Западные медиа: Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая

Стороны, участвующие в т.н. «зерновой сделке», в среду, 3 мая, проведут переговоры по дальнейшей судьбе договоренностей. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на источник в украинских правительственных кругах.Напомним, что в июле 2022 года Россия и Украина по отдельности подписали договоренности с Турцией и ООН по вывозу продовольствия и удобрений из черноморских портов. Затем «зерновая сделка» неоднократно продлевалась сторонами. Турецкое руководство называло эту сделку одним из своих наиболее ярких внешнеполитических успехов в контексте украинского конфликта.Однако в последние месяцы Россия высказывает недовольство тем, как осуществляется «зерновая сделка». Во-первых, препятствия к вывозу российского продовольствия и удобрений на мировой рынок так и не были устранены, по вине Запада в первую очередь. Это, кстати, признали и в Турции.Во-вторых, украинская сторона использует коридор, предоставленный для реализации зерновой сделки, для осуществления разнообразных вооруженных провокаций. Это также не может нравиться Москве.В конце апреля 2023 года в Кремле заявляли о том, что обстоятельства сложились не в пользу дальнейшего продления зерновой сделки. Напомним, что сделку собирались продлить 18 мая. Однако в такой ситуации Россия не очень хочет ее продлевать. Многое будет зависеть от того, какие гарантии предложат России в обмен на продление зерновой сделки.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местным телеканалам на днях заявлял, что Анкара рассчитывает на продление сделки, от которой зависит продовольственное обеспечение нуждающихся стран Африканского континента.