Главы украинских силовых ведомств просят отложить доплату военным после негативной реакции от МВФ

На Украине начались споры относительно целесообразности возвращения доплат военным, находящимся в тылу. О целесообразности отложить возможные доплаты украинским военным высказались глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также руководители таких силовых ведомств как СБУ, МВД, Нацгвардия.
Украинские СМИ ссылаются на письмо, подписанное этими людьми, которое опубликовал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
По мнению руководителей силовых структур Украины, в поправках, которые хочет внести Рада, не учитывается ряд нюансов по вопросу выплат военным. Так, указывается на отсутствие пояснения относительно выплат таким категориям, как срочники и курсанты, а также не учтены условия прохождения службы в отдельных регионах страны.
В своем обращении силовики призывают с большой осторожностью решать этот вопрос, так как популизм здесь может привести к «крайне негативным последствиям». Кроме того, в письме предлагается собрать специальную рабочую группу для разработки законопроекта, решающего этот вопрос.
Напомним, что до 1 февраля украинские военные в тылу получали доплаты к довольствию в размере 30 тысяч гривен. Однако с 1 февраля их отменили, что, естественно, было встречено военными негативно. 10 апреля доплаты решили вернуть, но это решение не поддерживает МВФ, считающий, что это приведёт к росту бюджетного дефицита. И теперь директива МВФ обставляет так, будто против доплат выступает украинское руководство силовыми структурами.