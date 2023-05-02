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Главы украинских силовых ведомств просят отложить доплату военным после негативной реакции от МВФ

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Главы украинских силовых ведомств просят отложить доплату военным после негативной реакции от МВФ

На Украине начались споры относительно целесообразности возвращения доплат военным, находящимся в тылу. О целесообразности отложить возможные доплаты украинским военным высказались глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также руководители таких силовых ведомств как СБУ, МВД, Нацгвардия.


Украинские СМИ ссылаются на письмо, подписанное этими людьми, которое опубликовал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По мнению руководителей силовых структур Украины, в поправках, которые хочет внести Рада, не учитывается ряд нюансов по вопросу выплат военным. Так, указывается на отсутствие пояснения относительно выплат таким категориям, как срочники и курсанты, а также не учтены условия прохождения службы в отдельных регионах страны.

В своем обращении силовики призывают с большой осторожностью решать этот вопрос, так как популизм здесь может привести к «крайне негативным последствиям». Кроме того, в письме предлагается собрать специальную рабочую группу для разработки законопроекта, решающего этот вопрос.

Напомним, что до 1 февраля украинские военные в тылу получали доплаты к довольствию в размере 30 тысяч гривен. Однако с 1 февраля их отменили, что, естественно, было встречено военными негативно. 10 апреля доплаты решили вернуть, но это решение не поддерживает МВФ, считающий, что это приведёт к росту бюджетного дефицита. И теперь директива МВФ обставляет так, будто против доплат выступает украинское руководство силовыми структурами.
Использованы фотографии:
Википедия/Christina Ann Bennett, U.S. Army
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8 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:23
    +6
    Нам уже можно начать переживать за украинских военных? wassat
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:31
      +4
      ночами не спим , все думаем -дадут надбавку бандеровцам или нет wassat
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:55
        0
        Вообще-то киевские бандеро - нацики, проходящие т.н. "обучение" за бугром, от Фатерланда, до Островов, Города на Холме и Канады (о лимитрофиях балтийских провинций России и ляхах уже умолчим...), тоже находятся в тылу. Причем, весьма и весьма глубоком. И достаточно продолжительно, - от трёх до пяти месяцев...

        Так что, и им "доплачивать" не фиг. Пока на передовую для утилизации не прибудут...
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:43
      +2
      Тут можно полностью согласиться с янками и подконтрольному им МВФ - военнослужащие ВСУ сидят в тылу да ещё и надбавки получают, вместо того чтобы утилизироваться на фронте. Просто какое то расточительство налогов американских граждан. stop
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:34
    +1
    Какие деньги, они же це за сало украдине воюют! А деньги нужны детям, ну тем детям что на порше по куршавелям катаются, дорого бензин нынче в европах!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:42
    +1
    За финансовое довольствие и доплаты ВСУшников пусть болит голова у их генералитета и Зеленского. А вот то, что в украинской армии растет недовольство и превалирует мысль, что их обманывают это хорошо. Чем больше недовольства и крамольных мыслей, тем больше разброда и шатания среди в/сл.
  4. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 12:54
    +3
    Справжні воїни повинні вмирати без оплати. И деньги для зели и мвф экономить.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:44
    +2
    Зачем солдатам ВСУ деньги ? Это вот Зелибоба купит квартирку где нибудь в Лос -Анжелесе ,Данилов земельку во Франции ,Порошенко построит дачку в Бельгии ,а эти пропьют же все ............