Военное обозрение
Войти Регистрация

Российские войска атаковали позиции ВСУ у села Александро-Шультино на Артёмовском направлении

7
Российские войска атаковали позиции ВСУ у села Александро-Шультино на Артёмовском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации по состоянию на первую половину дня 2 мая 2023 года продолжали активные боевые действия сразу на нескольких направлениях фронта. Это следует из сообщений военных корреспондентов и официальной информации Министерства обороны РФ, а также сводок противника.


Наиболее ожесточенный характер по-прежнему носят боевые действия в Артемовске и его ближайших окрестностях. Так, подразделения ЧВК «Вагнер» в самом Артемовске (Бахмуте) штурмуют позиции ВСУ на западе, севере и юге города.

Кроме того, бойцы штурмовых групп ЧВК «Вагнер» атакуют украинские формирования у Богдановки и в районе Ивановского (Красное), расположенного поблизости от Часова Яра.


В юго-западном направлении от Артемовска российские войска атаковали позиции ВСУ у села Александро-Шультино. Предварительно по местам сосредоточения украинских формирований был нанесен артиллерийский удар российскими вооруженными силами. Однако ВСУ пока удерживают позиции, что усложняет решение боевых задач.

Российская артиллерия подвергает обстрелам позиции украинских войск в Белой Горе, Константиновке, Орехово-Василевке, Григоровке, Спорном, Раздоловке. Также наносятся удары по району сосредоточения ВСУ у города Часов Яр.

В Марьинке украинские боевики пытались взять инициативу в свои руки и пошли в контратаку. Артиллерия ВС РФ, в свою очередь, подвергает обстрелам район Первомайского.

В Авдеевке российские подразделения перешли в наступление после массированного обстрела артиллерией ВС РФ и авиационных ударов по украинским позициям. Также были нанесены удары по украинским позициям в Красногоровке, Карловке, Тоненьком, Северном, Нью-Йорке и ряде других населенных пунктов.

Интенсивные бои разворачиваются и на Луганском направлении. Здесь российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в окрестностях Белогоровки, Торского и Невского.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:33
    +2
    В Марьинке украинские боевики пытались взять инициативу в свои руки и пошли в контратаку. Артиллерия ВС РФ, в свою очередь, подвергает обстрелам район Первомайского.
    . Давно пора определится, что это ни какие то там "боевики", а регулярная армия государства.
    Пусть там намешано всякого, но это не отменяет того факта, что они есть вражеской государство на содержании наших исконных врагов.
    Вещи надо называть своими именами, меньше ошибок будем совершать и ПОВТОРЯТЬ!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:36
      +2
      Тактическая деза Пригожина "о нехватке боеприпасов" сработала, пусть бандеровцы не переживают и не толпятся в очередь на всех хватит отгрузим в каждые руки по полной авоське.
    2. Новик225
      Новик225 Сегодня, 11:56
      +1
      Давно пора определится, что это ни какие то там "боевики", а регулярная армия государства

      какая армия? После всего, что они творят и продолжают творить - банда самая настоящая. Боевики, это еще мягко сказано.
      Убийство мирного населения, пытки и расстрелы пленных, обстрелы жилых районов городов, удаленных от линии боевых действий. Да одного того, как они прошлым летом жилые районы Донецка "лепестками" засыпали - уже достаточно. Все еще считаете их солдатами регулярной армии?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:19
        0
        РЕГУЛЯ́РНАЯ А́РМИЯ, постоянные армия и военно-морской флот (силы), имеющие, в отличие от иррегулярных войск, установленные в узаконенном порядке штатную организацию, типовое вооружение, систему комплектования, порядок прохождения военной службы, обучения и воспитания личного состава, форму одежды, а также централизованную систему управления и снабжения.

        Бандит
        (итальянск. bandito) — наемный убийца, в особенности такой, который сделал себе ремесло из убийства указанных ему лиц за определенную плату.

        Боевик - Член вооруженной террористической - обычно националистической - группировки.

        Надо называть все, своими именами... незачем скакать по одним и тем же граблям.
        А так, в обиход, на эмоциях... да называйте их как хотите, не вижу препятствий.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:05
      +2
      Не все "перелётные птицы" возвратятся в родные и тёплые края.
      Меткие и ловкие "птицеловы" стоят на страже границ своей страны
      успешно защищая свой дом от проникновения ненужной заразы. yes
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:22
        0
        Все правильно... у нас тут своих "пернатых", разного толка, хватает, импоршные нам вообще не надо.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 11:38
    +3
    В юго-западном направлении от Артемовска российские войска атаковали позиции ВСУ у села Александро-Шультино.
    А это уже фактически юго-восточные окраины Константиновки, которая является ВАЖНЕЙШИМ опорным и логистическим центром ВСУ
  3. Комментарий был удален.