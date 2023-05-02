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Командующий обороной Бахмута генерал Сырский получил добро на проведение контрудара в направлении Соледара

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Командующий обороной Бахмута генерал Сырский получил добро на проведение контрудара в направлении Соледара

Командующему СВ ВСУ Алесандру Сырскому поставлена задача любой ценой удержать Бахмут. Одновременно офис президента Украины одобрил план контрудара в районе Соледара. Об этом сообщают украинские источники.


Зеленский накануне провел заседание ставки, посвященное ситуации в Бахмуте, вокруг него и вообще этому направлению. Был заслушан доклад ответственного за оборону города командующего "Восточной" группировкой Сырского, который снова предложил реализовать план по захвату Соледара и окружению Бахмута с находящимися в нем подразделениями ЧВК "Вагнер". Операция была разработана уже давно, но не была реализована по нескольким причинам, включая ненастную погоду, превратившую полевые дороги в непроходимые.

В итоге Сырскому была поставлена задача удерживать Бахмут, план контрудара ВСУ в направлении Бахмута и Соледара также был утвержден. По предварительной информации, он может быть реализован 4-5 мая. Все резервы, собранные в Часовом Яре, Константиновке, Славянске и Северске, еще вчера были переведены в боевую готовность.

Сам Сырский снова отправился в Часов Яр, где провел совещание с командирами подчиненных подразделений. По его словам, принято несколько "важных решений".

Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику

- заявил он.

Между тем штурмовые группы ЧВК "Вагнер" продолжают продвижение в западной части Бахмута, выбивая закрепившегося там противника. Как заявил Евгений Пригожин, за последние сутки продвижение составило порядка 120 метров, при этом потери "Оркестра" возросли по причине нехватки артиллерийских боеприпасов.
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13 комментариев
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  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 12:11
    +7
    Сам Сырский снова отправился в Часов Яр, где провел совещание с командирами подчиненных подразделений.

    Подловить бы его и накрыть
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:20
      +5
      Цитата: Magellan
      Сам Сырский снова отправился в Часов Яр, где провел совещание с командирами подчиненных подразделений.

      Подловить бы его и накрыть

      Мы же понимаем, что главную скрипку в этой войне играют англосаксы, поэтому замена кадрового военного Сырского на юриста Резникова, ветеринара Данилова или шута Арестовича, мало что изменит в планах ВСУ. Они в этой ситуации просто прокладки между англосаксами и ВСУ, хотя при случае ваше предложение можно и реализовать.
      1. Dinamo
        Dinamo Сегодня, 12:45
        0
        Замена Данилова,Резникова или Арестовича ничего не изменят потому что они ничего не решают. Сырский проявил себя за последний год и я не уверен,что у них есть для него замена
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 13:27
        0
        поэтому замена кадрового военного Сырского
        Чем больше утилизируем, тем меньше желания у всяких сырких будет воевать, он такой смелый, только потому что ему ничего не угрожает.
    2. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:20
    +5
    Сырскому поставлена задача любой ценой удержать Бахмут. Одновременно офис президента Украины одобрил план контрудара в районе Соледара
    С Артемовском понятно это решение в Киеве принято давно и даже кураторы не смогли переубедить Зеленского. А вот "одобренные планы" тут же становятся известны СМИ, не странно?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:40
      +2
      Под грустное мычание,
      Под бодрое рычание,
      Под дружеское ржание рождается на свет
      Большой секрет для маленькой,
      Для маленькой такой компании,
      Для скромной такой компании
      Огромный такой секрет!
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 12:21
    +6
    Вероятно скоро совещания ставки укронацистов будут проходить в прямом эфире. С продажей билетов и предварительной рекламой.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:38
      +1
      Цитата: Игорь_Божко
      будут проходить в прямом эфире.

      С трансляцией в ГШ и в ведущие СМИ ! lol
  4. Добрый
    Добрый Сегодня, 12:31
    +5
    Сырский получил добро на проведение контрудара в направлении Соледара
    Ну наконец то определились где будут погибать. Скорее всего, им все равно где делать контрудар, лишь бы перед американским хозяином отчитаться.
  5. Yakut
    Yakut Сегодня, 12:32
    +8
    А чего наше командование на это совещание не пригласили? Сразу и согласовали бы все вопросы :)
  6. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 12:42
    +3
    Муторно все. Похоже на дезу и тому подобное. Или тогда дикость какая то - официально раскрывать военные планы противнику.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 14:29
      0
      Цитата: БорзРио
      Муторно все. Похоже на дезу и тому подобное. Или тогда дикость какая то - официально раскрывать военные планы противнику.

      Так у сырского тоже нааерно сво, вот и открывает все секреты laughing
  7. Vladimirovich_7
    Vladimirovich_7 Сегодня, 14:21
    0
    Интересная война. Все как в фильме. И рассказывают где и кем будут наступать не хватает кинохроники. Бред