном направлении от Артемовска российские войска атаковали позиции ВСУ у села Александро-Шультино. Предварительно по местам сосредоточения украинских формирований был нанесен артиллерийский удар российскими вооруженными силами. Однако ВСУ пока удерживают позиции, что усложняет решение боевых задач.
Российская артиллерия подвергает обстрелам позиции украинских войск в Белой Горе, Константиновке, Орехово-Василевке, Григоровке, Спорном, Раздоловке. Также наносятся удары по району сосредоточения ВСУ у города Часов Яр.
В Марьинке украинские боевики пытались взять инициативу в свои руки и пошли в контратаку. Артиллерия ВС РФ, в свою очередь, подвергает обстрелам район Первомайского.
В Авдеевке российские подразделения перешли в наступление после массированного обстрела артиллерией ВС РФ и авиационных ударов по украинским позициям. Также были нанесены удары по украинским позициям в Красногоровке, Карловке, Тоненьком, Северном, Нью-Йорке и ряде других населенных пунктов.
Интенсивные бои разворачиваются и на Луганском направлении. Здесь российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в окрестностях Белогоровки, Торского и Невского.