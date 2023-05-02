Американский обозреватель: стоимость утилизации атомного авианосца Nimitz может превысить миллиард долларов

В то время как большинство кораблей в конечном итоге оказываются на свалке, утилизировать фактически плавучую атомную электростанцию — это совсем другое дело, особенно если она находится на гигантском авианосце

Атомная энергия позволяет авианосцам и подводным лодкам находиться в открытом море в течение длительного времени, по большому счету, ограниченного лишь «выносливостью» их экипажей. Между тем у данного преимущества есть и обратная сторона.Как пишет американский обозреватель Майкл Пек для издания Business Insider, авианосец является «гордостью флота » лишь до тех пор, пока он находится в строю. Но когда подходит срок его вывода из эксплуатации и дальнейшей утилизации – это становится проблемой.Именно с такой ситуацией сейчас столкнулись ВМС США, которые в прошлом месяце объявили о начале планирования процесса утилизации авианосца USS Nimitz, вступившего в строй в 1975 году и выполнявшего миссии по всему миру.Автор материала напоминает, что «Нимиц» станет уже вторым атомным авианосцем ВМС США, который выводят из эксплуатации. Ранее, в 2017 году, данная участь постигла USS Enterprise, который находился в строю с 1961 года.- отметил американский обозреватель.Как пишет Пек, дело здесь даже не в том, что у ВМС США нет опыта утилизации атомоходов. Первая американская АПЛ была спущена на воду еще в 1954 году. При этом к 1990 году было утилизировано более 130 кораблей с ядерной силовой установкой.Однако со слов эксперта, все эти процедуры не сравнимы с утилизацией отслужившего авианосца. Так, для сравнения, Пек приводит данные Счетной палаты за 2018 год, где говорится, что утилизация АПЛ обходится в 26 млн долларов в то время, как тот же процесс в отношении авианосца Nimitz может стоить более миллиарда.Но и это еще не все. В статье говорится, что спустя шесть лет после вывода из эксплуатации «Энтерпрайза», военно-морские силы даже не могут решить, кто его отправит на слом. Верфи ВМС настолько перегружены работой, что не могут обеспечить необходимое техническое обслуживание действующих боевых кораблей, не говоря уже о разборке устаревших.В итоге, в 2022 году было предварительно решено, что USS Enterprise будет утилизирован на частной верфи. Но теперь нужно что-то делать с USS Nimitz, и это является проблемой.Напоследок, Майкл Пек отметил, что оба вышеупомянутых авианосца являются «легендарными» для ВМС США: USS Enterprise символизировал технологическое могущество Штатов в период разгара «холодной войны» в 1960-х годах, а USS Nimitz стал первым в классе американских авианосцев, которые выполняют задачи по всему миру.