Командующий обороной Бахмута генерал Сырский получил добро на проведение контрудара в направлении Соледара

Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику

Командующему СВ ВСУ Алесандру Сырскому поставлена задача любой ценой удержать Бахмут. Одновременно офис президента Украины одобрил план контрудара в районе Соледара. Об этом сообщают украинские источники.Зеленский накануне провел заседание ставки, посвященное ситуации в Бахмуте, вокруг него и вообще этому направлению. Был заслушан доклад ответственного за оборону города командующего "Восточной" группировкой Сырского, который снова предложил реализовать план по захвату Соледара и окружению Бахмута с находящимися в нем подразделениями ЧВК "Вагнер". Операция была разработана уже давно, но не была реализована по нескольким причинам, включая ненастную погоду, превратившую полевые дороги в непроходимые.В итоге Сырскому была поставлена задача удерживать Бахмут, план контрудара ВСУ в направлении Бахмута и Соледара также был утвержден. По предварительной информации, он может быть реализован 4-5 мая. Все резервы, собранные в Часовом Яре, Константиновке, Славянске и Северске, еще вчера были переведены в боевую готовность.Сам Сырский снова отправился в Часов Яр, где провел совещание с командирами подчиненных подразделений. По его словам, принято несколько "важных решений".- заявил он.Между тем штурмовые группы ЧВК "Вагнер" продолжают продвижение в западной части Бахмута, выбивая закрепившегося там противника. Как заявил Евгений Пригожин, за последние сутки продвижение составило порядка 120 метров, при этом потери "Оркестра" возросли по причине нехватки артиллерийских боеприпасов.