Главы украинских силовых ведомств просят отложить доплату военным после негативной реакции от МВФ

На Украине начались споры относительно целесообразности возвращения доплат военным, находящимся в тылу. О целесообразности отложить возможные доплаты украинским военным высказались глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также руководители таких силовых ведомств как СБУ, МВД, Нацгвардия.Украинские СМИ ссылаются на письмо, подписанное этими людьми, которое опубликовал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.По мнению руководителей силовых структур Украины, в поправках, которые хочет внести Рада, не учитывается ряд нюансов по вопросу выплат военным. Так, указывается на отсутствие пояснения относительно выплат таким категориям, как срочники и курсанты, а также не учтены условия прохождения службы в отдельных регионах страны.В своем обращении силовики призывают с большой осторожностью решать этот вопрос, так как популизм здесь может привести к «крайне негативным последствиям». Кроме того, в письме предлагается собрать специальную рабочую группу для разработки законопроекта, решающего этот вопрос.Напомним, что до 1 февраля украинские военные в тылу получали доплаты к довольствию в размере 30 тысяч гривен. Однако с 1 февраля их отменили, что, естественно, было встречено военными негативно. 10 апреля доплаты решили вернуть, но это решение не поддерживает МВФ, считающий, что это приведёт к росту бюджетного дефицита. И теперь директива МВФ обставляет так, будто против доплат выступает украинское руководство силовыми структурами.