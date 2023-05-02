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Американский обозреватель: стоимость утилизации атомного авианосца Nimitz может превысить миллиард долларов

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Американский обозреватель: стоимость утилизации атомного авианосца Nimitz может превысить миллиард долларов

Атомная энергия позволяет авианосцам и подводным лодкам находиться в открытом море в течение длительного времени, по большому счету, ограниченного лишь «выносливостью» их экипажей. Между тем у данного преимущества есть и обратная сторона.


Как пишет американский обозреватель Майкл Пек для издания Business Insider, авианосец является «гордостью флота» лишь до тех пор, пока он находится в строю. Но когда подходит срок его вывода из эксплуатации и дальнейшей утилизации – это становится проблемой.

Именно с такой ситуацией сейчас столкнулись ВМС США, которые в прошлом месяце объявили о начале планирования процесса утилизации авианосца USS Nimitz, вступившего в строй в 1975 году и выполнявшего миссии по всему миру.

Автор материала напоминает, что «Нимиц» станет уже вторым атомным авианосцем ВМС США, который выводят из эксплуатации. Ранее, в 2017 году, данная участь постигла USS Enterprise, который находился в строю с 1961 года.

В то время как большинство кораблей в конечном итоге оказываются на свалке, утилизировать фактически плавучую атомную электростанцию — это совсем другое дело, особенно если она находится на гигантском авианосце

- отметил американский обозреватель.

Как пишет Пек, дело здесь даже не в том, что у ВМС США нет опыта утилизации атомоходов. Первая американская АПЛ была спущена на воду еще в 1954 году. При этом к 1990 году было утилизировано более 130 кораблей с ядерной силовой установкой.

Однако со слов эксперта, все эти процедуры не сравнимы с утилизацией отслужившего авианосца. Так, для сравнения, Пек приводит данные Счетной палаты за 2018 год, где говорится, что утилизация АПЛ обходится в 26 млн долларов в то время, как тот же процесс в отношении авианосца Nimitz может стоить более миллиарда.

Но и это еще не все. В статье говорится, что спустя шесть лет после вывода из эксплуатации «Энтерпрайза», военно-морские силы даже не могут решить, кто его отправит на слом. Верфи ВМС настолько перегружены работой, что не могут обеспечить необходимое техническое обслуживание действующих боевых кораблей, не говоря уже о разборке устаревших.

В итоге, в 2022 году было предварительно решено, что USS Enterprise будет утилизирован на частной верфи. Но теперь нужно что-то делать с USS Nimitz, и это является проблемой.

Напоследок, Майкл Пек отметил, что оба вышеупомянутых авианосца являются «легендарными» для ВМС США: USS Enterprise символизировал технологическое могущество Штатов в период разгара «холодной войны» в 1960-х годах, а USS Nimitz стал первым в классе американских авианосцев, которые выполняют задачи по всему миру.
Автор:
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22 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:21
    +2
    Вашингтон передайте его ВСУ вот радости то в Киеве будет)))
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:25
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Вашингтон передайте его ВСУ вот радости то в Киеве будет)))

      Вот, вот...тоже мне ПРОБЛЕМА. Повесьте вы этот долг на Украины. Миллиардом больше, миллиардом меньше, её уже все равно
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:26
        +3
        А наши по нему "Кинжалом" жахнут в виде тренировки...
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 12:43
          +2
          Цитата: Nexcom
          А наши по нему "Кинжалом" жахнут в виде тренировки...


          Парочку Х-32 в борт и готово.
          1. NKXXI
            NKXXI Сегодня, 13:24
            -1
            "Готов" пока только гвардейский крейсер "Москва"...
      2. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 12:43
        0
        Повесить не проблемма, долг за покупку авика плюс долг по доставке в итоге шумеры рады авику правда не своему а авик даже с места не сдвинется и будет изьят за долги на покупку авика.!))))
      3. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 13:13
        0
        1 лярд $ - только на утилизацию
        вопрос в другом,
        сколько вмещает американский авианосец ЛА в свой ангар
        везде пишут что в т.ч. на палубе до 90 ЛА, уменьшая в среднем до 66
        а по факту в ангаре Нимица не более 44 ЛА - ВИ 100 тыс. тонн
        - как у нашего более зубастого ТАВКР Адм. Кузнецов - 45 ЛА - ВИ 60 тыс. тонн
        * выложите схему размещения ЛА в ангаре Нимица - если кто найдёт (!)
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:20
          0
          Цитата: Romario_Argo
          1 лярд $ - только на утилизацию
          вопрос в другом,
          сколько вмещает американский авианосец ЛА в свой ангар
          везде пишут что в т.ч. на палубе до 90 ЛА, уменьшая в среднем до 70
          а по факту в ангаре Нимица не более 45 ЛА
          - как у нашего более зубастого ТАВКР Адм. Кузнецов
          * выложите схему размещения ЛА в ангаре Нимица - если кто найдёт (!)


          Главное условие чтобы во время утилизации на авике присутствовал Зе со своей свитой.Тогда оно того стоит.
        2. Alexey RA
          Alexey RA Сегодня, 13:39
          0
          Цитата: Romario_Argo
          сколько вмещает американский авианосец ЛА в свой ангар
          везде пишут что в т.ч. на палубе до 90 ЛА, уменьшая в среднем до 66
          а по факту в ангаре Нимица не более 44 ЛА

          Вопрос в том, какую самолётовместимость брать? Максимальную (когда АВ используется как авиатранспорт), для боевого применения или оргштатную?
          А то во времена Холодной войны в авиакрыле было 5 ударных эскадрилий (60-64 боевых борта) плюс 16-20 бортов ДРЛО, РТР/РЭБ и ПЛО. А после её окончания авиакрыло ужали до 4 ударных эскадрилий, да ещё и выкинули 8 "Викингов" ПЛО.
          Плюс к тому это же янки. У них стоянки на полётной палубе включаются в самолётовместимость.

          А вообще, схемы размещения самолётов и вертолётов в ангаре и на палубе АВ в зависимости от выполняемых АВ операций были в статьях ув. Андрея из Челябинска:
          "Некоторые особенности действий палубной авиации суперавианосцев типа "Nimitz" (ч.1)".
          "Некоторые особенности использования палубной авиации суперавианосцев типа "Nimitz" (ч.2)".
    2. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 12:47
      0
      Им англичане уже передали свои протухшие снаряды с сердечником из обедненного урана - пока хватит.
      1. Borik
        Borik Сегодня, 13:32
        +1
        Какие проблемы с утилизацией? Миллиарда жалко. Так можно сэкономить. Пусть отволокут его в Бангладе́ш, платят тамошним разборщикам кораблей четвёртую часть от миллиарда, они быстро распилят его.
  2. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:23
    0
    Ну, что и требовалось доказать. Эпоха огромных плавающих гробов подходит к концу одновременно с развитием средств противодействия, в частности с развитием гиперзвука. Сомнительное удовольствие иметь эти монстры на вооружении может позволить себе страна печатающая деньги, как газеты, и обладающая достаточным количеством круизных компаний с ремонтными доками.для океанских лайнеров winked
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:27
      +1
      Oldi hi, не скажите, пупуасов))) гонять милое дело, опять же понтонуться перед соседями тоже зачетно, вон некоторые пишут что мол раз нет авианосцев то и флот не флот.
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 13:49
      +2
      Цитата: Oldi
      Ну, что и требовалось доказать. Эпоха огромных плавающих гробов подходит к концу одновременно с развитием средств противодействия, в частности с развитием гиперзвука.

      Кхм... из Вашей логики следует, что утилизация старых МБР доказывает, что эпоха баллистических ракет подходит к концу. laughing
      Утилизируемая парочка американских АВ выходила все сроки. "Энтерпрайз" в строю с 1961 года - это первый атомный АВ США. Списали его в 2012 г. - больше полувека в строю, дольше, чем "Мидуэй". "Нимиц" от него не отстаёт - в строю уже 48 лет. Их дальнейшая эксплуатация слишком дорога и опасна - дешевле новый АВ построить.
      Собственно, "Форд" и заказывался на замену "Big E". smile
  3. akropin
    akropin Сегодня, 12:27
    +3
    В паре кварталов от меня принимают чермет по 20 рублей. А если учесть сколько внутри меди... Короче пусть пригоняют! good
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:31
      +6
      А если учесть сколько внутри меди
      Последнее,что записал звукорегистратор Терминатора после прибытия в Челябинск- " смари Колян, да в нем одной цветнины кило на десять будет" laughing .
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:40
    0
    Тоже мне проблемма, постоит у стенки, как с металлом на ручные тяпки для огородов начнутся траблы, мигом распилят.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:52
    +1
    оба вышеупомянутых авианосца являются «легендарными» для ВМС США
    Раз так, то один оставьте, как памятник, а второй продайте Голливуду для съемок "легендарных" фильмов.
  6. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 13:13
    +1
    То же мне, нашли проблему! laughing У них есть возможность отправить авианосец на утилизацию в Китай. wassat Там не только могут принять бесплатно, так и доплатят за неснятое оборудование. bully
  7. Akim
    Akim Сегодня, 13:30
    0
    Пусть пригонят в Черное море - на дне дешевле утилизация выйдет
    1. Borik
      Borik Сегодня, 13:44
      0
      Нефиг Черное море захламлять, оно у нас и так маленькое.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:46
    0
    Отдайте Зелибобе .Он его утопит , а вы еще денег заработаете