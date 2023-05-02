Украинские боевики не смогли произвести контролируемый подрыв многоэтажки на западной окраине Артемовска

Очередная попытка контролируемого подрыва многоэтажного жилого дома в Артемовске (Бахмуте), осуществленная боевиками ВСУ, завершилась неудачей. Кадры неудачного подрыва показал Telegram-канал «Военный осведомитель».Обычно при отступлении ВСУ подрывают девятиэтажные жилые дома в Артемовске, а также другие большие здания. В подвалы строений закладывают взрывчатку, после чего ее взрывают и дом обрушивается. Но в этот раз что-то пошло не по плану.Как пишет Telegram-канал, у боевиков украинских формирований либо не хватило взрывчатых веществ, либо они слишком спешили при установке взрывчатки. В итоге взрыв в доме № 113 по улице Юбилейной, что на западной окраине Артемовска, прогремел лишь в подвале. Многоэтажный дом не обрушился.Отметим, что улица Юбилейная – практически западный край города. Далее расположены лишь несколько частных домов, после чего начинается незастроенное пространство. То есть, украинские боевики уже понимают, что и этот участок в Артемовске им не отстоять, а значит надо взрывать немногочисленные девятиэтажки и готовиться к отходу.Ранее ВСУ подорвали еще один девятиэтажный дом, местный дворец культуры и дом с муралом «Счастливой семьи». Но в тех случаях подрывы проводились удачно.Российские войска ведут ожесточенные бои в Артемовске, постепенно уничтожая или оттесняя украинские формирования с занимаемых ими позиций. Ключевую роль в штурме города играют подразделения ЧВК «Вагнер».