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Западные медиа: Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая

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Западные медиа: Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая

Стороны, участвующие в т.н. «зерновой сделке», в среду, 3 мая, проведут переговоры по дальнейшей судьбе договоренностей. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на источник в украинских правительственных кругах.


Напомним, что в июле 2022 года Россия и Украина по отдельности подписали договоренности с Турцией и ООН по вывозу продовольствия и удобрений из черноморских портов. Затем «зерновая сделка» неоднократно продлевалась сторонами. Турецкое руководство называло эту сделку одним из своих наиболее ярких внешнеполитических успехов в контексте украинского конфликта.

Однако в последние месяцы Россия высказывает недовольство тем, как осуществляется «зерновая сделка». Во-первых, препятствия к вывозу российского продовольствия и удобрений на мировой рынок так и не были устранены, по вине Запада в первую очередь. Это, кстати, признали и в Турции.

Во-вторых, украинская сторона использует коридор, предоставленный для реализации зерновой сделки, для осуществления разнообразных вооруженных провокаций. Это также не может нравиться Москве.

В конце апреля 2023 года в Кремле заявляли о том, что обстоятельства сложились не в пользу дальнейшего продления зерновой сделки. Напомним, что сделку собирались продлить 18 мая. Однако в такой ситуации Россия не очень хочет ее продлевать. Многое будет зависеть от того, какие гарантии предложат России в обмен на продление зерновой сделки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местным телеканалам на днях заявлял, что Анкара рассчитывает на продление сделки, от которой зависит продовольственное обеспечение нуждающихся стран Африканского континента.
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28 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:19
    +5
    Западные медиа: Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая
    . Большой, плавучий айсберг и намучено вокруг, без меры.
    Одно очевидно, голодную Африку и прочих, никто кормить не собирается.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:38
      +9
      Между позором и войной, Россия выбрала последнее.
      Так зачем же по т.н. "зерновой сделке" Россия выбрала позор, если англосаксы используют её как инструмент войны.
      Нашему руководству следует прекратить позорить страну и принять единственно правильное решение, а как уж Украина будет отправлять зерно в ЕС нам должно глубоко безразлично, хоть в посылках, хоть россыпью в карманах брюк или пальто. angry
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 12:59
        +2
        Севастополь и Крым заплатят за это зерно жизнями своих жителей.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 12:59
        +1
        Где бы почитать официальный текст зерновой сделки? Если не умеем грамотно готовить документы, где четко бы оговаривались условия и последствия неисполнения договора участниками сделки, то остается мотать сопли на кулак и скулить на весь мир - нас обижают! Вроде изначально писали, что все зерновозы будут досматриваться на предмет перевозки оружия, но кто и в каком месте должен был их досматривать, понять невозможно. Ещё более непонятны и загадочны наши претензии по неисполнению... А есть ли в договоре конкретные пункты, с однозначной трактовкой о гарантиях страхования наших зерновозов западными страховщиками и сухогрузов с удобрениями, как и допуск их в иностранные порты? Уверен, что нет и это вылезло лишь по ходу дела, когда остается лишь жалко ныть с высокой трибуны ООН. feel
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:40
      0
      Цитата: rocket757
      Одно очевидно, голодную Африку и прочих, никто кормить не собирается.

      Вообще-то турки перамалывают зерно в муку и африканцам не имеющим мукомльных производств поставляют. Естественно и зарабатывают на этом.

      Многое будет зависеть от того, какие гарантии предложат России в обмен на продление зерновой сделки.

      Традиционные. Нулевые.
      Но для "жестов доброй воли" и их хватит. am
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:51
        +1
        То, что в Африке негде перемолоть зерно, это сказки... не в каждой деревне, такое может быть, да и везде, примерно так.
        То что турки получают добавленную стоимость, за свои хлопоты, это очевидно.
      2. ААК
        ААК Сегодня, 12:52
        -1
        Никуда Гаранту не деться, у "Друга-Эрдогана" на носу выборы, если не изберут - то нам закрытый Босфор, прекращение серых реэкспортных схем и крутой трэш для нашей сирийской группировки, интересы России никого особо не волнуют, поэтому "милый-друг-Владимир" будет вынужден как и ранее терпеть поставки бандерам турецких ВиВТ, пропускать зерно из Одессы (а может так случиться, что и из Николаева), качать газ через "Турецкий поток" и заполнять ТВЭЛами реакторы на АЭС Ак-Кую...
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 13:02
          0
          От добра, добра не ищут, но и с оппозицией не все прям так очевидно, плохо, плохо и сразу.
          Как вариант, там вполне вменяемые политики, которые тоже знают, что от добра, добра не ищут, можно и болото/яму угодить.
          В общем, много не понятного, но если слушать специалистов по Турции, не стоит ожидать чего то экстремально го и от тех, кто может придти за Эрдоганом.
          А так, не попробуешь, не узнаешь.
          Хотя вспомнил, что те же специалисты по БВ, очень советовали не складывать все яйца в одну корзинку, так всяко надёжнее будет!!!
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:20
    +4
    Продлят на ПРЕЖНИХ условиях, ничего не измениться, ну кроме мелочей.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 12:28
    +8
    Многое будет зависеть от того, какие гарантии предложат России в обмен на продление зерновой сделки.
    Да этими "гарантиями" Россия уже "сыта". Нужны не "эфемерные гарантии", а КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА.
    Сделку наду ЗАВЕРШАТЬ
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:32
      +7
      svp67 hi, гарантии предоставят, без проблем, но поступать будут по своему и использовать данную сделку в своих интересах. Тут недавно заявили что Польша не останется без ЖЕСТКОГО ответа за дип. школу а потом намекнули что мол жестко низяяяя соотечественники могут пострадать, так же и тут.
  4. мазута
    мазута Сегодня, 12:31
    +8
    С нетерпение ждем результатов."Африка должна быть сытой",дроны по Севастополю тоже надо откуда то запускать,оружие нашему врагу должно поставляться бесперебойно.Бизнес наше все!Сколько раз уж от министра иностранных дел,до представителя в ООН было сказано,что Россия не получила от сделки ничего,ну кроме проблем,мы упорно ее будем продолжать.Надо им,пусть возят зерновозами через польских и прочих своих друзей.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 13:03
      +2
      Россия не получит, но отдельные представители от власти и бизнеса получат свою долю от реализации зерна, потратив ее на какой нибудь домик в странах НАТО)А для "наивных"Россиян коих и на этом сайте хватает, боевой Димон будет рассказывать как он за день топит Британию и проводит парад в Берлине)Все довольны, кроме Тараса и Ивана в окопе Бахмута hi
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:34
    +2
    Нас обманули раз по "зерновой сделке", мы все же пошли на второй круг продлив ее и зная, что опять обманут. Что предпримем в этот раз, срок продления истекает?
    Многое будет зависеть от того, какие гарантии предложат России в обмен на продление зерновой сделки.
    Судя по всему и перед первым продлением были даны какие-то гарантии по мимо снятия запрещения на продажу российского зерна и удобрений. А вот были ли они выполнены - вопрос?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:38
      0
      rotmistr60 hi, да все всё понимают, и мы здесь пишушие и там где принимаются решения, но все будут говорить про милосердие к Африке(хоть и Африке ничего не перепадет) что вот вот Запад начнет выполнять свою часть этой сделки, и все будут понимать и знать что этого не будет.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:34
    +7
    Зерно которое вывозят из Украины пропитано кровью наших солдат, наших граждан, наших детей: поэтому НЕТ!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:43
      +5
      Иезекиль 25-17 hi, ага, конечно, даже и не надейтесь. Вас не смущает что мы до сих пор бизнесуем с Западом который в ОТКРЫТУЮ постовляет оружие для убийства наших соотечественников? И что? А ничего, бизнес есть бизнес.
  7. mark1
    mark1 Сегодня, 12:35
    +7
    Постыдная сделка с постыдными результатами.
    Нет?
  8. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 12:39
    +6
    На 100% уверен что продлят, Абрамович тоже будет, Турция попросила его включить в переговорную группу, евреи бабло пилят что на Украине что в России, пока в странной военной операции гибнет простой российский народ. Сколько это будет продолжаться и чем закончится открываем учебник истории и перемещаемся на 100 лет в прошлое.
  9. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 12:47
    +3
    Вот обьясните мне, дураку - а нам вообще зачем эта сделка?
    Страны Запада ведут против нас войну, а мы с ними переговоры переговариваем?
    Зачем?
    Чтобы деньгами укронацистов поддержать?
    А то им, бедным, на оружие не хватает...
    Странная война.
    Странные сделки.
    Это как если бы мы вели переговоры с Гитлером во время ВОВ, о поставках зерна Рейху, под видом поставок в Африку...
    Паноптикум...
    1. мазута
      мазута Сегодня, 14:00
      0
      Мы в основном здесь просто разглагольствуем.А на счет объяснений,тут много людей ,много мнений.Кто то уповает на параллельный импорт через нашего партнера турка,иначе мол ничего не получим.Турок в благодарность и в открытую снабжает нашего врага техникой,беспилотниками и т.д(ну сами все знаете).Мы в ответ достраиваем АЭС(партнеру же нужна энергия для производства вооружения,чтобы убивать наших ребят)Просто бизнес.Да на крови,костях...Но бизнес.
  10. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 12:48
    +1
    Крайний раз Захарова по ТВ в образе Пьеро вещала, что наши хотелки игнорируются и т.д. И буквально через час БАЦ!- продление на 60дней. "Но вы смотрите, мы ....!". Посмотрим, что будет на этот раз...
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:50
    +2
    Значит так этой африке нужны удобрения и зерно. Было бы нужно могли бы под своим флагом на своем судне приплыть и застраховать в своей стране в фирме бабушки президента. Ну значит и не надо, и пофиг на визги. Плывите забирайте и санкции тогда пофигу будут.
  12. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:57
    +5
    И сколько ещё этот ПОЗОР России будет продолжаться?
    За это кровавое зерно севастопольцы и крымчане заплатят своей кровью.

    Ясно одно - если Путин в результате СВО не вернет обратно в Россию город-герой Одессу, русские города и порты Николаев и Херсон - он войдёт в историю русского народа худшим правителем наряду с Горбачевым и Ельциным.
    1. ugos
      ugos Сегодня, 13:05
      0
      А мне кажется зерно тут совсем не причём, скорее всего это последняя попытка договорится миром по всему конфликту, если после этих переговоров начнутся ''перегруппировки'' значит я был прав.
  13. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:09
    +1
    "... la prolongation de l'accord, dont dépend l'approvisionnement alimentaire des pays nécessiteux du continent africain..."
    Allons allons Erdogan arrêtez de mentir tout le monde sait qu'à 80% (et peut être plus) ces céréales vont alimenter le marché Européen ...sinon pourquoi les agriculteurs Polonais, Hongrois etc seraient en colère contre ces importations ?

    "...продление соглашения, от которого зависит снабжение продовольствием нуждающихся стран Африканского континента... "
    Давайте, давайте, Эрдоган, перестаньте лгать всем известно, что на 80% (а может быть, и больше) это зерно будет поставляться на европейский рынок ...иначе с чего бы польским, венгерским и т. д. фермерам злиться против этого импорта ?
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 13:55
      +1
      иначе с чего бы польским, венгерским и т. д. фермерам злиться против этого импорта ?
      Потому что украинцы пытались с этим зерном, мутить мутные схемы, в прочем ничего неожиданного https://dzen.ru/b/ZDZ83pHrTyBws5Fn
  14. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:10
    +1
    Видимо там есть секретные пункты. По этим пунктам РФ позорится с тем, что сделка не выполняется. Взамен наверно олигархов не слишком щемят, не выгоняют их детей из школ и универов