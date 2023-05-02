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Украинские боевики не смогли произвести контролируемый подрыв многоэтажки на западной окраине Артемовска

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Украинские боевики не смогли произвести контролируемый подрыв многоэтажки на западной окраине Артемовска

Очередная попытка контролируемого подрыва многоэтажного жилого дома в Артемовске (Бахмуте), осуществленная боевиками ВСУ, завершилась неудачей. Кадры неудачного подрыва показал Telegram-канал «Военный осведомитель».


Обычно при отступлении ВСУ подрывают девятиэтажные жилые дома в Артемовске, а также другие большие здания. В подвалы строений закладывают взрывчатку, после чего ее взрывают и дом обрушивается. Но в этот раз что-то пошло не по плану.

Как пишет Telegram-канал, у боевиков украинских формирований либо не хватило взрывчатых веществ, либо они слишком спешили при установке взрывчатки. В итоге взрыв в доме № 113 по улице Юбилейной, что на западной окраине Артемовска, прогремел лишь в подвале. Многоэтажный дом не обрушился.




Отметим, что улица Юбилейная – практически западный край города. Далее расположены лишь несколько частных домов, после чего начинается незастроенное пространство. То есть, украинские боевики уже понимают, что и этот участок в Артемовске им не отстоять, а значит надо взрывать немногочисленные девятиэтажки и готовиться к отходу.


Ранее ВСУ подорвали еще один девятиэтажный дом, местный дворец культуры и дом с муралом «Счастливой семьи». Но в тех случаях подрывы проводились удачно.

Российские войска ведут ожесточенные бои в Артемовске, постепенно уничтожая или оттесняя украинские формирования с занимаемых ими позиций. Ключевую роль в штурме города играют подразделения ЧВК «Вагнер».
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7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:16
    +2
    Российские войска ведут ожесточенные бои в Артемовске, постепенно уничтожая или оттесняя украинские формирования с занимаемых ими позиций. Ключевую роль в штурме города играют подразделения ЧВК «Вагнер».
    . К сожалению, Украина стала вражеской территорией, которую мы освобождает, но это очень условно.
    Надо осознавать... там ВРАГ, в массе своей, которого "вылечить" сложно, так что... вариант с зачисткой от вражеских элементов, как бы не оптимальным оказался!
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 13:45
      0
      Вы же, надеюсь не думаете, что жители Артёмовска благодарны этим "захысныкам" за такую защиту? Ну и кого там тогда лечить "в массе"???
  2. Aken
    Aken Сегодня, 12:21
    +2
    Не знаю, как к этой новости относится.
    Дом ведь всё равно потом сносить. Только теперь уже самим придётся.
    1. FreamiL
      FreamiL Сегодня, 12:42
      +1
      Относиться исключительно положительно, ведь вопрос не в том, что его можно восстановить для жизни, а в том , что он может быть использован Вагнером , как точка для наводчиков , снайперов , птурщиков и расчетов ПЗРК. Тем более, что он на крайней западной линии, с которой открываются 2 дороги и далее позиции, удерживаемые всуками на подступах к Красному и Артемовскому, потому - то они их и взрывают
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:25
    +2
    Многоэтажный дом не обрушился.
    После освобождения Артемовска все равно придется сносить. Да там практически весь город отстраивать нужно будет заново.
    Ключевую роль в штурме города играют подразделения ЧВК «Вагнер».
    На самом острие.
    1. st25310
      st25310 Сегодня, 12:41
      0
      Зачем было штурмовать? не проще сразу всё сносить под чистую.
  4. Дедок
    Дедок Сегодня, 14:16
    0
    Зачем подрывают здания?
    Что хотят спрятать от чужих глаз?